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Жахлива ДТП на Рівненщині: підлітки взяли машину покататися - один загинув, троє у реанімації. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Унаслідок жахливої дорожньо-транспортної пригоди в Рівненській області з участю школярів один підліток загинув, троє - у лікарні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє обласна поліція у фейсбуці.

"16-річний водій автомобіля Audi А6, житель села Великі Цепцевичі, не вибрав безпечну швидкість руху, не впорався з керуванням і виїхав за межі проїжджої частини, де врізався у дерево. Унаслідок ДТП неповнолітній водій загинув на місці", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що у постраждалих (14-річної дівчини і 16-річного хлопця) діагностували політравму, а у 15-річної - відкриту черепно-мозкову травму, перелом ноги, травматичну ампутацію пальця руки. Всі троє - учні місцевих шкіл. Вони перебувають у реанімації.

Транспортний засіб належить родичу загиблого неповнолітнього. Попередньо відомо, що підлітки вирішили покататися.

Дивіться також: Peugeot насмерть збив чоловіка, який перебігав нерегульованим переходом бульвар Вацлава Гавела в Києві, - поліція. ФОТО

Жахлива ДТП на Рівненщині: підлітки взяли машину покататися - один загинув, троє у реанімації 01
Жахлива ДТП на Рівненщині: підлітки взяли машину покататися - один загинув, троє у реанімації 02
Жахлива ДТП на Рівненщині: підлітки взяли машину покататися - один загинув, троє у реанімації 03
Жахлива ДТП на Рівненщині: підлітки взяли машину покататися - один загинув, троє у реанімації 04
Жахлива ДТП на Рівненщині: підлітки взяли машину покататися - один загинув, троє у реанімації 05

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчі слідчого управління розпочали досудове розслідування.
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Топ коментарі
+34
слава богу что сами убились придурки а если бы в лоб лоб с кем кто едет себе спокойно никого не трогает.. дереву спасибо.. а не жалко.. дарвин собирает свой урожай естественного отбора...
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13.03.2021 14:16
+16
Що ж ти за падло ,ти бажашє дітям смерті ,?ось такі паскуди живуть серед нас
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13.03.2021 15:02
+15
Не тягне, просто їх багато дебілам дорогу перебігає.
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13.03.2021 14:21
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А надо было всего лишь спрятать подальше ключи от машины.
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13.03.2021 14:14 Відповісти
заведут одной отверткой перемыкаем контакты на релюшке и вперде...
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13.03.2021 14:16 Відповісти
школярі на таке здатні?
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13.03.2021 14:41 Відповісти
радянські тачки я так заводив в років 13, а з ауді так не вийде
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13.03.2021 14:46 Відповісти
багато відсидів?
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13.03.2021 15:09 Відповісти
аудюха -не тазик Жахлива ДТП на Рівненщині: підлітки взяли машину покататися - один загинув, троє у реанімації - Цензор.НЕТ 350.надо пол приборной доски разобрать
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13.03.2021 14:44 Відповісти
Это же не Москвич а Ауди,какая нахрен отвёртка?Там что бы до замка добраться нужно пол салона разобрать,к тому же машина родственника пишут. Скорее всего сами дали ключи .
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13.03.2021 16:15 Відповісти
Або родственнік п'яний спав і в нього витягли родствєннікі нєсовершаннолєтніє.
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13.03.2021 17:41 Відповісти
А руль?
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13.03.2021 17:40 Відповісти
зачем же? Дебильі пошли по назначению Те, что в реанимации, надеюсь тоже копьітца откинут
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13.03.2021 14:33 Відповісти
у кожног свої шляхи до досвіду.
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13.03.2021 14:51 Відповісти
Що ж ти за падло ,ти бажашє дітям смерті ,?ось такі паскуди живуть серед нас
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13.03.2021 15:02 Відповісти
Он не желает смерти детям, они сами её находят, а это две большие разницы.
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13.03.2021 22:20 Відповісти
Желает." Те, что в реанимации, надеюсь тоже копьітца откинут"
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14.03.2021 11:18 Відповісти
ну или потом опять пьяньіе на родительской машине покатаются - дорога одна ущербньім
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26.03.2021 08:45 Відповісти
желаю-желаю - в следующий раз они полупьяньіе покатаются - велосипедиста собьют... или двух...
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26.03.2021 08:47 Відповісти
узяли покататись - ще може означати не тільки "без дозволу", а ще і "з дозволом", залежить від свласника ключів.
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13.03.2021 14:49 Відповісти
что же за моральные уроды лайк под твоим постом поставили?
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13.03.2021 18:12 Відповісти
слава богу что сами убились придурки а если бы в лоб лоб с кем кто едет себе спокойно никого не трогает.. дереву спасибо.. а не жалко.. дарвин собирает свой урожай естественного отбора...
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13.03.2021 14:16 Відповісти
странно, но чаще всего машину как магнитом тянет к дереву или столбу.
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13.03.2021 14:17 Відповісти
Не тягне, просто їх багато дебілам дорогу перебігає.
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13.03.2021 14:21 Відповісти
магнитные бури
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13.03.2021 18:49 Відповісти
И это лучше, чем в другую в ничём не винную машину.
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13.03.2021 22:22 Відповісти
Сам ты придурок, это подростки и каждый из нас в таком возрасте делал что-то не так. Виноваты они, но взрослые что-то не так сделали...
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13.03.2021 15:01 Відповісти
может для кого то это и дико-но поддерживаю.Кто не согласен-вспоминаем Харьков,Зайцеву и Ко
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14.03.2021 12:26 Відповісти
Ключова проблема у фразі: "Транспортное средство принадлежит родственнику погибшего несовершеннолетнегоИсточник:https://censor.net/ru/p3253143". Чому сопливі взяли ключі? Потрібно садити родича.
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13.03.2021 14:18 Відповісти
поймите завести авто можно и без ключей в помощью металлической обычной линейки... любого иного ключа... отвертки ... не в этом вопрос -а в том что подростки вообще не понимают слова-- нельзя брать чужое.. фу или не положено по закону...а в ответ- а шо такое а какая разница и наше дэбельне авось...
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13.03.2021 14:25 Відповісти
Задача взрослых - максимально обезопасить как самих дебилов, так и от дебилов. А тут дядька просто дал покататься, как пить дать. Подождем дальнейших комментариев.
Завести машину с помощью линейки? ну-ну.Можно. А как этот дебиленыш вообще попал в машину, чтобы ее завести и поехать? Взлом? Это угон и статья. Была открыта? Виноват хозяин. Машина-не игрушка для недоделанных. Не оправдывайте недоносков.
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13.03.2021 14:56 Відповісти
что ты городишь дятел малолетний "дебиленыш, дебил, недоносок" ? Ты уже следствие завершило чучело? С чего ты решил, что можешь так называть не знакомого тебе человека и не зная всей ситуации? Может ему в лоб такойже как и ты недоносок вылетел и неопытный подросток руль крутанул, может яма на дороге, колесо лопнуло итд итп.

