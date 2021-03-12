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Пошкоджений у Василькові літак виявився модернізованим МіГ-29МУ1. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

Пошкоджений 10 березня у Василькові літак виявився модернізованим винищувачем МіГ-29МУ1.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Український мілітарний портал.

За оприлюдненими знімкам вдалося встановити, що літак має бортовий номер 08, саме його передавали влітку 2018 року в 40 бригаду тактичної авіації.

Пошкоджений у Василькові літак виявився модернізованим МіГ-29МУ1 01
Пошкоджений у Василькові літак виявився модернізованим МіГ-29МУ1 02
Пошкоджений у Василькові літак виявився модернізованим МіГ-29МУ1 03

Читайте: На аеродромі 40-ї бригади тактичної авіації автомобіль зіткнувся з військовим літаком, - ВК "Центр"

Нагадаємо, 10 березня на аеродромі 40-ї бригади тактичної авіації ЗСУ сталося зіткнення автомобіля з військовим літаком. Інцидент стався в темний час доби, коли літак буксирували на авіаційну стоянку після завершення льотної зміни. В результаті зіткнення літака з автомобілем сталося загоряння, яке швидко локалізували.

ДТП призвело до пошкоджень двигуна літака й інших агрегатів бойової машини.

Пошкоджений у Василькові літак виявився модернізованим МіГ-29МУ1 04

Водієві автомобіля, який отримав травми, надана кваліфікована перша медична допомога, стан задовільний, він перебуває під опікою лікарів.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+52
А що робила евробляха на військовому об'єкті? Це такий рівень звіздєца у ЗСУ?
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12.03.2021 16:44
+44
Элементарных мер безопасности нет, а наши фельдмаршалы уже об F-35 разогнались мечтать. Интересно за чей счёт ремонт будут производить?
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12.03.2021 16:44
+27
Номер авто интересный.
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12.03.2021 16:42
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Номер авто интересный.
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12.03.2021 16:42 Відповісти
Євробляха?
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12.03.2021 16:44 Відповісти
Конечно. Это уже аксиома, если хамло и дебил, то на бляхе.
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12.03.2021 19:42 Відповісти
Мог и дыровсий при таком разгильдяйстве.
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12.03.2021 19:56 Відповісти
Элементарных мер безопасности нет, а наши фельдмаршалы уже об F-35 разогнались мечтать. Интересно за чей счёт ремонт будут производить?
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12.03.2021 16:44 Відповісти
Спишут. После пожара подобное не ремонтируют
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12.03.2021 16:49 Відповісти
..и тут ты специалист!!!)))) Видел бы ты..*знаток* какие ремонтируют и после каких пожаров, тихонько бы забился в угол и краснел от собственной тупости!!!)))
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12.03.2021 17:25 Відповісти
Я в этом не разбираюсь, но как военный самолет на режимном объекте вообще может быть без охраны ? Анекдот в тему:

Пожилая еврейская пара готовится ко сну.
- Изя, ты закрыл калитку?
- Закрыл, Соня, закрыл.
- А дверь ты закрыл?
- И дверь закрыл.
- А на английский замок?
- И на английский замок, Соня.
- А на засов?
- И на засов закрыл, Соня.
- А на цепочку?
- И на цепочку тоже.
- Изя, а на швабру ты закрыл дверь?
- Ой! На швабру, кажется, забыл.
- Ну вот! Заходи, кто хочешь! Бери, что хочешь!
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12.03.2021 17:02 Відповісти
Поврежденный в Василькове самолет оказался модернизированным МиГ-29МУ1 - Цензор.НЕТ 4130 Шо с бабы взять, если кроме заглавия она дальше не читает
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12.03.2021 17:09 Відповісти
..ты не сильно отличаешься!!)))))
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12.03.2021 17:26 Відповісти
Если ты такой вумный, то просвети, почему при буксировке военного самолета, когда кацапы ведут войну против Украины, не было никакой машины сопровождения ?
