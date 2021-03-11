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"Велике будівництво": Основний міст на трасі в Дніпро будують із випередженням на 1 місяць. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

Мостове будівництво на автотрасі Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка у рамках програми президента "Велике будівництво" триває з випередженням графіка.

Йдеться про основний об'єкт мостового будівництва на цій дорозі - міст через канал "Дніпро-Донбас" на км 28 + 132, повідомляється на Facebook-сторінці "Великого будівництва", інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, ця переправа є вкрай важливою ланкою проєкту будівництва автошляху. Завершення її спорудження дозволить поєднати частини лінійної ділянки нової дороги км 26+600 – км 28+600 та забезпечити безперешкодну доставку матеріалів для будівництва траси до межі Дніпропетровської області.

"Роботи зі спорудження мосту тривають у режимі 24/7. Будівництво без зупинок упродовж зими дозволило виконати більшість запланованого із випередженням графіка на 1 місяць", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проєкт "Велика реставрація" вже стартував, до культурних об'єктів будуть вести якісні дороги і покажчики, - заступник голови ОП Тимошенко

Спорудження моста розпочалося у серпні 2020 року. Там уже влаштовано залізобетонну монолітну плиту проїжджої частини, монолітні тротуари. Наразі тривають роботи з відсипання земляного полотна на ділянках підходів до моста, укріплення берегів каналу.

Аби запобігти потраплянню зливових вод у канал, міст буде обладнано системою збору води з проїзної частини і технологічних тротуарів у вертикальний сепаратор, який забезпечуватиме механічне очищення рідини від нафтопродуктів та завислих речовин.

Повна довжина нового мосту становить 99,8 м, ширина – 27 м. Для руху автотранспорту у двох напрямках відведено по дві смуги шириною 3,75 м.

Окрім мосту через канал, будівельники паралельно виконують спорудження двох шляхопроводів, які є невід‘ємною частиною транспортних розв’язок на км 21+900 та км 27+970.

Уже в травні планується завершити будівництво мостових споруд, це дозволить відкрити повноцінний рух для транспорту на новозбудованих 28 км траси Н-31 в обхід населених пунктів Лобойківка та Петриківка.

Також читайте: На острові Хортиця оновлять інфраструктуру і завершать будівництво Запорізького моста, - заступник голови ОП Тимошенко

Нагадаємо, раніше в Укравтодорі підтвердили, що добудувати Дарницький міст у Києві, попри заяви деяких політиків, можливо за рік.

Велике будівництво: Основний міст на трасі в Дніпро будують із випередженням на 1 місяць 01
Велике будівництво: Основний міст на трасі в Дніпро будують із випередженням на 1 місяць 02
Велике будівництво: Основний міст на трасі в Дніпро будують із випередженням на 1 місяць 03
Велике будівництво: Основний міст на трасі в Дніпро будують із випередженням на 1 місяць 04

