Бив і змушував валити ліс: 62-річний чоловік утримував сімох осіб у трудовому рабстві на Харківщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

За допомогою психологічного і фізичного впливу працівники залучалися до будівельних та різних господарських робіт, а також до незаконної вирубки лісу на території Богодухівського району Харківської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Харківської області.

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У межах розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми) Кримінального кодексу України слідчі встановили, що чоловік орендував будинок у селі Чернеччина Краснокутського району, підшукав осіб із соціально незахищених верств населення - безхатченків, неповнолітніх з неблагополучних сімей, нарко- та алкозалежних осіб, поселив їх у домоволодінні та експлуатував на примусовій праці на території Харківської області.

З метою продуктивного функціонування "бізнесу" зловмисник виконував функції охоронця, слідкував за дотриманням порядку, розподіляв між працівниками обов’язки з прибирання, готування їжі та виконання іншої побутової роботи на території маєтку. Також він проводив із завербованими особами виховну роботу, націлену на переконання працівників у тому, що вони мусять підкорятися правилам розпорядку, виконувати роботу як на території будинку, так і під час виїзду на примусову працю на території Харківської області.

3 березня в ході обшуку за місцем мешкання правопорушника правоохоронці виявили 7 осіб, які залучалися до примусової праці, у тому числі до незаконної вирубки лісу, жили в антисанітарних умовах, не отримували заробітну плату. Серед них двоє жінок та п’ятеро чоловіків.

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Поліцейські разом з представниками Державної екологічної інспекції в Харківській області здійснили виїзд на місце незаконної порубки лісу до села Шуби Богодухівського району, де провели заміри, встановили масштаби завданих збитків – виявили 192 стовбури зрубаних дерев.

Також правоохоронці провели обшук у приміщенні, де мешкали робітники, які безпосередньо залучалися до незаконної порубки лісу. Слідчі вилучили чорнові записи про отримані зловмисником доходи за експлуатацію осіб, чорнові записи виходу осіб на роботу та облікові документи боргових зобов’язань, паспорти громадян України, трудові та медичні книжки, інші копії документів, що посвідчують осіб.

Потерпілим надали допомогу і помістили до Харківського міського центру реінтеграції бездомних осіб. Слідчі встановлюють їхні повні анкетні дані. На цей час вирішується питання про повідомлення 62-річному чоловіку про підозру у скоєнні злочину. Йому загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна або без такої. Досудове розслідування триває.

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