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12.03.2021 18:28 Відповісти
периметр аэродрома охраняется. и как машина сопровождения помогла бы остановить пьяного дегенерата?
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13.03.2021 22:41 Відповісти
А що робила евробляха на військовому об'єкті? Це такий рівень звіздєца у ЗСУ?
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12.03.2021 16:44 Відповісти
Потрібно вводити дисбати совкового зразка і для солдатів і для офіцерів,по іншому аватари не зрозуміють.
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12.03.2021 16:46 Відповісти
Ти ж бачиш там написано пошті Крим Пошкоджений у Василькові літак виявився модернізованим МіГ-29МУ1 - Цензор.НЕТ 8543
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12.03.2021 19:40 Відповісти
А что вы хотели от подчиненных, у которых главнокомандующий Клоун?!
Или вы как и этот "главнокомандующий " думаете, что они сами собой должны командовать и себя контролировать?
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12.03.2021 20:06 Відповісти
Ну да. капитан ВСУ с риском для жизни расхерачил единственный модернизированный Миг-29
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12.03.2021 16:50 Відповісти
... от видишь ..какой ты дурачёк! На сегодняшний день в ВВС ВСУ пятнадцать модернизиованных до МУ-1 машин. Далее идёт модернизация оставшихся до МУ-2... От скажи падаль... с какой целью ты унижаешь армию... которая стоит на востоке и даёт тебе падаль спокойно спать? Дубы говоришь..??? Дубы горели в вертолётах ..падали на Ил-76 под Луганском... Дубов выпрыгнувших с парашютами забивали лопатами и сдавали сепарам ??? Что ты падаль делала тогда и сейчас..кроме грязи..что льёшь в своих постах!! Он как раздухарился !!! Нарушение налицо. Негодяй своими действиями вывел из строя самолёт... А ведь ты даже не подумал..что за рулём был инженер бригады ... который имеет стоянки по всему аэродрому и ему надо побывать у каждого самолёта .. И ногами он ничего не сможет сделать. А транспорт ему никто не даёт. Вот и за свой счёт и на своём авто пацан и мечется по стоянкам аэродрома... делая свою работу. И тем более после полётов..когда каждую машину надо проверить... А если что то неисправно..то и ремонтировать. Использование личного транспорта...нарушение... но это безвыходная ситуация. Надо знать тонкости и состояние дел сегодня..чтобы что то говорить. В 2014 году в Днепре инженеры на личном транспорте подвозили к самолётам РС..боекомплект... лётчики с Николаевской бригады ехали с казарм ..где жили на своих автомобилях. Прямо под самолёт и на этих же машинах возили масло..запчасти... Ездили из Днепра в Николаев за запчастями.... Вот почитает лётчик... как зовут их дубами...и подумает!! Та нахрен я буду подставлять задницу за какую то мразь с именем sasha20142014..который ничего не знает.. и тварь поливает грязью всех военных..!!! Может я что то не понимаю... Но мой экипаж в 2014 году жил в самолёте..выполняя десятки рейсов из штатов и Канады в Украину. Мои бывшие сослуживцы-пенсионеры призвались в 2014 и сели в экипажи транспортных самолётов в Мелитополе..Виннице..Борисполе...На Су-24 в Староконстантинове..те..кто уже пенсионерами были . Они тоже дубы?! Или ты ..подонок с именем sasha20142014 там был? Наболело и нарывает от подобной мрази!!
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12.03.2021 18:00 Відповісти
Штурман Іл-76?
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12.03.2021 18:18 Відповісти
..и Ил-76 в том числе....))) сейчас и ранее... правда не военный уже...Но своих в ВСУ не забываю ни на минуту... После армии тянем к себе...))) Такова жизнь...
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12.03.2021 18:21 Відповісти
ЛВВАУШ? В якому році?
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12.03.2021 18:26 Відповісти
..80..
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12.03.2021 18:27 Відповісти
ВВА в 89...
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12.03.2021 18:30 Відповісти
Серьозна підготовка... Повага. Я ..91. Щасти Вам.
