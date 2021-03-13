"Слуги народу" збираються на з'їзд. Територію посилено охороняє поліція, - ЗМІ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Політика України
Сьогодні, 13 березня, в КВЦ "Парковий" у Києві відбудеться з'їзд партії "Слуга народу". Наразі депутатів пропускають за перепустками.
Територію виставкового центру посилили поліцією і Нацгвардією, про що свідчать фото, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Всередині приміщення стоять металеві рамки, чергують співробітники управління державної охорони.
Раніше в ефірі телеканалу Україна 24 нардепка фракції Євгенія Кравчук заявила, що на з'їзді очікують президента Володимира Зеленського. Вона зазначила, що зміни в керівництві "Слуги народу" не заплановані.
"Я не відкидаю, що вони будуть пізніше, після з'їзду. Але на самому з'їзді якихось таких відставок, як ви кажете, я думаю, що не буде. Але очікуємо на приїзд президента на завтрашній з'їзд (13 березня. - Ред.). Хотілося б почути, як він бачить подальшу роботу великої команди", - уточнила Кравчук.
10 березня в коментарі Обозреватель Кравчук підкреслила, що з'їзд стане "поворотним моментом" для партії.
Серед головних питань з'їзду - закріплення нової організаційної структури партії та пропис нової редакції статуту.
Крім того, народні обранці розширять мету партії, визначать методи, якими будуть досягати завдань команди Зеленського на всіх рівнях державного управління.
Раніше перший заступник глави фракції Олександр Корнієнко заявляв, що партія "Слуга народу" проведе з'їзд у суботу, 13 березня.
Джерело фото: телеграм-канал Політика країни.
Будь ласка, зачекайте...
Кстати, а чё не в Трускавце собираются? Или Беня отказался спонсировать это збиговысько слабоумных?
А вот насчет местечка... Посоветовал бы крематорий... На худой конец - морг...
Коля, Вы жестоки! Как перфекционист попрошу для слуг максимально гуманной казни. На кол тварей!
Это у них подработка? В выходной день подежурить в КВЦ? Кого охраняют сотрудники УГО? В КВЦ находится т.н. "особа", которую положено охранять?
Понятно, что полицейские и гвардейцы Авакяна "обеспечивают общественный порядок", а УГО?
Он всё знает.
От кого?
Головы наши распухли от дум!
Тысячи дел перед нами встают -
Мы их кончаем за пару минут.
Ах, как мудры мы! Ах, как хороши!
Все, что умеем, творим от души.
Мы не притворщики, Брат. Ерунда!
С гибким хвостом и беда не беда!
Киплинг "Дорожная песня Бандар-логов"
это как? ))))
і зробили вони - гайморіт)))
Вот нас куда пытаются затянуть:
фильм: - https://www.ivi.ru/watch/33559
Зара проведемо перепис. Зебіли! Агов! Як найшвидше біжіть до пана атамана
Видно хорошо служат...