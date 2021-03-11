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СБУ заблокувала в Києві потужне наркоугруповання: вилучено "товару" на 1,5 млн доларів США. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Служба безпеки України в столиці заблокувала діяльність організованого угруповання, яке спеціалізувалося на виготовленні та збуті оптових партій наркотиків, психотропних і прекурсорів. За оперативними даними, щомісячний "прибуток" зловмисників становив майже 70 млн грн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

У ході проведення 46-ти обшуків за місцями проживання учасників групи, їх транспортних засобах та у трьох нарколабораторіях, правоохоронці вилучили:

  • понад 100 кг підготовленого до продажу амфетаміну, MDMA PVP і метадону;
  • 5 тонн сировини для виготовлення психотропів;
  • обладнання для виготовлення "товару";
  • 300 тисяч доларів, 30 тисяч євро та 20 тисяч гривень, одержаних злочинним шляхом.

Загальна сума вилучених заборонених речовин становить понад 1,5 млн доларів за цінами "чорного ринку".

Також дивіться: У результаті спецоперації затримано групу наркоділків у Києві, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

СБУ заблокувала в Києві потужне наркоугруповання: вилучено товару на 1,5 млн доларів США 01

"За попередньою версією досудового розслідування, до складу групи входило 14 мешканців столичного регіону. Нарколабораторії вони облаштували у трьох власних домоволодіннях на території Київської області. За оперативною інформацією, щомісяця зловмисники виробляли понад 150 кг психотропів.

Для продажу готового товару ділки створили три інтернет-магазини. Авторизацію віртуальних послуг клієнти отримували за попередньою домовленістю через кол-центр учасників угруповання.

СБУ заблокувала в Києві потужне наркоугруповання: вилучено товару на 1,5 млн доларів США 02

У межах контролю за вчиненням злочину задокументовано сім фактів збуту наркоділками великих партій амфетаміну та прекурсору "фенілнітропропену"", - сказано в повідомленні.

Правоохоронці затримали 9 організаторів і активних учасників групи відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення місцезнаходження і затримання інших зловмисників.

СБУ заблокувала в Києві потужне наркоугруповання: вилучено товару на 1,5 млн доларів США 03

Наразі затриманим повідомлено про підозру: за ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів), ч. 3 ст. 311 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів) Кримінального кодексу України.

За результатами слідства буде розглянуто питання щодо кваліфікації дій організаторів угруповання за ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації) Кримінального кодексу України.

Також дивіться: Спецоперація із затримання етнічного угруповання наркоторговців проходить у Києві, - Нацполіція. ФОТО

Викриття протиправної діяльності проводилось спільно зі слідчими Головного управління Національної поліції у м. Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

СБУ заблокувала в Києві потужне наркоугруповання: вилучено товару на 1,5 млн доларів США 04
СБУ заблокувала в Києві потужне наркоугруповання: вилучено товару на 1,5 млн доларів США 05
Фото: сайт СБУ

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
Вот это сила, сЭбЭу баклановское ловит наркоманов, а мУвЭдЭ авакинское ловит шпигунов, перераспределение понИМАшь полномочий! Это ж не три спецоперации просрать за один год в сфере безопасности страны, которые готовились совместно с иностранными партнерами, это ТОВАРА АЖ на 1,5 ляма пиндосских грн., вот будет что бубочке нюхнуть и всей слугоуродовской коМАНДЕ!
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11.03.2021 14:00
+1
- эт вы поторопились ))))
СБУ заблокировала в Киеве мощную наркогруппировку: изъято "товара" на 1,5 млн долларов США - Цензор.НЕТ 1591

(преЗЕ хоть догадывается о масштабах трагедии...личной))))
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11.03.2021 13:50
+1
вкусности какие))взял ложкой и за обе щоки)
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11.03.2021 16:03
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- эт вы поторопились ))))
СБУ заблокировала в Киеве мощную наркогруппировку: изъято "товара" на 1,5 млн долларов США - Цензор.НЕТ 1591

(преЗЕ хоть догадывается о масштабах трагедии...личной))))
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11.03.2021 13:50 Відповісти
для наркобізнесу півтора ляма зелені - це мізер
годі розповідати про "потужні" успіхи бакановців
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11.03.2021 13:51 Відповісти
откупятся
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11.03.2021 13:54 Відповісти
Вот это сила, сЭбЭу баклановское ловит наркоманов, а мУвЭдЭ авакинское ловит шпигунов, перераспределение понИМАшь полномочий! Это ж не три спецоперации просрать за один год в сфере безопасности страны, которые готовились совместно с иностранными партнерами, это ТОВАРА АЖ на 1,5 ляма пиндосских грн., вот будет что бубочке нюхнуть и всей слугоуродовской коМАНДЕ!
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11.03.2021 14:00 Відповісти
А потужне наркоугруповання - це підрозділ БНОН?
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11.03.2021 14:54 Відповісти
СБУ заблокувала в Києві потужне наркоугруповання: вилучено "товару" на 1,5 млн доларів США - Цензор.НЕТ 8196
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12.03.2021 12:22 Відповісти
Шукайте тих, хто продав їм хімічне скло, роторний випарювач, реактиви. Хімікам їхнім максимальні терміни щоб іншим не кортіло. А мінтовський департамент по боротьбі з наркотиками після ківиного керівництва настільки продажний, як і дозвільна система, що доводиться сбушників замість них на операцію брати?
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11.03.2021 14:56 Відповісти
Нужно как в Азии расстрел или пожизненное за продажу наркоты. Наркота убивает генофонд Украины.
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11.03.2021 14:56 Відповісти
Ойц. У меня тоже так было. Поставляли мы на Оболонь эхинацею пурпурную для "Живчика" сушёную. Приехала фура, под выгрузку на Оболонь не успела и пришлось ее на складе нашем выбросить. Утром в субботу сработка сигнализации приехал наряд службы охраны. Открыли всё проверили и уехали а через час приехали все. Все это менты, руководство Подольской ментовки, ОБНОН, УБЕП и какой то хер с камерой. Движуха, лица счастливые, одухотворённые, дают интервью - обнаружили 117 кубических метров..... высококачественной маковой соломки.... Всё опечатали нас увезли в райотдел, мурыжили до полуночи. О том что это эхинацея перпурная - никто даже слышать не хотел. Отобрали образцы.... через 5 дней, приехали сняли пломбы и испарились в воздухе и даже не извинились паскуды. За эти 5 дней по ТРК "Киев" вышел целый сюжет (хер с камерой) и в каких то газетах помойках также были репортажи с места событий. Обмундирование было у ментов подешевле но пафос был не меньший. Это было всё 23 года назад..... Уверен об этом происшествии мы больше ничего не услышим, так как выяснится через три дня что там к примеру фасуют удобрения. СБУ заблокувала в Києві потужне наркоугруповання: вилучено "товару" на 1,5 млн доларів США - Цензор.НЕТ 4248
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11.03.2021 16:03 Відповісти
я похожую историю слышал про агар-агар. тоже всё обошлось.
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12.03.2021 02:56 Відповісти
вкусности какие))взял ложкой и за обе щоки)
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11.03.2021 16:03 Відповісти
СБУ заблокувала в Києві потужне наркоугруповання: вилучено "товару" на 1,5 млн доларів США - Цензор.НЕТ 5298 70 млн грн.--на кол СБУ заблокувала в Києві потужне наркоугруповання: вилучено "товару" на 1,5 млн доларів США - Цензор.НЕТ 440
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11.03.2021 16:04 Відповісти
 
 