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історія (1046) Київ (13837) трагедія (115) Куренівська трагедія (3)

Сьогодні - 60 років Куренівському потопу: історія трагедії і злочини влади. ВІДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

Цього дня 60 років тому в Києві сталася жахлива трагедія - одна з найбільших техногенних катастроф того часу, в якій загинули від 1 500 до 2 000 жителів мікрорайону Куренівка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Можна сказати, що передумови для цієї страшної трагедії складалися упродовж десятиліття. На початку 1950-х років київська влада, з дозволу вищого керівництва УРСР, прийняла рішення про ліквідацію Бабиного Яру, де під час війни нацистами було розстріляно сотні тисяч людей - переважно місцевих євреїв, циган, радянських військовополонених.

Здійснити це виявилося не так уже й важко: поруч розташовувалися Петровські цегельні заводи, які всі відходи власного виробництва - змішану з водою земляну породу - як пульпу трубами відводили прямо у відвороти яру. Загальна площа намиву становила близько одного квадратного кілометра, а шар намиву сягав 30 метрів.

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Намив здійснювався на висотах від 40 до 60 метрів над рівнем Куренівки - великого промислового і житлового району Києва. Проте замість бетонної дамби збудували земляну. Недостатньою була і пропускна здатність протипаводкового стоку, яка становила лише 0,5 куб. м/сек. Тобто причинами катастрофи став недосконалий проєкт, а також системне порушення технічних правил і умов експлуатації дамби. Крім того, наплив пульпи відбувався постійно і не припинявся навіть взимку. Спочатку вода повільно розмивала частину дамби, а потім потекла Куренівкою.

О 8:30 13 березня 1961 року дамбу остаточно прорвало - величезний вал (початкова висота становила близько 14 метрів) болота зі швидкістю 3-5 метрів за секунду хлинув униз, зносячи все, що траплялося на його шляху: житлові будинки, промислові будівлі, транспорт, дерева. Через 10 хвилин розріджена пульпа досягла Куренівки та за пів години залила площу в 30 гектарів. Під товщею пульпи, яка на очах застигала, перетворюючись на камінь, опинився весь район від Куренівського парку до Подільського спуску. Все відбувалося дуже швидко, і люди практично не встигали рятуватися. Значно ускладнювало ситуацію і те, що це був ранок робочого дня. Тобто все відбувалося у годину пік. Епіцентром трагедії стали вул.Фрунзе (зараз Кирилівська вулиця) і трамвайне депо ім. Красіна, яке було знищено (загинула більшість працівників - 52 особи).

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Офіційна влада замовчувала наслідки Куренівської трагедії, реальні цифри загиблих так і не було названо, оголосили тільки про загибель 145 осіб, тоді як за неофіційними даними під час трагедії загинуло близько півтори тисячі осіб. Катастрофа знищила 22 приватні одноповерхові будинки, 5 двоповерхових, 12 одноповерхових будинків, два гуртожитки. Матеріальні збитки держави становили понад 3 млн рублів. Постраждалим виплатили компенсацію. Тим, у кого загинули рідні, виплатили по 200 руб; понад 400 осіб отримали нове житло.

Але найбільш прикрим і болючим було те, що радянська влада не тільки приховувала і зменшувала масштаби і наслідки аварії, а й забороняла згадувати про жертв трагедії. Лише в роки української незалежності було належним чином вшановано їхню пам'ять - встановлено кілька меморіальних знаків і пам'ятник.

Сьогодні - 60 років Куренівському потопу: історія трагедії і злочини влади 01
Сьогодні - 60 років Куренівському потопу: історія трагедії і злочини влади 02
Сьогодні - 60 років Куренівському потопу: історія трагедії і злочини влади 03
Сьогодні - 60 років Куренівському потопу: історія трагедії і злочини влади 04
Сьогодні - 60 років Куренівському потопу: історія трагедії і злочини влади 05
Сьогодні - 60 років Куренівському потопу: історія трагедії і злочини влади 06
Сьогодні - 60 років Куренівському потопу: історія трагедії і злочини влади 07
Сьогодні - 60 років Куренівському потопу: історія трагедії і злочини влади 08
Сьогодні - 60 років Куренівському потопу: історія трагедії і злочини влади 09
Сьогодні - 60 років Куренівському потопу: історія трагедії і злочини влади 10
Сьогодні - 60 років Куренівському потопу: історія трагедії і злочини влади 11
Сьогодні - 60 років Куренівському потопу: історія трагедії і злочини влади 12
Сьогодні - 60 років Куренівському потопу: історія трагедії і злочини влади 13
Сьогодні - 60 років Куренівському потопу: історія трагедії і злочини влади 14
Сьогодні - 60 років Куренівському потопу: історія трагедії і злочини влади 15
Сьогодні - 60 років Куренівському потопу: історія трагедії і злочини влади 16

