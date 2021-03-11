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безпілотник (2121) ФСБ (1348) Донецька область (5737) Офіс Генпрокурора (2359)

У зоні ООС виявлено безпілотник російського виробництва з наклейкою ФСБ РФ, - Офіс генпрокурора. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Під час інженерної розвідки в зоні проведення ООС військові виявили ворожий безпілотник російського виробництва з наклейкою ФСБ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

У зоні ООС виявлено безпілотник російського виробництва з наклейкою ФСБ РФ, - Офіс генпрокурора 01

"Під час інженерної розвідки в зоні проведення ООС на території Донецької області військові виявили безпілотне повітряне судно, яке використовувалося представниками незаконних збройних формувань РФ для збору інформації про Збройні Сили України.

У зоні ООС виявлено безпілотник російського виробництва з наклейкою ФСБ РФ, - Офіс генпрокурора 02

Під час огляду безпілотного повітряного судна на пошкодженій акумуляторної батареї виявлено ​​голографічну наклейку з написом "ФСБ РФ 704". За попередніми даними, виявлений апарат виготовлений російським виробником "ZALA AERO", - сказано в повідомленні.

У зоні ООС виявлено безпілотник російського виробництва з наклейкою ФСБ РФ, - Офіс генпрокурора 03

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У зоні ООС виявлено безпілотник російського виробництва з наклейкою ФСБ РФ, - Офіс генпрокурора 04

Вилучені предмети як речовий доказ долучено до матеріалів кримінального провадження, яке розслідується за фактом захоплення заручників, вчинення терористичного акту, притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності і порушення законів і звичаїв війни (ч. 2 ст. 147, ч. Ч. 2, 3 ст. 258, ч. 2 ст. 372, ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Довідка: група компаній "ZALA AERO" - російський розробник і виробник безпілотних повітряних систем і мобільних комплексів, які здатні заглиблюватися на кілька десятків кілометрів у бік позицій противника.
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Топ коментарі
+15
Вывсёврёти - он просто уволился и заблудился В зоне ООС обнаружен беспилотник российского производства с наклейкой ФСБ РФ, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 5958
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11.03.2021 17:44
+10
ихтамнет ? и беспилотник - мираж? да???
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11.03.2021 17:40
+6
и вообще - фейк - не верьте глазам своим! В зоне ООС обнаружен беспилотник российского производства с наклейкой ФСБ РФ, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 8499 специально ВСУ подкинула...
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11.03.2021 17:47
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ихтамнет ? и беспилотник - мираж? да???
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11.03.2021 17:40 Відповісти
Вывсёврёти - он просто уволился и заблудился В зоне ООС обнаружен беспилотник российского производства с наклейкой ФСБ РФ, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 5958
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11.03.2021 17:44 Відповісти
и вообще - фейк - не верьте глазам своим! В зоне ООС обнаружен беспилотник российского производства с наклейкой ФСБ РФ, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 8499 специально ВСУ подкинула...
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11.03.2021 17:47 Відповісти
Нанотехнології по-кацапськи...Приклеїти китайську мильницю з флешкою до літака. В зоне ООС обнаружен беспилотник российского производства с наклейкой ФСБ РФ, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 438
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11.03.2021 18:53 Відповісти
там вся електроника на липучках держалась вот он и упал
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12.03.2021 13:31 Відповісти
Ні! Це талановиті шпілі вілі!
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11.03.2021 18:17 Відповісти
Всё это неправильно:его угнали хулиганы. ФСБ уже заявление давно в полицию написала и его объявили в розыск..
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11.03.2021 19:42 Відповісти
Окажется что его вчера списали и продали в интернете))
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11.03.2021 17:46 Відповісти
Мелочь -а приятно! Мелочь-это в смысле,что маленький такой,а повторяет подвиги Протонов как взрослый! В зоне ООС обнаружен беспилотник российского производства с наклейкой ФСБ РФ, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 8487
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11.03.2021 17:50 Відповісти
Нічого дивного. Ну не ЦРУ ж там повинно бути написано.

Давайте помріємо, що б було, будь ми у НАТО.
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11.03.2021 17:56 Відповісти
Вроде было заявление Байдена,что Украина главный партнер США вне НАТО! Или штатовские самолеты зря летели вдоль восточных границ Украины?
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11.03.2021 18:15 Відповісти
В фсб дебилы работают.
Ещё бы визитку приклеили. В зоне ООС обнаружен беспилотник российского производства с наклейкой ФСБ РФ, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 1553
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11.03.2021 18:02 Відповісти
Адвокат ФСБ РФ на Цензоре?
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11.03.2021 18:19 Відповісти
Беспилотника кацапов в Донбассе нет.. хм.. т.е. - уже нет... В зоне ООС обнаружен беспилотник российского производства с наклейкой ФСБ РФ, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 5163
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11.03.2021 18:04 Відповісти
І вообще, то японці запустили БПЛ, на камері так і написано Canon, значить БПЛ японський... Його просто расіянці хотіли збити, але до рогатки камінців не підвезли, то пуляли чи не попадя... В тому числі б/у батареєю ФСБ))
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11.03.2021 18:09 Відповісти
Удивительно шо нет шильдика "мэйд ин чайна"....
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11.03.2021 18:11 Відповісти
ну,воздушное судно - это очень громко сказано В зоне ООС обнаружен беспилотник российского производства с наклейкой ФСБ РФ, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 5641.там даже не корытце...так,блюдечко
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11.03.2021 18:25 Відповісти
какие кассабы такой и ватолет. все из гавно и палок все гнилое и ржавое.
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11.03.2021 18:26 Відповісти
Очень даже Интересно , - А что там русского и не имеющего аналога .Только бирка фсб .
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11.03.2021 19:21 Відповісти
Ну потерял дерьмак самолётик, а чего так возмущаться?!
Папаша просто привет ему хотел передать!
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11.03.2021 20:40 Відповісти
 
 