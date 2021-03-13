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10-річна Ніколь Князєва встановила близько 30-ти рекордів у спорті і з легкістю перевиконує нормативи спецпризначенців різних країн світу. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Спорт

10-річна Ніколь Князєва встановила близько 30-ти рекордів у спорті і з легкістю перевиконує нормативи спецпризначенців різних країн світу. ФОТОрепортаж

Українська дівчинка-унікум Ніколь Князева - "міцний хребет світу". Вона підтягується на поперечині 2800 разів за дві години та ще 5 тисяч може відтиснутись від підлоги за той же час. А ще стає в гімнастичний місток, тримаючи за спиною більшу за власну вагу гирю, і з такою ж легкістю може піднятись з цього положення у вихідну стійку. Всі ці і ще приблизно тридцять подібних спортивних досягнень десятирічної киянки Ніколь Князєвої офіційно зареєстровані як національні та світові рекорди, яких ще ніхто у світі не робив і, швидше за все, не зможе повторити.

Її унікальними здібностями сьогодні всерйоз зацікавилось вітчизняне оборонне відомство та інші силові структури нашої держави, адже для них вона є не лише показником досконалості, а й унікальним та наймолодшим в Україні тренером з воркауту, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на armyinform.

10-річна Ніколь Князєва встановила близько 30-ти рекордів у спорті і з легкістю перевиконує нормативи спецпризначенців різних країн світу 01

"У неї дійсно унікальні та ще неповністю розкриті здібності до спорту. Тим паче, що після першої перемоги на змаганнях з гімнастики вона твердо вирішила, що саме це потрібно їй у житті. Вона може зробити те, чого у світі жоден гімнаст чи цирковий акробат не робив. Гадаю, у неї велике майбутнє", — розповів батько Ніколь, перший віцепрезидент Національної федерації військово-прикладного хортингу України Василь Князєв.

Батько зайнявся вихованням і загартуванням доньки, коли їй було приблизно три роки. Він допоміг зміцнити її судинну й імунну системи, поступово розвивав моторику і координацію рухів, займався психологічним розвитком.

"Приблизно чотири роки я працював над фізіологічним розвитком Ніколь, аби їй легше було в майбутньому працювати з фізичними навантаженнями. У сім років вона почала займатись спортом, і вже за три місяці активних тренувань виграла свої перші змагання, а точніше — чемпіонат світу з воркауту серед дорослих. Ніколь підтягнулась на поперечині 14 разів з додатковою вагою на собі 6 кілограмів. Тоді вона встановила три світові рекорди, а вже за рік стала майстром спорту міжнародного класу з воркауту й вирішила, що потрібно активно розвивати цей вид спорту серед ровесників", - підкреслює її батько.

У це важко повірити, та ще до навчання в школі Ніколь почала опановувати іноземні мови і знайомитись з програмою початкових класів. Але через напружений повсякденний графік і тренування дівчинка перейшла на дистанційне навчання за програмою української міжнародної школи.

"Ніколь чудово засвоює навчальну програму, практично з усіх предметів має відмінні результати. А як вона грає на фортепіано та співає!  Все, що вмію і знаю, передаю їй, інші здібності в неї розвиваються в процесі навчання та тренування", - додав чоловік.

Водночас із силовими вправами воркауту, Ніколь почала активно займатись рукопашним боєм, самбо, дзюдо і карате. Влітку опанувала вітрильний спорт, а також веслування на байдарках та каное. Загалом наразі займається більш ніж 30-ма видами спорту.

10-річна Ніколь Князєва встановила близько 30-ти рекордів у спорті і з легкістю перевиконує нормативи спецпризначенців різних країн світу 02

Дівчинці це все подобається, практично в усіх єдиноборствах чи інших видах спорту вона перемагає однолітків, навіть трохи старших за себе. Згодом стала першою натхненницею створення в Україні дитячого воркауту. Адже майже два роки знадобилося для залучення дітей до силової гімнастики після того, як дівчинка надала пропозиції організаторам Міжнародної федерації воркауту щодо створення дитячого напрямку в цьому виді спорту.