Сьогодні - 60 років Куренівському потопу: історія трагедії і злочини влади 17

Сьогодні - 60 років Куренівському потопу: історія трагедії і злочини влади 18
Сьогодні - 60 років Куренівському потопу: історія трагедії і злочини влади 19
Сьогодні - 60 років Куренівському потопу: історія трагедії і злочини влади 20
Сьогодні - 60 років Куренівському потопу: історія трагедії і злочини влади 21
Сьогодні - 60 років Куренівському потопу: історія трагедії і злочини влади 22
Сьогодні - 60 років Куренівському потопу: історія трагедії і злочини влади 23

Сьогодні - 60 років Куренівському потопу: історія трагедії і злочини влади 24

Сьогодні - 60 років Куренівському потопу: історія трагедії і злочини влади 25
Сьогодні - 60 років Куренівському потопу: історія трагедії і злочини влади 26

Сьогодні - 60 років Куренівському потопу: історія трагедії і злочини влади 27
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Топ коментарі
+60
Толи дело диды ваивали, правда ватка!
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13.03.2021 12:24
+20
Аа , вот почему скрепные ватаны празднуют 9-е мая и нажираются путинкой, в то время, как весь мир скорбит 8-го о погибших во второй мировой ..
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13.03.2021 13:07
+17
памятати треба все...
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13.03.2021 12:37
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акцентирование на трагедиях плохой пример, так никогда и счастлив не будешь если помнить только плохое
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13.03.2021 12:12 Відповісти
Толи дело диды ваивали, правда ватка!
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13.03.2021 12:24 Відповісти
ну и помни плохое, неудачник, и всегда таким будешь
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13.03.2021 12:45 Відповісти
Тут ещё другое важно. Всё плохое сделали как-бы не мы, а рептилоиды с Нибиру, то есть проклятый предыдущий режим.
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13.03.2021 12:47 Відповісти
адресовано fltairu alt 91047672. ігор мандюр помилково - з,їхала строчка..
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13.03.2021 13:19 Відповісти
ігорю моє вибачення.
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13.03.2021 13:20 Відповісти
ОК!
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13.03.2021 13:50 Відповісти
Ізраїль акцентує на Холокості, але живуть вони заможньо і щасливо...
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13.03.2021 21:47 Відповісти
почитайте--------------''Сколько Германия платит Израилю или Бизнес на крови''======''Холокост: бизнес на пепле. Часть 1''====''Холокост: бизнес на пепле. Часть 2''======
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14.03.2021 06:30 Відповісти
Они вечно прибедняются!
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14.03.2021 08:52 Відповісти
памятати треба все...
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13.03.2021 12:37 Відповісти
Аа , вот почему скрепные ватаны празднуют 9-е мая и нажираются путинкой, в то время, как весь мир скорбит 8-го о погибших во второй мировой ..
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13.03.2021 13:07 Відповісти
щас бы такое в Конче Заспе повторилось ...Я б ненашел сколько гармошек
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13.03.2021 12:45 Відповісти
може! якщо прорве дамбу Київського водозабору. тоді і весь лівий берег піде під воду
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13.03.2021 12:57 Відповісти
Подрыв дамбы Киевской ГЭС -- курсовая работа курсантов военного
инженерного училища в Каменце.
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13.03.2021 16:31 Відповісти
Рекомендую прочитати новелу Олеся Гончара на цю тему, ось вона:
Олесь Гончар. ЧОРНИЙ ЯР
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13.03.2021 12:46 Відповісти
Гончар взагалі сміливим був - не боявся у совку піднімати заборонені теми, потім до Руху приєднався. А за Собор йому совєти ну дуже нерви попсували (взагалі, вважаю Собор кращим прозовим твором української літератури у повоєнний період до незалежності)...
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13.03.2021 21:55 Відповісти
+100
За "Собор" було жорстке цькування, Гончара хотіли взагалі запроторити до буцигарні або дурдому - але світове визнання письменника не дало комунякам цього зробити, часи вже були не сталінські.
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13.03.2021 23:10 Відповісти
Плюс, за нього ветерани були, бо він ж воював...
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13.03.2021 23:13 Відповісти
P.S.: що цікаво, написаний "Чорний Яр" у 1985 році - і в критиці пишуть про пересторогу щодо техногенних катастроф через непродумані проекти, та ще й за рік до Чорнобиля, пророцтво вийшло... В принципі загальна концепція правильно викладена, але чомусь мало де згадується про Куренівську трагедію, хоча описано конкретно цей інцидент.
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13.03.2021 23:24 Відповісти
Вечная память
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13.03.2021 12:48 Відповісти
Удивительно, с каким рвением коммунисты засыпали место преступления своих нацистких последователей.
