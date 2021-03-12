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Чиновника Державної продовольчо-зернової корпорації затримано на хабарі 35 тис. дол. від підлеглого, - ДБР. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Державним бюро розслідувань виявлено системну корупційну схему в АТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України", засновником якої є держава в особі Кабінету Міністрів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Чиновника Державної продовольчо-зернової корпорації затримано на хабарі 35 тис. дол. від підлеглого, - ДБР 01

Оперативними працівниками ДБР встановлено, що керівною ланкою Корпорації запроваджено механізм вимагання неправомірної вигоди від підпорядкованих підрозділів за продовження перебування на посаді їхніх керівників.

В ході досудового розслідування задокументовано факт вимагання керівником одного з департаментів Корпорації неправомірної вигоди в розмірі 35 000 доларів США від директора однієї з філій Товариства за забезпечення подальшого перебування його на посаді директора філії.

Чиновника Державної продовольчо-зернової корпорації затримано на хабарі 35 тис. дол. від підлеглого, - ДБР 02
Чиновника Державної продовольчо-зернової корпорації затримано на хабарі 35 тис. дол. від підлеглого, - ДБР 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вимагав $15 тис. за пакет документів: на Львівщині на хабарі попався чиновник Архітектурно-планувального бюро, - ДБР. ФОТОрепортаж

Чиновника Державної продовольчо-зернової корпорації затримано на хабарі 35 тис. дол. від підлеглого, - ДБР 04

12 березня чиновника затримано під час одержання хабаря в сумі 35 000 доларів.

Чиновника Державної продовольчо-зернової корпорації затримано на хабарі 35 тис. дол. від підлеглого, - ДБР 05

Чиновника Державної продовольчо-зернової корпорації затримано на хабарі 35 тис. дол. від підлеглого, - ДБР 06

Також читайте: Ексглаву Державної продовольчо-зернової корпорації Чернявського підозрюють у кадрових махінаціях на 5,9 млн

Чиновника Державної продовольчо-зернової корпорації затримано на хабарі 35 тис. дол. від підлеглого, - ДБР 07

Вирішується питання повідомлення про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України) та обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+1
Мля, і хочу так!
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12.03.2021 16:03
+1
За місяць випустять. Віддасть 70 Кбаксів.
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12.03.2021 16:05
+1
Ты, похоже, про Татарова с Микитасем еще не читал... Или просто неисправимый оптимист?
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12.03.2021 16:15
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Мля, і хочу так!
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12.03.2021 16:03 Відповісти
Перекрасные новости! И, главное, каждый день! Это обнадеживает!!! Борітеся ! Поборемо!!!
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12.03.2021 16:04 Відповісти
Ты, похоже, про Татарова с Микитасем еще не читал... Или просто неисправимый оптимист?
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12.03.2021 16:15 Відповісти
Читал и про Микитася , и про Татарова.. и про других читал. Все будет так, как должно быть. Я-убежденный оптимист!
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12.03.2021 17:48 Відповісти
С кем дальше делились надо было установить, есть предположение, но в нашей стране свидетелей наказывают судами и полицией
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12.03.2021 16:04 Відповісти
За місяць випустять. Віддасть 70 Кбаксів.
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12.03.2021 16:05 Відповісти
А там хіба вони не все зерно продали,вони вже й елеватори підмели.
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12.03.2021 16:24 Відповісти
а подчиненный с зарплаты наскреб, да? лишь бы дальше дали возможность ее получать? не интересно детективам?
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12.03.2021 16:30 Відповісти
шо за брєд на стенді??? обличчя України, а чого не "місце"?
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12.03.2021 16:37 Відповісти
С судьями разберитесь!!! Ну можно же навести порядок!!!!
А вообще молодцы!!!
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12.03.2021 16:48 Відповісти
Судьи - зло страны и раковая опухоль, такое творят - на голову не налазит.
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12.03.2021 23:46 Відповісти
 
 