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У дитсадку Чернівців демонстративно принизили п'ятирічну дівчинку через те, що її батько не здав гроші на подарунок до 8 березня. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

9 березня в соціальній мережі з'явилося фото дівчинки, що сидить окремо від однолітків в одному з чернівецьких дитсадків.

Як інформує Цензор.НЕТ, фотографію опублікував батько дівчинки в Facebook і був сильно обурений таким вчинком як батьків, так і вихователів.

Житель Чернівців Ігор розповів, що батьки збирали гроші на подарунки до 8 березня, але він не збирався "здавати" гроші.

"Вкотре не здав гроші на "збори" комітету, в групу, і вони вирішили демонстративно принизити мою дівчинку. У нас ніби ж заборонені такі комітети, збір грошей і т.д.", - написав батько дівчинки.

Подарунок дівчинці не подарували й усунули її від інших дітей, а демонстративне фото надіслали батькові.

"Це фото – зворотний доказ. Дитину залишили без подарунка, і демонстративно надіслали мені фото з приниженням її гідності. Спасибі, це зробить її сильнішою, а вас "педагоги" залишить без роботи", - повідомив батько дитини.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У приватному дитсадку на Дніпропетровщині батькам заявили, що українська дітям не потрібна: "Виховуємо еліту, яка спілкуватиметься російською". ВIДЕО

У дитсадку Чернівців демонстративно принизили пятирічну дівчинку через те, що її батько не здав гроші на подарунок до 8 березня 01

Фото: Facebook батька дівчинки Ігоря

У коментарі журналістам "Чернівецького променя" батько дівчинки розповів, що винні вже отримали покарання, але комітети все ж залишаться і гроші з батьків будуть "збирати".

"Всіх винних покарали, дали догани і таке інше. Але комітети як були, так і залишаться, гроші продовжать "збирати", але мою дівчинку більше ображати не будуть", - розповів він.

Пізніше стало відомо, що маленька чернівчанка Маргарита отримала від Президента України Володимира Зеленського подарунок до 8 березня. Відповідні фото виклав у соцмережі батько дівчинки і написав: "Ніхто не посміє образити мою дівчинку".

У дитсадку Чернівців демонстративно принизили пятирічну дівчинку через те, що її батько не здав гроші на подарунок до 8 березня 02

"Коли через черствість дорослих п’ятирічній Маргариті у садочку не дісталося на свято рівноправ’я жінок подарунка, це випадок для оцінки чернівецьких міських керівників. А сьогодні Маргарита отримала презент від Президента України і розповіла по секрету про свої мрії. Нехай вони здійсняться, а про рівність прав ми дбатимемо не лише у святковий день", - написав голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук в Facebook.

У дитсадку Чернівців демонстративно принизили пятирічну дівчинку через те, що її батько не здав гроші на подарунок до 8 березня 03
У дитсадку Чернівців демонстративно принизили пятирічну дівчинку через те, що її батько не здав гроші на подарунок до 8 березня 04
У дитсадку Чернівців демонстративно принизили пятирічну дівчинку через те, що її батько не здав гроші на подарунок до 8 березня 05
У дитсадку Чернівців демонстративно принизили пятирічну дівчинку через те, що її батько не здав гроші на подарунок до 8 березня 06
У дитсадку Чернівців демонстративно принизили пятирічну дівчинку через те, що її батько не здав гроші на подарунок до 8 березня 07
Фото: Чернівецька ОДА

У дитсадку Чернівців демонстративно принизили пятирічну дівчинку через те, що її батько не здав гроші на подарунок до 8 березня 08
У дитсадку Чернівців демонстративно принизили пятирічну дівчинку через те, що її батько не здав гроші на подарунок до 8 березня 09

