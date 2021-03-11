"Велике будівництво": Основний міст на трасі в Дніпро будують із випередженням на 1 місяць. ФОТОрепортаж

Мостове будівництво на автотрасі Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка у рамках програми президента "Велике будівництво" триває з випередженням графіка.

Йдеться про основний об'єкт мостового будівництва на цій дорозі - міст через канал "Дніпро-Донбас" на км 28 + 132, повідомляється на Facebook-сторінці "Великого будівництва", інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, ця переправа є вкрай важливою ланкою проєкту будівництва автошляху. Завершення її спорудження дозволить поєднати частини лінійної ділянки нової дороги км 26+600 – км 28+600 та забезпечити безперешкодну доставку матеріалів для будівництва траси до межі Дніпропетровської області.

"Роботи зі спорудження мосту тривають у режимі 24/7. Будівництво без зупинок упродовж зими дозволило виконати більшість запланованого із випередженням графіка на 1 місяць", - йдеться у повідомленні.

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Спорудження моста розпочалося у серпні 2020 року. Там уже влаштовано залізобетонну монолітну плиту проїжджої частини, монолітні тротуари. Наразі тривають роботи з відсипання земляного полотна на ділянках підходів до моста, укріплення берегів каналу.

Аби запобігти потраплянню зливових вод у канал, міст буде обладнано системою збору води з проїзної частини і технологічних тротуарів у вертикальний сепаратор, який забезпечуватиме механічне очищення рідини від нафтопродуктів та завислих речовин.

Повна довжина нового мосту становить 99,8 м, ширина – 27 м. Для руху автотранспорту у двох напрямках відведено по дві смуги шириною 3,75 м.

Окрім мосту через канал, будівельники паралельно виконують спорудження двох шляхопроводів, які є невід‘ємною частиною транспортних розв’язок на км 21+900 та км 27+970.

Уже в травні планується завершити будівництво мостових споруд, це дозволить відкрити повноцінний рух для транспорту на новозбудованих 28 км траси Н-31 в обхід населених пунктів Лобойківка та Петриківка.

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Нагадаємо, раніше в Укравтодорі підтвердили, що добудувати Дарницький міст у Києві, попри заяви деяких політиків, можливо за рік.







