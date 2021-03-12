Виявлено масштабну схему привласнення коштів Фонду гарантування вкладів для фінансування криміналітету у Вінниці, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

11 березня слідчі слідчого управління ГУНП у Вінницькій області спільно з поліцейськими Управління стратегічних розслідувань за силової підтримки бійців спецпідрозділу КОРД оголосили про підозру членам організованої злочинної групи, які шахрайським шляхом привласнювали державні кошти Фонду гарантування вкладів.

За місцем проживання фігурантів у Вінниці та Києві проведено обшуки, вилучено грошові кошти та речові докази їхньої злочинної діяльності, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

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За словами начальника ГУНП у Вінницькій області Івана Іщенка, серед шести активних членів угруповання були особи, які мали певний вплив в кримінальних колах. Один з них – громадянин Росії.

"Злочинна оборудка полягала в тому, що на підставі підроблених документів зловмисники з допомогою сторонніх осіб, які за винагороду видавали себе за дійсних вкладників неплатоспроможних банківських установ, отримували грошові кошти з Фонду гарантування вкладів фізичних осіб", - наголошують правоохоронці.

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У подальшому, за наявною інформацією, привласнені злочинним шляхом мільйони гривень бюджетних коштів йшли на фінансування криміналітету. В ході проведення санкціонованих обшуків за місцем проживання фігурантів поліцейські вилучили речові докази їх злочинної діяльності: підроблені паспорти та документи, мобільні телефони, грошові кошти, флеш накопичувачі, банківські картки та інше. Учасникам злочинної групи оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України (шахрайство вчинен в особливо великих розмірах або організованою групою). Такий злочин карається позбавленням волі строком до 12 років з конфіскацією майна.









