Вишкіл НАТО "Розлючений вовк" стартував у країнах Балтії. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ За кордоном
В Естонії і Латвії почалися навчання "Розлючений вовк" (Furious Wolf), в яких беруть участь авіаційні коригувальники спільно з екіпажами літаків НАТО.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на естонського телерадіомовника ERR.
Навчання "Розлючений вовк", які в країнах Балтії відбуваються двічі на рік, спеціально розроблені для інтеграції повітряних і наземних операцій.
Вишкіл проходить як у Литві, на авіабазі в Шауляї, так і в Естонії, у військовому містечку Тапа і околицях раквереської замку.
У четвер в Естонії авіаційні коригувальники працювали спільно з екіпажами винищувачів ВПС Італії, які злітали з авіабази в Литві. Наступного тижня в навчаннях візьмуть участь винищувачі ВПС Німеччини Eurofighter Typhoon, які базуються в Естонії.
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А зачем очки / маска ?
Видасик, скажите, пожалуйста, а как Вам легче читать: на кирилице или на латинице ?
Esli na latinitse, to ya budu pisat' Vam vot tak.
І назва навчань - розкішна !
мотор мой звенит , небо - моя обитель , а тот что во мне сидит считает , что он
истребитель ..." (с) я про фото 3 .имхо.