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12.03.2021 20:54 Відповісти
.. а в мене зараз літають навіть випусники після 97 року випуску..що вступали уже в Харькові...і закінчували до 2010 року... Може є і 91 рік..тут без питань... Штурмани на 85 відсотків бувші військові... з більш ніж 100 цівільних штурманів транспортної авіації. І зараз беремо штурманів на Іл-76 тільки бувших військових.. бо цівільних ніде вже не готують. Теж саме на Ан-124..де також багато бувших військових. Дякую.....за побажання!!!
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12.03.2021 21:31 Відповісти
Підтримую NavigatorUR.
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12.03.2021 18:22 Відповісти
Чого ти розскиглився, "штурмане"? На лохів розраховуєш? Хто тут "поливає брудом всіх військових"? На військовому об"єкті п"яний бовдур на приватній машині *********** бойовий літак - що ти, чипушило, вякаєш? Може ще медаль йому підкинути? У воєнний час за таке розстрілюють . Уявляю, який з тебе "штурман": такі бардачники як ти і розвалили ВПС України...
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12.03.2021 19:32 Відповісти
у тебя проверенные сведения,шо пьяный и шо бовдур?а развалили армию сначала комуняки,которых выбрал мудрый нарит,а потом рыги-сепарня.а теперь зеленые...
все такими как ты умниками выбраны.бо своих пацаны,обещали колбасу по 2.20 и пломбир.
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12.03.2021 19:50 Відповісти
...ну що тобі сказати? Кажуть, що невміння читати... невміння розуміти про що пишуть... не дуже заважають жувати!!! Я то знаю..чому приватна машина буда на аеродромі... та й не думаю..що 0.2 проміле це п*яний... А те..що поливають брудом на цій сторінці... то тобі не потрібно... бо ти навіть не читав..що пишуть... А який з мене штурман... не тобі говорити. І мій учень... штурман Скачков Ігор ліг під Луганськом . І не тобі... реальне чепушило судити ...що там у Василькові було. Бо нічого не знаючи..нічого не розуміючі... ти спромігся судити військового за те що було. Причину ти так і не зрозумів. То що він буде покараний..без сумніву. Але ти..чудовисько навіть не спромігся подумати..що він там робив на своїй машині. І це головне.!!
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12.03.2021 20:58 Відповісти
Ти оправдовуєшся при допомозі словесного поносу, розрахованого на лохів. Гримни головою до стіни і прочитай ще раз : На військовому аеродромі п"яний офіцер на приватній машині розбив бойового літака, в"їхавши у нього ззаді.
PS То, часом не твій учень був - такий же як і ти "штурман"...?
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13.03.2021 10:14 Відповісти
..я ще раз відвертій погані пишу!! Почитай вище... чому офіцер був на аеродромі на своєму транспорті. І 0.2 промиле..це не бухий!! Якщо ти..гидото... не розумієш..то писати та розповідати тобі ніхто нічого не буде. Ти один тут ..знайшовся..який нічого не зрозумів. Те що він буде покараний..тут ніякого сумніву. Але ти ..гидото..навіть не знаєш... що таке розташування літаків на аеродромі і як інженеру бригади бути..коли треба побувати у кожного літака... а вони у різних частинах аеродрому. Транспорта йому ніхто не дасть... І таке на ВСІХ військових аеродромах. Командир оформлює дозвіл на пересування таким транспортом і люди роблять свою роботу. Та й судячи по дописам ..ти тут один реальний лох. Тупенький до повного ідіотизму!!!)))) І я перед тобою..смердяче ..не виправдовуюсь...Бо нема в чому. Я пишу...що і чому таке могло статися. Люди зрозуміли...Ідіот ні... Нічого страшного не здійснилося. Люди залишились людьми...ідіот..ідіотом!!!)))
