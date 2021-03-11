Пособників терористів затримали на Луганщині під час контрдиверсійних заходів. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
Співробітники Нацполіції, Нацгвардії, Держприкордонслужби, СБУ та фіскальної служби провели в Катеринівці і Золотому масштабні контрдиверсійні заходи.
Про це пресслужба МВС повідомляє у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
У повідомленні сказано, що на Луганщині відбулися одні з наймасштабніших оперативно-профілактичних контрдиверсійних заходів.
"У результаті:
✔️ оглянуто потенційно небезпечні ділянки за допомогою службових собак та безпілотних літальних засобів (дронів).
✔️ перевірено транспортні засоби на факт перевезення у них небезпечних предметів і речовин.
✔️ виявлено та затримано посібників терористів ОРЛО", - повідомили в МВС.
У заході брали участь військовослужбовці підрозділів спецпризначення Національної гвардії, співробітники Держприкордонслужби, Нацполіції, ВСП ЗСУ, СБУ та ДФС.
"Під час відпрацювання було задіяно новітню бронетехніку, службових собак та безпілотні літальні прилади", - додали в МВС.
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- ✔️ выявлены и задержаны пособники террористов ОРЛО", - сообщили в МВД. Источник: https://censor.net/ru/p3252535 - Де пруф ?
"- с помощью служебных собак" - Все. Нема їх. Цуцикі голодні.... Були)))) Зараз - довольні, сплять. )
(Певно,той "посібник" з того боку в тутешні магазини по водку й ковбасу ходив).