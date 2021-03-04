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Луганщина (4422) ООН (2769) гуманітарна допомога (729)

Гуманітарний вантаж ООН прибув на тимчасово окуповану Луганщину, - ООС. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

Гуманітарний вантаж ООН прибув на тимчасово окуповану Луганщину, - ООС. ФОТО

3 березня на тимчасово окуповану територію Луганської області прибув гуманітарний вантаж ООН, загальна вага якого 133 тонни.

Одинадцять вантажівок доставили будівельні матеріали та деревину для ремонту об’єктів критичної інфраструктури та житла мешканців, медичні засоби і обладнання для протидії поширенню COVID та інші товари для малозахищених верств населення, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Координатор системи ООН в Україні Оснат Лубрані висловила подяку українській стороні за всебічну підтримку, гарантії безпеки та сприяння в організації перетину лінії розмежування сторін і доставки гуманітарного вантажу.

Координатор системи ООН в Україні, Оснат Лубрані, висловила подяку Українській стороні за всебічну підтримку, гарантії безпеки та сприяння в організації перетину лінії розмежування сторін та доставку гуманітарного вантажу.

За даними штабу, розподіл товарів гуманітарного вантажу почнеться вже в кінці поточного тижня і буде координуватися Луганським польовим офісом ООН.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російська сторона не пропустила партію гуманітарної допомоги на окуповані території, - українська делегація у ТКГ

За інформацією координатора ООН, протягом місяця заплановано відправлення ще одного гуманітарного вантажу ООН.

Гуманітарний вантаж ООН прибув на тимчасово окуповану Луганщину, - ООС 01
Гуманітарний вантаж ООН прибув на тимчасово окуповану Луганщину, - ООС 02

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
ООН посібник бандформувань Домбаса.
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04.03.2021 12:06
+5
помощь "кормильцам"...
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04.03.2021 12:09
+2
Гуманітарний вантаж ООН прибув на тимчасово окуповану Луганщину, - ООС - Цензор.НЕТ 1120 Ex Donchanin для исконноруССкого человека (извините за тавтологию) это все богопротивные организации, единственная цель которых - раздувание пещерной руССофобии и унижение роССии-матушки
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04.03.2021 12:39
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Правила форума Рада форумчан
ООН посібник бандформувань Домбаса.
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04.03.2021 12:06 Відповісти
помощь "кормильцам"...
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04.03.2021 12:09 Відповісти
Гордому нароту Лоханщини не потрібні подачки від геїв.
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04.03.2021 12:11 Відповісти
Луганские бабушки вышли нарядные встречать гуманитарочку от ООН..
Гуманитарный груз ООН прибыл на временно оккупированную Луганщину, - ООС - Цензор.НЕТ 4005
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04.03.2021 12:15 Відповісти
Лизавета, ты ли это?!
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04.03.2021 12:44 Відповісти
Зачем оно дамбасне? Им нужна путинская "гуманитарка" - оружие, снаряды, наркота, включая ветеринарный спутник-в...
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04.03.2021 12:18 Відповісти
"Годувальники" - горді та подачки від НАТО не приймають.Гуманитарный груз ООН прибыл на временно оккупированную Луганщину, - ООС - Цензор.НЕТ 2893
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04.03.2021 12:20 Відповісти
НАТО и ООН это разные организации.
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04.03.2021 12:23 Відповісти
Гуманітарний вантаж ООН прибув на тимчасово окуповану Луганщину, - ООС - Цензор.НЕТ 1120 Ex Donchanin для исконноруССкого человека (извините за тавтологию) это все богопротивные организации, единственная цель которых - раздувание пещерной руССофобии и унижение роССии-матушки
показати весь коментар
04.03.2021 12:39 Відповісти
для дирляндев - це все "Омерикоси" та "гейропейці"
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04.03.2021 13:46 Відповісти
Что действительно нужно поставлять в лугандон, так это контрацептивы. Хватит тех коллаборантов, что уже есть.
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04.03.2021 13:10 Відповісти
Обезьяна должна быть здоровой, сытой и одетой. Дрессировщик не должен тратить на нее денег. В этом случае обезьяна сможет звать Путина и стрелять в граждан Украины. А теперь поищем спонсоров терроризма!
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04.03.2021 16:00 Відповісти
возят, возят, а кто из жителей хоть что-то из привезенного видел?
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04.03.2021 17:47 Відповісти
 
 