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+54
Совковые праздники доведут до дурдома... В детсаду Черновцов унизили пятилетнюю девочку из-за того, что отец не сдал деньги на подарок к 8 марта - Цензор.НЕТ 6632
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11.03.2021 11:28
+43
Почему в Дании я никогда не сдавал деньги и никогда на детям не дарят подарки на 8 марта ? Потому что не совок или нищеброды в этой Дании ? 😂😂
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11.03.2021 11:36
+34
дарить женщинам в день борьбы за равноправие женщин подарки - это треш.., а потом дурные, подневольные бабы, готовые удавиться за гнилой увядший букетик и коробку дешевых конфет, будут унижать девочек..., да пошли вы в жопу с такими "праздникам"...
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11.03.2021 11:33
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Праздник виноват...
Не папа, не воспитатели, не родители других детей, не политики упоротые...
Виноват Праздник!
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11.03.2021 12:44 Відповісти
стеб защитан
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11.03.2021 19:29 Відповісти
зеленський вже на дітях піариться. йому ковід помаранчево, але дівчинці подарунок від презЕка.
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11.03.2021 12:53 Відповісти
це рівень нашої педагогіки на сьогодні ....(
матеріальне - вище духовного ...
а бажання "комітетів" лизнути вчителів, керівників - це взагалі треш, звідки це раболєпіє???
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11.03.2021 13:10 Відповісти
Срср
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12.03.2021 11:53 Відповісти
Мабуть потрібно розділити дискусію по цій статті на три теми: 1. Мудак папаша - який каже що його дитині повинні були скидатися на подарунок інші, хоча сам він не із бідних; 2.Мудаки колектив дитсадка - які виділили і образили дитину; 3. Чи потрібні були загалі ці подарунки, як на мене привітання від педагогів, ліпки квітів і вісімок з пластиліну достатньо.
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11.03.2021 13:18 Відповісти
надо гнать в шею етих педагогов!
а "праздник" 8 марта (отрыжка совка) отменить
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11.03.2021 13:21 Відповісти
так вони і не 8 березня так само організовують. у Харкові ж було те саме з тортом, і так само за не здавання поборів, і так само дитина на одинці.
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11.03.2021 19:31 Відповісти
Мда...С таким уровнем коррупции в Украине нам далеко до нормальных стран.
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11.03.2021 13:21 Відповісти
тут не корупція, тут неуміння педкурника робити те, для чого у них диплом.
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11.03.2021 19:33 Відповісти
Родительский комитетсадика г.Черновцьі просит президента Зеленского оплатить все последующие - Подарки, поездки, походьі... за 5 летнюю девочку. В противном случае - не получит галочку "За"
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11.03.2021 13:28 Відповісти
У дитсадку Чернівців демонстративно принизили п'ятирічну дівчинку через те, що її батько не здав гроші на подарунок до 8 березня - Цензор.НЕТ 2345
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11.03.2021 19:34 Відповісти
на всьому хайп ловлять....бездарні клоуни.
А мали бути звільнені всі обласні чинуші від освіти, та директор з усім персоналом.
Але на цьому не похайпуєш, то непопулярні дії. Особливо чіпаючи основний електоральний фонд.
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11.03.2021 14:01 Відповісти
Я так дивлюся, що редактор ретельно видаляє коментаріїї, що не відповідають загальній "лінії партії", не славословлять "героїчний" вчинок батька.
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11.03.2021 14:18 Відповісти
Вставлю і я свої 5 копійок.
Судячи з фото, батько дівчинки не виглядає таким аж надто бідним, що у нього не знайшлось грошей здати - не вихователю чи завідуючій, не на штори чи телевізор, а своїй дитині, на подарунок. Не думаю, що там вимагали здати по 1000 грн, максимум 100-200. Насправді тут все непросто. Звісно, що неправі педагоги, але що вони мали робити - за свої гроші купити дівчинці подарунок? У них для цього не дуже великі зарплати, а жадібні, вперті та безвідповідальні батьки завжди були і будуть. Питання також до батьківського комітету - такі речі треба обов"язково обговорювати з усіма батьками. Також неправий і батько. Він міг би трохи подумати своїми інфантильними мізками та передбачити ситуацію, що всі дівчатка в групі отримають подарунки на свято, а його донька - ні. Щоб не травмувати дитину (а це перш за все його обов"язок) він міг би просто не вести дитину того дня в садочок. До речі, коли моя донька ходила в садочок, я була проти подарунків вихователям та завідуючій, але на подарунки власній дитині здавала гроші завжди.
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11.03.2021 14:20 Відповісти
А що за "празьнік"?
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11.03.2021 14:28 Відповісти
Та 8 березня
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11.03.2021 14:32 Відповісти
А "празьнік" называется 8МАРТА и не ты его придумал и не тебе, козлу, об этом гавкать! Не нравится не жри....
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11.03.2021 15:15 Відповісти
Оксана, полностью поддерживаю. Если он знает что в садике будут дарить подарки всем, кроме его ребенка - так не веди в этот день ребенка в садик. Ты ж ему преднамеренную травму делаешь, даже если бы ее не отсадили отдельно. Воспитатели получают мизер, не будут они за свои деньги покупать подарок, видно, что не бедному ребенку, раз папа так к журналистам взывает... Хотя отсадить девочку в наказание за папу... Это тоже дно
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11.03.2021 14:49 Відповісти
Зовсім не факт, що дитину відсадили окремо навмисно. Вона могла просто образитися. Діти в такому віці дуже вразливі. А реакція високих чинів (дарувати подарунок від президента) зовсім не робить їм честі та ставить на один рівень з бидлуватим батьком.
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11.03.2021 14:57 Відповісти
пути 73%гого мозга неисповедимьі. а папа адепт Зе точно, раз за нього до само Зе добрались.
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11.03.2021 19:36 Відповісти
Вставлю свои 5 копеек.
Сначала стоит вдуматься в суть и содержание этого 8мартовского праздника и какое отношение девочки из детского сада имеют отношение а борьбе женщин за равноправие. Всех мальчиков поздравляют с 23м феврале и готовят из них заранее новое пушечное мясо, а поздравляют всех подряд, даже тех кто никогда не служил и к военным не имеет никакого отношения. С девчатами та же беда, не может бороться за равноправие кобыла в казино в серьгах с брюшками, не может бороться за равноправие девочка в детском саду, получать выборное право, гендерные квоты и так далее.
Ошибка в головах тех у кого в одной голове смешались Сталин с Николаем 2, свобода слова и желание ужесточить цензуру, желание делать вид что работаешь но при этом получать большую ЗП.
Население массово необразованно и глубоко невежественно. И живёт по правилу "папа, такса, что там у тебя висит? писюн? хорошо от, будем поздравлять тебя как военного, готовься, а у тебя там что? агаа, бантик, будешь назначена на роль жертвы, будем поздравлять тебя как девочку, готовься"
В этих совковый праздникам уже заложено гендерное неравноправие.
То есть, девочка ещё ничего не знает о борьбе женщин за равноправие, но урок гендерной несправедливости уже получила.
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12.03.2021 06:34 Відповісти
Нахрін скасувати цей комуняцький "дєнь барьби трудящіхься жєньчін".
Незважаючи на завивання борциц за рівність і гєндєр.
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11.03.2021 14:31 Відповісти
Саме з таких принципових тат починаються зміни. А бидло масово здає і боїться йти проти натовпу.
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11.03.2021 14:58 Відповісти
Какие изменения могут произойти из поведения данного папы?
Вот, чтоб не просто ради красного словца сказануть, а вот конкретно в этой ситуации?
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11.03.2021 20:35 Відповісти
1. Влада звернула увагу на цю ситуацію, це один крок до заборони батьківських комітетів. Мій комент про це на 1 місці, значить людям ці комітети давно поперек горла.
Эти серпентарии (родительские коммитеты) давно пора запретить под страхом уголовной ответственности. Их всегда возглавляют шизоидные мамаши.

