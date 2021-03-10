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Київ (13824) самогубство (490)

Чергове самогубство в Києві: жінка вистрибнула з 22-го поверху. ВІДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Київські новини

У Києві в ЖК "Паркові озера" жінка випала з вікна багатоповерхівки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Київ.Оперативний" у Facebook.

"На місці працюють лікарі та правоохоронці. Деталі уточнюються", - сказано в повідомленні.

Як пише "Главком", місцеві жителі повідомили, що жінка загинула миттєво, вона впала на асфальт з 22 поверху. Також повідомляється, що у загиблої залишилися діти.

Чергове самогубство в Києві: жінка вистрибнула з 22-го поверху 01

Фото: Київ Оперативний

Разом з тим, заступник директора департаменту МВС комунікацій із засобами масової інформації Ярослав Тракало в коментарі Українській правді підтвердив факт загибелі жінки.

"Так, зареєстрований такий випадок. Жінка, стрибнула, на смерть. 1968 року народження", - повідомив Тракало.

Він додав, що зараз на правоохоронці встановлюють особу загиблої.

Як повідомлялося раніше, увечері 9 березня в Святошинському районі Києва загинула неповнолітня дівчинка, яка випала з балкону багатоповерхівки.

18 лютого в столичну клініку "Охматдит" доставили 15-річного киянина, який наковтався таблеток.

Також, в останні дні в Україні фіксують збільшення кількості випадків падіння з висоти неповнолітніх. У тому числі 1 лютого у двох районах Києва випали з вікон багатоповерхівок дві 16-річні дівчини.

На наступний день, 2 лютого, загинула 17-річна дівчинка в результаті падіння з балкона 17 поверху київського будинку.

16 лютого столичні правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом загибелі 13-річної дівчини в результаті падіння з балкона 14 поверху житлового будинку в Дарницькому районі Києва.

17 лютого в цьому районі з 16 поверху впала 15-річна дівчина.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+17
Корона или платежка за лютий?
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10.03.2021 14:20
+12
Пора закачивать эту моду. Уже сотни раз доказано передоказано, что чем больше пишут и показывают про суициды , тем моднее это становится.
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10.03.2021 14:22
+9
При Порошенко такого не было..
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10.03.2021 14:21
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Корона или платежка за лютий?
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10.03.2021 14:20 Відповісти
Синій кит для дорослих. Заблокувати інтернет, лишити тільки "правильні" сайти))
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10.03.2021 14:23 Відповісти
в минулому році - знімав квартиру - через карантин і супутні проблеми з фінансами - чув скандали майже на кожному поверсі! причому серьзні - з "багатоповерховими" матами, з биттям посуду і навіть одного разу був свідком як чоловік не пускав додому свою дружину!!
на це ще наклалася депресія через "36 лютого" і неможливість де небудь безпечно відпочити
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10.03.2021 14:31 Відповісти
та да, коронабесие влияет очень сильно. нет работы, нет денег, из каждого утюга каждый день льётся один негатив и раздувается паника. вот и итог.
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10.03.2021 14:37 Відповісти
а в цьому році тебе вигнали з тієї квартири? Чергове самогубство в Києві: жінка вистрибнула з 22-го поверху - Цензор.НЕТ 8488
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10.03.2021 15:27 Відповісти
ремонт робив в своєму будинку - требу було десь жити, щоб не на звалищі
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10.03.2021 15:55 Відповісти
они прыгают от действий Зеленого кита
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10.03.2021 14:56 Відповісти
ага сколько ля парашютисток не состоялось.... а мы плачем мол чому мало парашютистов в армии Украины... за те месяца что прыгнули причем слабый женский пол можно было роту сформировать как Чергове самогубство в Києві: жінка вистрибнула з 22-го поверху - Цензор.НЕТ 3619 минимум
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10.03.2021 15:14 Відповісти
коли є заради чого жити - стрибнути не просто!
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10.03.2021 15:57 Відповісти
Зеленый *ид.
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10.03.2021 15:59 Відповісти
На фоне коронавируса и ежедневных новостей, малейший разболанс в личной жизни и... полетели...
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10.03.2021 17:01 Відповісти
корона. реально на мозги дает. у меня с концентрацией стало намного хуже, а у кого-то депрессия, похоже, взяла верх над самосохранением(
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10.03.2021 14:24 Відповісти
Доктор Померанц (2011) фільм на цю тематику...лікує - з поверху і об асфальт
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10.03.2021 15:48 Відповісти
Скоріше вавка в голові, коли вирішила дітей своїх залишити на призволяще.
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10.03.2021 14:31 Відповісти
При Порошенко такого не было..
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10.03.2021 14:21 Відповісти
Так толсто, что очень даже тонко.
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10.03.2021 14:23 Відповісти
Змістовно
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10.03.2021 14:30 Відповісти
Ага. Все тогда так разьелись шо не пролазили в окна.
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10.03.2021 14:31 Відповісти
Ну так комиссар Рекс даже так и утверждал, що українці дуже багато їдять😁
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10.03.2021 14:37 Відповісти
А та, махнарылый, проедься в метро!
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10.03.2021 16:38 Відповісти
Верните Петю . Погибшим людям его сладких конфет и сказок не хватало , вот и решились пойти на крайность
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10.03.2021 14:34 Відповісти
Модератор! Ти залишив коменти відкритими для таких покидьків?!
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10.03.2021 15:08 Відповісти
Зато тебе и тогда и сейчас хватает бутылок на которых ты сидишь Чергове самогубство в Києві: жінка вистрибнула з 22-го поверху - Цензор.НЕТ 117
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10.03.2021 15:29 Відповісти
Зачет .Лопату конфет этим троллям !
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10.03.2021 16:18 Відповісти
Если это зависимость, то, возможно, от неё нужно лечить.
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10.03.2021 15:42 Відповісти
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10.03.2021 14:48 Відповісти
Во двух? Да и не такую херню цензор писал.
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10.03.2021 14:57 Відповісти
Прискорбно...
А тут: синий, синий, синий...
Хорошо свернуть на 10.03.21 14:18 Очередное самоубийство в Киеве: женщина выпрыгнула с 22-го этажа.
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10.03.2021 14:22 Відповісти
Пора закачивать эту моду. Уже сотни раз доказано передоказано, что чем больше пишут и показывают про суициды , тем моднее это становится.
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10.03.2021 14:22 Відповісти
Телефоны все расскажут
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10.03.2021 14:27 Відповісти
Вже страшно попід будинками ходити.
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10.03.2021 14:29 Відповісти
Саме головне шо навіть шлєм не допоможе...
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10.03.2021 14:32 Відповісти
Забембили.
Каждый день происходит много самоубийств. Я не хочу приводить цифры - очень много. И каждый день много гибнет и на дорогах, и много в пожарах - каждый день.

