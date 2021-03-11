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Ніжин (51) Нацполіція (13906) вбивство (2868)

У Ніжині чоловік увірвався в квартиру і зарізав 23-річного хлопця на очах у матері, - поліція. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

У середу, 10 березня, в Чернігівській області чоловік убив 23-річного хлопця на очах у матері.

Про це повідомляє Департамент карного розшуку у своєму Telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Вночі в поліцію надійшло повідомлення про те, що в одній із квартир міста Ніжина від ножового поранення помер 23-річний місцевий житель.

Оперативники встановили, що хлопець був удома і готувався відпочивати, як у двері постукав зловмисник. Він зухвало увірвався в квартиру і без жодних пояснень, у присутності матері загиблого, завдав хлопцеві удар ножем в область грудної клітки. Потерпілий помер за лічені секунди, до приїзду екстреної медичної допомоги.

Особистість зловмисника була швидко встановлена ​​- ним виявився 46-річний раніше судимий житель м.Ніжин. Він намагався втекти, але його затримали на вокзалі.

У Ніжині чоловік увірвався в квартиру і зарізав 23-річного хлопця на очах у матері, - поліція 01

Мотиви скоєння вбивства поки не зрозумілі. В даний час вирішується питання про повідомленні останньому про підозру і обрання запобіжного заходу - тримання під вартою.

