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Воїни ОС на адмінмежі з окупованим Кримом тренуються шукати і знищувати диверсійно-розвідувальні групи ворога, - Наєв. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

На адмінмежі з тимчасово окупованою територією АР Крим триває операція угруповання військ, яке підпорядковане Командуванню Об'єднаних сил Збройних Сил України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Служба зі зв'язків із громадськістю Командування Об'єднаних сил ЗС України.

Задля успішного виконання завдань підрозділи, що утримують позиції на півдні України, щодня вдосконалюють свої вміння та навички в ході проведення занять з бойової підготовки, тренувань та навчань.

Також дивіться: Протидиверсійні резерви ОС тренувалися на півдні України реагувати на терористичні загрози і знищувати безпілотники ворога, - Наєв. ВIДЕО

- Головною метою цих заходів є підвищення рівня взаємодії Збройних Сил зі всіма складовими сил безпеки та оборони України. В першу чергу це стосується організації заходів з протидії диверсіям на потенційно небезпечних об’єктах інфраструктури, – наголосив командувач об’єднаних сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

За словами командувача, тренування відбуваються в умовах, наближених до бойових як вдень, так і вночі.

- Впевнені та злагоджені дії, швидке реагування на зміни в обстановці показали здатність підрозділів до пошуку та знищення диверсійно-розвідувальних груп умовного противника в районі виконання завдань за призначенням, - повідомив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Воїни ОС на адмінмежі з окупованим Кримом тренуються шукати і знищувати диверсійно-розвідувальні групи ворога, - Наєв 01
Воїни ОС на адмінмежі з окупованим Кримом тренуються шукати і знищувати диверсійно-розвідувальні групи ворога, - Наєв 02
Воїни ОС на адмінмежі з окупованим Кримом тренуються шукати і знищувати диверсійно-розвідувальні групи ворога, - Наєв 03

Воїни ОС на адмінмежі з окупованим Кримом тренуються шукати і знищувати диверсійно-розвідувальні групи ворога, - Наєв 04

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
Генералы Наев и Забродский там?Это Супер Воины ОС на админгранице с оккупированным Крымом тренируются искать и уничтожать диверсионно-разведывательные группы врага, - Наев - Цензор.НЕТ 40
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11.03.2021 08:35
+2
цікаво коли це на короні з Кримом такий сосновий ліс виріс)))
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11.03.2021 08:54
+2
армия сильная, но когда на верху в командование сепары и зрадокомандувач, толку от такой армии не будет
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11.03.2021 08:58
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Генералы Наев и Забродский там?Это Супер Воины ОС на админгранице с оккупированным Крымом тренируются искать и уничтожать диверсионно-разведывательные группы врага, - Наев - Цензор.НЕТ 40
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11.03.2021 08:35 Відповісти
У меня по соседству живет родной брат крымского диверсанта. Каждый месяц с оккупированного полуострова на материк шляется. По каким документам и что он тут забыл непонятно
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11.03.2021 08:47 Відповісти
По українських ...
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11.03.2021 18:50 Відповісти
Простым крымчанам не разрешено иметь украинские паспорта.
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11.03.2021 18:55 Відповісти
цікаво коли це на короні з Кримом такий сосновий ліс виріс)))
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11.03.2021 08:54 Відповісти
армия сильная, но когда на верху в командование сепары и зрадокомандувач, толку от такой армии не будет
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11.03.2021 08:58 Відповісти
уже 6 лет ищут... а может быть начали бы лучше убивать кацапоидных снайперов? ГА?
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11.03.2021 09:27 Відповісти
Очередные побегушки-покатушки. Ни единого выстрела! Удивлен, что дымовую завесу разрешили использовать реальную. Думал будет как обычно: "Киньте коробочку и представьте, что это дымовая завеса". Это не учения! Это очередное создание видимости работы для прикрытия генеральских задниц.
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11.03.2021 10:19 Відповісти
а сколько платят за комменты на цензоре?))
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11.03.2021 11:35 Відповісти
Показуха. Ну провели они учения - и что? Нужно обязательно клипы снимать? Типа, вот, посмотрите какие мы крутые? У нас крутой камуфляж, гламурные винтовки и новый броневик.
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11.03.2021 12:02 Відповісти
гламурные винтовки - насмішили ...
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11.03.2021 18:51 Відповісти
 
 