Мне нравится 66

2. Інші батьки не будуть боятись, а послідують прикладу і т.д.
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12.03.2021 09:12 Відповісти
2. Інші батьки не будуть боятись, а послідують прикладу і т.д.

Не будут бояться чего? У лично у вас, похоже, какая-то персональная фобия "комитетов", и вы проецируете это на всех остальных родителей.
Ваше мнение, что родительские комитеты - это вселенское зло, которое нужно незамедлительно искоренить.
У меня - абсолютно противоположное. Если бы не родительские комитеты в школе и садике, куда ходят мои дети - то уровень комфорта в их классе и группе был бы гораздо ниже.

Родительский комитет в школе организовал быт в классе - поставили тот же кулер с нормальной водой, стаканчики одноразовые, бумажные полотенца.
Частые экскурсии, да вот даже эти пресловутые подарки.

Если бы все были, как вы и этот папаша - ждали манны небесной от государства за свои 3 копейки налогов, то всего этого дети не дождались бы.
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12.03.2021 09:58 Відповісти
У нас в украинской школе стояли питьевые фонтанчики, как и везде в США. На экскурсии дети возили и возят карманные деньги, а подарки должны дарить те, кто их покупает.

На украинские школы финансирование выделяется достаточное, сейчас не 90-е, но из-за таких совков как вы, эти деньги не доходит куда надо, потому что одним проще поборы устроить, а другим молча со скрытым недовольством сдать, вместо того, чтобы добиться положенного порядка раз и навсегда.

И это мнение большинства родителей, просто, видимо ваша жена там крутится:

"Когда-то выдвинули, с тех пор никак не могут задвинуть обратно."
Одноразовые стаканчики, лол)))
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12.03.2021 16:24 Відповісти
>"У нас в украинской школе стояли питьевые фонтанчики, как и везде в США."
Дядя, вот мне нравятся такие вот чуваки, как ты, которые из США будут рассказывать, про то, как должно быть в Украине. Я рад pf dfie Fvthbre, что в вашей украинской школе в США везде стоят питьевые стаканчики. Информирую тебя, что в украинских школах в Украине такого нет.

>"На экскурсии дети возили и возят карманные деньги"
Прикинь, в Украине дети тоже возят на эксурсии карманные деньги, чтоб покупать там по ходу всякий джанк-фуд и сувениры. Только вот одна заковыка - без того, чтоб родительский комитет не организовал саму экскурсию как таковую в принципе, стандартный класс в стандартной украинской школе в Украине никуда не ездит. С карманными деньгами или без них.

>"а подарки должны дарить те, кто их покупает."
Вот не могу не согласиться - поэтому мои дети начиная лет с 5 знают, что деда Мороза нет - и что подарки на новый год дарят мама с папой.

>"На украинские школы финансирование выделяется достаточное"
Действительно? Можете поделиться цифрами, какое финансирование украинских школ в Украине. Может вам в Америке больше известно, чем мне тут.

