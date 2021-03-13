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Зеленський (17531) з'їзд (120) Слуга народу (2544)

"Слуги народу" збираються на з'їзд. Територію посилено охороняє поліція, - ЗМІ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Сьогодні, 13 березня, в КВЦ "Парковий" у Києві відбудеться з'їзд партії "Слуга народу". Наразі депутатів пропускають за перепустками.

Територію виставкового центру посилили поліцією і Нацгвардією, про що свідчать фото, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Всередині приміщення стоять металеві рамки, чергують співробітники управління державної охорони.

Слуги народу збираються на зїзд. Територію посилено охороняє поліція, - ЗМІ 01
Слуги народу збираються на зїзд. Територію посилено охороняє поліція, - ЗМІ 02

Раніше в ефірі телеканалу Україна 24 нардепка фракції Євгенія Кравчук заявила, що на з'їзді очікують президента Володимира Зеленського. Вона зазначила, що зміни в керівництві "Слуги народу" не заплановані.

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"Я не відкидаю, що вони будуть пізніше, після з'їзду. Але на самому з'їзді якихось таких відставок, як ви кажете, я думаю, що не буде. Але очікуємо на приїзд президента на завтрашній з'їзд (13 березня. - Ред.).  Хотілося б почути, як він бачить подальшу роботу великої команди", - уточнила Кравчук.

10 березня в коментарі Обозреватель Кравчук підкреслила, що з'їзд стане "поворотним моментом" для партії.

Серед головних питань з'їзду - закріплення нової організаційної структури партії та пропис нової редакції статуту.

Крім того, народні обранці розширять мету партії, визначать методи, якими будуть досягати завдань команди Зеленського на всіх рівнях державного управління.

Раніше перший заступник глави фракції Олександр Корнієнко заявляв, що партія "Слуга народу" проведе з'їзд у суботу, 13 березня.

Джерело фото: телеграм-канал Політика країни.
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Топ коментарі
+25
"Съезд станет поворотным для партии" - В сторону Борисполя? "Слуги народа" собираются на съезд. Территорию усилено охраняет полиция, - СМИ - Цензор.НЕТ 8670
Кстати, а чё не в Трускавце собираются? Или Беня отказался спонсировать это збиговысько слабоумных?
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13.03.2021 11:05
+22
"Слуги народа" собираются на съезд. Территорию усилено охраняет полиция, - СМИ - Цензор.НЕТ 893"Слуги народа" собираются на съезд. Территорию усилено охраняет полиция, - СМИ - Цензор.НЕТ 5384
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13.03.2021 11:02
+21
"Слуги народа" собираются на съезд. Территорию усилено охраняет полиция, - СМИ - Цензор.НЕТ 7019
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13.03.2021 11:24
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"Слуги народа" собираются на съезд. Территорию усилено охраняет полиция, - СМИ - Цензор.НЕТ 893"Слуги народа" собираются на съезд. Территорию усилено охраняет полиция, - СМИ - Цензор.НЕТ 5384
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13.03.2021 11:02 Відповісти
"Слуги народа" собираются на съезд. Территорию усилено охраняет полиция, - СМИ - Цензор.НЕТ 6977 "Слуги народа" собираются на съезд. Территорию усилено охраняет полиция, - СМИ - Цензор.НЕТ 6977 "Слуги народа" собираются на съезд. Территорию усилено охраняет полиция, - СМИ - Цензор.НЕТ 6977 "Слуги народа" собираются на съезд. Территорию усилено охраняет полиция, - СМИ - Цензор.НЕТ 9154
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13.03.2021 11:12 Відповісти
"Слуги народа" собираются на съезд. Территорию усилено охраняет полиция, - СМИ - Цензор.НЕТ 7019
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13.03.2021 11:24 Відповісти
сатанинский шабаш )))
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13.03.2021 11:02 Відповісти
Це не з'їзд. Це відьомський шпбаш. Недалеко від Лисої гори.
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13.03.2021 11:03 Відповісти
Собираются, три дыбила это сила, а их там тьма
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13.03.2021 11:04 Відповісти
"Съезд станет поворотным для партии" - В сторону Борисполя? "Слуги народа" собираются на съезд. Территорию усилено охраняет полиция, - СМИ - Цензор.НЕТ 8670
Кстати, а чё не в Трускавце собираются? Или Беня отказался спонсировать это збиговысько слабоумных?
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13.03.2021 11:05 Відповісти
Не Борисполя, а Ростова.
А вот насчет местечка... Посоветовал бы крематорий... На худой конец - морг...
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13.03.2021 11:28 Відповісти
"Слуги народа" собираются на съезд. Территорию усилено охраняет полиция, - СМИ - Цензор.НЕТ 3460 "Слуги народа" собираются на съезд. Территорию усилено охраняет полиция, - СМИ - Цензор.НЕТ 3460 "Слуги народа" собираются на съезд. Территорию усилено охраняет полиция, - СМИ - Цензор.НЕТ 9205