Якось Василь Князєв проаналізував і зібрав докупи спортивні нормативи спецназу з різних країн світу: США, Ізраїлю, Німеччини, Китаю, Індії, держав Аравійського півострова. Заради цікавості вже за кілька днів вирішив з дочкою теж пройти ці нормативи. Як виявилось, Ніколь перевиконує їх! А цього року за активну співпрацю й постійну участь у змаганнях з військовими спецпризначенцями, Командування ССО ЗСУ нагородило Ніколь Князєву почесним беретом.

10-річна Ніколь Князєва встановила близько 30-ти рекордів у спорті і з легкістю перевиконує нормативи спецпризначенців різних країн світу 03

Нині Князєв працює над створенням і впровадженням у великий спорт номінації "Найміцніший хребет", адже практикою підтверджено: людський організм може набагато більше, ніж ми уявляємо. Наприклад, Ніколь може підняти, перенести чи перемістити вагу, вдвічі чи втричі більшу за неї саму.

Буквально кілька тижнів тому Ніколь Князєва разом із міжнародною експедиційної групою "Загартовані війною" піднялась на найвищу точку України — гору Говерла у двадцятиградусний мороз і шквальний вітер. Аби впевнитись наперед, що дочка підкорить Говерлу, батько тренував та готував її до цього сходження цілий тиждень. І Ніколь нарівні з дорослими зробила це без надмірних зусиль.

10-річна Ніколь Князєва встановила близько 30-ти рекордів у спорті і з легкістю перевиконує нормативи спецпризначенців різних країн світу 04

"У мене є мрія — здобути перемогу на Олімпійських іграх та гордо підняти прапор України на найвищому спортивному п’єдесталі планети. Уже за чотири роки зможу взяти участь у юнацькій Олімпіаді, адже тоді мені виповниться чотирнадцять. Наразі посилено готуюсь до цього, але не забуваю робити уроки", — усміхається десятирічна Ніколь.