У Ніжині чоловік увірвався в квартиру і зарізав 23-річного хлопця на очах у матері, - поліція 02
У Ніжині чоловік увірвався в квартиру і зарізав 23-річного хлопця на очах у матері, - поліція 03
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Топ коментарі
+20
Смайлики в угрозыске-это капец. Поколение Пепси.
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11.03.2021 15:15
+7
народ озверел и сходит с ума - пора давать разрешение на оружие за слово "дурак" перестреляют друг друга.
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11.03.2021 15:15
+6
та те еще ничего были..
это смартфонисты -тиктокщики..
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11.03.2021 15:17
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народ озверел и сходит с ума - пора давать разрешение на оружие за слово "дурак" перестреляют друг друга.
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11.03.2021 15:15 Відповісти
Кому надо тот уже с оружием
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11.03.2021 15:32 Відповісти
не понимаю покойного зачем двери открывать да еще незнакомому а если знакомый но опасен то почему не вызвал полицию??? простите жертва ей уже до лампочки и все же тут жертва упростила преступнику доступ к своей жизни... тут днем надо 1 млн раз думать а не то что вечером или ночью...
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11.03.2021 15:44 Відповісти
мож квартири перепутав?
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11.03.2021 18:06 Відповісти
может, юноша был активист против полицейского беспредела?
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11.03.2021 21:55 Відповісти
Да нет же, следуя вашей логике, нужно запретить ножи! И заклеить всем рты- а то ж дай волю, и все сразу друг друга оскорблять начнут! И алкоголь запретить тоже- под ним больше убийств по статистике чем под наркотой. И автомобили запретить. Запретить все, оставить токо налоги на ментов которые никуя не защищают и крышуют наркотрафик, проституцию, гемблинг. Вон Аваков так раздул зато штат что хочет отжать здание на Печерске у института Богомольца. Сделать еще больше ментов и больше налогов!
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11.03.2021 22:28 Відповісти
Смайлики в угрозыске-это капец. Поколение Пепси.
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11.03.2021 15:15 Відповісти
та те еще ничего были..
это смартфонисты -тиктокщики..
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11.03.2021 15:17 Відповісти
Покоління пепсі,то покоління 90-х.Тобто моє покоління.Зараз вже покоління тик-токерів.
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11.03.2021 15:28 Відповісти
Херасе. Шо ж они не поделили? В Нежине мужчина ворвался в квартиру и зарезал 23-летнего парня на глазах у матери, - полиция - Цензор.НЕТ 1619
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11.03.2021 15:16 Відповісти
интересное еще впереди ) или на всякий случай, расстрелять его ?
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11.03.2021 15:20 Відповісти
можливо завалили якогось "антипка" цензорівського .чи "павладудру" їх теж така доля чекає рано чи пізно)
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11.03.2021 15:21 Відповісти
Может квест какой то
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11.03.2021 15:21 Відповісти
точно, чувак з ножем - тіктокєр! там і шукайте ролік
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11.03.2021 15:30 Відповісти
Расстрелять нахер, если это он. Какое там содержание под стражей
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11.03.2021 15:22 Відповісти
правильно! по дедовски!
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11.03.2021 17:53 Відповісти
Ранее судим? А где работа полиции по "ранее судимым"? Чем занимаются, за какие деньги живут, какой образ жизни ведут... Или это не работа полиции?
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11.03.2021 15:30 Відповісти
если ранее судим нужно расстреливать а семью вырезать , как только вышел из тюрьмы -сразу расстреливать . тогда общество станет кристально чистым ,особенно в нашей стране
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11.03.2021 17:22 Відповісти
представьте ,ваш сын собьет на машине пьяного ****** на велике и срок , или например будет вечером идти с женой , а к нему подойдут и скажут -дай свою девку потискать а мы тебя щас отжарим , он будет судим ?значит он не достоин жизни - расстрелять
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11.03.2021 17:29 Відповісти
"Нельзя украинцам ножи раздавать" - да, хоплофобы?..
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11.03.2021 15:33 Відповісти
Точно - нельзя! А особенно - кухонные. Кухнные ножи, стамески, отвертки и прочее НЕ холодное оружие - под запрет!
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11.03.2021 16:53 Відповісти
"доленосний", блин. гуглом переводили "роковой" штоле? ситуация, конечно, страшная.
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11.03.2021 15:38 Відповісти
Як на мене,то таких ублюдків треба просто стріляти на місці,а не утримувати потім ще 10-15 років.
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11.03.2021 15:44 Відповісти
А может он за дело убил, восстановил справедливость вместо Печерского суда.
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11.03.2021 16:34 Відповісти
та ему пофигу , он святой
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11.03.2021 18:10 Відповісти
вот почему я не открываю никому ...какой то звонили звонок оторвал..)) облегчилмне задачу)
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11.03.2021 15:51 Відповісти
Слишком мягкие у нас сроки за убийства и добрые судьи. Поэтому, чуть что не так , сразу хватаются за нож . Без ужесточения наказания не обойтись. Начать с 15-и и выше. Ну так для лучшего понимания для тех, кто конечно к этому пониманию готовый.
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11.03.2021 16:28 Відповісти
