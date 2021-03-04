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"Міняємо Словаччину на Крим": консульство в Харкові "прикрасили" написом. ФОТОфакт

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

На будівлі почесного консульства Словаччини в Харкові з'явився напис у відповідь на "жарт" словацького прем'єра Матовича.

Фото напису опубліковано в телеграм-каналі "ХС|Харків", інформує Цензор.НЕТ.

"Такий напис з'явився сьогодні біля Словацького консульства на Чернишевській", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович невдало "пожартував", що пообіцяв Росії в обмін на вакцину "Спутнік V" "Закарпатську Україну". МЗС України зажадав від нього офіційних вибачень. 4 березня вибачилось спочатку МЗС Словаччини, а пізніше і сам Матович.

Міняємо Словаччину на Крим: консульство в Харкові прикрасили написом 01
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Топ коментарі
+42
Вот именно, что покупаем за деньги. Бесплатно нам никто его не даёт и на нас нажились не слабо за последние годы. А вот перед тем, как публично пытаться шутить шутейки в отношении воюющего соседа, надо 5 раз подумать, если конечно есть чем
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04.03.2021 18:41
+17
Гут ! 1:0
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04.03.2021 18:37
+11
Люди мають право відповідати не дипломатично- до суті напису є претензії?
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04.03.2021 18:42
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З ними так ніззя вона нам газ постачають по реверсу. Якщо не в них тоді тільки у параші купувати.
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04.03.2021 18:36 Відповісти
Вот именно, что покупаем за деньги. Бесплатно нам никто его не даёт и на нас нажились не слабо за последние годы. А вот перед тем, как публично пытаться шутить шутейки в отношении воюющего соседа, надо 5 раз подумать, если конечно есть чем
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04.03.2021 18:41 Відповісти
щоб заплатити за газ по реверсу, баба передумала продавати свою собаку,
бо рішила йому згодувати словацького прем,єра...
шутка, канєшно
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04.03.2021 19:25 Відповісти
Гут ! 1:0
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04.03.2021 18:37 Відповісти
В Харькове никакой защиты на окнах кацапского гадюшника нет...
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04.03.2021 18:39 Відповісти
На фото Словацьке консульство- ви про що взагалі, які кацапи?
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04.03.2021 18:41 Відповісти
Супер!!!
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04.03.2021 18:40 Відповісти
Один дурак ответил другому дураку. "Меняем Словакию на Крым": консульство в Харькове "украсили" надписью - Цензор.НЕТ 3573
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04.03.2021 18:41 Відповісти
Люди мають право відповідати не дипломатично- до суті напису є претензії?
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04.03.2021 18:42 Відповісти
Вы идиота матовича умным считаете?
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04.03.2021 18:46 Відповісти
Третій свою морду всунув куди не слід. Пішов на йух ватничок.
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04.03.2021 18:52 Відповісти
Правильно напино. Ответка по морде должна быть .
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04.03.2021 18:42 Відповісти
У этого словацкого ватника один достойный выход остался из данной ситуации,уйти в отставку.
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04.03.2021 18:43 Відповісти
С учетом того,что это в Харькове и так запоздало,после извинений - похоже на кацапскую ватную провокацию.
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04.03.2021 18:44 Відповісти
Извинялся министр иностранных дел. Премьер, вроде бы, нет.
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04.03.2021 18:49 Відповісти
Вибачився. В соц.мережах.
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04.03.2021 18:59 Відповісти
Офіційно вибачився перед державою Україна?
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04.03.2021 19:01 Відповісти
Ось так.
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04.03.2021 19:13 Відповісти
На перший раз піде.
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04.03.2021 19:41 Відповісти
Цей напис помітили сьогодні близько 9 години ранку. Це Цензор запізнився з викладенням.
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04.03.2021 18:58 Відповісти
100 пудово за цим так би мовити непорозумінням, без лаптєй не обійшлось.
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04.03.2021 19:22 Відповісти
Словакия не виновата из за высказываний одного придурка.
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04.03.2021 18:57 Відповісти
Та невже... то рашка, яка вкотре голосує за *****, не винна?
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04.03.2021 19:00 Відповісти
Рашка то тяжелый случай. Я надеюсь словаки не разделяют его слов.
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04.03.2021 19:03 Відповісти
Про це мають казати самі словаки.
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04.03.2021 19:04 Відповісти
он придурок лишь в том что имеет длинний язик
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04.03.2021 19:02 Відповісти
Расеянці плещуть у долоні
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04.03.2021 18:58 Відповісти
не думаю что ***** на руку публичная озвучка его тайних планов по легализации анексии Крима в обмен на Закарпатье и часть Западной Украини, хоторую он расчитивал провернуть используя свою агентуру внутри Украини
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04.03.2021 19:08 Відповісти
Кубань = Украина станиц ......не меряно а за серій клин малиновій зеленій ....даже говорить не ....с кем
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04.03.2021 20:56 Відповісти
"Міняємо Словаччину на Крим": консульство в Харкові "прикрасили" написом - Цензор.НЕТ 5591"
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04.03.2021 22:14 Відповісти
На глупость одного, ответили глупостью многих.
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04.03.2021 22:28 Відповісти
ну або віддамо Словаччину Чехії за... просто так! в честь дружньої дружби друзів з друзями. Ми ж усі друзі!
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04.03.2021 22:32 Відповісти
Зважаючи на те як була написана буква "Я" - то писали скоріш за все з російського консульства
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05.03.2021 09:47 Відповісти
Глупая выходка ....если не провокация! Ну ,брякнул дядька ,не подумавши,так осознал и извинился. Инцидент исчерпан ! Кому -то нужно продолжение??
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05.03.2021 14:24 Відповісти
 
 