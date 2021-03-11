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У результаті спецоперації затримано групу наркоділків у Києві, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

Оперативники поліції Києва провели спецоперацію із затримання групи наркоділків. До злочинного угруповання входили дев'ять чоловіків, серед яких організатор, постачальники та розповсюджувачі наркотиків. У результаті 13-ти санкціонованих обшуків правоохоронці виявили та вилучили у зловмисників кілька кілограмів речовини, схожої на канабіс, таблетки екстазі, амфетамін та кокаїн, а також 250 тис. гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Співробітники Шевченківського управління поліції за процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 10 та за силової підтримки бійців полку поліції особливого призначення №1 затримали групу осіб за збут особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин.

За словами начальника відділу поліції № 2 Шевченківського управління поліції Олександра Дибова, співробітники карного розшуку поліції Києва провели спецоперацію та затримали дев’ять чоловіків, серед яких організатор, постачальники та збувачі наркотиків:

"Після реалізації оперативних закупок ми провели тринадцять санкціонованих обшуків та у ході слідчих дій за місцями проживання фігурантів виявили й вилучили декілька кілограмів речовини, схожої на канабіс, близько тисячі пігулок екстазі, амфетамін та кокаїн, а також 250 тисяч гривень. Окрім цього, вилучили також електронні ваги, упаковки для фасування, приладдя для куріння та для подрібнення конопель, мобільні телефони та банківські картки. Усі заборонені речовини направили на проведення відповідних експертиз", - уточнив він.

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Правоохоронці також уточнили, що серед фігурантів - шість жителів Києва віком від 30 до 36 років, 31, 32 і 26-річні жителі АР Крим, міста Кропивницький і житель Полтавської області. Усіх затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За процесуального керівництва місцевої прокуратури № 10 слідчі повідомили фігурантам про підозру у вчиненні злочину. Їм загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У результаті спецоперації затримано групу наркоділків у Києві, - Нацполіція 01
У результаті спецоперації затримано групу наркоділків у Києві, - Нацполіція 02
У результаті спецоперації затримано групу наркоділків у Києві, - Нацполіція 03
У результаті спецоперації затримано групу наркоділків у Києві, - Нацполіція 04
У результаті спецоперації затримано групу наркоділків у Києві, - Нацполіція 05

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
В результате спецоперации задержана группа наркодельцов в Киеве, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2012
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11.03.2021 11:06
+2
То все шелуха,когда Мертвечука арестуете?
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11.03.2021 11:27
+2
У одних горе - накрыли с товаром, а у других будет праздник - в ОПу подвезли дурь!
Теперь понятно почему министра полиции не меняют........
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11.03.2021 11:43
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В результате спецоперации задержана группа наркодельцов в Киеве, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2012
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11.03.2021 11:06 Відповісти
У результаті спецоперації затримано групу наркоділків у Києві, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7464
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11.03.2021 12:22 Відповісти
То все шелуха,когда Мертвечука арестуете?
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11.03.2021 11:27 Відповісти
тсс!
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11.03.2021 13:06 Відповісти
У одних горе - накрыли с товаром, а у других будет праздник - в ОПу подвезли дурь!
Теперь понятно почему министра полиции не меняют........
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11.03.2021 11:43 Відповісти
в ЕС щас поддельные вакцины по 500 евро в тренде ..полицаи Германии сбились с ног
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11.03.2021 11:44 Відповісти
Ще б пак. Такой подрыв доверия к добрым глобализаторам.
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11.03.2021 12:19 Відповісти
ювелирные весы что под запретом ? с таким успехом можно продавщицу ,которая в хозмаге топоры продает сразу на ПЖ
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11.03.2021 11:48 Відповісти
А я все чаще замечаю, что по ул. Щусева торчки закладки расставляют. Видать контора прикрывает гешефт кошерный в интернете.
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11.03.2021 11:58 Відповісти
...трава не наркотик...аваков-чорт...
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11.03.2021 12:51 Відповісти
за принадлежности для курения и для измельчения конопли -сразу расстреливать
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11.03.2021 13:07 Відповісти
Зеленський знову вислизнув?
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11.03.2021 14:28 Відповісти
 
 