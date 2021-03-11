Затримано керівницю управління Волинської ОДА, яка вимагала від підприємця $1,5 тис. за перемогу в конкурсі на перевезення пасажирів, - Нацполіція. ФОТО

Протиправну діяльність чиновниці Волинської ОДА виявили оперативники управління стратегічних розслідувань спільно зі слідчими обласного управління поліції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

За даними слідства, керівниця одного з управлінь вимагала неправомірну вигоду від підприємця, який займається пасажирськими перевезеннями. За 1500 доларів США вона гарантувала підприємцю перемогу в конкурсі на перевезення пасажирів на приміському внутрішньообласному автобусному маршруті загального користування.

"Учора, 10 березня, у Луцьку поліцейські затримали правопорушницю після того, як вона отримала кошти. Жінку затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення керівниці управління облдержадміністрації про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України", - підкреслюють правоохоронці.

Дивіться: СБУ впіймала на хабарі чиновника Національної академії наук. ФОТО







Зазначається також, що за вимагання та отримання службовою особою неправомірної вигоди передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5-ти до 10-ти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Під час досудового розслідування буде перевірятися причетність інших осіб до організації та функціонування цієї корупційної схеми.