>"И это мнение большинства родителей, просто, видимо ваша жена там крутится"
Вот интересно, как ты, Андрюша Волос из далекой Америки, знаешь какой же мнение большинства родителей в Украине?
И нет, ни моя жена, ни я сам, ни каким родительским комитетам отношения не имею.
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12.03.2021 20:16 Відповісти
Украинская школа имелась в виду - в Украине, где я учился. Обычная школа в райцентре, прикинь, с питьевыми фонтанчиками. И экскурсии организовывала классная руководительница, а нам просто сообщали сколько денег взять с собой. И ремонт в классе делался за деньги школы и телевизор и аудиосистему в класс покупали за деньги школы.
Единственное, что покупали родители каждый год - это учебники по английскому языку из Великобритании, потому что предусмотренные программой хуже.
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13.03.2021 11:30 Відповісти
Я спросил у ребенка, есть ли питьевые фонтанчики у них в школе. Прикиньте, есть
Однако...
Никто, правда, не знает, откуда берется там вода - есть ли какая фильтрация, или это просто вода из крана.
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13.03.2021 13:34 Відповісти
Так пусть бы комитеты контроллировали обеспечение своевременной замены фильтров и другие обязательства администрации школы.
Они для этого и создавались - защищать интересы детей и родителей, но по факту стали защитниками школ.
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13.03.2021 15:09 Відповісти
Змины в таком случае могут быть только одни: папа будет дома хвастаться, что он не сдал денег, а дочке все равно подарили подарок. С какого фонда его это не интересует. Пусть лохи платят. И с какими установками вырастит этот ребенок?
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12.03.2021 09:15 Відповісти
Случай тяжёлый.... Но главный КОЗЛИНА тут папа этой девочки!!!!!
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11.03.2021 15:12 Відповісти
и пусть не делают вид что кто-то что-то не понимает
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11.03.2021 17:57 Відповісти
8 березня вже не свято.
Нічого збирати на подарунки. Розвели сов'єччину.
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11.03.2021 15:28 Відповісти
Причем здесь ссср, ты вот реально пропагандистка, не удивлюсь если была в комсомольском активе, а так хоть вики открой и посмотри где впервые прошла демонстрация после чего начали праздновать 8 марта, удивление тебе гарантирую)))
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11.03.2021 21:51 Відповісти
Не застала комсомолу, на превелике щастя. Тому не знайома з совковою ідеологією в школах.
То що я пропагандую ? Припинити свавілля і побори в честь сумнівного свята ?
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11.03.2021 22:26 Відповісти
Так, на превелике щастя тебе оточуючих, тут я з тобою згоден. А ще добре, що і 1937-й ти не застала. Жертв репресій було б набагато більше...
ПС. А в честь "несумнівних" свят побори, виходить, хай залишаються? Ти себе чуєш взагалі?
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12.03.2021 22:25 Відповісти
Підтримую позицію батька. Пішли вони нах"№ зі своїми батьківськими комітетами і поборами. Якщо є бажання влаштувати якусь окрему від стандартного розкладу подію, треба її робити після того як спливе офіційний час надання послуг, будь то школа чи дитячий садок. Закінчився офіційний робочий день. Усі вільні і можуть робити що завгодно. Хто хоче будь ласка влаштовуйте собі хоч казино з блекджеком і шлюхами і святкуйте аж до наступного дня. А хто не хоче туди навіть не прийде. А робити такі окремі святкування в робочі години не припустимо. І це стосується не тільки грошей. А й може бути викликане особистими переконаннями. У нас люди не забов'язані святкувати події які схвалює керівництво закладів чи батьківські комітети. Хтось має релігіозні переконання, хто має інші традиції чи світогляд. І вони не повинні змушувати своїх дітей успадковувати не властиві їм звичаї. Ба більше бути за це демонстративно покараними.
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11.03.2021 15:59 Відповісти
сдашь в садик своего ребенка и будешь таким умным
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11.03.2021 17:55 Відповісти
пішов на"№ кацап йо%аний
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11.03.2021 18:06 Відповісти
Очередная яжемать
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12.03.2021 06:17 Відповісти
