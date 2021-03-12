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"Слуга народу" Арахамія приїхав до президента і припаркувався просто на пішохідному переході. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія приїхав до офісу президента і припаркував свій автомобіль прямо на пішохідному переході.

Про це журналіст Михайло Ткач написав на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук, передає Цензор.НЕТ.

"Керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія приїхав в офіс президента "слуги народу" Зеленського і припаркувався прямо на пішохідному переході для народу просто під світлофором", - написав Ткач, виклавши відповідні фото.

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Слуга народу Арахамія приїхав до президента і припаркувався просто на пішохідному переході 01
Слуга народу Арахамія приїхав до президента і припаркувався просто на пішохідному переході 02
Слуга народу Арахамія приїхав до президента і припаркувався просто на пішохідному переході 03
Слуга народу Арахамія приїхав до президента і припаркувався просто на пішохідному переході 04

Керівник фракції Слуга народа Давид Арахамія приїхав в офіс президента "слуги народа" Зеленського і запаркувався просто на пішоходному переході для народа просто під світлофором.

Опубликовано Mykhailo Tkach Пятница, 12 марта 2021 г.
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Топ коментарі
+50
и где эвакуатор? полиция где? аууу!!!!! или этим скотам все можно?
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12.03.2021 16:21
+47
"Слуга народа" Арахамия приехал к президенту и запарковался прямо на пешеходном переходе - Цензор.НЕТ 8474
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12.03.2021 16:27
+43
Для обезьяны это норм.
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12.03.2021 16:21
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Козлохамия!
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12.03.2021 19:04 Відповісти
В свою бытность работая в Николаеве в ИТ компашке, ему подобную автивку спалили. Как оно выло на пепелище - почти, как членограй на фано.
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12.03.2021 19:16 Відповісти
Ну, с такими номерами, можно и перекрыть вход в верховный суд. А наш "ангел" Аваков, он далеко летает, он таких "******" не видит.
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12.03.2021 19:26 Відповісти
Про таких,у нас в Україні,кажуть БИДло.
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12.03.2021 19:44 Відповісти
да за это дайош сразу роспуск рады и импичмент!
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12.03.2021 19:50 Відповісти
Чекаєм на ерекцію пана авакова...
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12.03.2021 19:52 Відповісти
Вже є ерекція на 510 гр. від копів.
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12.03.2021 22:39 Відповісти
Але так бачу по фото, там подібних гуманоїдів вистачає...
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12.03.2021 19:56 Відповісти
https://storage1a.censor.net/images/b/9/c/2/b9c25867e4822f1a7f7dd7fee15b42d7/original.jpg

це фото ******* десятками грн штрафів за несанкціоноване паркування...
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12.03.2021 20:00 Відповісти
а
Ф
А что вы хотели, араХАМия!
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12.03.2021 20:16 Відповісти
ни полиция, ни суды годами ни на что не способны
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12.03.2021 20:34 Відповісти
ЯК ЖЕ ЗАДОВБАЛИ ЦІ "КРУТІ" МАЖОРИ . ЩЕ АР-ХАМА НЕ ДОСТАВАЛО !!
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12.03.2021 20:36 Відповісти
Да это не он, это его водила!
Он сам не видел, не слышал и не знает!
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12.03.2021 20:50 Відповісти
а шо не так?он на табличке намальовано як арахамия йде до преза
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12.03.2021 21:04 Відповісти
він не те що в автошколі не вчився, а і в звичайній школі хіба що буквар скурив
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12.03.2021 21:09 Відповісти
Що ви хочете від бомжуватого Зебіла...
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12.03.2021 21:25 Відповісти
Ну це вже бидло ,тут нічого сказати! Хоч би щось трохи башкою подумало!
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12.03.2021 21:26 Відповісти
На чому їздив і де відпочивав АраХамія до ВР?
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12.03.2021 22:52 Відповісти
арахламидия.
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13.03.2021 08:15 Відповісти
Так быдло ж он че тут странного
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13.03.2021 09:44 Відповісти
Слуг у нас большая рать и на народ им всем насрать!
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13.03.2021 10:56 Відповісти
ара есть ара
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13.03.2021 11:31 Відповісти
Ну он же не Лох. Просто Скот...
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13.03.2021 14:16 Відповісти
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