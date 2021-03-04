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вирубка (111) ліс (447) Нацполіція (13911) рабство (62) Харківщина (4325)

Бив і змушував валити ліс: 62-річний чоловік утримував сімох осіб у трудовому рабстві на Харківщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

За допомогою психологічного і фізичного впливу працівники залучалися до будівельних та різних господарських робіт, а також до незаконної вирубки лісу на території Богодухівського району Харківської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Харківської області.

У межах розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми) Кримінального кодексу України слідчі встановили, що чоловік орендував будинок у селі Чернеччина Краснокутського району, підшукав осіб із соціально незахищених верств населення - безхатченків, неповнолітніх з неблагополучних сімей, нарко- та алкозалежних осіб, поселив їх у домоволодінні та експлуатував на примусовій праці на території Харківської області.

З метою продуктивного функціонування "бізнесу" зловмисник виконував функції охоронця, слідкував за дотриманням порядку, розподіляв між працівниками обов’язки з прибирання, готування їжі та виконання іншої побутової роботи на території маєтку. Також він проводив із завербованими особами виховну роботу, націлену на переконання працівників у тому, що вони мусять підкорятися правилам розпорядку, виконувати роботу як на території будинку, так і під час виїзду на примусову працю на території Харківської області.

3 березня в ході обшуку за місцем мешкання правопорушника правоохоронці виявили 7 осіб, які залучалися до примусової праці, у тому числі до незаконної вирубки лісу, жили в антисанітарних умовах, не отримували заробітну плату. Серед них двоє жінок та п’ятеро чоловіків.

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Поліцейські разом з представниками Державної екологічної інспекції в Харківській області здійснили виїзд на місце незаконної порубки лісу до села Шуби Богодухівського району, де провели заміри, встановили масштаби завданих збитків – виявили 192 стовбури зрубаних дерев.

Також правоохоронці провели обшук у приміщенні, де мешкали робітники, які безпосередньо залучалися до незаконної порубки лісу. Слідчі вилучили чорнові записи про отримані зловмисником доходи за експлуатацію осіб, чорнові записи виходу осіб на роботу та облікові документи боргових зобов’язань, паспорти громадян України, трудові та медичні книжки, інші копії документів, що посвідчують осіб.

Потерпілим надали допомогу і помістили до Харківського міського центру реінтеграції бездомних осіб. Слідчі встановлюють їхні повні анкетні дані. На цей час вирішується питання про повідомлення 62-річному чоловіку про підозру у скоєнні злочину. Йому загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна або без такої. Досудове розслідування триває.

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Бив і змушував валити ліс: 62-річний чоловік утримував сімох осіб у трудовому рабстві на Харківщині 01
Бив і змушував валити ліс: 62-річний чоловік утримував сімох осіб у трудовому рабстві на Харківщині 02
Бив і змушував валити ліс: 62-річний чоловік утримував сімох осіб у трудовому рабстві на Харківщині 03
Бив і змушував валити ліс: 62-річний чоловік утримував сімох осіб у трудовому рабстві на Харківщині 04

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
я не по6нимаю дебилов РАБОВ лес валить чай не руками топоры бензопилы давались и что ублюдка 62 летнего не могли тюк по голове топором??? неее я не понял РАБЫ хотят быть рабами...
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04.03.2021 14:39
+2
А нам рассказывают как рискуют и бедствуют наши заробитчане в Польше.
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04.03.2021 15:13
+2
в Польше случаев "трудового рабства" не всплывало. по деньгам могут кинуть, и то в основном "наши", работающие у поляков управляющими. Бив і змушував валити ліс: 62-річний чоловік утримував сімох осіб у трудовому рабстві на Харківщині - Цензор.НЕТ 8725
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04.03.2021 15:40
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Хижина дяди Тома.
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04.03.2021 14:21 Відповісти
а в нього шо було ружжо чи ще яка пукалка, що вони не могли втекти?
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04.03.2021 14:24 Відповісти
10 посидить, подумає.
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04.03.2021 14:26 Відповісти
Навскидку 18 трудовых...может бланки...а может заполненные....
по идеи много людей перешло...может и закопанные есть...ничему не удивлюсь Бив і змушував валити ліс: 62-річний чоловік утримував сімох осіб у трудовому рабстві на Харківщині - Цензор.НЕТ 8780
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04.03.2021 14:31 Відповісти
я не по6нимаю дебилов РАБОВ лес валить чай не руками топоры бензопилы давались и что ублюдка 62 летнего не могли тюк по голове топором??? неее я не понял РАБЫ хотят быть рабами...
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04.03.2021 14:39 Відповісти
я каждый раз поражаюсь - как вы с такой риторикой и лексиконом служили в очистке в правоохранительной и судебной системах? Бив і змушував валити ліс: 62-річний чоловік утримував сімох осіб у трудовому рабстві на Харківщині - Цензор.НЕТ 3023
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04.03.2021 15:39 Відповісти
Почитай і зрозумій зміст статті. Не виправдовую цього чувака, але для тих 7 людей, можливо, на зимовий період це був варіант вижити, а інакше загнулися б десь в на звалища, випивши шмурдяка лівого.
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04.03.2021 18:43 Відповісти
Джамал, ти тут?
Пам'ятай, мєнтовська ксива від закону не завжди рятує.
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04.03.2021 14:48 Відповісти
МОЛОДЦЫ!!!теперь по помойкам будут отходы жрать ....
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04.03.2021 14:51 Відповісти
А нам рассказывают как рискуют и бедствуют наши заробитчане в Польше.
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04.03.2021 15:13 Відповісти
в Польше случаев "трудового рабства" не всплывало. по деньгам могут кинуть, и то в основном "наши", работающие у поляков управляющими. Бив і змушував валити ліс: 62-річний чоловік утримував сімох осіб у трудовому рабстві на Харківщині - Цензор.НЕТ 8725
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04.03.2021 15:40 Відповісти
Так это же не я утверждаю. Это тут на Цензоре от власть имущих наших инфа пробегала. Бив і змушував валити ліс: 62-річний чоловік утримував сімох осіб у трудовому рабстві на Харківщині - Цензор.НЕТ 7462
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04.03.2021 16:56 Відповісти
Семеро не могли завалити одного? Це якийсь північний лис...
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04.03.2021 17:02 Відповісти
назар , в нашей стране не могут завалить хотяб одного вора - потерпевших-то много , а почему ? а потому , че воры у нас под защитой закона , так-же и данном случае , завалят изверга , и присядут
наши власти очень любят преступников - пускай грабят и убивают , лишь - бы холопов в повиновении держали
данному сученку не будет ни какого наказания ( максимум штраф )
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04.03.2021 19:38 Відповісти
 
 