Не понятно возмущение отца. Не хотел сдавать на подарок своему ребенку, могу купить сам.
Если он не празднует 8 марта, тогда вообще зачем поднимать этот вой. Нет праздника - нет подарка.
P.S. Я не люблю совковые праздники. Не люблю поборы в школах/садах. Но если я на что-то не сдаю деньги, я готова к тому что-то моему ребенку ничего и не подарят.
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11.03.2021 16:37 Відповісти
8 марта не только в совке отмечали и отмечают, ну хоть историей праздника поинтересуйтесь, он к совку не имеет никакого отношение и зародился он, а вот сами и почитайте
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11.03.2021 21:53 Відповісти
Упороті мислити не здатні. Даремно стараєшся.
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12.03.2021 22:27 Відповісти
отмечают день борьбы за равные права, а не день пиз**, как у вас
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13.03.2021 15:10 Відповісти
Совкодрочерство не истребимо! У дитсадку Чернівців демонстративно принизили п'ятирічну дівчинку через те, що її батько не здав гроші на подарунок до 8 березня - Цензор.НЕТ 8429
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11.03.2021 20:39 Відповісти
Обьясните причем здесь совок?
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11.03.2021 21:53 Відповісти
Роблю однозначний висновок, що треба ходити в платний садочок. І бажано десь в Лондоні.
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11.03.2021 21:33 Відповісти
Папаша правильно сделал, вот только причем здесь ссср?
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11.03.2021 21:47 Відповісти
ну поведение папьі недоделанное, он не подумал, что реально должен делать его ребенок при таком его поведении, ведь хоть посади малую одну за столом, хоть вьігони из группьі в раздевалку, хоть оставь среди детей, она все-равно будет одна в момент раздачи подарков. если он таким образом хотел отменить праздник вообще, то 7 одного не ждут.
вторая торона - педкурятник, которьій не смог организовать все без того, чтоб возник вопрос, а есть ли у них педдипломьі вообще. и тут речь не идет о собирании по гривне подарка с других на небедного ребенка, а организация мероприятия без подарков.
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11.03.2021 23:00 Відповісти
Смотрел эту тему.... Проблема в другом .... Там просто надо было скинуться на новые игрушки типа и подарки ....Вообщем ребёнка не пустили играть а батя даже был готов оставить или забрать ребёнка раньше..... Суть басни такова - отыграться на беззащитности дитя в отместку принципиальному бате.... Все уже оплачено налогами - но это заграницей так .... Там это работа .... Про совок - это совковый менталитет - шоколадку коробку конфет....
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12.03.2021 01:01 Відповісти
Совок - он и в Африке совок . И большинство комментов это подтвердило
Деньги собрали , купили детям фигню , остальное положили в карман .
и так в каждой группе . И заведующей перепало немного
При этом в смете садика затраты тоже не забыли списать
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12.03.2021 10:45 Відповісти
честно, задолбали эти сборы в детских садах, на новые шторы, на тент на песочницу, на золотое украшение для воспитателя)))
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11.03.2021 22:17 Відповісти
К сожалению оргии за счет родителей детей устраиваются не только в детсадах,вернее благодаря глав родительских комитетов которые сами решают по сколько и на что надо сдавать а не кто сколько сможет.А те кто не сдаст становится изгоем как и их дети.
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12.03.2021 00:27 Відповісти
Скажите, а на праздники и подарки вашим детям должны давать деньги если не родители, тогда кто?
Эти деньги со своих зарплат должны отдавать сотрудники, например детских садов?
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12.03.2021 07:42 Відповісти
Дети должны воспитываться в детских учреждениях и учится в школах.А какой смысл сдавать деньги на подарок своему же ребенку если можете сделать подарок и дома или просто хотите повыпендриваться перед другими?А устраивать банкеты по поводу и без повода просто недопустимо.
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12.03.2021 09:39 Відповісти
Как освещают журналисты - собирали по 300гр, купили детям какую-то фигню типа пластмассовых диназавриков, куда ушли остальные деньги - НЕИЗВЕСТНО
ЗДЕСЬ ДОЛЖНА РАЗБИРАТЬСЯ ПОЛИЦИЯ - это и есть коррупция
