Двоє жителів Миколаєва намагалися потайки вивезти в РФ корабельне обладнання. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
Деталі чоловіки збиралися везти машиною через окупований Крим. На пункті пропуску "Каланчак" їх зупинили для огляду.
Про це повідомляє Управління СБУ в Миколаївській області, інформує Цензор.НЕТ.
Співробітники відомства отримали інформацію про те, що двоє жителів Миколаєва намагаються організувати канал незаконного переміщення корабельного технологічного обладнання в РФ.
"До протиправної діяльності вони залучили кількох спільників як кур'єрів для нелегального переміщення продукції. При огляді транспортного засобу зловмисників на контрольному пункті "Каланчак" правоохоронці виявили товари подвійного призначення, які ділки приховали серед особистих речей", - сказано в повідомленні.
Під час обшуків за місцем проживання учасників протиправної діяльності в Миколаївській і Херсонській областях були виявлені корабельні агрегати різного призначення.
Вилучені предмети направлено на експертизу. Зараз вирішується питання про повідомлення зловмисникам про підозру.
У рамках кримінального провадження за ст.333 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення.
"Перевіряється інформація щодо можливого викрадення виявленого обладнання з об'єктів суднобудівної галузі Миколаївської області", - додали в СБУ.
Будь ласка, зачекайте...
А хто ж буде сосать Слугам народу?
ЗАКРОЙТЕ НАФИГ ГРАНИЦУ !!!! НАГЛУХО !!!!
украинско-белорусскую, украинско-русскую, приднестровский участок украинско-молдавской и линию фронта (админграницу с Крымом и линию боёв в ОРДиЛО).
НИКОГО НЕ ВЫПУСКАТЬ И НЕ ЗАПУСКАТЬ !!!!
Границу вправе проходить только спецназ и танки (в направлении атаки).
И ВСЁ !!! ПРЕКРАТИТЕ ЭТОТ МАЗОХИЗМ !!!!
Из сухопутных границ открытой должна быть только граница с Евросоюзом + неприднестровский участок границы с молдаванами.