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13.03.2021 11:06 Відповісти
Судячи з твого словарного запасу - з тебе "штурман", рівня прапорщика ("хомутами" їх раніше називали). Саме такі "штурмана" (знизу до верху) і угробили наші Повітряні Сили, розікрали матчасть а зараз від нєх. робити і відсутності порядку і дисципліни навіть на режимних об"єктах- пиячать і добивають останні бойові літаки. Це що перший, чи останній? Харківські курсанти нещодавно як загинули? Через таких "штурманів" як ти, і таких "техніків" як той ідіот, що в"їхав у літака ззаді і котрого ти тут захищаєш до хрипоти. Бо такий самий...
Я міг би обізвати тебе ще й не так, але не хочу опускатися до рівня базарної баби... придумай щось сам. Пошкоджений у Василькові літак виявився модернізованим МіГ-29МУ1 - Цензор.НЕТ 7996
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13.03.2021 13:37 Відповісти
.. ну..гидото..ти відверто тупе. Ще й приплело сюди загинувших курсантів! А ..ти гидото не пам*ятаеш... что подібне тобі бидло писало... чому загинули курсанти і чому сталася катастрофа? Що літає хлам... якому 40 років. А все до дурноватого просто. Зелена гнида значно зменшила постачання палива у частини. А треба готувати курсантів...Як штурманів..так і льотчиків. От і звели все в один екіпаж... щоб скоротити витрати на пальне. А те що КПС виявився слабо підготовленним і разом з бортінженером допустилися помилки..що привела до катастрофи... тут вили ...що винен РП..який посадив колись десь літак з сином командуючого. Так і тут..ти ..гнидо..виєш..нічого не розуміючи. Дайте інженеру бригади транспорт..який потрібен йому і не буде він використовувати свій транспорт. Да штурмани щей розкрадали ВПС .. пиячать...добивають останні літаки...))) А я не буду стидатися назвати тебе тупорилим покидьком... який крім гасла нічого не розуміє. Я не захищаю офіцера. Я пишу..що сталося причиною зіткнення... чому цівільний транспорт на військових аеродромах..і що там відбувається. Ти ж... гидота.. бачиш тільки п*яних офіцерів...які трощать та розбивають останні літаки. Не ..сци...гидото. Літаків у нас достатньо... Були б гроші іх ввести до ладу... Були б гроші на підготовку льотчиків .... А то твоя зелена гидота скоротила постачання у ВПС до мінімума. Не воює авіація на сході... то й забудемо про її присутність у ВСУ... Тому рідкісні льотні зміни... дискваліфікація пілотів.. бо вони повинні літати не менш 90-100 годин у рік.... А потім ..така мразота..як ти..і верещить... розікрали авіацію... нема кому літати. Ти ... недоумок..хоч знаєш... скільки жре керосину Іл-76... і скількі коштів потрібно , шоб підготувати ОДИН екіпаж? 10-12 тонн на годину... А на підготовку потрібно не менш 1500 тонн... і то якщо зводити підготовку усіх спеціалістів по максимуму в один літак... Ж.Д бочка 60 тонн... Порахуй... чудовисько!!! А цього нема..як нема ні транспорту... ні палива для транспорту. А знаєш..падаль... Все це щезло по весні 2020 року. З 16-17 року йшов і керос і постачання... і літали.. і навчалися... І все припинилося...((( Але кому я це пишу? Ідіоту... який не знає суті та тільки гасла кидає!!! Дурненький ти ... Вітчайдушно дурненький. ))))
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13.03.2021 14:48 Відповісти
Обісрався? Піди підмийся і почеши язиком з базарними торговками: "гидота, бидло, мразота" - то саме твій рівень базарної баби. Ніякий ти не штурман - тобі і таким як ти "технікам" навіть віслюка довірити небезпечно...
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14.03.2021 19:50 Відповісти
Не нервничайте. Дебилы, не поймут.
Подарите им ведро энтальпии.
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13.03.2021 08:24 Відповісти
Насколько сегодня писал УКРНЕТ: капитан, за рулем "Фолькса" был бухой. Иной источник тоже написаЛ. что он был бухой, но указал точно: 0,2 промиле. То есть, если соответствовать Закону- то и не бухой вроде, верно? Но! Может это он для проезжей части трезвый, а для аэродрома- бухой? Тут я- не в курсе, но МИГу, похоже- звиздец надолго, если не навсегда.
