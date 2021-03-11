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П'ятимісячний малюк помер у будинку без світла та опалення, - поліція Запорізької області. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

П'ятимісячний хлопчик помер у будинку без електропостачання й опалення. За цим фактом порушено кримінальне провадження. Іншу дитину двох років вилучили з сім'ї і помістили в лікарню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомлять відділ комунікації поліції Запорізької області.

10 березня близько 5-ї години ранку у відділення поліції № 1 Василівського районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області надійшла інформація про смерть хлопчика 5 місяців, якого доставили з одного з приватних будинків міста Кам'янка-Дніпровська.

"Під час проведення огляду місця події співробітники поліції встановили, що загиблий хлопчик мешкав з матір’ю та дворічною сестрою у господарчій будівлі, яку нещодавно винайняла 28-річна жінка, переїхавши з міста Енергодару. Вона ніде не працювала, на обліку служби у справах дітей Кам’янка-Дніпровської територіальної громади не перебувала. Проживала родина за відсутності електропостачання та опалення, в умовах повної антисанітарії", - коментує начальник ювенальної превенції ГУНП в Запорізькій області Ольга Зінченко.

Жінка пояснює, що повернулась від сусідки, з якою вони випивали пиво. При цьому зізнається, що діти протягом двох годин знаходились вдома абсолютно самі без будь-якого нагляду. Далі вона нагодувала немовля, потім заснула, а коли прокинулась, виявила дитину мертвою. Причину смерті хлопчика встановить судово-медична експертиза.

Пятимісячний малюк помер у будинку без світла та опалення, - поліція Запорізької області 01

Подальшу долю дворічної дівчинки вирішить служба у справах дітей Кам’янсько-Дніпровської територіальної громади. На теперішний час її доставили до місцевої лікарні для проведення повного медичного обстеження.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. За результатами проведеної судово-медичної експертизи буде надана остаточна правова кваліфікація події.

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Пятимісячний малюк помер у будинку без світла та опалення, - поліція Запорізької області 02

Запорізькі поліцейські звертаються до громадян з проханням повідомляти про всі відомі факти неналежного виконання батьківських обов’язків та жорстокого поводження з дітьми до територіальних відділень поліції або на спецлінію 102.

Пятимісячний малюк помер у будинку без світла та опалення, - поліція Запорізької області 03
Пятимісячний малюк помер у будинку без світла та опалення, - поліція Запорізької області 04
Фото: сайт поліції

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+13
Просто жах!!! Проте пляшка з вином на плиті стоїть для сугрєву мамаші. І навіщо те опалення.(((
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11.03.2021 13:35
+10
Самое печальное что именно такое быдло и размножаеца на ура, передавая дальше свою лишнюю хромосому..
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11.03.2021 13:39
+5
Как можно комментировать этот лютый п..ц
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11.03.2021 13:29
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Как можно комментировать этот лютый п..ц
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11.03.2021 13:29 Відповісти
Куда смотрели соц службьі?
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11.03.2021 13:41 Відповісти
соц служби обично в карман смотрят
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11.03.2021 13:53 Відповісти
Просто жах!!! Проте пляшка з вином на плиті стоїть для сугрєву мамаші. І навіщо те опалення.(((
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11.03.2021 13:35 Відповісти
Я также живу...
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11.03.2021 13:37 Відповісти
для начала, сходи к местным журналистам(разным) в церковь(разные)
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11.03.2021 16:02 Відповісти
бухала за "детские"...на ребенка ведь что-то платят?
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11.03.2021 13:38 Відповісти
Самое печальное что именно такое быдло и размножаеца на ура, передавая дальше свою лишнюю хромосому..
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11.03.2021 13:39 Відповісти
Дето щас улыбается один фирташ
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11.03.2021 13:47 Відповісти
И где соц работники?
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11.03.2021 13:53 Відповісти
Жах.
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11.03.2021 13:56 Відповісти
21й век ! Скоро на Марс летим!
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11.03.2021 14:10 Відповісти
Отключить детям свет конечно мощное экономическое решение...
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11.03.2021 14:36 Відповісти
А місцева фельдшерка, як завжди, відвідувала новонародженого тільки на папері?
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11.03.2021 15:50 Відповісти
Всем оно так надо, только когда уже поздно. Лицемеры.
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11.03.2021 17:05 Відповісти
Земляки! Доки ми будемо казати, що це не наш клопіт, таке й навіть ще гірше траплятиметься! Ви знаєте, як близько від вас живе отака ж сама жіночка, в якої немає ніякої надії, що топить горе в пляшці? Думайте пазітівно, і все лихе вас омине! У вас все гаразд (добре - не все, хотілося б ще краще), але ви заплющили очі на чужі злидні, і тільки галасуєте "соцслужба!". Нас дуже добре розділили, залишилося тільки володарювати. Єднайтеся, допомагайте один одному, і про таке лихо почуєте лише з за кордону.
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11.03.2021 22:01 Відповісти
 
 