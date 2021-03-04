"Міняємо Словаччину на Крим": консульство в Харкові "прикрасили" написом. ФОТОфакт

На будівлі почесного консульства Словаччини в Харкові з'явився напис у відповідь на "жарт" словацького прем'єра Матовича.

Фото напису опубліковано в телеграм-каналі "ХС|Харків", інформує Цензор.НЕТ.

"Такий напис з'явився сьогодні біля Словацького консульства на Чернишевській", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович невдало "пожартував", що пообіцяв Росії в обмін на вакцину "Спутнік V" "Закарпатську Україну". МЗС України зажадав від нього офіційних вибачень. 4 березня вибачилось спочатку МЗС Словаччини, а пізніше і сам Матович.