СБУ затримала в Миколаєві банду фальшивомонетників, яка займалася підробкою 100-доларових купюр. ФОТОрепортаж

Співробітники Служби безпеки України затримали в Миколаєві організаторів угруповання, яке займалося виготовленням та збутом на території України великих сум фальшивих доларів США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Співробітники СБУ встановили, що учасники системно виготовляли і збували через особисті зв’язки підроблені банкноти номіналом 100 доларів. За попередньою інформацією, зловмисники діяли впродовж року. Щомісячний обсяг виробництва підроблених банкнот становив до 100 000 доларів США", - йдеться в повідомленні.

Оперативники спецслужби задокументували реалізацію зловмисниками майже 20 000 фальшивих доларів США. Затримали їх згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Зазначається, що в межах кримінального провадження правоохоронці вилучили кліше, за допомогою якого виготовляли фальшиві купюри. Під час проведення слідчих дій також виявлено:

пістолет іноземного виробництва,

підроблені паспорти громадян України,

платіжні картки, які були задіяні в оборудках,

інші докази, що підтверджують їхню протиправну діяльність.

Наразі ділкам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 199 (виготовлення та збут підроблених грошей) Кримінального кодексу України.

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Триває досудове слідство. Заходи із викриття зловмисників проводилися під процесуальним керівництвом Миколаївської обласної прокуратури.











Фото: сайт СБУ