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12.03.2021 16:49 Відповісти
Журнашлюги - рни такие журнашлюги. По правилам дорожного движения - он совершенно трезв
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12.03.2021 16:51 Відповісти
Ну, да! Согласен. А может есть особые Правила режимного объекта? Я- не в курсе, повторюсь.
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12.03.2021 16:51 Відповісти
Есть конечно... Включать задние габаритные огна на самоле. Ну или .. дальний свет на автомобиле на авиационной взлетке
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12.03.2021 16:54 Відповісти
А если без шуток? Если на территории военного аэродрома запрет на появление с любой дозой, включая 0,2 промиле. Такое ведь возможно? Или- нет.
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12.03.2021 17:01 Відповісти
Берите выше. Там вообще строжайший запрет на движение частного легкового транспорта
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12.03.2021 17:06 Відповісти
Ну, да! Это понятно. Но, где написано, что это- приватный Фолькс? Номерок ни о чем не говорит. Хрен зна, какая-то темная история. То есть- кто-то пытается отмазаться, по максимуму.
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12.03.2021 17:44 Відповісти
Ага, не частный авто. Скорее всего, военный аташе Польши по аэродрому катался...
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12.03.2021 17:47 Відповісти
Это не военный транспорт, так как у официального транспорта вооружённых сил, военные номера. Мало того, весь технический транспорт задеянный на аэродроме, обязан иметь спец. пропуска. Тут же, просто частная бляха офицера, который на ней рассекал. Там полетят головы не только его, но и тех, кто допустил авто на военный объект.
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12.03.2021 17:52 Відповісти
Все подобные эксцессы на военных аэродромах связаны обычно с пьянством личного состава... так было в СССР, так есть сейчас... ничто другое не позволит военному человеку отойти от строгих процедур военного объекта...
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12.03.2021 20:31 Відповісти
Я не удивлюсь, если летчика заставят заплатить компенсацию за поврежденный автомобиль... Поврежденный в Василькове самолет оказался модернизированным МиГ-29МУ1 - Цензор.НЕТ 9614
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12.03.2021 16:57 Відповісти
Бляхи - зло.
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12.03.2021 17:00 Відповісти
Особенно на взлетках военных аэродромов
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12.03.2021 17:01 Відповісти
Льготную растаможку этому бойцу!
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13.03.2021 22:48 Відповісти
в этом вся Украина - пьяный военный на нелегальной машине выехал каким-то образом на аэродром и уничтожил самолет.
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12.03.2021 17:05 Відповісти
Как там говорили в армии, долб..б на долб..бе долб..бом погоняет. Похоже в данном случае именно так.
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12.03.2021 17:10 Відповісти
Пьяная мразь на бляхе уничтожила самолёт, которых и так кот наплакал... И это всё во время войны. Мне кажется это диверсия. Иначе просто в голове не укладывается данная ситуация
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12.03.2021 17:15 Відповісти
Літаку всьо! Дебілу -10 років з конфіскацією майна.
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12.03.2021 17:17 Відповісти
За что его садить? Даже статьи такой нет в УК. Будут удерживать с него до смерти 20% от зарплаты - вот и все наказание
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12.03.2021 17:21 Відповісти
Подрыв боевой готовности, лет на 10 затянет.
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12.03.2021 17:54 Відповісти
А что ж на самолет КАСКО не оформили? Пошкоджений у Василькові літак виявився модернізованим МіГ-29МУ1 - Цензор.НЕТ 3245 А теперь с бляхера осаго хрен слупишь, да и покрытия явно не хватит . Пошкоджений у Василькові літак виявився модернізованим МіГ-29МУ1 - Цензор.НЕТ 8986
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12.03.2021 17:18 Відповісти
Как эта информация в обще за пределы части вышла??? Где секретность, вот в чём проблема...
