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лікарня (1098) Запоріжжя (1442) ремонт (818) Велике будівництво (718)

"Велике будівництво" оновлює лікарні Запоріжжя: пацієнтів можна буде рятувати швидше. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

Приймальні відділення в опорних лікарнях Запоріжжя реконструюють у межах президентської програми "Велике будівництво".

На офіційній Facebook-сторінці "Великого будівництва" оприлюднено фото реконструкції, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що нова медична інфраструктура і нова техніка, якою будуть обладнані приймальні відділення в межах програми Президента Володимира Зеленського, дозволять прискорити процес допомоги хворим.

Так, на фото видно, що в обласному центрі повним ходом триває реконструкція приймального відділення лікарні №9.

Велике будівництво оновлює лікарні Запоріжжя: пацієнтів можна буде рятувати швидше 01
Велике будівництво оновлює лікарні Запоріжжя: пацієнтів можна буде рятувати швидше 02
Велике будівництво оновлює лікарні Запоріжжя: пацієнтів можна буде рятувати швидше 03
Велике будівництво оновлює лікарні Запоріжжя: пацієнтів можна буде рятувати швидше 04

Також в активній фазі процес реконструкції в обласній клінічній лікарні.

Велике будівництво оновлює лікарні Запоріжжя: пацієнтів можна буде рятувати швидше 05

У місті Василівка реконструюють приймальне відділення центральної районної лікарні.

Велике будівництво оновлює лікарні Запоріжжя: пацієнтів можна буде рятувати швидше 06

Нагадаємо, програма "Велике будівництво" передбачає капітальні інвестиції в інфраструктуру, зокрема - соціальну. Реконструкція приймальних відділень також входить до президентської програми.

Раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що цього року будуть реконструйовані 177 приймальних відділень по всій країні.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
Зима прошла, - настало лето. Спасибо Бубочке за это.
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11.03.2021 14:17
+6
хотелось бы отчет за прошлый год
там обещалось - 100 школ, 100 детсадов, 100 больниц, 100 бассейнов и 100 яхт )))
(хоть по яхтам-бассейнам выполнили? ))))
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11.03.2021 14:22
+3
Да и на кладбище не по грязюке ехать, тоже быстрее.
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11.03.2021 14:17
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Да и на кладбище не по грязюке ехать, тоже быстрее.
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11.03.2021 14:17 Відповісти
Зима прошла, - настало лето. Спасибо Бубочке за это.
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11.03.2021 14:17 Відповісти
Посвящение дегенератам: Google начнет взимать налоги с YouTube-блогеров, проживающих за пределами США с июня 2021
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11.03.2021 14:17 Відповісти
наконец то.
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11.03.2021 14:18 Відповісти
Переживешь, что бюджет США недополучает налоги?
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11.03.2021 14:36 Відповісти
а врачей когда обновлять начнете. и привлекать к ответственности за не правильное лечение ???
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11.03.2021 14:17 Відповісти
хотелось бы отчет за прошлый год
там обещалось - 100 школ, 100 детсадов, 100 больниц, 100 бассейнов и 100 яхт )))
(хоть по яхтам-бассейнам выполнили? ))))
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11.03.2021 14:22 Відповісти
Не занимайся дезинформацией, попадешь под санкции.
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11.03.2021 14:26 Відповісти
хрен там !!! "Велике будівництво" оновлює лікарні Запоріжжя: пацієнтів можна буде рятувати швидше - Цензор.НЕТ 8535 не дождетесь!
///
Президент Владимир Зеленский обещает, что в 2020 году будет построено 4 тыс. км дорог, 100 школ, 100 детских садиков и будет проведена реконструкция 100 стадионов.
Об этом он сообщил в ходе второго "интервью" с неназванным интервьюером в автомобиле Tesla, передают Українськi Новини.
https://youtu.be/r7MUy2gowZ8
"У нас амбициозное сейчас предложение от Министерства инфраструктуры - построить около 4 тыс. км дорог в следующем году. Строительство увеличится процентов на 60. Это будет по всей стране. Люди увидят. Несколько мостов будет построено в следующем году. Дальше задача 100 школ и 100 автобусов к ним, потому что многие находятся как раз в сельской местности. Также будет строительство или реконструкция 100 стадионов. Еще более важно: будет построено 100 садиков по всей стране", - сказал он.
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11.03.2021 14:59 Відповісти
Но тогда не было комиссии по дезинформации, так что, мог и дезинформировать своих избирателей и остальных, а вот теперь, только правду. Обращайся в РНБО, там тебе объяснят.
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11.03.2021 15:12 Відповісти
та да... с сегодняшнего дня и дышать по другому начнут...(ибо брешут как дышут ...научились))
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11.03.2021 15:43 Відповісти
Молодцы. Тут - не отнять.
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11.03.2021 14:27 Відповісти
В любой нормальной стране - ремонт больниц это обыденное явление, но не у совковых дегенератов зеленского и ко, которые используют ремонт для личного пиара и обогащения
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11.03.2021 14:45 Відповісти
А почему у совковых дегенератов зеленского? У нас,до сегодняшнего дня, все этим занимаются"Велике будівництво" оновлює лікарні Запоріжжя: пацієнтів можна буде рятувати швидше - Цензор.НЕТ 9913
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11.03.2021 15:36 Відповісти
Чудово!!!
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11.03.2021 17:30 Відповісти
Идиоты! Именно больницами, кислородом и вакцинами нужно было заниматься еще ГОД назад, а не закапывать в дороги с 50% откатами!
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11.03.2021 23:27 Відповісти
 
 