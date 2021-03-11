Правоохоронці знайшли тіло 7-річної Марії Борисової, яку четверту добу розшукували на Херсонщині, - Нацполіція. ФОТО

Поліцейські знайшли тіло розшукуваної дівчинки - Марії Борисової, яка 7 березня зникла в с. Щасливе Херсонської області.

Четверту добу поспіль поліцейські Херсонщини продовжували пошуки 7-річної жительки с. Щасливе Херсонської області, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції Херсонської області.

Сьогодні під час повторного огляду території населеного пункту поліцейські виявили в сільськогосподарському приміщенні одного з домоволодінь тіло зниклої дитини.

Зараз встановлюється причина смерті дитини. Слідчо-розшукові дії тривають.

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