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"Слуга народу" Арахамія приїхав до президента і припаркувався просто на пішохідному переході. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Політика України
Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія приїхав до офісу президента і припаркував свій автомобіль прямо на пішохідному переході.
Про це журналіст Михайло Ткач написав на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук, передає Цензор.НЕТ.
"Керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія приїхав в офіс президента "слуги народу" Зеленського і припаркувався прямо на пішохідному переході для народу просто під світлофором", - написав Ткач, виклавши відповідні фото.
Керівник фракції Слуга народа Давид Арахамія приїхав в офіс президента "слуги народа" Зеленського і запаркувався просто на пішоходному переході для народа просто під світлофором.Опубликовано Mykhailo Tkach Пятница, 12 марта 2021 г.
Топ коментарі
+50 Гельдрих
показати весь коментар12.03.2021 16:21
+47 Iv Zhip 49dc9d16
показати весь коментар12.03.2021 16:27
+43 Юрий Васильевич e5e9883f
показати весь коментар12.03.2021 16:21
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Будь ласка, зачекайте...
це фото ******* десятками грн штрафів за несанкціоноване паркування...
Ф
А что вы хотели, араХАМия!
Он сам не видел, не слышал и не знает!