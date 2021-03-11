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Київ (13832) пожежа (3750) ДСНС (4464)

Пожежу на Броварському проспекті в Києві ліквідовано, - ГСЧС (оновлено). ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Київські новини

Пожежу на Броварському проспекті в Києві ліквідовано, - ГСЧС (оновлено). ФОТОрепортаж

Сьогодні, 11 березня, на Броварському проспекті в Деснянському районі Києва спалахнула пожежа в двоповерховому дерев'яному будинку. Вогонь перекинувся на сусідні будинки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

За даними рятувальників, повідомлення про пожежу надійшло о 13:56.

"По прибуттю перших бойових розрахунків було встановлено, що горить 2-поверховий дерев'яний будинок, з розповсюдженням вогню на поруч розташовані будівлі. Пожежні вже приступили до гасіння пожежі, яке ускладнюється тим, що основні конструкції будівель дерев'яні та ними досить швидко поширюється вогонь", - йдеться в повідомленні ДСНС.

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Площа пожежі становить 300 кв. м. На місці події працює 26 рятувальників особового складу та 6 од. техніки.

Станом на 15:20, пожежу в двох дерев'яних двоповерхових будинках в Дніпровському районі локалізовано на площі 300 кв.м. Жертв і постраждалих немає. Триває гасіння. Станом на 15.56 пожежу ліквідовано.

Пожежу на Броварському проспекті в Києві ліквідовано, - ГСЧС (оновлено) 01
Пожежу на Броварському проспекті в Києві ліквідовано, - ГСЧС (оновлено) 02
Пожежу на Броварському проспекті в Києві ліквідовано, - ГСЧС (оновлено) 03
Пожежу на Броварському проспекті в Києві ліквідовано, - ГСЧС (оновлено) 04

Автор: Анастасія Потіха
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комусь заважали...на їх місці виростуть оновлені і охайні багатоповерхові красені-вежі зі скла, пластику та бетону..і ніякої деревини
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11.03.2021 16:02 Відповісти
Фрегат горить
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11.03.2021 16:09 Відповісти
Вспыхнул пожар в двухэтажном деревянном здании на Броварском проспекте в Киеве, огонь перекинулся на соседние дома, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 4902
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11.03.2021 16:13 Відповісти
Баня на воде «Фрегат» судячі по фото уціліла

Вместимость: 6 чел.
Парная: РусскаяУслуги: Wi-Fi, аудио-видео, бар, еда с собой, мангал, спутниковое TV, чайная церемония, веники, банщикАква зона: водоем, естьМетро: ГидропаркРайон: Днепровский (Гидропарк)
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11.03.2021 16:15 Відповісти
там не тільки баня, міні готель, яхт клуб, ресторан
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11.03.2021 16:23 Відповісти
 
 