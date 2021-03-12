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Плавкран, що прибув зі Стамбула, уже перевіз 1,6 тис. металоконструкцій для будівництва моста через Дніпро. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

Несамохідний плавкран LK-800, який прибув до Запоріжжя зі Стамбула для будівництва мостового переходу через річку Дніпро, станом на 11 березня вже зробив 5 ходок, доставивши на місце зведення моста 1,6 тис. металоконструкцій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Служба автомобільних доріг Запорізької області.

На будівництві вантового моста (споруди № 10 Автотранспортної магістралі через р. Дніпро у Запоріжжі) вже змонтовані дві монтажні опори та одну тимчасову опору, на які в подальшому будуть монтувати секції прогонової будови моста.

Монтажна опора №4, вагою 357 тонн, була змонтована першою. За дві ходки LK-800 також перевіз монтажну опору МО-1 і тимчасову ВО-2. Ще за одну ходку він перевіз 500 т елементів металоконструкцій прогонової будови в прогоні 6-7 споруди №10.

"Всі металоконструкції LK-800 доставляє до вантового моста з будівельного майданчику № 1, що в районі Кривої бухти. Відстань транспортування - приблизно 7 км в один бік", - йдеться в повідомленні.

Плавкран, що прибув зі Стамбула, уже перевіз 1,6 тис. металоконструкцій для будівництва моста через Дніпро 01

Загалом плавкран пройшов 30 км Дніпром.

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У Службі автомобільних доріг Запорізької області зазначили, що LK-800 у класі компактних річкових кранів з низькою осадкою є найпотужнішим у Європі. Вантажопідйомність плавучого крана після модернізації становить 800 т. Вага - приблизно 3 тис. т. Водночас LK-800 може працювати і на мілині: для проходу річковим мілководдям біля крана істотно знижена осадка, з максимальною вантажопідйомністю разом з баластом вона становить 2 метри. Для проходу під мостами зменшена висота при транспортуванні.

Від Кривої бухти до місця монтажу відстань становить приблизно 7 км. Це перший випадок в історії України, коли конструкції транспортуються плавкраном річкою на таку значну відстань.