p.s. желаю дабы на тебя завтра плита бетонная с новостроя упала, а мы будем обсуждать какой ты у нас недоносок, вверх не смотришь гуляя по тротурам!!!
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13.03.2021 15:27 Відповісти
Ну, схоже, що ти внатурі недоносок. Жахлива ДТП на Рівненщині: підлітки взяли машину покататися - один загинув, троє у реанімації - Цензор.НЕТ 5400 Також автомобілі крадеш, виродок? Захищаєш своїх "подєльніков"? Чого такий нервовий? Попий зеленки. Жахлива ДТП на Рівненщині: підлітки взяли машину покататися - один загинув, троє у реанімації - Цензор.НЕТ 5400 А потім у дзеркало подивись на свою рожу. Якщо є звилина хоч одна, може позеленіє. Жахлива ДТП на Рівненщині: підлітки взяли машину покататися - один загинув, троє у реанімації - Цензор.НЕТ 5400 Пшовнах.
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13.03.2021 19:15 Відповісти
ты лучше беспокойся за украденные у тебя при рождении мозги. Все вы под анонимом очень умные и смелые обзывая и унижая незнакомых людей. Тешь себя этим, самоутверждайся если тебе это так необходимо, несчастный.
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13.03.2021 21:44 Відповісти
Ти, щєнок не анонімний, можна подумати, що то твоє справжнє ім'я, сцикун.
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14.03.2021 06:56 Відповісти
выговорись, я разрешаю)))
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14.03.2021 16:12 Відповісти
Ну ти ж висрався. Жахлива ДТП на Рівненщині: підлітки взяли машину покататися - один загинув, троє у реанімації - Цензор.НЕТ 3795
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14.03.2021 16:15 Відповісти
а у тебя не получается? во бедолага, теперь понятно
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14.03.2021 16:18 Відповісти
Я в громадських місцях не гажу, на відміну від тебе. Це привілегія кацапів.
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14.03.2021 16:35 Відповісти
ну, как минимум, по уровню развитию ты где-то между кацапом и баклажаном, но ты не расстраивайся, такие как ты тоже нужны.
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15.03.2021 02:28 Відповісти
Привет, долбо-б.
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15.03.2021 19:48 Відповісти
не городи бред, если там есть иммо то хоть граблями, хрен ты что заведешь "замыканием"
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13.03.2021 15:10 Відповісти
Заведи лінійкою, якщо стоїть імобілайзер.
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13.03.2021 22:54 Відповісти
Схера? Подросток если захочет найти что-то, то найдет. И вообще вы предлагаете по сути априори считать подростка дебилом.
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13.03.2021 14:25 Відповісти
Сдуру можно и член сломать.
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13.03.2021 14:51 Відповісти
у тебя трава хорошая
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13.03.2021 15:39 Відповісти
заслуженная "награда" за долбо =йо..бизм..хорошо хоть только сами...
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13.03.2021 14:26 Відповісти
Может потому и не надо "неопытному подростку" садиться за руль и брать пассажиров. Одного нет, а трое в реанимации, наверное, не осознают трагедии. А родителям каково..
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13.03.2021 20:01 Відповісти
Потому что права нужно выдавать в16 тогда никто ключи красть не будет сша в пример
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13.03.2021 14:27 Відповісти
В США иншуринс для взрослого, имеющего хороший драйвинг рекорд составляет 30-50 долларов в месяц. Для 16ти летних от трёхсот долларов в месяц, при условии отсутствия тикетов и аксидентов. У нас готовы платить такую страховку за своих чад?
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13.03.2021 14:41 Відповісти
