Порівняльна таблиця вакцин, Росія і Тwitter, крадіжка історії. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
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Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"
... все що вкрадено непосильною працею
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Професійні дії
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Понеділок - день важкий
Не той рівень
Коли не маєш власної історії, то вічно намагаєшся вкрасти чужу
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...намолила
Порівняльна таблиця
Росія і Тwitter
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Для того чтобы защитить своих оперативников от коронавируса, "Мосад" организовал их массовое возвращение на родину из-за рубежа.
Как пишет газета "Маарив", в течение последних двух месяцев Израиль тайно посетили сотни агентов, которые получили прививки производства компании "Пфайзер". Инициатором вакцинации разведчиков и их семей выступил глава "Мосада" Йоси Коэн.
Как утверждает издание, часть агентов все еще находится в Израиле в ожидании второй дозы препарата.