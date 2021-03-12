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Виявлено масштабну схему привласнення коштів Фонду гарантування вкладів для фінансування криміналітету у Вінниці, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

11 березня слідчі слідчого управління ГУНП у Вінницькій області спільно з поліцейськими Управління стратегічних розслідувань за силової підтримки бійців спецпідрозділу КОРД оголосили про підозру членам організованої злочинної групи, які шахрайським шляхом привласнювали державні кошти Фонду гарантування вкладів.

За місцем проживання фігурантів у Вінниці та Києві проведено обшуки, вилучено грошові кошти та речові докази їхньої злочинної діяльності, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

За словами начальника ГУНП у Вінницькій області Івана Іщенка, серед шести активних членів угруповання були особи, які мали певний вплив в кримінальних колах. Один з них – громадянин Росії.

"Злочинна оборудка полягала в тому, що на підставі підроблених документів зловмисники з допомогою сторонніх осіб, які за винагороду видавали себе за дійсних вкладників неплатоспроможних банківських установ, отримували грошові кошти з Фонду гарантування вкладів фізичних осіб", - наголошують правоохоронці.

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У подальшому, за наявною інформацією, привласнені злочинним шляхом мільйони гривень бюджетних коштів йшли на фінансування криміналітету. В ході проведення санкціонованих обшуків за місцем проживання фігурантів поліцейські вилучили речові докази їх злочинної діяльності: підроблені паспорти та документи, мобільні телефони, грошові кошти, флеш накопичувачі, банківські картки та інше. Учасникам злочинної групи оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України (шахрайство вчинен в особливо великих розмірах або організованою групою). Такий злочин карається позбавленням волі строком до 12 років з конфіскацією майна.

Виявлено масштабну схему привласнення коштів Фонду гарантування вкладів для фінансування криміналітету у Вінниці, - Нацполіція 01
Виявлено масштабну схему привласнення коштів Фонду гарантування вкладів для фінансування криміналітету у Вінниці, - Нацполіція 02
Виявлено масштабну схему привласнення коштів Фонду гарантування вкладів для фінансування криміналітету у Вінниці, - Нацполіція 03
Виявлено масштабну схему привласнення коштів Фонду гарантування вкладів для фінансування криміналітету у Вінниці, - Нацполіція 04
Виявлено масштабну схему привласнення коштів Фонду гарантування вкладів для фінансування криміналітету у Вінниці, - Нацполіція 05

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
а чему тут удивляться ??? только открываешь карточку в приват банке как в тот же день звонят мошенники ....
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12.03.2021 10:34
+8
480 изъятых баксов? Сурово...
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12.03.2021 11:13
+4
Грося шо ти робеш?))
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12.03.2021 10:35
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а чему тут удивляться ??? только открываешь карточку в приват банке как в тот же день звонят мошенники ....
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12.03.2021 10:34 Відповісти
Грося шо ти робеш?))
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12.03.2021 10:35 Відповісти
правильно. Грося когда был мэром сам этим промышлял.
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12.03.2021 10:37 Відповісти
та задрали своими подозрениями...это как когда филип фрай из футурамы щурит глаза...надо сначала гранат связку бросить потом разрядить рожок в дверь а потом подозревать))
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12.03.2021 10:44 Відповісти
Виявлено масштабну схему привласнення коштів Фонду гарантування вкладів для фінансування криміналітету у Вінниці, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5296
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12.03.2021 11:09 Відповісти
480 изъятых баксов? Сурово...
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12.03.2021 11:13 Відповісти
Виявлено масштабну схему привласнення коштів Фонду гарантування вкладів для фінансування криміналітету у Вінниці, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6621
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12.03.2021 11:33 Відповісти
Топ коррупция измельчала
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12.03.2021 11:51 Відповісти
Ой! Мошенников фондовских обмошенничали! Это ж надо две группировки мошенников схлестнулись!
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12.03.2021 11:56 Відповісти
В общем да. Фонд гарантирования вкладов всегда был прикрытием для мошенников покрупнее. Схема там простая как двери - все средства из банка выводятся /воруются, а фонд частично покрывает убытки вкладчикам за счёт бюджета. По этой схеме в 2014-15 годах было украдено около сотни банков. История с Приватом по-сути то же самое.
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12.03.2021 12:20 Відповісти
Якось дуже скромно для такої операції. СБУ, Корд а в результаті 400 баксів ..
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12.03.2021 13:09 Відповісти
Що це таке? Вже третья весна прийшла. Де посадки? Це якись нищезбродний злодій. Де крупна риба? Де Коломойський?
Виявлено масштабну схему привласнення коштів Фонду гарантування вкладів для фінансування криміналітету у Вінниці, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3655
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12.03.2021 13:09 Відповісти
Шофёра гроси взяли? Права Флориды и пару баксов на мойку и заправку авто .....Бугагагага мошенники ....
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12.03.2021 14:08 Відповісти
Пшик, а не операція. Галасу багато, результат - "0". Взяли якихось "шісток".
Але для 73- процентових нормально, вони й не таке "хавали"))
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12.03.2021 14:30 Відповісти
масштабная схема)))) когда будет выявлена масштабная схема спонсирования малоПИД,,,роским нарко-Дегенератом своего хозяина бени и отмывания бюджетных бабок на великом крадевництве и закупках китайского и Индийского фуфломицина???
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12.03.2021 14:30 Відповісти
Ставьте раком этих воров и как Саакашвили вышвыривайте их из страны и сажайте на долгие сроки и сожайте их в петушатники и кончатся ихняя блатата.
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13.03.2021 10:05 Відповісти
 
 