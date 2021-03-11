Українські прикордонники затримали контрабандиста, який ніс із РФ два ящики зі спортивними голубами. Каже, що птахів знайшов. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Учора прикордонники Сумського загону затримали чоловіка, який незаконно перетнув кордон з РФ в Україну з двома десятками голубів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

"Інформацію про знаходження невідомої особи поблизу державного кордону в районі населеного пункту Гаврилова Слобода, що у Середино-Будському районі, прикордонники отримали від місцевого жителя.

Прикордонний патруль, очолюваний дільничним інспектором прикордонної служби, негайно вибув до зазначеного місця та затримав правопорушника. Ним виявився 43-річний громадянин України, житель прикордоння. Чоловік ніс дві картонні коробки, в яких знаходилися 20 декоративних голубів", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що під час огляду пернатих прикордонники звернули увагу на те, що птахи були окільцьовані. На кільцях вказані номери птахів, а також мітка RUS SRSG 2020, котора свідчить про належність до "Союзу російських спортсменів-голубоводів".

"Затриманий пояснив правоохоронцям, що нібито під час пошуку собаки, яка втекла від нього в напрямку кордону, заблукав, а ящики з декоративними голубами він просто знайшов.

Однак, перевіривши ділянку кордону, прикордонники встановили, що чоловік незаконно перетнув російсько-український кордон з території України на територію Росії і назад.

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Виявлених птахів, імовірно, використовували в змаганнях. Зазначимо, що згідно з висновками орнітологів, за сприятливих умов голуби можуть дожити до 20-25 років, а деякі і більше", - повідомили у відомстві.

Чоловіка затримано для з’ясування усіх обставин правопорушення. За незаконне перетинання державного кордону України йому загрожує адміністративна відповідальність відповідно до ст. 204-1 КУпАП. Його подальшу долю вирішуватиме суд.

Наразі правоохоронці вирішують питання, кому передати врятованих "крилатих спортсменів".



Фото: Держприкордонслужба