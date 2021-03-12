Чиновника Державної продовольчо-зернової корпорації затримано на хабарі 35 тис. дол. від підлеглого, - ДБР. ФОТОрепортаж

Державним бюро розслідувань виявлено системну корупційну схему в АТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України", засновником якої є держава в особі Кабінету Міністрів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Оперативними працівниками ДБР встановлено, що керівною ланкою Корпорації запроваджено механізм вимагання неправомірної вигоди від підпорядкованих підрозділів за продовження перебування на посаді їхніх керівників.

В ході досудового розслідування задокументовано факт вимагання керівником одного з департаментів Корпорації неправомірної вигоди в розмірі 35 000 доларів США від директора однієї з філій Товариства за забезпечення подальшого перебування його на посаді директора філії.





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12 березня чиновника затримано під час одержання хабаря в сумі 35 000 доларів.







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Вирішується питання повідомлення про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України) та обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років, з конфіскацією майна.