"Перемогу неможливо купити. Її завойовують серцем, розумом, честю і совістю у коктейлі з мужністю, відвагою й силою волі! Тільки так можна досягти висот та збагнути незбагненне", - додала вона.
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Топ коментарі
+34
дівчинко, ніколи не пали і не пий пива, бо станеш, як я...
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12.03.2021 16:05
+27
Бедная девочка.
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12.03.2021 16:05
+25
10-летняя Николь Князева установила около 30-ти рекордов в спорте и с легкостью перевыполняет нормативы спецназа разных стран мира - Цензор.НЕТ 6663
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12.03.2021 16:01
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цыц! не надо вот это вот тут ! 10-річна Ніколь Князєва встановила близько 30-ти рекордів у спорті і з легкістю перевиконує нормативи спецпризначенців різних країн світу - Цензор.НЕТ 6793
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12.03.2021 19:44 Відповісти
Молодець.
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12.03.2021 19:56 Відповісти
есть подозрение, что папаше неадекватен.
такие сверхнагрузки не имеют ничего общего со здоровьем и благополучным физическим и психическим развитием ребёнка.
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12.03.2021 20:16 Відповісти
заформалінити і в музеї студентам показувати
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12.03.2021 20:34 Відповісти
Помнится, в советское время был мальчик по имени Брюс, Русский мальчик, тоже сильный и гуттаперчевый.
Так, вся его уникальность очень быстро кончилась...
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12.03.2021 20:56 Відповісти
армянский))..хлебников)
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13.03.2021 10:51 Відповісти
Не поділяю захоплення.
Вважаю, що такі навантаження - надмірні і не потрібні.
Цікаво, чи мама повністю на стороні тата у його підході.
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12.03.2021 20:56 Відповісти
і ще трохи викликають недовіру цифри 5 000 разів за 2 години
через деякий час в дитини почнеться статеве дозрівання і батькові прийдеться чимось глушити жіночі гормони (тобто переводити дитину на всілякі харчові добавки...і добре, якщо вони не будуть забороненими)
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13.03.2021 08:46 Відповісти
мама, це та жінка князєва, яку впіймали на переміщенні незадекларованої валюти через кордон?
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13.03.2021 10:14 Відповісти
10-летняя девочка делает нормативы 30-летних спецназовцев? самим-то не смешно такое сравнивать?
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12.03.2021 21:32 Відповісти
Я в 10 лет поссал на портрет Брежнева...а ты какой подвиг совершил против советского говна? 10-річна Ніколь Князєва встановила близько 30-ти рекордів у спорті і з легкістю перевиконує нормативи спецпризначенців різних країн світу - Цензор.НЕТ 5518
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13.03.2021 03:22 Відповісти
нагадав...тоже портрет, підгорного над шкільною дошкою...пробоїна указкою над правим плечем...витягнув, поправив зі зворотнього боку...
почті нєзамєтно, но в кожному класі є ті, котрі до-стукують...як і тут на Совете Форума
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13.03.2021 10:17 Відповісти
2800 раз за 2 часа и еще 5 тысяч раз может отжаться от полаИсточник: https://censor.net/ru/p3252989
вы там укурились что ли))
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12.03.2021 23:42 Відповісти
Разносторонних и уникальных детей в мире пруд пруди...,РАБссиянских мало талантов...бывают но мало мало...,только ИХТАМНЕТы Путлера 10-річна Ніколь Князєва встановила близько 30-ти рекордів у спорті і з легкістю перевиконує нормативи спецпризначенців різних країн світу - Цензор.НЕТ 9401 особенно в Африке полно10-річна Ніколь Князєва встановила близько 30-ти рекордів у спорті і з легкістю перевиконує нормативи спецпризначенців різних країн світу - Цензор.НЕТ 5812любят негров рюсские....
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13.03.2021 03:25 Відповісти
>>> ... " "Перемогу неможливо купити. Її завойовують серцем, розумом, честю і совістю у коктейлі з мужністю, відвагою й силою волі! Тільки так можна досягти висот та збагнути незбагненне", - додала вона."

Слово "мужність" нелогічне поруч зі словом "вона".
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13.03.2021 05:39 Відповісти
Бiдна дитина, без дитинства.
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13.03.2021 07:53 Відповісти
Прям подрастающий агент 008,только Украинский.Думаю что такие нагрузки в таком возрасте к сожалению вскоре дадут свои печальные последствия.
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13.03.2021 08:35 Відповісти
батько реалізував свої амбіції...
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13.03.2021 08:47 Відповісти
именно
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13.03.2021 10:49 Відповісти
З однієї сторони - це круто. З другої - це вже якийсь робот, а не дівчинка
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13.03.2021 09:16 Відповісти
Заменіть ім'я Ніколь , на просте , душевне Вова --- і я повірю.
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13.03.2021 09:54 Відповісти
10 лет и вон что может и умеет. А мне чужие предки говорят что умеют воспитывать) Большинство ихних чад, кроме как держать телефон в руках, ничего больше не умеет.
Понавоспитывают бездарей безразличных, лучше бы ровнялись на таких как эта девочка.
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13.03.2021 11:36 Відповісти
Всё хорошо в меру и в своё время !!! Были уникумы во многих странах и ...

Сверх сила,если можно так сказать, не может быть на долго так как организм не беспредельный-это как молодость короткая...
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13.03.2021 12:56 Відповісти
До того ж мила яка
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13.03.2021 13:49 Відповісти
Наш ответ кацапскому свистоболу давидычу.
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13.03.2021 14:39 Відповісти
я сейчас и 10% не могу повторить из того что делал в 10 лет.... так что посмотрим ... деваха вырастит , пойдут месячные , руки ослабнут сиськи , жопа .... и её максимум на турнике будет - 1 раз.
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13.03.2021 15:55 Відповісти
І де зараз Ніколь з ватним дядьком, який знищив її тата Ігоря Дьоміна ?
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29.01.2023 22:05 Відповісти
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