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Затримано керівницю управління Волинської ОДА, яка вимагала від підприємця $1,5 тис. за перемогу в конкурсі на перевезення пасажирів, - Нацполіція. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Затримано керівницю управління Волинської ОДА, яка вимагала від підприємця $1,5 тис. за перемогу в конкурсі на перевезення пасажирів, - Нацполіція. ФОТО

Протиправну діяльність чиновниці Волинської ОДА виявили оперативники управління стратегічних розслідувань спільно зі слідчими обласного управління поліції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

За даними слідства, керівниця одного з управлінь вимагала неправомірну вигоду від підприємця, який займається пасажирськими перевезеннями. За 1500 доларів США вона гарантувала підприємцю перемогу в конкурсі на перевезення пасажирів на приміському внутрішньообласному автобусному маршруті загального користування.

"Учора, 10 березня, у Луцьку поліцейські затримали правопорушницю після того, як вона отримала кошти. Жінку затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення керівниці управління облдержадміністрації про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України", - підкреслюють правоохоронці.

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Затримано керівницю управління Волинської ОДА, яка вимагала від підприємця $1,5 тис. за перемогу в конкурсі на перевезення пасажирів, - Нацполіція 01
Затримано керівницю управління Волинської ОДА, яка вимагала від підприємця $1,5 тис. за перемогу в конкурсі на перевезення пасажирів, - Нацполіція 02
Затримано керівницю управління Волинської ОДА, яка вимагала від підприємця $1,5 тис. за перемогу в конкурсі на перевезення пасажирів, - Нацполіція 03

Зазначається також, що за вимагання та отримання службовою особою неправомірної вигоди передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5-ти до 10-ти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Під час досудового розслідування буде перевірятися причетність інших осіб до організації та функціонування цієї корупційної схеми.

Автор: Анастасія Потіха
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плядь піде на повишеніє
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11.03.2021 10:04 Відповісти
Вкаміньоломні на 20 років тварюк у владі які беруть хабарі і т.п. В каміньоломні пожиттево тварюк які беруть хабарі в органах судівськиї і правозахисних...Згноїти гадів і цим спасти країну
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11.03.2021 10:06 Відповісти
Что характерно, "принимают" в основном взяточников от 1500$ и ниже. Задержана руководитель управления Волынской ОГА, требовавшая от предпринимателя $1,5 тыс. за победу в конкурсе на перевозку пассажиров, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1010
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11.03.2021 10:22 Відповісти
...10 марта прошло заседание Кабмина Украины, в перечне решений которого значится согласование Владимира Ш... на должности первого заместителя главы Запорожской облгосадминистрации. Известно, что Ш... - бывший работник областной прокуратуры, где руководил отделом, отвечающим за процессуальное руководство досудебными расследованиями. До этого Ш... работал заместителем руководителя Токмакской районной прокуратуры. Супруга Ш... работает в Запорожской местной прокуратуре. В собственности семьи Ш... находиться пять квартир в Запорожье, а также земельный участок в пригороде. /akzent.zp.ua/
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11.03.2021 10:37 Відповісти
вот же упыри- соски...(((= у ней зряплата выше, чем эта подачка...(((
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11.03.2021 11:20 Відповісти
Это было только начало,после выйгрыша конкурса все равно нужно было бы регулярно платить за крышевание плюс конечно же авакяновцам.
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11.03.2021 12:21 Відповісти
Усі пишуть, пишуть, а иі ніяк не навчаться - відповідальність не несеться за хабар від 100 тис уо
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11.03.2021 20:11 Відповісти
 
 