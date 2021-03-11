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Луганщина (4422) МВС (2873)

Пособників терористів затримали на Луганщині під час контрдиверсійних заходів. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Співробітники Нацполіції, Нацгвардії, Держприкордонслужби, СБУ та фіскальної служби провели в Катеринівці і Золотому масштабні контрдиверсійні заходи.

Про це пресслужба МВС повідомляє у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

У повідомленні сказано, що на Луганщині відбулися одні з наймасштабніших оперативно-профілактичних контрдиверсійних заходів.

"У результаті:

✔️ оглянуто потенційно небезпечні ділянки за допомогою службових собак та безпілотних літальних засобів (дронів).

✔️ перевірено транспортні засоби на факт перевезення у них небезпечних предметів і речовин.

✔️ виявлено та затримано посібників терористів ОРЛО", - повідомили в МВС.

У заході брали участь військовослужбовці підрозділів спецпризначення Національної гвардії, співробітники Держприкордонслужби, Нацполіції, ВСП ЗСУ, СБУ та ДФС.

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"Під час відпрацювання було задіяно новітню бронетехніку, службових собак та безпілотні літальні прилади", - додали в МВС.

Пособників терористів затримали на Луганщині під час контрдиверсійних заходів 01
Пособників терористів затримали на Луганщині під час контрдиверсійних заходів 02
Пособників терористів затримали на Луганщині під час контрдиверсійних заходів 03
Пособників терористів затримали на Луганщині під час контрдиверсійних заходів 04
Пособників терористів затримали на Луганщині під час контрдиверсійних заходів 05
Пособників терористів затримали на Луганщині під час контрдиверсійних заходів 06
Пособників терористів затримали на Луганщині під час контрдиверсійних заходів 07
Пособників терористів затримали на Луганщині під час контрдиверсійних заходів 08
Пособників терористів затримали на Луганщині під час контрдиверсійних заходів 09

Пособників терористів затримали на Луганщині під час контрдиверсійних заходів 10

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+17
Катеринівка, доречі, проукраїнське містечко. У 2014 там самопроголосились дировці, то їх сцяним ганчір'ям погнали.
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11.03.2021 01:02
+13
Бачу гарно вбрату,чудово оснащену,ситу аваківську гвардію.Посібників не бачу.
(Певно,той "посібник" з того боку в тутешні магазини по водку й ковбасу ходив).
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11.03.2021 01:06
+9
Ви не бачите посібників. І я їх не бачу. Але вони є, їх в Києві повно, як собак!
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11.03.2021 07:17
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Пособников террористов задержали на Луганщине во время контрдиверсионных мероприятий. ФОТОрепортаж
- ✔️ выявлены и задержаны пособники террористов ОРЛО", - сообщили в МВД. Источник: https://censor.net/ru/p3252535 - Де пруф ? Пособников террористов задержали на Луганщине во время контрдиверсионных мероприятий - Цензор.НЕТ 9111
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11.03.2021 00:58 Відповісти
- ✔️ выявлены и задержаны пособники террористов ОРЛО"
"- с помощью служебных собак" - Все. Нема їх. Цуцикі голодні.... Були)))) Зараз - довольні, сплять. )
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11.03.2021 02:54 Відповісти
Катеринівка, доречі, проукраїнське містечко. У 2014 там самопроголосились дировці, то їх сцяним ганчір'ям погнали.
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11.03.2021 01:02 Відповісти
Молодцы.В Сватово еще покруче было
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11.03.2021 06:34 Відповісти
Бачу гарно вбрату,чудово оснащену,ситу аваківську гвардію.Посібників не бачу.
(Певно,той "посібник" з того боку в тутешні магазини по водку й ковбасу ходив).
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11.03.2021 01:06 Відповісти
Ватній коллаборант-власовец,идешьнах пока. а потом будешь в Желтіх Водах руду добівать для первой украинской бимбі..
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11.03.2021 06:42 Відповісти
У вас є родичі-мєнти ? Співчуваю.
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11.03.2021 07:21 Відповісти
Шл@ка навакянская, иди борщу варить
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11.03.2021 07:49 Відповісти
Ви не бачите посібників. І я їх не бачу. Але вони є, їх в Києві повно, як собак!
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11.03.2021 07:17 Відповісти
на кол дамбасню.
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11.03.2021 01:38 Відповісти
А чому при виявлені посібників терористів і сепарів не діють закони воєного часу? Виявлених ворогів за бруствер і в розход!
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11.03.2021 06:09 Відповісти
Нема воєнного часу. АТО.
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11.03.2021 07:29 Відповісти
Сегодня задержали, завтра выпустят, послезавтра будут новые кандидаты в депутаты.
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11.03.2021 07:28 Відповісти
А на табличці "Обережно -- міни ! " російською писати не треба !!!
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11.03.2021 08:06 Відповісти
Якраз посібники терористів з Харкова і Кривого рогу.
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11.03.2021 08:47 Відповісти
Поки в Україні не почнуть масово розстрілювати і вішати всіх рузькомірцев, сепарiв і прямих агентів маскви - країна буде приреченою на знищення.
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11.03.2021 09:40 Відповісти
Сралін народився?
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11.03.2021 09:54 Відповісти
сралин - твой папа или сруль *********??
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11.03.2021 10:06 Відповісти
 
 