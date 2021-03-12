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хабар (3982) виш, ЗВО (462) СБУ (10074) Черкащина (648)

Т.в.о. ректора одного з вишів Черкащини за хабар "гарантував" незаконну передачу 15 га землі, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Служба безпеки України викрила тимчасового виконувача обов'язків ректора одного з університетів у Черкаській області на отриманні хабаря за угоду із землею освітнього закладу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Встановлено, що керівник вишу організував корупційний механізм отримання грошей від директора аграрної компанії. За неправомірну вигоду він "гарантував" підприємцю передати у користування 15 га землі на території міста без відповідних дозвільних документів.

Правоохоронці затримали посадовця у робочому кабінеті під час одержання всієї суми хабаря.

За попередніми даними досудового розслідування, чиновник планував регулярно отримувати "данину" від комерсанта. Перевіряється інформація щодо одержання зловмисником неправомірної вигоди з кількох інших орендарів земель університету.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру, обрання міри запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

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Т.в.о. ректора одного з вишів Черкащини за хабар гарантував незаконну передачу 15 га землі, - СБУ 01
Т.в.о. ректора одного з вишів Черкащини за хабар гарантував незаконну передачу 15 га землі, - СБУ 02
Т.в.о. ректора одного з вишів Черкащини за хабар гарантував незаконну передачу 15 га землі, - СБУ 03

Автор: Наталя Джума
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Приходится признать что я таки ошибся с выбором профессии, несмотря на неплохую зар.плату. Вона, чувак, еще ректором не стал, а только врио... а уже понеслась жен.пол.орган по кочкам! Врио ректора одного из вузов Черкасщины за взятку "гарантировал" незаконную передачу 15 га земли, - СБУ - Цензор.НЕТ 1036
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12.03.2021 10:23 Відповісти
Так если врио, то действующего, по идее- вовсе нет. Или... действующий, возможно- на самоизоляции.
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12.03.2021 11:07 Відповісти
казните показательно хотя бы одного взяточника...
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12.03.2021 10:24 Відповісти
лет 5 назад было в этом сельхозе то же самое. кто то решил подсидеть..организовал подставу. Т.в.о. ректора одного з вишів Черкащини за хабар "гарантував" незаконну передачу 15 га землі, - СБУ - Цензор.НЕТ 5408
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12.03.2021 10:47 Відповісти
уманский аграрно-культиваторный,если что... Т.в.о. ректора одного з вишів Черкащини за хабар "гарантував" незаконну передачу 15 га землі, - СБУ - Цензор.НЕТ 7277
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12.03.2021 10:49 Відповісти
Це ,до речі,організатор нинішньої корупційної системи в цьому вузі.Плів павук свою мережу більш ніж десяток років.
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12.03.2021 11:29 Відповісти
 
 