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+21
главное воровство при порохе - мозги у 73% украл
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11.03.2021 09:13
+17
Через 10 дней Bellingcat покажет всему миру "великие достижения" миротворца и созидателя всех времен и народов.
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11.03.2021 09:16
+9
а кто-то 45 миллионов помогал бенциону воровать из привата и потом членом на ройяле играл
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11.03.2021 09:20
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Красавы,при потрохе все только разворовывали,даже клоун смог хоть что то организовать.
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11.03.2021 09:11 Відповісти
главное воровство при порохе - мозги у 73% украл
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11.03.2021 09:13 Відповісти
украл . съел . переварил . а потом то что получилось на выходе разложил в штаны зебилам "Велике будівництво": Основний міст на трасі в Дніпро будують із випередженням на 1 місяць - Цензор.НЕТ 7541
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11.03.2021 09:22 Відповісти
да ладно бы в штаны, в голову вложил вместо мозга, причем, видеть, еще и добавил от себя, то у них та же субстанция и через рот идет
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11.03.2021 09:23 Відповісти
як можно вкрасти те, чого не існує в природі?
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11.03.2021 09:39 Відповісти
Через 10 дней Bellingcat покажет всему миру "великие достижения" миротворца и созидателя всех времен и народов.
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11.03.2021 09:16 Відповісти
Мост уже достроят,кто то строит мосты в Украине,а кто то строил заводы в липецке.
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11.03.2021 09:18 Відповісти
а кто-то 45 миллионов помогал бенциону воровать из привата и потом членом на ройяле играл
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11.03.2021 09:20 Відповісти
Приват очистили при правлении потроха-гонтаревой,это знает вся страна.
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11.03.2021 09:22 Відповісти
"Велике будівництво": Основний міст на трасі в Дніпро будують із випередженням на 1 місяць - Цензор.НЕТ 6715
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11.03.2021 09:25 Відповісти
Свята правда - дякуючи Гонтарєвій Приват і не тільки - очистили. До цього Приват оБчистив Коломойський і його "бізнес"-партнер Зеленський. "Велике будівництво": Основний міст на трасі в Дніпро будують із випередженням на 1 місяць - Цензор.НЕТ 4278
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11.03.2021 09:28 Відповісти
Гонтарева личный бухгалтер потроха,ничего, без его разрешения, делать она не имела права,"не заметить" перекачку сотен миллионов долларов из привата на Кипр она могла только с санкции петюньчика,кто бенин бизнеспартнёр тут очевидно.
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11.03.2021 09:34 Відповісти
Ты правда глупый или это имидж?
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11.03.2021 09:40 Відповісти
Это деньги. Зарпалата. И конечно большая доля врождённого идиотизма. "Велике будівництво": Основний міст на трасі в Дніпро будують із випередженням на 1 місяць - Цензор.НЕТ 8713
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11.03.2021 09:43 Відповісти
А як так сталось, що на Кіпр з привату качав Порошенко, а з Кіпру з тих же рахунків у Штати качав Коломойський. По цьому кейсу відкрито справи у 3-х штатах. Може Порох підкупив американську систему правосуддя?
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11.03.2021 10:12 Відповісти
Зеля на шухере стоял? ... "Велике будівництво": Основний міст на трасі в Дніпро будують із випередженням на 1 місяць - Цензор.НЕТ 7427
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11.03.2021 11:08 Відповісти
Скажите, не стесьняясь, вы кретин от рождения или это у вас на платной основе, как профзаболевание?
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11.03.2021 09:29 Відповісти
Кацап чи зебіл?
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11.03.2021 10:45 Відповісти
вот именно ПОМОГАЛ? как? тем, что на одной планете находился? "Велике будівництво": Основний міст на трасі в Дніпро будують із випередженням на 1 місяць - Цензор.НЕТ 9669
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11.03.2021 11:08 Відповісти
Ну да, и кто то снимает кино в Рясее за её бюджетные деньги, деньги оккупантов, да и коммуналку кто то аккуратино в Крыму оккупантам платит.
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11.03.2021 09:21 Відповісти
Отбирать бюджетные путинские деньги в обмен на идиотсткие кривляния - дайте этому человеку медаль.
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11.03.2021 09:24 Відповісти
Так у тебя уже есть - с закруткой на спине
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11.03.2021 09:33 Відповісти
Панове, хватит кормить троля с ЗЕлёной ботофермы.
