У будинку для літніх людей у Києві сталася пожежа, евакуйовано 80 осіб, - ДСНС. ФОТОрепортаж

У ніч на п'ятницю рятувальники ліквідували пожежу на даху будинку для літніх людей у Подільському районі Києва, евакуйовано 80 осіб - 65 літніх людей та 15 осіб персоналу. Постраждалих немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"12 березня о 5:51 у Подільському районі по вул. Лісозахисна, 11 б, у триповерховій будівлі (розмір 15х10 м) для літніх людей "Срібний вік" на покрівлі виникла пожежа. О 6:55 пожежу локалізовано на площі 100 м кв.", - йдеться в повідомленні.

За інформацією ДСНС, на об’єкті перебувало 65 літніх осіб.

"Жертв та постраждалих немає. Підрозділами ДСНС та обслуговуючим персоналом з верхніх поверхів евакуйовано на перший поверх 80 осіб (з них 65 літніх осіб та 15 осіб персоналу)", - повідомили в ДСНС.

До гасіння залучено 35 осіб та 8 одиниць техніки.

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Нагадаємо, 21 січня в будинку для літніх людей у Харкові сталася пожежа, яка забрала життя 15 людей. Дев'ятьох осіб вдалося врятувати, проте згодом 80-річний чоловік помер у лікарні. Будинок для літніх людей був приватним і працював без дозвільних документів, його навіть не було на карті.





Фото: сайт ДСНС