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лікарня (1098) заповідник (73) Чернігівщина (1314) Велике будівництво (718)

На Чернігівщині в рамках "Великого будівництва" оновлять медустанови і заповідник "Качанівка". ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

На 2021 рік заплановані відразу декілька великих проєктів з оновлення соціальної інфраструктури Чернігівської області, які будуть зроблені в рамках програми Президента "Велике будівництво".

Зокрема, близько 100 млн грн було виділено на створення і модернізацію приймально-діагностичних відділень опорних лікарень регіону, йдеться у звіті обласної державної адміністрації, інформує Цензор.НЕТ.

Роботи пройдуть на 9 об'єктах: Чернігівській обласній лікарні, міській лікарні Чернігова №2, Ніжинській міській лікарні, Прилуцькій центральній міській лікарні, Бахмацькій районній лікарні, Бобровицькій районній лікарні, Козелецькій районній лікарні, Новгород-Сіверській центральній районної лікарні, а також Корюківській районної лікарні.

На Чернігівщині в рамках Великого будівництва оновлять медустанови і заповідник Качанівка 01
На Чернігівщині в рамках Великого будівництва оновлять медустанови і заповідник Качанівка 02
На Чернігівщині в рамках Великого будівництва оновлять медустанови і заповідник Качанівка 03

Також дивіться: "Велике будівництво" оновлює лікарні Запоріжжя: пацієнтів можна буде рятувати швидше. ФОТОрепортаж

Крім цього, буде проведена реставрація національного історико-культурного заповідника "Качанівка". Ряд об'єктів парку, таких як палац і Георгіївська церква, буде відремонтовано, а фондосховища і виставкові зали будуть оснащені новітнім обладнанням.

Також пройде капітальний ремонт автомобільної дороги М-01 (частина міжнародної траси Е-95) Київ-Чернігів-Нові Яриловичі, на реалізацію якого залучена кредитна допомога Європейського банку реконструкції та розвитку і Європейського інвестиційного банку. Протяжність ділянки дороги, яку буде капітально відремонтовано, становить 80 км, з них 37 км - в Чернігівській області. Загальна вартість проєкту складе близько 5 млрд грн.

Як заявляв раніше заступник керівника Офісу президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко, в планах на 2021 рік - оновлення 177 приймальних відділень по всій Україні.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
о, отличный проект. Еще бы гостиницы построили или нормально организовали сдачу флигелей и квартир для туристов. Потому что хотя маршрут Прилуки-Тростянец-Качановка- отличный и оставляет массу прекрасных воспоминаний, но остановиться там совершенно негде.
и дороги ужасные..

качановка
На Чернігівщині в рамках "Великого будівництва" оновлять медустанови і заповідник "Качанівка" - Цензор.НЕТ 7756
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11.03.2021 16:31
+2
На Черниговщине в рамках "Большой стройки" обновят медучреждения и заповедник "Качановка" - Цензор.НЕТ 8702 "Качановка" - это не тот ли "заповедник" в котором звиздЮля "отдыхала"?
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11.03.2021 15:52
+2
тростянец
На Чернігівщині в рамках "Великого будівництва" оновлять медустанови і заповідник "Качанівка" - Цензор.НЕТ 3244
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11.03.2021 16:32
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На Черниговщине в рамках "Большой стройки" обновят медучреждения и заповедник "Качановка" - Цензор.НЕТ 8702 "Качановка" - это не тот ли "заповедник" в котором звиздЮля "отдыхала"?
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11.03.2021 15:52 Відповісти
Зелёные для себя подготавливают?
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11.03.2021 15:53 Відповісти
то віп-камери там оновити конче необхідно...
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11.03.2021 15:57 Відповісти
нет. Это ты для себя, кацап, приготовишь

Качановка (укр. Качанівка) - дворцово-парковый ансамбль, расположенный недалеко от одноимённого села Ичнянского района Черниговской области Украины. Начал формироваться в 1770-х годах, наибольшее развитие получил в середине и второй половине XIX века.
В 1981 году на основе ансамбля был создан историко-культурный заповедник «Качановка», которому в 2001 году присвоен статус национального. По состоянию на 2010 год являлся единственной среди усадеб северо-восточной Украины, которую удалось сохранить в комплексе.
На Чернігівщині в рамках "Великого будівництва" оновлять медустанови і заповідник "Качанівка" - Цензор.НЕТ 2447
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11.03.2021 16:35 Відповісти
современное фото. Только там залы фактически пустые..
На Чернігівщині в рамках "Великого будівництва" оновлять медустанови і заповідник "Качанівка" - Цензор.НЕТ 2769
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11.03.2021 16:37 Відповісти
"Качановка" це буцигарня з гідромасажем, де "сиділа" Оля? Вона стала державним заповідником?
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11.03.2021 15:54 Відповісти
я так и думал что косатая в заповеднике сидела. кура редкая. под защитой государства
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11.03.2021 16:01 Відповісти
о, отличный проект. Еще бы гостиницы построили или нормально организовали сдачу флигелей и квартир для туристов. Потому что хотя маршрут Прилуки-Тростянец-Качановка- отличный и оставляет массу прекрасных воспоминаний, но остановиться там совершенно негде.
и дороги ужасные..

качановка
На Чернігівщині в рамках "Великого будівництва" оновлять медустанови і заповідник "Качанівка" - Цензор.НЕТ 7756
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11.03.2021 16:31 Відповісти
тростянец
На Чернігівщині в рамках "Великого будівництва" оновлять медустанови і заповідник "Качанівка" - Цензор.НЕТ 3244
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11.03.2021 16:32 Відповісти
кто-то из присутствующих ездил по этому маршруту? или только я один?

если нет - рекомендую. Но гостиница там есть только в Прилуках..
На Чернігівщині в рамках "Великого будівництва" оновлять медустанови і заповідник "Качанівка" - Цензор.НЕТ 7707
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11.03.2021 16:34 Відповісти
Я был в Прилуках. Там есть здания 18 века в стиле украинского барокко 17-18 век. А так- райцентр куда можно заехать посмотреть. Еще запомнилось что местные девушки любят увешивать себя тоннами золотых украшений- после этого прилуцких сразу узнаю везде))
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11.03.2021 22:52 Відповісти
 
 