Коля, Вы жестоки! Как перфекционист попрошу для слуг максимально гуманной казни. На кол тварей!
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13.03.2021 11:36 Відповісти
"Съезд станет поворотным для партии" - В сторону Борисполя? в сторону пекла! "Слуги народу" збираються на з'їзд. Територію посилено охороняє поліція, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9084
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13.03.2021 12:36 Відповісти
Мимо пекла не проехать. При любом маршруте конечная у них там.
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13.03.2021 13:23 Відповісти
пора объявлять о самороспуске
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13.03.2021 11:06 Відповісти
значит так - сухпай на 3 дня и ети, противники детей со смазкой - 6 штук шо б на каждого слугу было, не хватало тут еще ...
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13.03.2021 11:07 Відповісти
и накаких "аналтабу" "Слуги народа" собираются на съезд. Территорию усилено охраняет полиция, - СМИ - Цензор.НЕТ 5335
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13.03.2021 11:31 Відповісти
тот дисквалифицирован за профнепригодность - слабак оказался....
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13.03.2021 11:35 Відповісти
Опять будут идеологию менять? То они были либертарианцами, то социалистами, то центристами. Кем на этот раз решат стать?
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13.03.2021 11:07 Відповісти
У них есть идеология??? "Слуги народа" собираются на съезд. Территорию усилено охраняет полиция, - СМИ - Цензор.НЕТ 5604
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13.03.2021 11:09 Відповісти
Идиопатология.
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13.03.2021 11:30 Відповісти
Идеологии не было. Мендельша козу доклада в инете содрала. А в козе было такое слово. Красивое. Вот она его и не выбросила. Зато звучит как! А как у зебаранов должны глазки засветиться!!!
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13.03.2021 13:25 Відповісти
А дубинский пустит газ?) Как он когда то мечтал...
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13.03.2021 11:08 Відповісти
Поліцаї охроняють слуг ХЗ якого народу.
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13.03.2021 11:08 Відповісти
Так от народа и охраняют
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13.03.2021 11:23 Відповісти
Суд - ? Рівень довіри підтверджено.
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13.03.2021 11:09 Відповісти
дежурят сотрудники управления государственной охраны
Это у них подработка? В выходной день подежурить в КВЦ? Кого охраняют сотрудники УГО? В КВЦ находится т.н. "особа", которую положено охранять?
Понятно, что полицейские и гвардейцы Авакяна "обеспечивают общественный порядок", а УГО?
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13.03.2021 11:10 Відповісти
зеленые дегенераты очкуют за своего пахана. ведь с какого это испуга они собрались в аккурат за неделю до премьеры док фильма про слив операции по вагнеровцам. будут думать как свалить предательство Украины с дерьмаков-зеленских на порошенко. тут и к гадалке не ходи. есть информация, что зебилы уже наняли в ********* тролей, чтобы выгораживали бубочку в соцсетях и на новостных сайтах. и это только начало.
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13.03.2021 11:10 Відповісти
Цікавий факт, з огляду на дії суду, та що поліція охороняє тих за їх дії. Рука руку миє?
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13.03.2021 11:11 Відповісти
Нужно у Гордона спросить.
Он всё знает.

"Слуги народа" собираются на съезд. Территорию усилено охраняет полиция, - СМИ - Цензор.НЕТ 2227
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13.03.2021 11:14 Відповісти
Он же обещал 15-го... "Слуги народа" собираются на съезд. Территорию усилено охраняет полиция, - СМИ - Цензор.НЕТ 9912
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13.03.2021 11:18 Відповісти
Ну... Там шото трохи пішло не так... Рєшілі опєрєдіть собитія, шоб карти пєрємєшать... "Слуги народа" собираются на съезд. Территорию усиленно охраняет полиция, - СМИ - Цензор.НЕТ 5552
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13.03.2021 11:43 Відповісти
большой перепихон на подлете....
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13.03.2021 11:15 Відповісти
сходка воров
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13.03.2021 11:15 Відповісти
тануна...настоящие воры на такие сходки не ходят...это сборище шестерок "Слуги народа" собираются на съезд. Территорию усилено охраняет полиция, - СМИ - Цензор.НЕТ 1600
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13.03.2021 11:34 Відповісти
"Территорию усилено охраняет полиция"

