Пожежу на Броварському проспекті в Києві ліквідовано, - ГСЧС (оновлено). ФОТОрепортаж

Сьогодні, 11 березня, на Броварському проспекті в Деснянському районі Києва спалахнула пожежа в двоповерховому дерев'яному будинку. Вогонь перекинувся на сусідні будинки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

За даними рятувальників, повідомлення про пожежу надійшло о 13:56.

"По прибуттю перших бойових розрахунків було встановлено, що горить 2-поверховий дерев'яний будинок, з розповсюдженням вогню на поруч розташовані будівлі. Пожежні вже приступили до гасіння пожежі, яке ускладнюється тим, що основні конструкції будівель дерев'яні та ними досить швидко поширюється вогонь", - йдеться в повідомленні ДСНС.

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Площа пожежі становить 300 кв. м. На місці події працює 26 рятувальників особового складу та 6 од. техніки.

Станом на 15:20, пожежу в двох дерев'яних двоповерхових будинках в Дніпровському районі локалізовано на площі 300 кв.м. Жертв і постраждалих немає. Триває гасіння. Станом на 15.56 пожежу ліквідовано.







