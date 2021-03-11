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На Волині на хабарі 42 тис. грн за сприяння контрабанді сигарет з Білорусі затримано прикордонника, - ДПСУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

На Волині затримано інспектора Луцького прикордонного загону, пов'язаного з контрабандою з Білорусі в Україну сигарет.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

На Волині на хабарі 42 тис. грн за сприяння контрабанді сигарет з Білорусі затримано прикордонника, - ДПСУ 01

Прикордонник вимагав та отримав хабар у розмірі 42 тис. грн за сприяння в незаконному переміщенні тютюнових виробів з Білорусі в Україну поза пунктами пропуску.

Військовослужбовця затримали в смт Заболоття Ратнівського району Волинської області.

На Волині на хабарі 42 тис. грн за сприяння контрабанді сигарет з Білорусі затримано прикордонника, - ДПСУ 02

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На Волині на хабарі 42 тис. грн за сприяння контрабанді сигарет з Білорусі затримано прикордонника, - ДПСУ 03

Зараз тривають невідкладні слідчі дії.
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всю службу брал взятки. уйдет на пенсию в 45 и будет получать 7000 гривен пенсии. еще и влезет куда нибудь в охрану и будет занимать чье нибудь рабочее место.
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11.03.2021 21:02 Відповісти
"за содействие контрабанде сигарет их Беларуси"
Так ЇХ, чи не ЇХ???
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11.03.2021 21:18 Відповісти
Недавно погранцы писали ,что на кордоне с рашкой им предлагали смехотворные взятки,мне даже их стало жалко. Вот их коллеги на западной границе не бедуют ,судя из статьи.
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11.03.2021 22:11 Відповісти
воруют газ, руду, поочие ништяки, а тут мелочи - сигареты
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12.03.2021 08:08 Відповісти
Це все москалі генофонд спаскудили
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12.03.2021 11:54 Відповісти
 
 