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Держприкордонслужба (4363) заборона (956) Крим (12748) росія (47340)

Росіянин, який отримав заборону на в'їзд в Україну, намагався підкупити прикордонників у пункті пропуску "Запоріжжя", - ДПСУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Росіянин, який отримав заборону на в'їзд в Україну, намагався підкупити прикордонників у пункті пропуску

Під час складання постанови про заборону в'їзду в Україну терміном на три роки громадянин РФ запропонував прикордонникам 2100 доларів США за безперешкодний пропуск через державний кордон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Державної прикордонної служби.

"Сьогодні в пункті пропуску для міжнародного повітряного сполучення "Запоріжжя" під час оформлення рейсу "Мінськ-Запоріжжя" було виявлено громадянина РФ, 1991 року народження, який порушив порядок в'їзду на тимчасово окуповану територію АР Крим та виїзду з неї", - підкреслюють прикордонники.

"Під час складання постанови про заборону в'їзду в Україну громадянин РФ запропонував прикордонникам кошти в розмірі 2100 доларів США за безперешкодний пропуск через державний кордон. Військовослужбовиця від неправомірної винагороди відмовилася і повідомила чоловікові про кримінальну відповідальність, а також викликала співробітників Національної поліції. У діях громадянина РФ вбачаються ознаки кримінального злочину, передбаченого статтею 369 КК (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі). Крім того, росіянин не зможе потрапити в Україну упродовж трьох років, про що складено відповідний протокол", - додали в Держприкордонслужбі.

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Росіянин, який отримав заборону на вїзд в Україну, намагався підкупити прикордонників у пункті пропуску Запоріжжя, - ДПСУ 01
Росіянин, який отримав заборону на вїзд в Україну, намагався підкупити прикордонників у пункті пропуску Запоріжжя, - ДПСУ 02
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Топ коментарі
+10
и чем вы там кацапне помазали, шо они то на танках то за гроши прут и прут?

не успеваешь мухобойкой хлопать..
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13.03.2021 10:49
+8
С этим человертом должно разбираться СБУ , настойчиво лезет в страну уже не первый раз ! Реальный срок уже заслужил
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13.03.2021 10:34
+8
Он не кажіть... А як почитаєш на кацапських форумах какіє ані вялікіє так вабщє... Получивший запрет на въезд в Украину россиянин пытался подкупить пограничников в пункте пропуска "Запорожье", - ГПСУ - Цензор.НЕТ 8412
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13.03.2021 10:55
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С этим человертом должно разбираться СБУ , настойчиво лезет в страну уже не первый раз ! Реальный срок уже заслужил
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13.03.2021 10:34 Відповісти
Эти московиты какие-то роботы. Лезут сюда, даже бабки предлагают ($2100 - сумма немалая), как будто их зарядное устройство только на территории Украины.
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13.03.2021 10:43 Відповісти
и чем вы там кацапне помазали, шо они то на танках то за гроши прут и прут?

не успеваешь мухобойкой хлопать..
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13.03.2021 10:49 Відповісти
Он не кажіть... А як почитаєш на кацапських форумах какіє ані вялікіє так вабщє... Получивший запрет на въезд в Украину россиянин пытался подкупить пограничников в пункте пропуска "Запорожье", - ГПСУ - Цензор.НЕТ 8412
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13.03.2021 10:55 Відповісти
Тут у кацапів намєтілась ще одна і ооочєнь сєрйьозная праблєма і вони не знають тепер шо з нею робити... Росіянин, який отримав заборону на в'їзд в Україну, намагався підкупити прикордонників у пункті пропуску "Запоріжжя", - ДПСУ - Цензор.НЕТ 3831 Скрєри в шоці
Росіянин, який отримав заборону на в'їзд в Україну, намагався підкупити прикордонників у пункті пропуску "Запоріжжя", - ДПСУ - Цензор.НЕТ 9535
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13.03.2021 11:13 Відповісти
данный фигурант может совершить любое преступление в нашей стране , а при задержании скажет че он вор или авторитет , и усе , его даже не арестуют ( такие у нас законы и суды ) ,
а акуратно депортируют , за кошт налогоплательщиков
а через пол-года он обратно к нам перется будет , отсутствие наказания - порождает беспредел
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13.03.2021 13:45 Відповісти
Так, а бакси хоть у кацапа забрали чи ні? Получивший запрет на въезд в Украину россиянин пытался подкупить пограничников в пункте пропуска "Запорожье", - ГПСУ - Цензор.НЕТ 3570
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13.03.2021 10:53 Відповісти
По закону вони підлягають конфіскації.
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13.03.2021 12:38 Відповісти
Я вибачаюсь, але мені здається, ви не зовсім зрозуміли написане Росіянин, який отримав заборону на в'їзд в Україну, намагався підкупити прикордонників у пункті пропуску "Запоріжжя", - ДПСУ - Цензор.НЕТ 5337
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13.03.2021 12:42 Відповісти
Цей кац-гастарбайтер їхав сюди підзаробити бабла, та не склалось.
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13.03.2021 11:16 Відповісти
хуже войны с кацапами, может быть только дружба с кацапами.
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13.03.2021 11:50 Відповісти
 
 