УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9336 відвідувачів онлайн
Новини Фото ПодіїФоторепортаж
4 618 18
Держприкордонслужба (4361) контрабанда (1549) птахи (33) росія (47327) Сумська область (2240)

Українські прикордонники затримали контрабандиста, який ніс із РФ два ящики зі спортивними голубами. Каже, що птахів знайшов. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Учора прикордонники Сумського загону затримали чоловіка, який незаконно перетнув кордон з РФ в Україну з двома десятками голубів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

"Інформацію про знаходження невідомої особи поблизу державного кордону в районі населеного пункту Гаврилова Слобода, що у Середино-Будському районі, прикордонники отримали від місцевого жителя.

Прикордонний патруль, очолюваний дільничним інспектором прикордонної служби, негайно вибув до зазначеного місця та затримав правопорушника. Ним виявився 43-річний громадянин України, житель прикордоння. Чоловік ніс дві картонні коробки, в яких знаходилися 20 декоративних голубів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час огляду пернатих прикордонники звернули увагу на те, що птахи були окільцьовані. На кільцях вказані номери птахів, а також мітка RUS SRSG 2020, котора свідчить про належність до "Союзу російських спортсменів-голубоводів".

"Затриманий пояснив правоохоронцям, що нібито під час пошуку собаки, яка втекла від нього в напрямку кордону, заблукав, а ящики з декоративними голубами він просто знайшов.

Українські прикордонники затримали контрабандиста, який ніс із РФ два ящики зі спортивними голубами. Каже, що птахів знайшов 01

Однак, перевіривши ділянку кордону, прикордонники встановили, що чоловік незаконно перетнув російсько-український кордон з території України на територію Росії і назад.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шокуюча історія, весь МЗС гуде й обговорює. Спійманих на контрабанді співробітників посольства України в Польщі вже звільнили, - Кулеба

Виявлених птахів, імовірно, використовували в змаганнях. Зазначимо, що згідно з висновками орнітологів, за сприятливих умов голуби можуть дожити до 20-25 років, а деякі і більше", - повідомили у відомстві.

Українські прикордонники затримали контрабандиста, який ніс із РФ два ящики зі спортивними голубами. Каже, що птахів знайшов 02

Чоловіка затримано для з’ясування усіх обставин правопорушення. За незаконне перетинання державного кордону України йому загрожує адміністративна відповідальність відповідно до ст. 204-1 КУпАП. Його подальшу долю вирішуватиме суд.

Наразі правоохоронці вирішують питання, кому передати врятованих "крилатих спортсменів".

Українські прикордонники затримали контрабандиста, який ніс із РФ два ящики зі спортивними голубами. Каже, що птахів знайшов 03
Фото: Держприкордонслужба

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+6
Ну вот, а вы говорите погранцы не работают. Какой там, нах, контрабас сигарет, топлива, леса и пр/ на десятки миллионов $ .... Голуби! Вот это тема! Медали всем!
показати весь коментар
11.03.2021 10:02
+3
Да тема..может это почтовые..врагу сведения переносить будут
показати весь коментар
11.03.2021 10:36
+2
Да не, это Медведчуку голубей нес, он теперь под "жесткими" санкциями... только так теперь с кумом общаться... да и не взломают почту...
показати весь коментар
11.03.2021 10:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну вот, а вы говорите погранцы не работают. Какой там, нах, контрабас сигарет, топлива, леса и пр/ на десятки миллионов $ .... Голуби! Вот это тема! Медали всем!
показати весь коментар
11.03.2021 10:02 Відповісти
Да тема..может это почтовые..врагу сведения переносить будут
показати весь коментар
11.03.2021 10:36 Відповісти
А может даже и боевые! Подкачать голубей и навесить ВОГ какой-нибудь легкий Українські прикордонники затримали контрабандиста, який ніс із РФ два ящики зі спортивними голубами. Каже, що птахів знайшов - Цензор.НЕТ 6809
показати весь коментар
11.03.2021 10:54 Відповісти
Голубей выгуливать надо.
показати весь коментар
11.03.2021 10:07 Відповісти
Можливо голуби поштові. Можна їх запустити на військовими об'єктами як в фільмі "Человек без паспорта".
показати весь коментар
11.03.2021 10:28 Відповісти
Заблуділся..... козломордий йшов додому в рюсській мір, тут бендеровці кляті. От тільки часи нажаль зараз дуже ліберельні. так допити проводити це просто сміх. Коли йому задають питання, а він робить з прикордонників дурнів. Не так допити проводити потрібно. Ой не так. А голуби дійсно можуть бути використані в деверсійній діяльності.
показати весь коментар
11.03.2021 10:33 Відповісти
От тільки цікаво..де розтяжки..міни ловушки...сігнальні міни..щоб всрався коли наступив
показати весь коментар
11.03.2021 10:37 Відповісти
Чебурнет в действии. Месседжер по-кацапски.
показати весь коментар
11.03.2021 10:35 Відповісти
разносчиков заразы хотел в Украину притянуть. кстати запрет на их кормление штраф.
показати весь коментар
11.03.2021 10:35 Відповісти
Українські прикордонники затримали контрабандиста, який ніс із РФ два ящики зі спортивними голубами. Каже, що птахів знайшов - Цензор.НЕТ 8942
показати весь коментар
11.03.2021 10:42 Відповісти
Какой какой войны?
показати весь коментар
11.03.2021 12:28 Відповісти
Українські прикордонники затримали контрабандиста, який ніс із РФ два ящики зі спортивними голубами. Каже, що птахів знайшов - Цензор.НЕТ 8549
показати весь коментар
11.03.2021 10:43 Відповісти
Да не, это Медведчуку голубей нес, он теперь под "жесткими" санкциями... только так теперь с кумом общаться... да и не взломают почту...
показати весь коментар
11.03.2021 10:50 Відповісти
Оце так перемога!
показати весь коментар
11.03.2021 10:57 Відповісти
якщо через кордон, то можливо наркоту чи ювелірку мали голуби перевезти.
не вірю що то власник хотів потренувати своїх голубів.
показати весь коментар
11.03.2021 11:01 Відповісти
Голуби были в спортивной форме?
показати весь коментар
11.03.2021 11:21 Відповісти
это почтари, они не перевоспитуются - только в суп
показати весь коментар
11.03.2021 11:32 Відповісти
 
 