У результаті спецоперації затримано групу наркоділків у Києві, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Оперативники поліції Києва провели спецоперацію із затримання групи наркоділків. До злочинного угруповання входили дев'ять чоловіків, серед яких організатор, постачальники та розповсюджувачі наркотиків. У результаті 13-ти санкціонованих обшуків правоохоронці виявили та вилучили у зловмисників кілька кілограмів речовини, схожої на канабіс, таблетки екстазі, амфетамін та кокаїн, а також 250 тис. гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

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Співробітники Шевченківського управління поліції за процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 10 та за силової підтримки бійців полку поліції особливого призначення №1 затримали групу осіб за збут особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин.

За словами начальника відділу поліції № 2 Шевченківського управління поліції Олександра Дибова, співробітники карного розшуку поліції Києва провели спецоперацію та затримали дев’ять чоловіків, серед яких організатор, постачальники та збувачі наркотиків:

"Після реалізації оперативних закупок ми провели тринадцять санкціонованих обшуків та у ході слідчих дій за місцями проживання фігурантів виявили й вилучили декілька кілограмів речовини, схожої на канабіс, близько тисячі пігулок екстазі, амфетамін та кокаїн, а також 250 тисяч гривень. Окрім цього, вилучили також електронні ваги, упаковки для фасування, приладдя для куріння та для подрібнення конопель, мобільні телефони та банківські картки. Усі заборонені речовини направили на проведення відповідних експертиз", - уточнив він.

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Правоохоронці також уточнили, що серед фігурантів - шість жителів Києва віком від 30 до 36 років, 31, 32 і 26-річні жителі АР Крим, міста Кропивницький і житель Полтавської області. Усіх затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За процесуального керівництва місцевої прокуратури № 10 слідчі повідомили фігурантам про підозру у вчиненні злочину. Їм загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.