Есть здесь какая то мистика, ведь мёртвые не дали стереть память о себе и жестоко напомнили нам, что историю надо помнить
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13.03.2021 12:54 Відповісти
Точно так же как и Чернобыль, коммуняцкие оккупанты замалчивали куреневскую трагедию. Мало кто о ней знает теперь. Надо помнить, кто такие мышебратья, убийцы , палачи украинцев , а самое главное- лживые твари .
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13.03.2021 12:57 Відповісти
Вище запостив посилання на новелу Гончара "Чорний Яр" - і зазначив, що у критиці (принаймні часів публікації, тобто після 1985) ніде не згадується про реальну основу оповідання. Усе зводиться до "пророчої пересторогу про небезпечні техногенні проекти", ще й опубліковано за рік до Чорнобиля... А про Куренівську трагедію анічичирк, наче п*здець у новелі - щось ґабстрактно-символічне і фантастичне.
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13.03.2021 23:34 Відповісти
Есть тема для разбирательства, РНБО удвоить. Выявить и наказать.
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13.03.2021 13:04 Відповісти
Мій рідний дід (них і вже покійний) працював електриком в Куреніаському трамвайному депо. Як раз в ніч на 13.03 була його нічна зміна. Вранці він здав зміну і мав їхати додому. Але того дня в депо оголосили якісь позапланові збори колективу. Вимагали присутності всіх , Але дід все ж поїхав додому. Буквально через півгодини, як дід поїхав, почалося затоплення, депо з усім рухомим складом та колективом було затоплено. З тих хто був на зборах, не врятувався майже ніхто. За офіційними даними, Заг нув 51 працівник депо...
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13.03.2021 13:58 Відповісти
Это же не средние века. Проще простого выяснить сколько погибло 145 или 2000.
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13.03.2021 14:10 Відповісти
Дык, журнашлюхам хочется нагнать пафосу.
Не отрицая трагедии - никакого жилрайона Куреневка не существовало вообще и никаких промпредприятий, кроме трамвайного парка и депо киев-куреневка, лавина не разрушила.
Депо было на месте парка
Все 3-5 этажные дома стоят до сегодняшнего дня и возле них вода дошла до уровня голени.
На многих фото дом моей тети в районе теперешней троллейбусной остановки.
Их отселили только в 80-десятых
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13.03.2021 14:41 Відповісти
Пысы
А место расстрела было выше дамбы и поток его никак не коснулся.
Новость высосана из еврейского обрезанного члена.
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13.03.2021 14:57 Відповісти
Емм, зразу біля трамвайного депо (напроти Спартака) - там кілька 9-поверхівок... От їх і побудували на місці деяких знесених будинків, у 1961 9-поверхівок там не було ще!
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13.03.2021 23:23 Відповісти
более 2000 .. до 3-х тысяч жертв
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13.03.2021 16:39 Відповісти
Вся история совка вонюче-падлючего - это постоянные катастрофы ,войны ,им же и развязанные, нищета тотальная и бесправие .Кстати,еще о совке, армянская пропаГандонша симонянц такая же страшная ,как жизнь в совке
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13.03.2021 14:32 Відповісти
В китае и сейчас совок, и Ковид они запустили и также скрывают правду, но все причитают о том что было ссср, почемуто, а Китая боятся, весь мир проглотил ковид благополучно)
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13.03.2021 18:37 Відповісти
Напевно, не треба було наругу робити над місцем злочину масової страти невинних. Тім, кому байдуже було (хоч і жили поруч та бачили все), приєднались.
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13.03.2021 15:57 Відповісти
Для особоупоротых повторяю.
К месту расстрелов дамба никакого отношения не имела.
Оно выше и дальше на 2 км от дамбы.
Это выдумки маланцев.
А кирпичные заводы в этих местах еще с дореволюционных времен.
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13.03.2021 18:10 Відповісти
Леонид Пинский - спустя столько лет хранит честь совку браво! Сьогодні - 60 років Куренівському потопу: історія трагедії і злочини влади - Цензор.НЕТ 8148
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13.03.2021 16:31 Відповісти
Куреневка это не микрорайон это группа микрорайонов, исторический район
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13.03.2021 16:38 Відповісти
Зато в коммунсты делали все точно и в срок Сьогодні - 60 років Куренівському потопу: історія трагедії і злочини влади - Цензор.НЕТ 2669 главное построить и торжественно доложить... Сьогодні - 60 років Куренівському потопу: історія трагедії і злочини влади - Цензор.НЕТ 2669
А далее прорыв великой китайской плотины. чернобыль ит.д и тп...Куда там до куреневки местечковой...
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13.03.2021 16:40 Відповісти
я с Куреневки, мой батя, малой, наблюдал за этим с крыши дома
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13.03.2021 16:42 Відповісти
В этот день, 60 лет назад, в Киеве, произошла ужасная трагедия - одна из крупнейших техногенных катастроф того времени, в которой погибли от 1500 до 2000 жителей микрорайона Куреневка Источник: https://censor.net/ru/p3253130

