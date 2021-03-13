Жахлива ДТП на Рівненщині: підлітки взяли машину покататися - один загинув, троє у реанімації. ФОТОрепортаж

Унаслідок жахливої дорожньо-транспортної пригоди в Рівненській області з участю школярів один підліток загинув, троє - у лікарні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє обласна поліція у фейсбуці.

"16-річний водій автомобіля Audi А6, житель села Великі Цепцевичі, не вибрав безпечну швидкість руху, не впорався з керуванням і виїхав за межі проїжджої частини, де врізався у дерево. Унаслідок ДТП неповнолітній водій загинув на місці", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що у постраждалих (14-річної дівчини і 16-річного хлопця) діагностували політравму, а у 15-річної - відкриту черепно-мозкову травму, перелом ноги, травматичну ампутацію пальця руки. Всі троє - учні місцевих шкіл. Вони перебувають у реанімації.

Транспортний засіб належить родичу загиблого неповнолітнього. Попередньо відомо, що підлітки вирішили покататися.

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За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчі слідчого управління розпочали досудове розслідування.