На подвір’я співвласниці мережі одеських кінотеатрів з квадрокоптера скинули гранату. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
Граната вибухнула і збила коптер, який упав у цьому ж дворі. Ніхто не постраждав.
Про це повідомляє Одеське районне управління поліції №1, інформує Цензор.НЕТ.
"Телефонне повідомлення про те, що на прибудинковій території будинку на вулиці Дачній виявлено уламки вибухового пристрою і квадрокоптера, надійшло в поліцію сьогодні близько першої години дня. Зараз на місці працює слідчо-оперативна група і фахівці-вибухотехніки. Обставини події і причетні до неї особи встановлюються", - сказано в повідомленні.
Поліцейські відкрили справу за ч. 4 ст. 296 (хуліганство). Покарання за цією статтею - позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.
За даними місцевого видання "Думская", будинок, у двір якого скинули гранату, належить співвласниці мережі місцевих кінотеатрів. Зловмисник використовував квадрокоптер Phantom з пристроєм для скидання вантажу та оборонну гранату Ф-1. Літальний апарат була пошкоджено осколками боєприпасу, тому впав у тому ж дворі.
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а так - я удивляюсь почему еще коптерами не завалили кучу народу - хрен докажет кто-то - это же не следовать за жертвой, или не "чигать" с винтовкой, а сидет се в машине с пультом, за километр от события
от эфки осколки на 200 метров , а че не на 300 , или 400 ?
если на РГшку , скотчем примотать напайки или пули (ЛС ) , то получается ой-ой ( особенно в городской застройке ) , понимаю че командиры такое на допустят
Вес ВВ: 60 грамм
Дальность броска: 35-45 м
Расчетный радиус поражения: осколками - до 200 м; ударной волной (70-80 кПа) - менее 0,5 м.
Безопасное расстояние - 200 м[9].
Время замедления запала: 3,2-4,2 сек[10][11].
Количество осколков: до 300 штук[12].
осколков дает может и 300 ( не считал ) , но каких ?
на 35 - 45 метров средний боец ее не забросит - точно
ну а безопасное расстояние 200 м , напоминает байку про мелкашечную ( 5,45 ) пулю со смещенным центром тяжести ( об ее фантастических поражающих свойствах )
ты сам-то эфку в руках держал ? прежде чем писать
ты сам написал " расчетный радиус " - тоись осколки поражают до 400 метров
большего бреда не слыхал
большего бреда не слыхал
Ты сам-то понял что сказал?
Большего бреда ты не слыхал? Так себя послушай и услышишь
Арифметику почитай про разницу между радиусом и диаметром
Разлет осколков "в радиусе 200м" означает, что каждый конкретный осколок может улететь до 200 метров, а совсем даже не до 400. На расстоянии 400 метров, в противоположных точках диаметра, могут находиться две разные мишени, каждая из которых может получить свой персональный осколок, прилетевший из эпицентра взрыва, то бишь из центра окружности - из начала радиуса, вася
ответь , да или нет
спецом на жаргоне написал , чеб ты в инете ответ не нашел
а осколков чугуния ты даже на фотках не видел - школота
Корпус гранати чавунний з повздовжніми і поперечними борознами, по яких граната, як правило, розривається на осколки. Мілких осколків там не буває.
Эта модель не из дешевых.
Я думаю это больше похоже на терроризм.