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12.03.2021 17:22 Відповісти
Ночной пожар виден издалека
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12.03.2021 17:49 Відповісти
Эта информация уже вчера была на рашенском телеграммканале АВИАИНЦИДЕНТ. С указанием степени опЬянения капитана.
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12.03.2021 18:33 Відповісти
а наши медиаповии перепечатали кацапскую заготовку.и теперь гуляет по инету...
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12.03.2021 19:54 Відповісти
Суки. Расписдяи. Поувольнять нах...
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12.03.2021 17:24 Відповісти
А кто тут ругал совок и его армию... Кончаться скоро советские самолеты - останутся только дроны, собранные бывшими юными авиамоделистами при кружках во Дворцах пионеров.
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12.03.2021 17:43 Відповісти
Теперь уже пох - борт пойдёт на шрот. Электронику снимут и переставят на другой.
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12.03.2021 17:46 Відповісти
.. не сцы ..мальчонка...!! Самолёт восстановят назло тебе....Не такое восстанавливали!!)))
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12.03.2021 18:04 Відповісти
не умничай
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12.03.2021 18:49 Відповісти
..так ты ж поумничал!!)))??...туповато кстати..)))
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12.03.2021 18:52 Відповісти
Твой коммент вообще ни к чему был. Не хами и следи за собой.
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12.03.2021 18:59 Відповісти
Бяка Бука.. ты... утвердительно написал.что самолёту всё!! Показал незнание и откровенное детство!! И мой коммент как раз реальный! Повреждения существенные.. но вполне ремонтопригодные. Даже двигатель не пострадал... Меняется выходное сопло.. руль высоты и руль направления!!))) И ВСЁ!!! Но Бяка Бука самолёт уже списал..!!! Повторюсь написанное выше!! Если бы ты видел..какие самолёты и после каких пожаров восстанавливают...тихонько бы сидел в углу и краснел бы от написанного тобой!))
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12.03.2021 19:10 Відповісти
Не факт! Ну во первых, не только рули, но и всю механику к ним разобрав полсамолета, а если от огня пострадала хоть часть фюзеляжа, то "менять" придется весь фюзеляж, что означает, что проще его выкинуть.
Повреждение огнем - это довольно серьезно! И хоть внешне, все будет выглядеть нормально (и дефектоскопия ничего не выямит), но после пожара, ни один специалист не даст гарантий, что конструкция будет держать положенные ей нагрузки. Т.е. завод гарантий не даст или загнет такую цену за ремонт чтобы подстраховаться...
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12.03.2021 20:13 Відповісти
.. да Вы что...даже фюзеляж нужно менять!!))))) Вот это уровень специалиста!! Уважаю!!))) Вы случайно в родильной горячке беременных морских свинок не разбираетесь?!! Это не пожар!! Это пародия на пожар. Когда горят двигатели... прогорает горячая часть двигателя... повреждается некоторые области фюзеляжа..и то никто не меняет ...как Вы выразились..фюзеляж. На регламентных работах и так разбирается пол фюзеляжа... и в этом нет никакой сложности. И разбирают это в ТЭЧ бригады ..а не на заводах..как Вы думаете. Как Вы видите повреждено от удара правое сопло... и воспламенившийся ДВИГАТЕЛЬ машины немного подпалил рули высоты и направления. Двигатель цел. Самолёт не горел. Воздействие пламени извне... Разницу понимаете? Если бы были повреждены огнём силовые шпангоуты..тогда был бы вопрос. Но там и шпангоутов то нет рядом...и конструкция НЕ ПОВРЕЖДЕНА огнём. Меняются рули... меняется сопло ..со снятием двигателя и ремонт будет выполнен силами бригады на базе. Даже заводских никто привлекать не будет! Восстанавливают без завода самолёты..севшие без шасси... Всё зависит от степени повреждений. Здесь детские повреждения для живучести самолёта и не надо кричать о том... что Вам неведомо. То что накажут виновного..тут без вопросов. Не знаю... поняли ли Вы о чём я написал!??
