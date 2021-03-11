"Велике будівництво" оновлює лікарні Запоріжжя: пацієнтів можна буде рятувати швидше. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж
Приймальні відділення в опорних лікарнях Запоріжжя реконструюють у межах президентської програми "Велике будівництво".
На офіційній Facebook-сторінці "Великого будівництва" оприлюднено фото реконструкції, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що нова медична інфраструктура і нова техніка, якою будуть обладнані приймальні відділення в межах програми Президента Володимира Зеленського, дозволять прискорити процес допомоги хворим.
Так, на фото видно, що в обласному центрі повним ходом триває реконструкція приймального відділення лікарні №9.
Також в активній фазі процес реконструкції в обласній клінічній лікарні.
У місті Василівка реконструюють приймальне відділення центральної районної лікарні.
Нагадаємо, програма "Велике будівництво" передбачає капітальні інвестиції в інфраструктуру, зокрема - соціальну. Реконструкція приймальних відділень також входить до президентської програми.
Раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що цього року будуть реконструйовані 177 приймальних відділень по всій країні.
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там обещалось - 100 школ, 100 детсадов, 100 больниц, 100 бассейнов и 100 яхт )))
(хоть по яхтам-бассейнам выполнили? ))))
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Президент Владимир Зеленский обещает, что в 2020 году будет построено 4 тыс. км дорог, 100 школ, 100 детских садиков и будет проведена реконструкция 100 стадионов.
Об этом он сообщил в ходе второго "интервью" с неназванным интервьюером в автомобиле Tesla, передают Українськi Новини.
https://youtu.be/r7MUy2gowZ8
"У нас амбициозное сейчас предложение от Министерства инфраструктуры - построить около 4 тыс. км дорог в следующем году. Строительство увеличится процентов на 60. Это будет по всей стране. Люди увидят. Несколько мостов будет построено в следующем году. Дальше задача 100 школ и 100 автобусов к ним, потому что многие находятся как раз в сельской местности. Также будет строительство или реконструкция 100 стадионов. Еще более важно: будет построено 100 садиков по всей стране", - сказал он.