Вначале надо узнать за что убил . Может за такое что ему медаль надо дать. Вон в Очакове оправдали насильника несовершеннолетней. Может и тут нечто похожее.
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11.03.2021 16:32 Відповісти
Виктор. Не надо путать сроки, и за что. Я так понял, что в Очакове судья посчитал, что для приговора не достаточно доказательств. Проще говоря не хватает улик. А нет улик, нет приговора. Что не так? Пусть следаки лучше работают.
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11.03.2021 16:40 Відповісти
Очаков тоже есть вопросы, но про это дело надо вначале разобраться а уж потом делать далекоидущие выводы. Может этот потерпевший "заслужил". Я одного гада тоже убил бы и гордился бы этим.
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11.03.2021 16:59 Відповісти
Не понял. Потерпевший или потерпевшая? Кого там изнасиловали, или подставили?
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11.03.2021 17:06 Відповісти
ЧИТАЙ ПРО ОЧАКОВ Имея умысел на изнасилование несовершеннолетней Ж., 2000 года рождения, понимая, что последняя является несовершеннолетней, с целью преодоления ее сопротивления нанес рукой один удар в лицо потерпевшей, вследствие чего она потеряла сознание. После этого гражданин К., воспользовавшись беспомощным состоянием Ж., вступил с ней в половые отношения естественным способом", - отметили в суде.Источник: https://censor.net/ru/n3252702 Судьи не нашли в его действиях состава правонарушения.Источник: https://censor.net/ru/n3252702
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11.03.2021 18:01 Відповісти
Теперь по второму вопросу о погибшем парне. ЗА ЧТО ЕГО УБИЛИ -НЕЯСНО. Может он совершил что то за что надо убивать . Этого мы не знаем и утверждать----------------""""Слишком мягкие у нас сроки за убийства и добрые судьи. Поэтому, чуть что не так , сразу хватаются за нож . Без ужесточения наказания не обойтись. Начать с 15-и и выше. Ну так для лучшего понимания для тех, кто конечно к этому пониманию готовый."""""---------более чем преждевременно. Трудно предположить что имело место убийство без оснований.
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11.03.2021 18:06 Відповісти
По поводу ножей. Сейчас легко могут убить за 100 гривен(наркоман какой нибудь), или в результате бытового конфликта на улице или в транспорте. Поверь, ходить с трубочкой где нибудь в теле после ножевого ранения, и задавать какому нибудь ******** вопросы "за что", не будет ни какого желания. Так что основания грабеж, бытовой конфликт, личная не приязнь тебя устроит? Если ты имеешь в виду самозащиту, то это совсем другая история.
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11.03.2021 18:33 Відповісти
Уже прочел. Дело темное. Пусть дальше разбираются.
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11.03.2021 18:20 Відповісти
убил в ДТП - получай 15. И выше. Слабо это депутатам в рожу пойти сказать ?
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11.03.2021 18:11 Відповісти
Была как то передача как зек кастрировал дрыща изнасиловавшего его дочь. Тут зек пришел убивать , а вот за что ,вопрос?
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11.03.2021 16:29 Відповісти
Вообще двери открывать зачем? Мой дом моя крепость. А вообще просто так никто не приходит, без мотива то. Видать натворил парняга что то. Но на глазах матери такое творить, это уже перебор.
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11.03.2021 16:43 Відповісти
Ведь он мать не трогал , не грабил, пришел с конкретной целью. Просто так такого не бывает.
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11.03.2021 17:02 Відповісти
Да, я по себе вспоминаю как по молодости тоже такое творили, только вломились к негодяю, сын которого разводил наших на деньги. Приперлись топлой, только из квартиры на нас выскакивал мужик с ножем (его батя) и всем место указывал на раз. Потом его сынка отдельно таки словили, паспорт забрали. И никаких ментов.
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11.03.2021 17:20 Відповісти
перепись населения \сосед сбоку, утечка газа, взрываются склады, эвакуация, трещина в доме, бесплатная прививка, вы выиграли автомобиль, тут сто гривен под дверью уронили - не ваши, и т.п.\ откройте.
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11.03.2021 17:18 Відповісти
А если дома никого нет? На нет и суда нет. А на выбитые двери, вполне себе можно и ответить пыжом мелкокалибреным)
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11.03.2021 17:26 Відповісти
ну, если никого нет, то есть ненулевая возможность действительно сгореть\задохнуться\завалиться и т.п. видеофон конечно может исправить ситуацию, но и открывать в эпидемию кому попало таки не стоит.
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11.03.2021 17:31 Відповісти
Хуже всякой эпидемии, только незваный гость.
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12.03.2021 08:16 Відповісти
но, конечно, можно открывать двери как во всяких спецоперациях, чел с ружьем, мать открывает и прыгает назад. а потом все культурно разговаривают ... возможно, скоро так и будет.
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11.03.2021 17:22 Відповісти
"закладку" украл? вполне возможно.
просто так ворвался и замочил - 95% шо не просто так.
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11.03.2021 17:01 Відповісти
та похер -главное шо раньше судим - в нашем "цивилизованно-европейском " обществе это показатель самый главный
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11.03.2021 17:25 Відповісти
От тюрьмы и от сумы не зарекайся . В нашей стране сесть любой может, а уж если ты сам накажешь какую нибудь мажорную тварь -то до высшей меры.
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11.03.2021 17:56 Відповісти
В этой, отдельно взятой стране, к сожалению, я под каждым вашим словом подпишусь. Поскольку кривосудие имел возможность лицезреть изнутри.
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11.03.2021 18:07 Відповісти
Чим допомогла поліція небіжчику?
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12.03.2021 05:32 Відповісти
 
 