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хабар (3982) Одеська область (2489) прикордонники (944) СБУ (10074)

На Одещині за систематичне хабарництво затримано військовослужбовця Подільського прикордонного загону, - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Служба безпеки України викрила заступника керівника одного з відділів Подільського прикордонного загону Державної прикордонної служби на систематичному отриманні хабарів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр УСБУ в Одеській області.

На Одещині за систематичне хабарництво затримано військовослужбовця Подільського прикордонного загону, - СБУ 01

За попередньою версією слідства, чиновник налагодив корупційний механізм отримання грошей від громадян за нестворення штучних перешкод під час перевезення товарів народного споживання територією прикордонного району.

Правоохоронці затримали прикордонника поблизу робочого місця після передачі чергової суми хабаря за безперешкодне переміщення в контрольованій прикордонній зоні п'яти автомобілів з товарами народного споживання. Раніше було задокументовано ще один факт отримання зловмисником хабаря.

На Одещині за систематичне хабарництво затримано військовослужбовця Подільського прикордонного загону, - СБУ 02

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На Одещині за систематичне хабарництво затримано військовослужбовця Подільського прикордонного загону, - СБУ 03

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру. Зараз тривають слідчі дії. Перевіряється можлива причетність до протиправної діяльності інших осіб.
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11.03.2021 16:45 Відповісти
Просто анекдот почти по теме.
На границе был задержан грузовик с двумя ящиками контрабандной водки. Ушлые контрабандисты упрятали водку под мешками с коноплёй и сверху присыпали автоматами Калашникова.
Источник: https://stuki-druki.com/Pogranichniki.php Штуки-дрюки ©
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11.03.2021 16:55 Відповісти
таке ж дрібне чмо як і ЗЕ...
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11.03.2021 16:59 Відповісти
Систематический ублюдок...
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11.03.2021 21:17 Відповісти
А брав би не сістєматіческі-гуляв би й надалі.☺
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11.03.2021 22:14 Відповісти
расстрелять собаку
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12.03.2021 15:17 Відповісти
 
 