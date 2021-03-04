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Двоє жителів Миколаєва намагалися потайки вивезти в РФ корабельне обладнання. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Деталі чоловіки збиралися везти машиною через окупований Крим. На пункті пропуску "Каланчак" їх зупинили для огляду.

Про це повідомляє Управління СБУ в Миколаївській області, інформує Цензор.НЕТ.

Співробітники відомства отримали інформацію про те, що двоє жителів Миколаєва намагаються організувати канал незаконного переміщення корабельного технологічного обладнання в РФ.

"До протиправної діяльності вони залучили кількох спільників як кур'єрів для нелегального переміщення продукції. При огляді транспортного засобу зловмисників на контрольному пункті "Каланчак" правоохоронці виявили товари подвійного призначення, які ділки приховали серед особистих речей", - сказано в повідомленні.

Під час обшуків за місцем проживання учасників протиправної діяльності в Миколаївській і Херсонській областях були виявлені корабельні агрегати різного призначення.

Вилучені предмети направлено на експертизу. Зараз вирішується питання про повідомлення зловмисникам про підозру.

У рамках кримінального провадження за ст.333 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення.

"Перевіряється інформація щодо можливого викрадення виявленого обладнання з об'єктів суднобудівної галузі Миколаївської області", - додали в СБУ.

Двоє жителів Миколаєва намагалися потайки вивезти в РФ корабельне обладнання 01
Двоє жителів Миколаєва намагалися потайки вивезти в РФ корабельне обладнання 02
Двоє жителів Миколаєва намагалися потайки вивезти в РФ корабельне обладнання 03
Двоє жителів Миколаєва намагалися потайки вивезти в РФ корабельне обладнання 04
Двоє жителів Миколаєва намагалися потайки вивезти в РФ корабельне обладнання 05
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Топ коментарі
+20
Вот они - свинарчуки зеленского, вывозят оборудование из Украины. А Свинарчуки Порошенка крали в армию!!!
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04.03.2021 16:24
+7
А може дешевше їх втопити якщо розстріл заборонений? Двоє жителів Миколаєва намагалися потайки вивезти в РФ корабельне обладнання - Цензор.НЕТ 5240
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04.03.2021 16:52
+4
за шмат гнилої ковбаси у вас хоч матір попроси - і віддасте
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04.03.2021 16:26
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Вот они - свинарчуки зеленского, вывозят оборудование из Украины. А Свинарчуки Порошенка крали в армию!!!
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04.03.2021 16:24 Відповісти
До чого ж ти дебільне і яке відношення до попрошенкових свинарчуків має зеленський. Двоє жителів Миколаєва намагалися потайки вивезти в РФ корабельне обладнання - Цензор.НЕТ 9862
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04.03.2021 16:50 Відповісти
Вывезите их тайком в рф . Большинство спасибо скажет . Иначе , будем содержать и кормить очередных уродов .
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04.03.2021 16:25 Відповісти
А може дешевше їх втопити якщо розстріл заборонений? Двоє жителів Миколаєва намагалися потайки вивезти в РФ корабельне обладнання - Цензор.НЕТ 5240
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04.03.2021 16:52 Відповісти
за шмат гнилої ковбаси у вас хоч матір попроси - і віддасте
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04.03.2021 16:26 Відповісти
Унитазы?
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04.03.2021 16:29 Відповісти
Антиквариат
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04.03.2021 16:38 Відповісти
Вентиляторы какие то ,или воздуходувки.
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04.03.2021 16:55 Відповісти
на последнем вентиляторы центробежные , и одна дуйка ( нагнетатель ) , на первом фото , распредкоробки ( но это не точно , разрешение фото не очень ) , в них кроме клемников и предохранителей ( с 50 - 60 годов ) больше ниче нет
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04.03.2021 19:28 Відповісти
Если это хлам, то для чего его тащить через посты на крысм? Мазохисты?
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04.03.2021 20:24 Відповісти
зачем тащили за кордон , не знаю , такого барахла в любом пору валом , движки правда уже посдавали , ( если они на 220-380 ) , коробки: есть железо , а есть и люминий ( сплавы ) , последние сдают в цветмет
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04.03.2021 20:46 Відповісти
Сдать на цветмет гораздо проще в стране, чем прятать в бусе, жечь луц и трястись на блок-посте. Значит не всё так просто с хламом.
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05.03.2021 09:54 Відповісти
Несуны , что ле ?)
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04.03.2021 17:01 Відповісти
Розстріляти на місці тварюк !!
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04.03.2021 17:04 Відповісти
И комплект рашкинских номеров? Да, да, верим что эти "граждане" действовали по личной инициативе...
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04.03.2021 17:39 Відповісти
Невже хотіли вивезти корабельні сосни?
А хто ж буде сосать Слугам народу? Двоє жителів Миколаєва намагалися потайки вивезти в РФ корабельне обладнання - Цензор.НЕТ 7608
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04.03.2021 18:15 Відповісти
..походу, "великая" Московия кроме говна и палок (т.е. трубок) ничего своего не производит, единственное что у них получается - это работа языком, вот они и лепят им, могучим, слюнявые ярлыки на весь импортный Китай "сделано в Засраше"..
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04.03.2021 18:54 Відповісти
Наскільки я побачив то там сельсіни та вентилятори. Сподіваюсь що выяснять продавця і повідомлять про підозру зради Україні
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04.03.2021 20:40 Відповісти
Мы 7 лет в состоянии войны с россией . . .
ЗАКРОЙТЕ НАФИГ ГРАНИЦУ !!!! НАГЛУХО !!!!
украинско-белорусскую, украинско-русскую, приднестровский участок украинско-молдавской и линию фронта (админграницу с Крымом и линию боёв в ОРДиЛО).
НИКОГО НЕ ВЫПУСКАТЬ И НЕ ЗАПУСКАТЬ !!!!
Границу вправе проходить только спецназ и танки (в направлении атаки).
И ВСЁ !!! ПРЕКРАТИТЕ ЭТОТ МАЗОХИЗМ !!!!

Из сухопутных границ открытой должна быть только граница с Евросоюзом + неприднестровский участок границы с молдаванами.
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04.03.2021 22:10 Відповісти
 
 