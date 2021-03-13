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У США українські екіпажі катерів типу "Айленд" пройшли навчання з боротьби за живучість, - ВМСУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

У місті Балтимор, США, тривають планові заняття з екіпажами катерів типу "Айленд", які проходять додаткову підготовку перед передачею катерів українським ВМС. Цього разу військові моряки відпрацьовували навчання з боротьби за живучість, які входять у програму підготовки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу командування ВМС України.

У США українські екіпажі катерів типу Айленд пройшли навчання з боротьби за живучість, - ВМСУ 01

Під час тренування були задіяні рятувальні плоти і костюми відповідної комплектації катерів типу "Айленд". Подібні костюми входять у стандартне оснащення катерів поряд із протипожежними костюмами та іншим обладнанням, необхідним під час боротьби з можливими ушкодженнями корабля в бойових умовах.

У США українські екіпажі катерів типу Айленд пройшли навчання з боротьби за живучість, - ВМСУ 02

У США українські екіпажі катерів типу Айленд пройшли навчання з боротьби за живучість, - ВМСУ 03

Слід зауважити, що система підготовки по боротьбі за живучість корабля, яка використовується в українських ВМС аналогічна подібним системам у флотах провідних держав-членів НАТО.

У США українські екіпажі катерів типу Айленд пройшли навчання з боротьби за живучість, - ВМСУ 04
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а как же Лесозаводск?
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12.03.2021 18:42 Відповісти
подарю старый форд при условии вашей покраски, ремонта и оплаты инструктора по вождению по моим расценкам
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12.03.2021 18:45 Відповісти
..... сниму двигатель с Форда.... .Без вооружения они могут только репетировать бегство.... Полосатый рейс - группа в красных купальниках.....
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12.03.2021 18:55 Відповісти
Скільки тупих кацапів? Невже всі кацапи такі тупі?
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12.03.2021 21:45 Відповісти
97%
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13.03.2021 02:30 Відповісти
 
 