Мій автомобіль відкрили і намагалися встановити прослушку, - агент НАБУ Шевченко. ФОТО

Агент НАБУ Євген Шевченко розповів, що в його автомобіль намагалися встановити обладнання для прослуховування.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Шевченко повідомив у Facebook.

"Якісь олені відкрили мій автомобіль і намагалися встановити обладнання для стеження і прослуховування, але робили це настільки незграбно, що залишили шматок дроту на найвиднішому місці", - зазначив агент НАБУ.

"Поки не знаю, від кого це привіт - від Єрмака чи Авакова, але скоро дізнаємося", - додав Шевченко.

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