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12.03.2021 21:15 Відповісти
Нагадало ситуйовіну,коли познімали клістрони...
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12.03.2021 17:53 Відповісти
Судья скажет что водитель не виноват, на самолете не включили аварийную сигнализацию при буксировке. Это вообще трэш какой то. Пошкоджений у Василькові літак виявився модернізованим МіГ-29МУ1 - Цензор.НЕТ 5191
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12.03.2021 17:57 Відповісти
И стопы наверняка не горели... Боюсь, лишат летчика прав в суде минимум на год.
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12.03.2021 22:19 Відповісти
Літак, на який вбухали мільйони літати не зможе. Як таке могло статися? Хто понесе відповідальність? Головнокомандувачу нічого не снилося, чи головне дороги?
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12.03.2021 18:02 Відповісти
А что гражданский автомобиль на иностранной регистрации делал на военном объекте?
****** по взлетной полосе катал?
Там надо всех командиров за такие дела под трибунал сажать.
Не армия,а бордель.
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12.03.2021 18:17 Відповісти
Опять евробляха!!! Это просто феерично. Они уже на военный аэродром просочились... Не знаю как у машины но самолета была КАСКО и его ремонт оплатят налогоплательщики то есть мы с вами.
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12.03.2021 18:17 Відповісти
Бухой работник аэродрома рассекает на своем личном автомобиле по этому аэродрому и врезается в один з самых боеспособных самолетов Украины, чем полностью выводит его из строя. Невообразимый уровень пистеца. Последний штрих будет если окажется, что бухал он со своим начальником. (с)
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12.03.2021 18:20 Відповісти
Не работник аэродрома, а скорее всего сам пилот, дабы далеко ногами не ходить, припарковал машину на аэродроме...с самолета вылез прыгнул в машину и стартанул. НО с большей вероятностью это начальство свою жопу катало
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12.03.2021 20:19 Відповісти
Есть еще вероятность, что это любители гонок по взлетным полосам (из самих военных)
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12.03.2021 20:20 Відповісти
Хіба це не диверсія?
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12.03.2021 18:29 Відповісти
Пошкоджений у Василькові літак виявився модернізованим МіГ-29МУ1 - Цензор.НЕТ 7651 Пошкоджений у Василькові літак виявився модернізованим МіГ-29МУ1 - Цензор.НЕТ 7651 Пошкоджений у Василькові літак виявився модернізованим МіГ-29МУ1 - Цензор.НЕТ 7651
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12.03.2021 19:38 Відповісти
Очередное бухое быдло в пагонах...
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12.03.2021 19:54 Відповісти
наверняка пьяный генералишка выпендривался по аэродрому!!
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12.03.2021 20:20 Відповісти
Самолет выехал на встречную полосу и врезался во встречную машину! Рафик не виновен !))
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12.03.2021 21:24 Відповісти
Сто процентов диверсия
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13.03.2021 00:52 Відповісти
Треба дати ще одну зірочку головнокомандувачу!!!
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13.03.2021 09:18 Відповісти
Як на бетонці охороняємого об'єкту в темний час доби ганяла цивільна машина?!
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13.03.2021 09:46 Відповісти
Вот это он въехал! Пошкоджений у Василькові літак виявився модернізованим МіГ-29МУ1 - Цензор.НЕТ 2161

Оба двигателя, скорее всего, на замену. А они делаются в РФ (ОАО Климов), и стоимость одной штуки - около 68 млн р! Пошкоджений у Василькові літак виявився модернізованим МіГ-29МУ1 - Цензор.НЕТ 774
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13.03.2021 10:27 Відповісти
Це свідчить про повну відсутність порядку, дисципліни і відповідальності у ЗСУ, навіть на стратегічних режимних об"єктах. Так "згорів" стратегічний артзапас ЗСУ в Калинівці, Ново-Богданівці, Балаклії, так нещодавно упав літак з харківськими курсантами (ч-з халатних "техніків" і "штурманів")... бардак.
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13.03.2021 14:02 Відповісти
 
 