Просто нужно чтобы некоторые лица выполняли свою работу и штрафовали местных перцев.
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13.03.2021 14:44 Відповісти
так вони не доїхали до штрафа, самоліквідувались раніше.
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13.03.2021 14:53 Відповісти
..шоб покататься - надо уметь...
не оправдывая..- если бы пацан имел навыки и понятия, а не отношение к авто как к запретному плоду - был бы жив...(((
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13.03.2021 14:27 Відповісти
так їхали гикали, дуріли, може ще бухали. толпа, адреналін.
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13.03.2021 14:54 Відповісти
покатались? хай Бог простит...
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13.03.2021 14:30 Відповісти
Природній відбір...
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13.03.2021 14:31 Відповісти
Добре, що невинні не постраждали.
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13.03.2021 14:34 Відповісти
Не вмів би водити - був би живий!
Нафіга батьки вчать своїх дітей водити авто до 18 років? Хоча б ключі від них ховали.
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13.03.2021 14:36 Відповісти
..от вин и не вмив...(((
..а от якбы б умив - не розбывся б...
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13.03.2021 14:45 Відповісти
писати навчись, челядь безграмотна.
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13.03.2021 14:48 Відповісти
У водія травматична ампутація голови.
Неймовірно, як він жив без неї 16 років.
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13.03.2021 15:00 Відповісти
Мы не знаем, как ты ездишь и с головой. Придурок, думай, что пишешь.
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13.03.2021 15:03 Відповісти
Бовдур, а що я повинен написати про того у кого шило в сраці і нема голови?
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13.03.2021 15:20 Відповісти
Йолопе, не пиши дурню, ти що там присутній був? Є така категорія людей, які дуже ********* писати невпопад. Дурнику, краще пише менше, більше розумним здаватися будеш...
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13.03.2021 16:29 Відповісти
Телепень, я завжди пишу те що бачу. А бачу я що у цих шмаркачів не було голів.
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13.03.2021 16:42 Відповісти
Що ти бачиш біля компа, ясновидець хренов? Язика тобі треба вкоротити.
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13.03.2021 19:02 Відповісти
да тут на дорогу выезжаешь, ощущение, что каждый второй без головы
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13.03.2021 15:22 Відповісти
Хозяїна авто мають ув'язнити.
Жлоб на Ауді 100 чи 80 наліпив А6 ...
Жалко хлопця, молодий, щеб жити але природа не надала розуму.
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13.03.2021 15:11 Відповісти
Удар был не прямым, а в бок. Такое ощущение что машина летела по воздуху. (наверное закрутилась и слетела с дороги в кювет) Это же как надо было разогнаться чтоб с такой силою удариться?! Жахлива ДТП на Рівненщині: підлітки взяли машину покататися - один загинув, троє у реанімації - Цензор.НЕТ 7524
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13.03.2021 15:24 Відповісти
боковой удар самый опасный и самый разрушительный в ЛЮБОМ авто внезависимости от года и класса авто. Здесь старая ауди с нулевой безопасностью, дабы так разложиться при боковом ударе достаточно и 60-70кмч, она там наверняка и ржавая вся в круг... а то, что не все трупы - лишь подтверждает то, что скорость была не большой.
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13.03.2021 15:30 Відповісти
прям сидишь читаешь, одни ангелы в интернете, выезжаешь на дорогу - дебилы через одного... одни правил не знают, вторые лихачат, третьи могут прям в ряду ехать и остановиться на аварийке в пробке перекрыв всю полосу.

