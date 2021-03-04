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Вишкіл НАТО "Розлючений вовк" стартував у країнах Балтії. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ За кордоном

В Естонії і Латвії почалися навчання "Розлючений вовк" (Furious Wolf), в яких беруть участь авіаційні коригувальники спільно з екіпажами літаків НАТО.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на естонського телерадіомовника ERR.

Навчання "Розлючений вовк", які в країнах Балтії відбуваються двічі на рік, спеціально розроблені для інтеграції повітряних і наземних операцій.

Вишкіл проходить як у Литві, на авіабазі в Шауляї, так і в Естонії, у військовому містечку Тапа і околицях раквереської замку.

У четвер в Естонії авіаційні коригувальники працювали спільно з екіпажами винищувачів ВПС Італії, які злітали з авіабази в Литві. Наступного тижня в навчаннях візьмуть участь винищувачі ВПС Німеччини Eurofighter Typhoon, які базуються в Естонії.

Вишкіл НАТО Розлючений вовк стартував у країнах Балтії 01
Вишкіл НАТО Розлючений вовк стартував у країнах Балтії 02
Вишкіл НАТО Розлючений вовк стартував у країнах Балтії 03
Вишкіл НАТО Розлючений вовк стартував у країнах Балтії 04
Вишкіл НАТО Розлючений вовк стартував у країнах Балтії 05
Вишкіл НАТО Розлючений вовк стартував у країнах Балтії 06
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Топ коментарі
+14
Учения НАТО "Яростный волк" стартовали в странах Балтии - Цензор.НЕТ 2447
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04.03.2021 20:35
+13
Учения НАТО "Яростный волк" стартовали в странах Балтии - Цензор.НЕТ 5164Vot ne" jarosni volk "a avcarka mesto ego na manevrax Учения НАТО "Яростный волк" стартовали в странах Балтии - Цензор.НЕТ 9782
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04.03.2021 20:38
+12
Слышу топот оленей! Набегут и расскажут, как им это "все-равно". )
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04.03.2021 20:15
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Слышу топот оленей! Набегут и расскажут, как им это "все-равно". )
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04.03.2021 20:15 Відповісти
парашные медведи досрочно вылезли из своих бункеров и легко облегчились после зимы. )
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04.03.2021 20:24 Відповісти
а десь глибоко в бункєрі під мокшанськими болотами піськов нервово покусює нігті ніг *****...
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04.03.2021 20:25 Відповісти
Llitve takoj proletel bombardirovcik B1BУчения НАТО "Яростный волк" стартовали в странах Балтии - Цензор.НЕТ 4896
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04.03.2021 20:31 Відповісти
Вишкіл НАТО "Розлючений вовк" стартував у країнах Балтії - Цензор.НЕТ 3492
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05.03.2021 02:13 Відповісти
Вишкіл НАТО "Розлючений вовк" стартував у країнах Балтії - Цензор.НЕТ 778
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05.03.2021 02:15 Відповісти
Вишкіл НАТО "Розлючений вовк" стартував у країнах Балтії - Цензор.НЕТ 9175
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05.03.2021 02:17 Відповісти
Учения НАТО "Яростный волк" стартовали в странах Балтии - Цензор.НЕТ 2447
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04.03.2021 20:35 Відповісти
Учения НАТО "Яростный волк" стартовали в странах Балтии - Цензор.НЕТ 9516
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04.03.2021 20:37 Відповісти
Учения НАТО "Яростный волк" стартовали в странах Балтии - Цензор.НЕТ 5164Vot ne" jarosni volk "a avcarka mesto ego na manevrax Учения НАТО "Яростный волк" стартовали в странах Балтии - Цензор.НЕТ 9782
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04.03.2021 20:38 Відповісти
Вишкіл НАТО "Розлючений вовк" стартував у країнах Балтії - Цензор.НЕТ 4901Обули его даже.

А зачем очки / маска ?
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05.03.2021 02:13 Відповісти
Profesionalni mino iskatel sobacka ,zacyta eto
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05.03.2021 07:34 Відповісти
Ой, какой умничка.
Видасик, скажите, пожалуйста, а как Вам легче читать: на кирилице или на латинице ?
Esli na latinitse, to ya budu pisat' Vam vot tak. Вишкіл НАТО "Розлючений вовк" стартував у країнах Балтії - Цензор.НЕТ 387
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05.03.2021 08:51 Відповісти
Интересно, как это нравится плешивой кремлёвской крысе.... Оно что-нибудь перданёт по этому поводу? Думаю, будет, как обычно, распускать сопли, что НАТО его обижает и запугивает....
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04.03.2021 20:39 Відповісти
Теперь русне придётся проводить встречные учения - "Дерзкая свинособака".
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04.03.2021 20:41 Відповісти
Вишкіл НАТО "Розлючений вовк" стартував у країнах Балтії - Цензор.НЕТ 4567
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05.03.2021 12:06 Відповісти
Вишкіл НАТО "Розлючений вовк" стартував у країнах Балтії - Цензор.НЕТ 9199
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04.03.2021 21:53 Відповісти
)))
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05.03.2021 02:08 Відповісти
в Турции вертолет с военными разбился, погиб генерал, работавший по проекту с Байрактарами, друг создателя этих БПЛА.
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04.03.2021 22:08 Відповісти
Лязгают гусеницами под беларусью .бацька обосрался наверное..
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04.03.2021 22:11 Відповісти
Надеюсь, что когда-нибудб украина станет членом НАТО и мы будем проводить учения не хуже.
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04.03.2021 23:39 Відповісти
Яростный волк... )))
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05.03.2021 02:09 Відповісти
Гарно.
І назва навчань - розкішна ! Вишкіл НАТО "Розлючений вовк" стартував у країнах Балтії - Цензор.НЕТ 1161
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05.03.2021 02:11 Відповісти
Включились тумблери , злітаємо , звучить Володя Висоцький .- "Я - ЯК , истребитель ,
мотор мой звенит , небо - моя обитель , а тот что во мне сидит считает , что он
истребитель ..." (с) я про фото 3 .имхо.
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05.03.2021 16:01 Відповісти
На знімку Еврофайтер Тайфун?
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06.03.2021 09:49 Відповісти
 
 