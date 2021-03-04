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СБУ затримала в Миколаєві банду фальшивомонетників, яка займалася підробкою 100-доларових купюр. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Співробітники Служби безпеки України затримали в Миколаєві організаторів угруповання, яке займалося виготовленням та збутом на території України великих сум фальшивих доларів США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Співробітники СБУ встановили, що учасники системно виготовляли і збували через особисті зв’язки підроблені банкноти номіналом 100 доларів. За попередньою інформацією, зловмисники діяли впродовж року. Щомісячний обсяг виробництва підроблених банкнот становив до 100 000 доларів США", - йдеться в повідомленні.

Оперативники спецслужби задокументували реалізацію зловмисниками майже 20 000 фальшивих доларів США. Затримали їх згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

СБУ затримала в Миколаєві банду фальшивомонетників, яка займалася підробкою 100-доларових купюр 01

Зазначається, що в межах кримінального провадження правоохоронці вилучили кліше, за допомогою якого виготовляли фальшиві купюри. Під час проведення слідчих дій також виявлено:

  • пістолет іноземного виробництва,
  • підроблені паспорти громадян України,
  • платіжні картки, які були задіяні в оборудках,
  • інші докази, що підтверджують їхню протиправну діяльність.

Наразі ділкам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 199 (виготовлення та збут підроблених грошей) Кримінального кодексу України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Міжнародне угруповання фальшивомонетників, яке підробляло долари, затримано на Київщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Триває досудове слідство. Заходи із викриття зловмисників проводилися під процесуальним керівництвом Миколаївської обласної прокуратури.

СБУ затримала в Миколаєві банду фальшивомонетників, яка займалася підробкою 100-доларових купюр 02
СБУ затримала в Миколаєві банду фальшивомонетників, яка займалася підробкою 100-доларових купюр 03
СБУ затримала в Миколаєві банду фальшивомонетників, яка займалася підробкою 100-доларових купюр 04
СБУ затримала в Миколаєві банду фальшивомонетників, яка займалася підробкою 100-доларових купюр 05
СБУ затримала в Миколаєві банду фальшивомонетників, яка займалася підробкою 100-доларових купюр 06
Фото: сайт СБУ

Автор: Наталя Джума
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СБУ задержала в Николаеве банду фальшивомонетчиков, которая занималась подделкой 100-долларовых купюр - Цензор.НЕТ 6887
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04.03.2021 13:55 Відповісти
премию получать - от Секретной Службы США ))
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04.03.2021 13:57 Відповісти
Могли бы откупиться. Баксы ж есть
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04.03.2021 14:01 Відповісти
Такие таланты пропадают....
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04.03.2021 14:05 Відповісти
СБУ затримала в Миколаєві банду фальшивомонетників, яка займалася підробкою 100-доларових купюр - Цензор.НЕТ 4199 СБУ затримала в Миколаєві банду фальшивомонетників, яка займалася підробкою 100-доларових купюр - Цензор.НЕТ 4199 СБУ затримала в Миколаєві банду фальшивомонетників, яка займалася підробкою 100-доларових купюр - Цензор.НЕТ 1273

Кого ви - СБУ - надурити думаєте ?
Вам просто невідомо , як виглядає клише, с помощью которого изготавливали фальшивые купюры.Источник: https://censor.net/ru/p3251437
Логіка не підсказує , що воно має дзеркальне зображення СБУ затримала в Миколаєві банду фальшивомонетників, яка займалася підробкою 100-доларових купюр - Цензор.НЕТ 5011
А показане вами - просто сувенір СБУ затримала в Миколаєві банду фальшивомонетників, яка займалася підробкою 100-доларових купюр - Цензор.НЕТ 1799
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04.03.2021 14:49 Відповісти
Украинская банкнота 200 грн, копия валюты,

22,41 грн. 34,32 грн. -35%
СБУ затримала в Миколаєві банду фальшивомонетників, яка займалася підробкою 100-доларових купюр - Цензор.НЕТ 7697
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04.03.2021 14:53 Відповісти
они герои..дайте пачечку.. лучше гривен
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04.03.2021 15:58 Відповісти
клише, мнять...

СБУ затримала в Миколаєві банду фальшивомонетників, яка займалася підробкою 100-доларових купюр - Цензор.НЕТ 8871
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04.03.2021 16:10 Відповісти
на Цензоре не грамотные журналисты работают, ну или те кто себя за них выдаёт. почему в названии статьи используется слово "БАНДА"? где вы тут банду видите?
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05.03.2021 11:47 Відповісти
 
 