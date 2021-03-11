УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14785 відвідувачів онлайн
Новини Фото Події
35 398 34
діти (4418) Нацполіція (13906) пропажа (48) розшук (492) Херсонщина (4355)

Правоохоронці знайшли тіло 7-річної Марії Борисової, яку четверту добу розшукували на Херсонщині, - Нацполіція. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Правоохоронці знайшли тіло 7-річної Марії Борисової, яку четверту добу розшукували на Херсонщині, - Нацполіція. ФОТО

Поліцейські знайшли тіло розшукуваної дівчинки - Марії Борисової, яка 7 березня зникла в с. Щасливе Херсонської області.

Четверту добу поспіль поліцейські Херсонщини продовжували пошуки 7-річної жительки с. Щасливе Херсонської області, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції Херсонської області.

Сьогодні під час повторного огляду території населеного пункту поліцейські виявили в сільськогосподарському приміщенні одного з домоволодінь тіло зниклої дитини.

Зараз встановлюється причина смерті дитини. Слідчо-розшукові дії тривають.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": П'ятимісячний малюк помер у будинку без світла та опалення, - поліція Запорізької області. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохоронці знайшли тіло 7-річної Марії Борисової, яку четверту добу розшукували на Херсонщині, - Нацполіція 01
Правоохоронці знайшли тіло 7-річної Марії Борисової, яку четверту добу розшукували на Херсонщині, - Нацполіція 02
Правоохоронці знайшли тіло 7-річної Марії Борисової, яку четверту добу розшукували на Херсонщині, - Нацполіція 03

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+18
А в этом селе власть есть и кто эту "срань" избирает? Как в таком мусоре можно жить и какое же это "домовладение"? Это свалка...
показати весь коментар
11.03.2021 15:35
+15
Охренеть, какая разруха...
показати весь коментар
11.03.2021 15:25
+14
дива не сталось...
бідне янголя...
показати весь коментар
11.03.2021 15:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Охренеть, какая разруха...
показати весь коментар
11.03.2021 15:25 Відповісти
Зато полиция на реношке
показати весь коментар
11.03.2021 15:28 Відповісти
и что, в деревнях под Минском зимой в одном из пяти домов вечером горит свет. Остальные дома заброшены или используются городскими как дачи.
показати весь коментар
11.03.2021 15:30 Відповісти
но тут явно маргинальный кодлятник, и неудивительно что в этой клоаке появляются появляются извращенцы, из за которых к сожалению скорее всего пострадал ребенок
показати весь коментар
11.03.2021 15:35 Відповісти
на втором фото свалка с полуразрушенным домом. в нём наверно тоже мусор. гараж целый, свежевыкрашенный. всё чистенько.