РАСІЯ КОЛИ ВИЗНАЛА СЕБЕ ПРАВОПРИЄМНІЦЕЮ СРСР ІЗ ЗА ГРОШЕЙ
ТАКОЖ ВЗЯЛА НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВСІ ТЕХНОГЕННІ
КАТАСТРОФИ І ГЕНОЦИДИ РАДЯНСЬКОГО КЕРІВНИЦТВА Сьогодні - 60 років Куренівському потопу: історія трагедії і злочини влади - Цензор.НЕТ 8202
Тому Куренівська трагедія цілком на ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ КРЕМЛЯ
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13.03.2021 18:26 Відповісти
на одном из фото виден камаз самосвал.а в 1961 году его никак не могло быть.
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13.03.2021 22:17 Відповісти
И номерные знаки Челябинска на автоокране...трамваи 70-х Усть-Катавска...их тоже не было в Киеве....
Скорее всего трагедия повторилась в промышленной зоне Урала...Но это не оправдывает преступления коммунистов
Сьогодні - 60 років Куренівському потопу: історія трагедії і злочини влади - Цензор.НЕТ 2232
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13.03.2021 22:27 Відповісти
отсюда
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13.03.2021 22:37 Відповісти
В Киеве на Куренёвку ходили 11,12,19.маршруты. Все вагоны из депо им. Красина,
производства Рижского завода. На подходе к затоплению со стороны Петропаловской лежал вагон 19-го маршрута с номером 1378. Я сам всё это видел А на дереве около больницы

сидел человек, его снимали вертолётом, который висел над ним.
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14.03.2021 19:02 Відповісти
Челябинск. 22 декабря 1980 года.

На перегоне по Шоссе Металлургов от остановки "Улица Сталеваров" до остановки "Улица Строительная" напротив въезда в ворота завода трактор чистил проезжую часть дороги и въехал в ворота с левым поворотом, не пропустив автомобиль КамАЗ. Шофёр КамАЗа видя, что трактор его не пропускает, резко затормозил, чтобы предотвратить ДТП. В условиях гололёда его занесло на полосу встречного движения. Навстречу двигался автомобиль ЗИЛ-130 с краном. КамАЗ ударил ЗИЛ-130, перевернув его. Падая, ЗИЛ-130 зацепил стрелой проходящий мимо трамвай 2138-148 (СМЕ) в районе средней двери, разорвав обшивку, повредив оборудование. В результате аварии погибло 2, ранено 4 человека.
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13.03.2021 22:35 Відповісти
по поиску картинок в гугл....ну нафига постить левак ((((
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13.03.2021 22:36 Відповісти
Давыдов постарался! Недаром Бульвар Давыдова переименовали на Бульвар И Шамо!
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14.03.2021 09:03 Відповісти
Я про це навіть і не знав.... Черговий злочин совка
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14.03.2021 09:50 Відповісти
 
 