Оно свои 30 сребренников отрабатывает, Бог это видит. А потом оно и такие как это оно удивляються, за, что их Господь наказал через их детей, когда те рождаються с разными рода отклонениями.
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11.03.2021 09:37 Відповісти
Здорово да я вас,путинских шакалят,привёл в порядок,знайте своё место и не забывайте - путин педофил.
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11.03.2021 09:40 Відповісти
Да вы реально кретин! "Велике будівництво": Основний міст на трасі в Дніпро будують із випередженням на 1 місяць - Цензор.НЕТ 3734
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11.03.2021 09:34 Відповісти
клоун армию разворовал зато мост построил
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11.03.2021 09:18 Відповісти
кацапы его похвалят за это
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11.03.2021 09:21 Відповісти
Киев- Обухов, для примера зебилам.
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11.03.2021 09:20 Відповісти
Точно! До Порошенко дороги Киев-Обухов не было. Ни новой, ни старой. А сам он в свой маеток добирался кабаньими тропами
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11.03.2021 09:39 Відповісти
Для дебилов- он ездит другой дорогой. И там построили два моста по 60 метров. Где 4000 км новых дорог зе?
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11.03.2021 22:29 Відповісти
"Велике будівництво": Основний міст на трасі в Дніпро будують із випередженням на 1 місяць - Цензор.НЕТ 1329
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11.03.2021 13:53 Відповісти
дожились, уже как на великой казламордии туалеты отрываем торжественно, отмечаем опережение графика и т.д.
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11.03.2021 09:12 Відповісти
Недомірок комплексує через свій зріст і всі свої починання називає большімі, і росте сам над собою.
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11.03.2021 09:13 Відповісти
Ис сибя
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11.03.2021 09:18 Відповісти
а что по этому поводу говорит техническая документация? отож... уже пускали ракеты в воздух, настроили дорог, требующих ежеквартального ремонта (строители - герои, обпередили графики строительства)... друзья-строители, говоря об опережении графика строительства вы сами признаете технологические нарушения процесса строительства и результатом будет то, что через 1-2 года мост просто начнет разрушаться, потому что вам нужно было за этот месяц обпережения украсть как можно больше, залив глаза обывателей своей "скоростью строительства"... но выход есть - строителей стразу в тюрьму... пусть строят песочные замки, а к строительству привлечь тех, кто построит качественно и вовремя...
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11.03.2021 09:18 Відповісти
Это та дорога, о строительстве которой, потужно отчитался Гройсман ещё 2 года назад? "Велике будівництво": Основний міст на трасі в Дніпро будують із випередженням на 1 місяць - Цензор.НЕТ 6628
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11.03.2021 09:19 Відповісти
у того была большая дорога,
а это на новопостроенных 28 км трассы Н-31 в обход населенных пунктов Лобойковка и Петриковка.
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11.03.2021 09:23 Відповісти
О! Так теперь там две трассы Днипро-Решитиловка? Большая и маленькая?
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11.03.2021 09:35 Відповісти
Социсоревнование? Пятилетку за три года? Совок не истребим? У любого строительства есть график. Отсюда зависит качество строительства. Интересно, этот мост начнёт рушиться то же с опережением срока на 1 месяц или раньше?
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11.03.2021 09:19 Відповісти
опережение графика строительства моста связано с нарушениями - масок не носят, открытые кожные покровы не обрабатывают антисептиком
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11.03.2021 09:19 Відповісти
порах все крал и везде..за 5 лет ничего неремонтировал и нестроил
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11.03.2021 09:24 Відповісти
интересно . рядом с мостом женский туалет построили или это будет следующим проектом " большой стройки" ? "Велике будівництво": Основний міст на трасі в Дніпро будують із випередженням на 1 місяць - Цензор.НЕТ 3420
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11.03.2021 09:25 Відповісти
всё правильно делают
эта трасса по левому берегу напрашивалась уже давно...с мостом в кременчуге, что разгрузит транзит через днепр...
транзит через киев разгрузит мост не в черте города, а ниже по течению напротив белой церкви и дороге белая церковь-кременец
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11.03.2021 09:28 Відповісти
Да, 3,14#дят так, шо аж гай шумит. Ехал давеча по прошлогодней трассе, уже яма на яме
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11.03.2021 09:36 Відповісти
Хочется узнать когда начнутся работы по продолжению объездной от Кайдакского моста до криворожского шоссе в г. Днепр. С учетом интенсивности движения большегрузных автосоставов городские дороги очень быстро разрушаются, потому что не были расчитаны на такой вес. Трасса м-30 так же проходит по указанному участку.
