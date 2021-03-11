У зоні ООС виявлено безпілотник російського виробництва з наклейкою ФСБ РФ, - Офіс генпрокурора. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
Під час інженерної розвідки в зоні проведення ООС військові виявили ворожий безпілотник російського виробництва з наклейкою ФСБ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.
"Під час інженерної розвідки в зоні проведення ООС на території Донецької області військові виявили безпілотне повітряне судно, яке використовувалося представниками незаконних збройних формувань РФ для збору інформації про Збройні Сили України.
Під час огляду безпілотного повітряного судна на пошкодженій акумуляторної батареї виявлено голографічну наклейку з написом "ФСБ РФ 704". За попередніми даними, виявлений апарат виготовлений російським виробником "ZALA AERO", - сказано в повідомленні.
Вилучені предмети як речовий доказ долучено до матеріалів кримінального провадження, яке розслідується за фактом захоплення заручників, вчинення терористичного акту, притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності і порушення законів і звичаїв війни (ч. 2 ст. 147, ч. Ч. 2, 3 ст. 258, ч. 2 ст. 372, ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).
Довідка: група компаній "ZALA AERO" - російський розробник і виробник безпілотних повітряних систем і мобільних комплексів, які здатні заглиблюватися на кілька десятків кілометрів у бік позицій противника.
Будь ласка, зачекайте...
Давайте помріємо, що б було, будь ми у НАТО.
Ещё бы визитку приклеили.
Папаша просто привет ему хотел передать!