Пошкоджений у Василькові літак виявився модернізованим МіГ-29МУ1. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події
Пошкоджений 10 березня у Василькові літак виявився модернізованим винищувачем МіГ-29МУ1.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Український мілітарний портал.
За оприлюдненими знімкам вдалося встановити, що літак має бортовий номер 08, саме його передавали влітку 2018 року в 40 бригаду тактичної авіації.
Нагадаємо, 10 березня на аеродромі 40-ї бригади тактичної авіації ЗСУ сталося зіткнення автомобіля з військовим літаком. Інцидент стався в темний час доби, коли літак буксирували на авіаційну стоянку після завершення льотної зміни. В результаті зіткнення літака з автомобілем сталося загоряння, яке швидко локалізували.
ДТП призвело до пошкоджень двигуна літака й інших агрегатів бойової машини.
Водієві автомобіля, який отримав травми, надана кваліфікована перша медична допомога, стан задовільний, він перебуває під опікою лікарів.
Будь ласка, зачекайте...
Пожилая еврейская пара готовится ко сну.
- Изя, ты закрыл калитку?
- Закрыл, Соня, закрыл.
- А дверь ты закрыл?
- И дверь закрыл.
- А на английский замок?
- И на английский замок, Соня.
- А на засов?
- И на засов закрыл, Соня.
- А на цепочку?
- И на цепочку тоже.
- Изя, а на швабру ты закрыл дверь?
- Ой! На швабру, кажется, забыл.
- Ну вот! Заходи, кто хочешь! Бери, что хочешь!
Или вы как и этот "главнокомандующий " думаете, что они сами собой должны командовать и себя контролировать?
все такими как ты умниками выбраны.бо своих пацаны,обещали колбасу по 2.20 и пломбир.
PS То, часом не твій учень був - такий же як і ти "штурман"...?
Я міг би обізвати тебе ще й не так, але не хочу опускатися до рівня базарної баби... придумай щось сам.
Подарите им ведро энтальпии.
Повреждение огнем - это довольно серьезно! И хоть внешне, все будет выглядеть нормально (и дефектоскопия ничего не выямит), но после пожара, ни один специалист не даст гарантий, что конструкция будет держать положенные ей нагрузки. Т.е. завод гарантий не даст или загнет такую цену за ремонт чтобы подстраховаться...
****** по взлетной полосе катал?
Там надо всех командиров за такие дела под трибунал сажать.
Не армия,а бордель.
Оба двигателя, скорее всего, на замену. А они делаются в РФ (ОАО Климов), и стоимость одной штуки - около 68 млн р!