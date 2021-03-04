Двоє жителів Миколаєва намагалися потайки вивезти в РФ корабельне обладнання. ФОТО

Деталі чоловіки збиралися везти машиною через окупований Крим. На пункті пропуску "Каланчак" їх зупинили для огляду.

Про це повідомляє Управління СБУ в Миколаївській області, інформує Цензор.НЕТ.

Співробітники відомства отримали інформацію про те, що двоє жителів Миколаєва намагаються організувати канал незаконного переміщення корабельного технологічного обладнання в РФ.

"До протиправної діяльності вони залучили кількох спільників як кур'єрів для нелегального переміщення продукції. При огляді транспортного засобу зловмисників на контрольному пункті "Каланчак" правоохоронці виявили товари подвійного призначення, які ділки приховали серед особистих речей", - сказано в повідомленні.

Під час обшуків за місцем проживання учасників протиправної діяльності в Миколаївській і Херсонській областях були виявлені корабельні агрегати різного призначення.

Вилучені предмети направлено на експертизу. Зараз вирішується питання про повідомлення зловмисникам про підозру.

У рамках кримінального провадження за ст.333 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення.

"Перевіряється інформація щодо можливого викрадення виявленого обладнання з об'єктів суднобудівної галузі Миколаївської області", - додали в СБУ.