Если так, то журнашлюха, проанализируй данные, приведи статистику, расскажи что делается для уменьшения.

Нет журнашлюхи сосут из пальца а биомасса страдает под мониторами.
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10.03.2021 14:34 Відповісти
Проблемы в жизни - чего людям ждать голодной смерти, неывыносимых болей от болезней и быть никому ненужным даже бдизким родственникам. Нет это не весенние обострение это проблема общества и госсударства.В этой жизни человек выбирает путь себе сам как и на фронте попав в окружение или чека последней гранаты или издевательство в плену...
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10.03.2021 14:35 Відповісти
не знаю что толкает людей на то, но если сегануть в низ головой с 3 єтожа, єффект тот же, за то даже сообразить не успеешь, а 22й или 17й єто жутко. за время падения и передумать можно, но есть маленькое но... поздно.
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10.03.2021 14:38 Відповісти
Лететь одну секунду либо три - разница небольшая и ничего не успеешь осознать
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10.03.2021 14:43 Відповісти
Пох
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10.03.2021 14:39 Відповісти
Может окно мыла?
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10.03.2021 14:42 Відповісти
есть старая психологическая байка.
в средние века, в европе, накатила волна женских самоубийств. ничо не помогало. убивались вовсю, больше чем сегодня. и тогда трупы этих самоубийц начали обнажёнными выставлять на городских площадях на всеобщее обозрение. самоубиваться прекратили. женская психология.
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10.03.2021 14:47 Відповісти
Це зараз нетолерантно і сексізм!
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10.03.2021 17:21 Відповісти
Так я не зрозумів - випала з вікна чи стрибнула ??
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10.03.2021 14:50 Відповісти
74 наголосували, выбрасываются от хорошей жизни
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10.03.2021 14:53 Відповісти
Коменти адміністратор не відключив.
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10.03.2021 15:07 Відповісти
шо 1968 знают досконально,а вот личность устанавливают Чергове самогубство в Києві: жінка вистрибнула з 22-го поверху - Цензор.НЕТ 9032.
шо за новые ментовские технологии?
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10.03.2021 15:21 Відповісти
радиоуглеродный анализ Чергове самогубство в Києві: жінка вистрибнула з 22-го поверху - Цензор.НЕТ 479
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10.03.2021 15:30 Відповісти
А разобраться БЫ чья лапша у неё на ушах интернетовская, общественная, теле, или семейная. Потому как отовсюду идёт моральное давление на уши, а люди не все морально устойчивы и некоторые не могут себя удержать от греха.
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10.03.2021 15:38 Відповісти
жаль, нет у нас культуры камикадзе, хоть польза была бы.
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10.03.2021 15:51 Відповісти
увидела по телеку клоуна с побритой грудью...
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10.03.2021 16:06 Відповісти
Начнём с того, что новая квартира в жилищном комплексе - штука не дешёвая.
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10.03.2021 16:40 Відповісти
журналисДы хайпуют.... волну расгоняют на трупах...
только вот каждых 40 сек. кто-то в мире кончает жизнь самоубийство.... в год около 1 млн человек ....
в 2018 в Украине убралось почти 20 000.... Средний возраст 19 лет.... к чему это нагнетание все?
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10.03.2021 16:53 Відповісти
Заборонити висотні будинки! Розібрати, а мешканців виселити на вулицю. Щоб не розбивалися.
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10.03.2021 17:50 Відповісти
Жаль , что не моя бывшая ...ядь.
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10.03.2021 20:30 Відповісти
Окна мыла, что-ли?
Рассказывали... как начинет теплеть, домохозяйки лезут мыть окна снаружи, ну и ой...
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10.03.2021 20:57 Відповісти
а давайте кожного потопельника чи повішеного в новинах висвітлювати.
Люди завжди укорочували собі віку, хтось від "кохання" хтось від безнадії, хтось від хвороб і болю втікає на той світ як фізичного так і душевного...
Хоча тут може вона просто містером пропером вікна протерала....
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11.03.2021 09:32 Відповісти
 
 