От кого?
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13.03.2021 11:16 Відповісти
Теж подумав кому вони потрібні? Нацики їх не чіпатимуть, принаймі зараз. Жоповці і шарійці просто сцикуни кончені. То кого бояться?
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13.03.2021 11:54 Відповісти
"Слуги народа" собираются на съезд. Территорию усилено охраняет полиция, - СМИ - Цензор.НЕТ 2144
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13.03.2021 11:21 Відповісти
И скорее бы "Слуги народа" собираются на съезд. Территорию усилено охраняет полиция, - СМИ - Цензор.НЕТ 5807
"Слуги народа" собираются на съезд. Территорию усилено охраняет полиция, - СМИ - Цензор.НЕТ 8330
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13.03.2021 11:32 Відповісти
зачем охранять то,что украинскому народу и даром не нужно ,с такой заботой от них?
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13.03.2021 11:24 Відповісти
золотые слова
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13.03.2021 11:48 Відповісти
столько усилий и бабла будет вколочено, а выхлопе все равно клоуны и маникюрши...
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13.03.2021 11:52 Відповісти
Мы поднимаем немыслимый шум.
Головы наши распухли от дум!
Тысячи дел перед нами встают -
Мы их кончаем за пару минут.
Ах, как мудры мы! Ах, как хороши!
Все, что умеем, творим от души.
Мы не притворщики, Брат. Ерунда!
С гибким хвостом и беда не беда!
Киплинг "Дорожная песня Бандар-логов"
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13.03.2021 11:26 Відповісти
Календарь посадки будут обсуждать. "Слуги народа" собираются на съезд. Территорию усилено охраняет полиция, - СМИ - Цензор.НЕТ 1884

"Слуги народа" собираются на съезд. Территорию усилено охраняет полиция, - СМИ - Цензор.НЕТ 6199
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13.03.2021 11:28 Відповісти
Однозначно, щось будуть мутити....
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13.03.2021 11:28 Відповісти
и пропись новой редакции устава. - цитата

это как? ))))
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13.03.2021 11:29 Відповісти
А зачем столько подиции "Слуги народа" собираются на съезд. Территорию усилено охраняет полиция, - СМИ - Цензор.НЕТ 5423 ? Или время все ближе "Слуги народа" собираются на съезд. Территорию усилено охраняет полиция, - СМИ - Цензор.НЕТ 7579
"Слуги народа" собираются на съезд. Территорию усилено охраняет полиция, - СМИ - Цензор.НЕТ 5917
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13.03.2021 11:29 Відповісти
Так, всем цыц, не мешайте сопереживать! Ишь ты, раскудахтались.
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13.03.2021 11:30 Відповісти
Ну да, ну да... Требаж якось з вагнеровцями та й не тільки вирулювати...
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13.03.2021 11:40 Відповісти
...і зібралися зелені шмарклі до купи
і зробили вони - гайморіт)))
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13.03.2021 11:44 Відповісти
"Слуги народу" збираються на з'їзд. Територію посилено охороняє поліція, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5368
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13.03.2021 11:49 Відповісти
Кацапский фильм про настоящую жизнь в Кацапии. "Груз-200".
Вот нас куда пытаются затянуть:

фильм: - https://www.ivi.ru/watch/33559
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13.03.2021 11:46 Відповісти
А чому копи охороняють? Бздять шо зацілують зебіли?
Зара проведемо перепис. Зебіли! Агов! Як найшвидше біжіть до пана атамана
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13.03.2021 12:15 Відповісти
Да, охрана там нужна, а то ведь народ вынесет всех этих "слуг" к чертовой матери.
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13.03.2021 12:28 Відповісти
такі слуги народу, що їх підсилено охраняють від самого народа))))
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13.03.2021 12:36 Відповісти
Боятся, что хазяин попросит слугу об услуге?🙂
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13.03.2021 12:39 Відповісти
Слуг народа охраняют от народа.
Видно хорошо служат...
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13.03.2021 13:36 Відповісти
Зачем вообще нужно эти ублюдочные слуги во главе с зелупой? Пусть Байден на пол ставки будет президентом Украины и толку будет больше чем от этих зелупососных *********
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13.03.2021 14:06 Відповісти
Странное конечно сочетание,- "слуг" от народа защищает полиция.Слуги езьдят на Бентли,- а люди за коммуналку заплатить не могут.Наверно всë правильно в этой стране.
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13.03.2021 16:58 Відповісти
От кого этих КОЗЛОВ, охраняет полиция?
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13.03.2021 17:13 Відповісти
 
 