Правоохоронці знайшли тіло 7-річної Марії Борисової, яку четверту добу розшукували на Херсонщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9468
показати весь коментар
11.03.2021 15:50 Відповісти
ну все равно общая атмосфера мрачноватая
показати весь коментар
11.03.2021 15:53 Відповісти
Ага. Явно не Діснейленд.
показати весь коментар
11.03.2021 15:55 Відповісти
зачем нам Минск. Сумская область Глуховский район. в некоторых селах по одному дому осталось жилому.
показати весь коментар
11.03.2021 18:10 Відповісти
беднее, грязнее, и с таким же маргинальным населением и девочками-подростками-проститутками, на первом месте всё-таки Черниговская область, на втором - Херсонская
показати весь коментар
11.03.2021 22:08 Відповісти
Кинуте хазяйство. Нежиле.
показати весь коментар
11.03.2021 15:43 Відповісти
не факт, тогда так бы и написали в заброшенных помещениях
показати весь коментар
11.03.2021 15:45 Відповісти
не факт, что так бы написали
показати весь коментар
11.03.2021 17:56 Відповісти
7летняя это вроде как не девушка, скорее девочка/ребёнок.
показати весь коментар
11.03.2021 15:25 Відповісти
Очепятка.
показати весь коментар
11.03.2021 15:26 Відповісти
Уже поправили.
показати весь коментар
11.03.2021 15:36 Відповісти
там мама очень мутная
ребенок ко всем ластился. это может говорить о непорядках в семье
мама настаивала на том что девочку украли
село на отшибе и чужие заехать и убить вряд ли могли
надо трясти мать
показати весь коментар
11.03.2021 15:30 Відповісти
Там якась мутна ситуація. Вона нібито з братом 10-річним пішла гуляти, потім він повернувся сам і не міг толком пояснити, де поділася молодша сестра.
показати весь коментар
11.03.2021 15:33 Відповісти
в таких случаях всегда мутная ситуация, особенно в таких декорациях, фильмы ужасов отдыхают
показати весь коментар
11.03.2021 15:40 Відповісти
А в этом селе власть есть и кто эту "срань" избирает? Как в таком мусоре можно жить и какое же это "домовладение"? Это свалка...
показати весь коментар
11.03.2021 15:35 Відповісти
В свете новых законов, "срань" - старост на селе теперь никто не выбирает, их просто назначают главы ОТГ. Такая массовая сельская коррупционная кормушка- кто больше занёс главе ОТГ, того голова и назначает...
показати весь коментар
11.03.2021 15:42 Відповісти
дива не сталось...
бідне янголя...
показати весь коментар
11.03.2021 15:48 Відповісти
Бібдне янголя, а могли б спасти. Хто понесе відповідальність за руйнування поліції? При отримані інформації про зникнення малої дитини в холодну пору року, начальник поліції мав організувати всіх підлеглих і громадскість села, прилеглих сіл, щоб негайно прочесати територію і спасти дитину. Чому цього не зробили? Де ті мислівці, яких купа їде стріляти качок, чому не організувалися і не пройшлися селом і прилеглими територіями? А що за допис "при повторному огляді території", виходить, що там ходили і не шукали, чи розмовляли, чи гралися в айфонах?
показати весь коментар
11.03.2021 16:40 Відповісти
У полиции, что собаки нет? с собаками там быстро нашли б
показати весь коментар
11.03.2021 16:54 Відповісти
По телику показывали пол Украины съехалось искать. Там все было и была мутная история с 10 летним братом.
показати весь коментар
11.03.2021 17:08 Відповісти
По ходу тело скорее всего перепрятывали
показати весь коментар
11.03.2021 17:29 Відповісти
Видел сюжет, рассказывали что собака взяла след но он оборвался на дороге, возле остановки. Куда она якобы пошла встречать отца.
показати весь коментар
11.03.2021 19:02 Відповісти
Тварь которая это сделала будь ты проклята навсегда
показати весь коментар
11.03.2021 17:14 Відповісти
Оте звалище сміття, так ото падлюки із всього села зносять туди непотріб ,а потім хочуть щоб Зеленський приїхав і їм прибрав!
Сами тварини загидили!!!
показати весь коментар
11.03.2021 18:34 Відповісти
Зєля би, канєшна, прибрав, але йому між запоями і занюхами то в Оман треба з"їздити, то зброю у солдат забрати, то операціію з вагнерівцями провалити...
показати весь коментар
11.03.2021 19:18 Відповісти
при чем тут ЗЕ? или при Ющенко, Януковоще и потрохе там по другому было? вообще - это сами люди в ответе за это, в первую очередь местная власть!!!
показати весь коментар
12.03.2021 09:45 Відповісти
а ты кто такая? адвокат воров и убийц? в свою родословную смотри... если она у тебя есть, конечно
показати весь коментар
14.03.2021 15:18 Відповісти
только смертную казнь за такие злодеяния! и чтобы как в США... сидит в камере лет 8-10 и точно не знает, в какой день его кончат! там очень интересная система правосудия... моральный вынос мозга
показати весь коментар
12.03.2021 09:43 Відповісти
мне вот интересно, демократические США вроде такие человечные... а смертную казнь у себя не отменяют
показати весь коментар
12.03.2021 09:45 Відповісти
 
 