Нагадаємо, запорізькі мости до недавнього часу були одним з найбільших довгобудів України. У 2020 році їх добудова була включена в програму президента "Велике будівництво", а завершити весь комплекс робіт Укравтодор планує вже цього року. Напередодні заступник голови Офісу Президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко звернувся до міської влади Києва з пропозицією віддати на баланс держави недобудований столичний Подільсько-Воскресенський міст, оскільки Укравтодор може зробити його повністю за один будівельний сезон.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
В Запорожье нужно еще, по крайней мере, 3 таких моста, но не через остров Хортицу, который теперь загадят.
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12.03.2021 11:12
+4
Да, особенно, если учесть, что LK-800 - это кран, построенный на заводе Ленинская кузница (сейчас "Кузница на Рыбальском"), грузопрдъемностью 800 тонн (после модернизации в Турции). Плавкран, що прибув зі Стамбула, уже перевіз 1,6 тис. металоконструкцій для будівництва моста через Дніпро - Цензор.НЕТ 2729
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12.03.2021 11:45
+4
Абсолютно точно. Это бывший "Захарий", который в Киеве из-за несоблюдения правил эксплуатации компанией "Планета-Мост" кувыркнулся. В 2014 ещё стоял в порту Николаева.
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12.03.2021 12:17
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хоть кто-то работает в стране и не паскудит
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12.03.2021 10:58 Відповісти
Слава турецким плавкранам!
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12.03.2021 11:00 Відповісти
Да, особенно, если учесть, что LK-800 - это кран, построенный на заводе Ленинская кузница (сейчас "Кузница на Рыбальском"), грузопрдъемностью 800 тонн (после модернизации в Турции). Плавкран, що прибув зі Стамбула, уже перевіз 1,6 тис. металоконструкцій для будівництва моста через Дніпро - Цензор.НЕТ 2729
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12.03.2021 11:45 Відповісти
Абсолютно точно. Это бывший "Захарий", который в Киеве из-за несоблюдения правил эксплуатации компанией "Планета-Мост" кувыркнулся. В 2014 ещё стоял в порту Николаева.
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12.03.2021 12:17 Відповісти
Петро Олексіййович Порошенко теж так хотів, але ...
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12.03.2021 12:27 Відповісти
У нас даже плавкрана своего нет, позор)))
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12.03.2021 11:11 Відповісти
Это отремонтированный кран, который раньше назывался "Захарий". Плавкран, що прибув зі Стамбула, уже перевіз 1,6 тис. металоконструкцій для будівництва моста через Дніпро - Цензор.НЕТ 223
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12.03.2021 11:23 Відповісти
он и сейчас так называется. на борту написано.
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12.03.2021 11:24 Відповісти
а буду знать, я думал его порезали на металл, после того как он упал)
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12.03.2021 11:29 Відповісти
Да да! это он! Захарка!!!
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12.03.2021 12:05 Відповісти
Кран був побудований на київському суднобудівному заводі «Ленінська кузня» за замовленням ТОВ «БМК Планета-Міст» і 26 серпня 2009 року переданий замовнику[1]. У назві крана відображені назва підприємства «Ленінська кузня» та вантажопідйомність. Ім'я «Захарій» кран отримав на честь батька власника компанії-підрядника, депутата Київради Валерія Мошенського[2]
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12.03.2021 11:27 Відповісти
В Запорожье нужно еще, по крайней мере, 3 таких моста, но не через остров Хортицу, который теперь загадят.
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12.03.2021 11:12 Відповісти
Не с нашим счастьем.
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12.03.2021 11:21 Відповісти
с чего вдруг? будто раньше гадильщиков на острове не доставало...
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12.03.2021 11:23 Відповісти
Меньше пробок-меньше вони. Это сейчас там жопа. А ниже острова да, не мешало бы, но..
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12.03.2021 12:48 Відповісти
Во всей стране нет плавкрана !?
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12.03.2021 11:22 Відповісти
Откуда вы лезете? Это отремонтированный кран, который раньше назывался "Захарий".
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12.03.2021 11:23 Відповісти
тому, кто помнит подъем подлодки курск, такие мысли не приходят
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12.03.2021 11:40 Відповісти
Несамоходный бывший украинский плавкран LK-800, проданный за гроши, прибывший в Запорожье из Стамбула , теперь за огромные деньги используется для строительства мостового перехода через реку Днепр, по состоянию на 11 марта уже совершил 5 ходок, доставив на место возведения мостов 1,6 тыс. металлоконструкций. Как уплыл из страны самый мощный в Европе кран походу никого не интересует, это же не "Мотор Сич"...
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12.03.2021 11:38 Відповісти
сбу есть чего расследовать
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12.03.2021 11:42 Відповісти
А нічого що він був приватний? Чи досі совок в голові?
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12.03.2021 11:49 Відповісти
Ты, крысёнок погугли, кто его постройку заказывал и оплатил, там приватностью и не пахнет...
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12.03.2021 12:22 Відповісти
Кому нужни Мости? Особенно в Киеве.? И так сойдет!
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12.03.2021 11:56 Відповісти
ТАМ ГЛАВНОЕ СЛЕДИТЬ ЧТОБЫ ПДРЫ РОССИЙСКИЕ НЕ ЛАЗИЛИ !!!
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12.03.2021 12:23 Відповісти
В Николаеве дороги думаете делать, одни ямы, нихера не делают.
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12.03.2021 12:37 Відповісти
На снимке вантовый???? мост?
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12.03.2021 15:58 Відповісти
Несамоходный плавкран своим ходом доставляет кострукции...
Интересно, написавший это хоть немного интересовался темой? Я уже не спрашиваю, а был ли он на месте строительства моста?
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12.03.2021 17:02 Відповісти
 
 