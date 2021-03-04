УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11991 відвідувач онлайн
Новини Фото За кордоном
9 175 18
Крим (12749) МЗС (3558) Туреччина (2256) Джапарова Еміне (169)

Карту з "російським" Кримом прибрали зі скульптури в Туреччині, - Джапарова. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За кордоном

Карта РФ з окупованим Кримом була зображена на створеному російською скульпторкою монументі в курортному місті Аланія.

Про це повідомила в Фейсбуці перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, скульптуру встановили в Аланії під час міжнародного фестивалю мистецтва. Її автор - скульпторка з Росії. Захоплений Крим було позначено на монументі як частину Російської Федерації.

"Дізнавшись про це, Міністерство закордонних справ України негайно вжило відповідних заходів. Консул України в Анталії Емір Рустамов 3 березня відвідав Аланію і звернувся до мера міста Адема Мурата Юджеля з проханням видалити недостовірну карту. Вдячні турецьким партнерам за миттєву реакцію", - написала Джапарова.

Читайте також: Twitter "верифікував" акаунт МЗС РФ в окупованому Криму. Соцмережа має негайно заблокувати цей обліковий запис! - Джапарова

Заступниця міністра зазначила, що тепер мистецтво не є інструментом політичного впливу і не вводить в оману жителів і гостей Аланії.

Карту з російським Кримом прибрали зі скульптури в Туреччині, - Джапарова 01
Карту з російським Кримом прибрали зі скульптури в Туреччині, - Джапарова 02
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+11
Здається то купка гіменця, може якут приїздив?
показати весь коментар
04.03.2021 22:49
+3
Це фігура з трьох пальців чи що ?
показати весь коментар
04.03.2021 22:31
+3
а что за скульптура? каменная *опа?))) так надо было только Крым спилить, а саму расею там и оставить...жопа и расея это ж абсолютно совместимые понятия))
показати весь коментар
04.03.2021 22:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це фігура з трьох пальців чи що ?
показати весь коментар
04.03.2021 22:31 Відповісти
то, на что похоже, культура русо туристо.
показати весь коментар
04.03.2021 22:36 Відповісти
Здається то купка гіменця, може якут приїздив?
показати весь коментар
04.03.2021 22:49 Відповісти
То що він, ****, мав з"їсти щоб стільки навалити ??? Карту с "российским" Крымом убрали со скульптуры в Турции, - Джапарова - Цензор.НЕТ 2295
показати весь коментар
04.03.2021 23:07 Відповісти
Не похоже карта ,а сверху кто то насрал.
показати весь коментар
05.03.2021 07:30 Відповісти
Россия - говно похлеще того, что сверху.
показати весь коментар
05.03.2021 07:38 Відповісти
Карта вообще мягко говоря странная. Надпись "Севастополь" в районе Дагестана, Сахалин напоминает помесь дятла с пиявкой.
показати весь коментар
04.03.2021 22:33 Відповісти
действительно! )) и Крыма кстати там нет, только надпись Севастополь на месте Махачкалы )) руские такие рукожопы ))
показати весь коментар
05.03.2021 15:18 Відповісти
ой, тепрь руцким не чем будет гордиться в то время пока ихньмужщина.ую наташу будет обслуживать турецкии
показати весь коментар
04.03.2021 22:35 Відповісти
а что за скульптура? каменная *опа?))) так надо было только Крым спилить, а саму расею там и оставить...жопа и расея это ж абсолютно совместимые понятия))
показати весь коментар
04.03.2021 22:36 Відповісти
рузький памятник Карту с "российским" Крымом убрали со скульптуры в Турции, - Джапарова - Цензор.НЕТ 8066 Ну капец талантище .
Фиг знает что .я и то лучше ногами слеплю
показати весь коментар
04.03.2021 22:44 Відповісти
Народ , пишите на что похоже это ,как бы получше выразится Карту с "российским" Крымом убрали со скульптуры в Турции, - Джапарова - Цензор.НЕТ 6657 говноизделие
показати весь коментар
04.03.2021 22:45 Відповісти
Фсьо ОК! Фестиваль закончился - карту убрали.
показати весь коментар
04.03.2021 22:57 Відповісти
Цікаво, на раша тв вже встигли заявити про визнання турцією анексії? Дибільна провокація на рівні запрошення депутатів європейских міськрад до Криму.
показати весь коментар
05.03.2021 08:44 Відповісти
Кацапи намалювали на скульптурі Крим, в результаті втратили всю Росію, яку просто стерли турки... Це віщує для росіян в реальності, що через Крим, Росія буде стерта з мапи історії...
показати весь коментар
05.03.2021 08:48 Відповісти
всі кацапи однакові рашисти.
показати весь коментар
05.03.2021 11:00 Відповісти
зНАЙШОВ !
Карту з "російським" Кримом прибрали зі скульптури в Туреччині, - Джапарова - Цензор.НЕТ 2184
показати весь коментар
05.03.2021 12:06 Відповісти
Авторка сього "мистецтва"
показати весь коментар
05.03.2021 12:32 Відповісти
 
 