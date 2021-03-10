Чергове самогубство в Києві: жінка вистрибнула з 22-го поверху. ВІДЕО+ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події Київські новини
У Києві в ЖК "Паркові озера" жінка випала з вікна багатоповерхівки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Київ.Оперативний" у Facebook.
"На місці працюють лікарі та правоохоронці. Деталі уточнюються", - сказано в повідомленні.
Як пише "Главком", місцеві жителі повідомили, що жінка загинула миттєво, вона впала на асфальт з 22 поверху. Також повідомляється, що у загиблої залишилися діти.
Фото: Київ Оперативний
Разом з тим, заступник директора департаменту МВС комунікацій із засобами масової інформації Ярослав Тракало в коментарі Українській правді підтвердив факт загибелі жінки.
"Так, зареєстрований такий випадок. Жінка, стрибнула, на смерть. 1968 року народження", - повідомив Тракало.
Він додав, що зараз на правоохоронці встановлюють особу загиблої.
Як повідомлялося раніше, увечері 9 березня в Святошинському районі Києва загинула неповнолітня дівчинка, яка випала з балкону багатоповерхівки.
18 лютого в столичну клініку "Охматдит" доставили 15-річного киянина, який наковтався таблеток.
Також, в останні дні в Україні фіксують збільшення кількості випадків падіння з висоти неповнолітніх. У тому числі 1 лютого у двох районах Києва випали з вікон багатоповерхівок дві 16-річні дівчини.
На наступний день, 2 лютого, загинула 17-річна дівчинка в результаті падіння з балкона 17 поверху київського будинку.
16 лютого столичні правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом загибелі 13-річної дівчини в результаті падіння з балкона 14 поверху житлового будинку в Дарницькому районі Києва.
17 лютого в цьому районі з 16 поверху впала 15-річна дівчина.
Будь ласка, зачекайте...
на це ще наклалася депресія через "36 лютого" і неможливість де небудь безпечно відпочити
А тут: синий, синий, синий...
Хорошо свернуть на 10.03.21 14:18 Очередное самоубийство в Киеве: женщина выпрыгнула с 22-го этажа.
Каждый день происходит много самоубийств. Я не хочу приводить цифры - очень много. И каждый день много гибнет и на дорогах, и много в пожарах - каждый день.
Если так, то журнашлюха, проанализируй данные, приведи статистику, расскажи что делается для уменьшения.
Нет журнашлюхи сосут из пальца а биомасса страдает под мониторами.
в средние века, в европе, накатила волна женских самоубийств. ничо не помогало. убивались вовсю, больше чем сегодня. и тогда трупы этих самоубийц начали обнажёнными выставлять на городских площадях на всеобщее обозрение. самоубиваться прекратили. женская психология.
шо за новые ментовские технологии?
только вот каждых 40 сек. кто-то в мире кончает жизнь самоубийство.... в год около 1 млн человек ....
в 2018 в Украине убралось почти 20 000.... Средний возраст 19 лет.... к чему это нагнетание все?
Рассказывали... как начинет теплеть, домохозяйки лезут мыть окна снаружи, ну и ой...
Люди завжди укорочували собі віку, хтось від "кохання" хтось від безнадії, хтось від хвороб і болю втікає на той світ як фізичного так і душевного...
Хоча тут може вона просто містером пропером вікна протерала....