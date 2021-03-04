Карту з "російським" Кримом прибрали зі скульптури в Туреччині, - Джапарова. ФОТО

Карта РФ з окупованим Кримом була зображена на створеному російською скульпторкою монументі в курортному місті Аланія.

Про це повідомила в Фейсбуці перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, скульптуру встановили в Аланії під час міжнародного фестивалю мистецтва. Її автор - скульпторка з Росії. Захоплений Крим було позначено на монументі як частину Російської Федерації.

"Дізнавшись про це, Міністерство закордонних справ України негайно вжило відповідних заходів. Консул України в Анталії Емір Рустамов 3 березня відвідав Аланію і звернувся до мера міста Адема Мурата Юджеля з проханням видалити недостовірну карту. Вдячні турецьким партнерам за миттєву реакцію", - написала Джапарова.

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Заступниця міністра зазначила, що тепер мистецтво не є інструментом політичного впливу і не вводить в оману жителів і гостей Аланії.