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11.03.2021 09:42 Відповісти
если это от днепра на умань-винницу и дальше на запад, то писали, что всё будет...
посмотрим, увидим, успеют ли
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11.03.2021 09:49 Відповісти
""Большая стройка": Основной мост на трассе в Днепр строят с опережением на 1 месяц." - этот мост тоже с опережением в один месяц обвалится?
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11.03.2021 09:49 Відповісти
Кто б и что не говорил, а дороги и мосты строятса.....Я больше всего боялся когда Зеленского избрали Президентом что этого не будет...На все остальное мне если честно наплевать....
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11.03.2021 09:56 Відповісти
на все ? элекро тяжмаш - 5т работающих 2/3 времени нах домой , завод малышева нах домой , экотон - переносит производство в польшу , станкострой закрылся , турбоатом 50% домой нах .....а чего то 2 года назад у всех этих предприятий все ок было
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11.03.2021 10:30 Відповісти
Давненько я таких наивных не видел.Собственно как раз с тех клоунских выборов.Тогда было море таких свято верующих в клоуна,а сейчас кстати что то тихо стало,где то они делись,и все мои знакомые голосовавшие за клоуна вдруг стали открещиваться от него
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11.03.2021 13:30 Відповісти
Нужно отдать должное, что таки строят. При Петях и Гросях только языками ворочали как и до них. Катаюсь по Украине постоянно и все вижу своими глазами.
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11.03.2021 09:58 Відповісти
Як ви порохоботи не казіться, а літерний йде по розкладу і палива хватить на другий заїзд!!!
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11.03.2021 10:00 Відповісти
Зато Дарницкий мост строится 17 лет, подольский 20 лет....
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11.03.2021 10:03 Відповісти
Це велике досягнення великого будівництва - мост через через величезний канал (який можно спінінгом перекинути при необережному забросі).
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11.03.2021 10:04 Відповісти
С учетом того что до этого 30 лет ничего не строилось это таки достижение.
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11.03.2021 10:05 Відповісти
Точно! Зробили зелену ботоферму шоб тобі було де на мівіну заробляти.
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11.03.2021 10:16 Відповісти
Нам бы аэропорт в Днепре и надобности в мосте особо не будет .
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11.03.2021 10:22 Відповісти
Ага. У моего товарища бабушка в том районе живет. Он там пару раз в месяц ездит. Говорит работают 3 калеки и то не каждый день. А фоточки - да, знатные! В Китае такие мосты за месяц делают. Посмотрите на ю-тубе сколько там техники и рабочих.
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11.03.2021 10:24 Відповісти
В итоге, например в сравнении с Китаем, построят в три раза дороже и в 5 раз дольше !
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11.03.2021 10:24 Відповісти
Когда-то один пожилой человек сказал молодому руководителю: "Чем больше ты будешь делать добра для этих людей, тем больше они будут тебя не любить! А вот тех бездельников и злодеев, которые были до тебя начнут боготворить! Во всем что до тебя разворовано, обещано, но НЕ сделано, будет предъявлено тебе как виновному!"
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11.03.2021 10:27 Відповісти
В сравнении с мостами в Китае отставание лет на сто...
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11.03.2021 10:35 Відповісти
на 100500
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11.03.2021 12:01 Відповісти
Это не мост!
Это - МОСТИЩЕ!
Оркестр, туш!

"Велике будівництво": Основний міст на трасі в Дніпро будують із випередженням на 1 місяць - Цензор.НЕТ 3261
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11.03.2021 10:48 Відповісти
Технологии на уровне - "аля совок-1974 год"...... "Велике будівництво": Основний міст на трасі в Дніпро будують із випередженням на 1 місяць - Цензор.НЕТ 7780
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11.03.2021 11:30 Відповісти
===Сооружение моста началось в августе 2020 года.===
Фу-х, а то уже думал, что Порошенко скажет, что 99% сделали при нем, а он просто не втиг. Главный невстигунИсточник: https://censor.net/ru/p32525
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11.03.2021 12:52 Відповісти
Задрали они уже этим пиаром.А может стоит показать дырявую и горбатую трассу между Орликом и Шевченками (полтавская обл.),которую в прошлом году с "нуля" типа построили за 12 млрд (!!!!) грн. и которая рассыпалась этой весной?Это и есть уровень зеленых уродов,а не те басни про новую дорогу,которые уже 3 года втирают.В нормальной стране построили бы уже с десяток таких трас без всяких клоунских фоток через день.
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11.03.2021 13:25 Відповісти
 
 