У дитсадку Чернівців демонстративно принизили п'ятирічну дівчинку через те, що її батько не здав гроші на подарунок до 8 березня. ФОТОрепортаж

9 березня в соціальній мережі з'явилося фото дівчинки, що сидить окремо від однолітків в одному з чернівецьких дитсадків.

Як інформує Цензор.НЕТ, фотографію опублікував батько дівчинки в Facebook і був сильно обурений таким вчинком як батьків, так і вихователів.

Житель Чернівців Ігор розповів, що батьки збирали гроші на подарунки до 8 березня, але він не збирався "здавати" гроші.

"Вкотре не здав гроші на "збори" комітету, в групу, і вони вирішили демонстративно принизити мою дівчинку. У нас ніби ж заборонені такі комітети, збір грошей і т.д.", - написав батько дівчинки.

Подарунок дівчинці не подарували й усунули її від інших дітей, а демонстративне фото надіслали батькові.

"Це фото – зворотний доказ. Дитину залишили без подарунка, і демонстративно надіслали мені фото з приниженням її гідності. Спасибі, це зробить її сильнішою, а вас "педагоги" залишить без роботи", - повідомив батько дитини.

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Фото: Facebook батька дівчинки Ігоря

У коментарі журналістам "Чернівецького променя" батько дівчинки розповів, що винні вже отримали покарання, але комітети все ж залишаться і гроші з батьків будуть "збирати".

"Всіх винних покарали, дали догани і таке інше. Але комітети як були, так і залишаться, гроші продовжать "збирати", але мою дівчинку більше ображати не будуть", - розповів він.

Пізніше стало відомо, що маленька чернівчанка Маргарита отримала від Президента України Володимира Зеленського подарунок до 8 березня. Відповідні фото виклав у соцмережі батько дівчинки і написав: "Ніхто не посміє образити мою дівчинку".

"Коли через черствість дорослих п’ятирічній Маргариті у садочку не дісталося на свято рівноправ’я жінок подарунка, це випадок для оцінки чернівецьких міських керівників. А сьогодні Маргарита отримала презент від Президента України і розповіла по секрету про свої мрії. Нехай вони здійсняться, а про рівність прав ми дбатимемо не лише у святковий день", - написав голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук в Facebook.











Фото: Чернівецька ОДА