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12.03.2021 10:31 Відповісти
,,Детям морожено а даме цветы,, иными словами детям по конфетке а воспитательнице кольцо из бриллиантом.Где-то так.
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12.03.2021 10:37 Відповісти
Вообще то так и было . Потому полиция должна завести уголовное дело за мошенничество .
А вообще это практика совка - дурить родителей, пользуясь положением
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12.03.2021 10:42 Відповісти
Когда моя дочка уже подросла и училась в колледже то за всё время учёбы не дала никому ни разу ни одной взятки а все задавала сама, все зачёты, курсовые и экзамены. И так из 27 студентов группы делали 5 человек, остальные постоянно сбрасывались преподавателям по поводу и без.
На выпускные экзамены их уведомили, что нужно СОБРАТЬ С КАЖДОГО независимо от того сам будешь учить или решать вопрос за деньги. Был скандал, огромный скандал.
Лично разговаривая с директором я заострил внимание на том факте, что мою девочку интересуют знания, не оценки а знания, можете ей запороть выпускные экзамены, она глупее не станет. Зато вы ей дали отличный, бесплатный урок на всю жизнь что такое коррупция и взяточничество.
А дочке объяснил, что это они не с тобой разговаривают, это они общаются со мной, что бы через твои слезы выбить из меня деньги. Мы семья не бедная, но я никогда не дам денег на "решение вопроса", потому что это моя принципиальная позиция.
ПОБОРЫ ДЕНЕГ ЭТО ЗЛО. Можно себе вообразить хирурга который во время операции произнесет "а мы это не проходили, я тогда денег дал за экзамен".
Малая в детсаду получила хороший урок жизни с четким ояснением что такое хорошо и что такое плохо.
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12.03.2021 06:12 Відповісти
Я, коли підріс і навчався в ТЕХНІКУМІ, то за весь час навчання ніхто ні з мене, ні з інших учнів, не взяв ні копійки, ні на які подарунки, ні на штори, ні на ремонти, ні на хабарі, ні на випускний, взагалі ні на що.
ПС. 1986 - 1990. При СОВКУ!
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12.03.2021 22:36 Відповісти
в садике тоже самое - коррупция.
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12.03.2021 07:06 Відповісти
Демонстрационное избиение...
Во первых такое происходило и происходит очень часто - это совковое наследие, которое культивировало зоновские обычаи и лагерные понятия!
По моему конечно, это было сделано намеренно, что бы уколоть отца за строптивость. Это гадко, унижать ребенка, нужно было дать детсадовские игрушки или тортик, как то отвлечь.
Но, папаня! хотел что бы на подарок его дочери скинулись другие родители?!
Этот принципиальный папаня думал о своей дочери?
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12.03.2021 07:39 Відповісти
ожидания отца оправдались...(скандальчик получился)
ожидания ребенка - нет...(подарка вместе с подружками не получила)
подарок от преЗЕдента вручили...- это польстило папашке, но не девочке... она запомнит только то, что сидела в стороне на общем празднике, косые взгляды горе-воспитателей... и потом - насильно, по приказу... ее любить уже не будут, ни дети ни эти как бы педагоги...(думаю все равно это она ощутит)
я не зная как бы поступил я !!! мои в садик ходили ее при сссре )))
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12.03.2021 09:10 Відповісти
ее - еще* (пардон)
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12.03.2021 09:12 Відповісти
Что за жлобство, зачем голове Черновицкой ОДА такой кабинет с позолотой, чиновники в Германии например разве в таких кабинетах сидят, там все намного попроще..., а наши жлобы все Версаль строят, щоб як королі бути)))
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12.03.2021 09:41 Відповісти
Потому что жлобье у власти.
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12.03.2021 10:24 Відповісти
Какой ремонт, как при совке построили так и донашиваем, доедаем...
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12.03.2021 11:18 Відповісти
Чтоб у нас так всегда всю инфраструктуру ремонтировали)
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12.03.2021 11:20 Відповісти
Если все папы и мамы Украины перестанут собирать деньги на подарочек, страна будет другой. Папа супер!!!
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12.03.2021 10:57 Відповісти
Ну, конечно!!! Если все папы и мамы Украины перестанут собирать деньги на подарочек, страна будет другой - все дети без подарков в садиках

