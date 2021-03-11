"Велике будівництво" оновлює лікарні Запоріжжя: пацієнтів можна буде рятувати швидше. ФОТОрепортаж

Приймальні відділення в опорних лікарнях Запоріжжя реконструюють у межах президентської програми "Велике будівництво".

На офіційній Facebook-сторінці "Великого будівництва" оприлюднено фото реконструкції, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що нова медична інфраструктура і нова техніка, якою будуть обладнані приймальні відділення в межах програми Президента Володимира Зеленського, дозволять прискорити процес допомоги хворим.

Так, на фото видно, що в обласному центрі повним ходом триває реконструкція приймального відділення лікарні №9.









Також в активній фазі процес реконструкції в обласній клінічній лікарні.

У місті Василівка реконструюють приймальне відділення центральної районної лікарні.

Нагадаємо, програма "Велике будівництво" передбачає капітальні інвестиції в інфраструктуру, зокрема - соціальну. Реконструкція приймальних відділень також входить до президентської програми.

Раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що цього року будуть реконструйовані 177 приймальних відділень по всій країні.

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