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здирство (280) Київ (13837) Нацполіція (13911) викрадення (771)

Проведено спецоперацію із затримання банди, що спеціалізувалася на викраденні, катуваннях і здирництві коштів з вихідців з арабських країн, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

Оперативники управління протидії груповій та етнічній злочинності Департаменту карного розшуку Нацполіції отримали інформацію про діяльність групи осіб, які "спеціалізувалися" на викраденні і катуваннях, а також вимаганні великих сум у вихідців з арабських країн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

"Зокрема, встановлено, що вони скоїли низку злочинів щодо іноземця, із яким були наглядно знайомі. На Позняках у Києві вони насильно посадили його в автомобіль, привезли у підвальне приміщення на території гаражного кооперативу в Оболонському районі столиці, де били та знущалися. Усе це вони знімали на відео для подальшого шантажу. Згодом відібрали ключі від його автомобіля та квартири, де забрали 40 тисяч доларів США. Відібравши ще 5000 доларів США та мобільні телефони безпосередньо у потерпілого, вони відпустили чоловіка із вимогою передати їм 100 тисяч доларів США. При цьому погрожували фізичною розправою і шантажем", - наголошують правоохоронці.

Також повідомляється, що документування злочинної діяльності фігурантів тривало кілька місяців. Оперативники Департаменту карного розшуку, представники оперативних служб Нацполіції, слідчі Головного слідчого управління під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора встановили, що до складу групи входили іноземці віком від 26-ти до 35-ти років. Здобувши докази їхньтої причетності до правопорушення, поліцейські спланували спецоперацію для затримання фігурантів.

Вчора, 11 березня, за підтримки спецпризначенців поліції Києва і бійців КОРДу учасників злочинного угруповання затримали та провели обшуки за місцями їхнього проживання та в автомобілях, а також у спеціально підготовленому місці для утримання потерпілих. У результаті вилучено речові докази, а також п’ять автомобілів преміумкласу.

Проведено спецоперацію із затримання банди, що спеціалізувалася на викраденні, катуваннях і здирництві коштів з вихідців з арабських країн, - Нацполіція 01
Проведено спецоперацію із затримання банди, що спеціалізувалася на викраденні, катуваннях і здирництві коштів з вихідців з арабських країн, - Нацполіція 02
Проведено спецоперацію із затримання банди, що спеціалізувалася на викраденні, катуваннях і здирництві коштів з вихідців з арабських країн, - Нацполіція 03
Проведено спецоперацію із затримання банди, що спеціалізувалася на викраденні, катуваннях і здирництві коштів з вихідців з арабських країн, - Нацполіція 04
Проведено спецоперацію із затримання банди, що спеціалізувалася на викраденні, катуваннях і здирництві коштів з вихідців з арабських країн, - Нацполіція 05
Проведено спецоперацію із затримання банди, що спеціалізувалася на викраденні, катуваннях і здирництві коштів з вихідців з арабських країн, - Нацполіція 06

Трьом чоловікам оголошено підозру. Двом із них судом уже обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, засідання щодо обрання запобіжного заходу їх спільнику відбудеться сьогодні.

"Дії фігурантів на цей час кваліфіковані за трьома статтями Кримінального кодексу України: ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ст. 187 (Розбій) та ст. 189 (Вимагання). Після надходження висновків судово-медичної експертизи щодо ступеню тілесних ушкоджень, які отримав потерпілий внаслідок знущань, події буде надана додаткова правова кваліфікація", - додали в Нацполіції.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
Україна вже напускала різного кодла до себе,подібно до Європи.Сюди їдуть не за рівнем життя,а за тим,що ми дуже толерантні і тут можна творити,практично все що завгодно.
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12.03.2021 11:41
+1
Не выходцев из арабских стран, а нелегальных мигрантов, пишите, блдь, правильно.
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12.03.2021 12:33
+1
не понял начала видео.... Они просят открыть двери, зная что те могут быть вооружены? Проведено спецоперацію із затримання банди, що спеціалізувалася на викраденні, катуваннях і здирництві коштів з вихідців з арабських країн, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5838 Раньше мы или взламывали квартиру и врывались, или ухитрялись, чтоб двери открыли соседям.
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12.03.2021 13:21
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Україна вже напускала різного кодла до себе,подібно до Європи.Сюди їдуть не за рівнем життя,а за тим,що ми дуже толерантні і тут можна творити,практично все що завгодно.
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12.03.2021 11:41 Відповісти
Може це Мосад "агентів" ІДІЛ тут у Києві знаходить......
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12.03.2021 11:58 Відповісти
Отето они так всей толпой потихоньку протискиваются в хату паравозиком, щитом закрываются, всё вроде продумано.
А от если чучмеки им по полу РГД-5 выкатят - то будет все очень грустно.
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12.03.2021 12:10 Відповісти
было в Днепре, гранату кинули. Плохо закончилось. К сожалению от всего не уберечься.
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12.03.2021 13:23 Відповісти
Не выходцев из арабских стран, а нелегальных мигрантов, пишите, блдь, правильно.
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12.03.2021 12:33 Відповісти
А полиция не хочет поискать тех, кто способствовал легализации этой банды иностранцев ? А, нет смысла. Они в соседнем кабинете. Понятно...
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12.03.2021 13:08 Відповісти
не понял начала видео.... Они просят открыть двери, зная что те могут быть вооружены? Проведено спецоперацію із затримання банди, що спеціалізувалася на викраденні, катуваннях і здирництві коштів з вихідців з арабських країн, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5838 Раньше мы или взламывали квартиру и врывались, или ухитрялись, чтоб двери открыли соседям.
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12.03.2021 13:21 Відповісти
чурок как говна наналезло.
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12.03.2021 15:05 Відповісти
Ты и есть чурка, ибо свои узнают себе подобных)))
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13.03.2021 09:55 Відповісти
Вихідці з арабських країн мають бути повернуті до арабських країн,
вихідці з кавказських країн мають бути повернуті до кавказських країн, і т.д.
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12.03.2021 15:56 Відповісти
Кацапы специально засылают этих воров и ворижек, это ручные ментовские воры....их надо ставить раком и вышвыривать за кардон как чертей. Засылают их чтобы дестабилизировать обстановку в стране.
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13.03.2021 10:01 Відповісти
 
 