Ну, если наш зеленый преЗедент не станет дарить по кукле каждой девочке в стране каждый год - так же, как он сделал для этой одной девочки в этом году.
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12.03.2021 20:23 Відповісти
Интересно, кто вообще такое придумал, родители сдают деньги на подарки чтоб их подарили от имени садика, тобишь государства У дитсадку Чернівців демонстративно принизили п'ятирічну дівчинку через те, що її батько не здав гроші на подарунок до 8 березня - Цензор.НЕТ 1137 У дитсадку Чернівців демонстративно принизили п'ятирічну дівчинку через те, що її батько не здав гроші на подарунок до 8 березня - Цензор.НЕТ 6827 по-моему, здесь что то не так!
Еще и от ОП прискакали дарить, а остальным детям подарки от ОП?

Дурдом однако! короче, целый цирк устроили!
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12.03.2021 11:12 Відповісти
Папаша поц халявщик, на подарок не сдал, так преза развел на эмоции и выпросил! У дитсадку Чернівців демонстративно принизили п'ятирічну дівчинку через те, що її батько не здав гроші на подарунок до 8 березня - Цензор.НЕТ 761
А положен ли был быть в садике подарок за счет государства? если нет, то что это за самоуправство дарить подарки от имени садика и государства за счет родителей? У дитсадку Чернівців демонстративно принизили п'ятирічну дівчинку через те, що її батько не здав гроші на подарунок до 8 березня - Цензор.НЕТ 3456
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12.03.2021 11:27 Відповісти
На себе прочувствовал всю єту херню...Старый был художник оформитель...директриса требовала работ для школы..старый принципиально отказывался...оценка выше 3 не поднималась...малейший шум в классе обвиняли меня вызывали родителей...позорили на школьных линейках... Выпускной бал у меня был 3 ровно...а в военное училище поступил 5 писменная математика, 5 устная, 5 физика...русский язычег 4 (язычег у меня реально хромал, сочинение списывал "подвиг павла корчагина")...
Комсомольсую и обычную характеристики подделывали в военкомате У дитсадку Чернівців демонстративно принизили п'ятирічну дівчинку через те, що її батько не здав гроші на подарунок до 8 березня - Цензор.НЕТ 628
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12.03.2021 20:26 Відповісти
Совок в головах...
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13.03.2021 01:25 Відповісти
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