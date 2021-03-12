На подвір’я співвласниці мережі одеських кінотеатрів з квадрокоптера скинули гранату. ФОТО

Граната вибухнула і збила коптер, який упав у цьому ж дворі. Ніхто не постраждав.

Про це повідомляє Одеське районне управління поліції №1, інформує Цензор.НЕТ.

"Телефонне повідомлення про те, що на прибудинковій території будинку на вулиці Дачній виявлено уламки вибухового пристрою і квадрокоптера, надійшло в поліцію сьогодні близько першої години дня. Зараз на місці працює слідчо-оперативна група і фахівці-вибухотехніки. Обставини події і причетні до неї особи встановлюються", - сказано в повідомленні.

Поліцейські відкрили справу за ч. 4 ст. 296 (хуліганство). Покарання за цією статтею - позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.

За даними місцевого видання "Думская", будинок, у двір якого скинули гранату, належить співвласниці мережі місцевих кінотеатрів. Зловмисник використовував квадрокоптер Phantom з пристроєм для скидання вантажу та оборонну гранату Ф-1. Літальний апарат була пошкоджено осколками боєприпасу, тому впав у тому ж дворі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під Харковом у двір приватного будинку кинули гранату, - поліція. ФОТОрепортаж