p.s. его могло банально занести на куске льда, он мог впрыгнуть в яму и лопнуло колесо, мог цепонуть бордюр, ему могли вылететь на встречку... да что угодно могло случиться, причем с каждым даже супер опытным водителем! а этому старому корыту и 60-80кмч достаточно дабы боком так разложиться, но в комментах все точно знают, что и как! Если реально лихачил то он уже сам себя наказал, но смысл радоваться чужому горю если вы не знаете точных причин случившегося? Чем вы отличаетесь от тогоже быдла?
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13.03.2021 15:20 Відповісти
а лично ты чем отличаешься от быдла ?
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13.03.2021 16:37 Відповісти
ещё одно чудо окрыленное интернетом под анонимом))
беги в лес, животное! папке подобные вопросы задавать будешь.
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13.03.2021 21:46 Відповісти
обычно такое тупое диванное хамливое говно как ты в обычной жизни никуя из себя не представляют кроме убогого зрелища...
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14.03.2021 11:25 Відповісти
обычно даже самый тупой баклажан понимает, что ему пора сходить в пешее обеими ногами, но не тебе...
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14.03.2021 16:10 Відповісти
И снова фанаты синей изоленты и летней резины..
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13.03.2021 15:22 Відповісти
товарищ следователь перелогиньтесь
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13.03.2021 15:31 Відповісти
Жалко конечно, но мозгов еще нет в таком возрасте. Виноват по сути тот кто допустил что машина попала в руки детей.
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13.03.2021 15:27 Відповісти
ну т.е. все остальные возможные факторы по умолчанию исключаются?
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13.03.2021 15:32 Відповісти
16 лет ребёнок? Что ещё прятать от него в таком возрасте? Спички? Носятся с этими дебилами великовозрастными, вырастают инфантилы безответственные. Понятия что нельзя без спросу брать чужое отсутствует напрочь. Ему, между прочим через два года в армии оружие доверили бы, а его тут всё ребёночком выставляют! Хорошо, что не убил никого!
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13.03.2021 17:03 Відповісти
Им опасно было давать велосипед.А тут ауди шестерка, и дурь в голове. Горючая смесь получилась.Результат был предсказуем.
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13.03.2021 15:48 Відповісти
покатались.
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13.03.2021 16:03 Відповісти
школьники хер УЧИЛИ в школе физику , а там все написанно было и про массу тела и силу трения , описанна и ценробежная сила !!!! может после ЭТОГО печ. случая будут слушать учителя ФИЗИКИ , а не плеваться с трубочки и смотреть порно сайты (((((
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13.03.2021 16:21 Відповісти
90% населения тупое! Не я вывод сделал, исследования такие психологов. Но все эти 90% относят себя к 10% умных! Было бы смешно, если бы не так печально...Выборы подтверждают реальность.
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13.03.2021 17:45 Відповісти
Наверняка это не первое "покататься". Значит это должно было случится. На чужих ошибках они не могут (в силу свего эго) учится, вот и результат.
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13.03.2021 17:50 Відповісти
Премия дарвина...слава богу не выехали на оживленный тротуар...
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13.03.2021 18:33 Відповісти
Родителям беда
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13.03.2021 19:23 Відповісти
в 2012 помню взяли москвич и все погибли..эх память..у меня..
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13.03.2021 22:50 Відповісти
Также сообщается, что у пострадавших 14-летней девушки и 16-летнего парня диагностировали политравму, а у 15-летней - открытую черепно-мозговую травму, перелом ноги, травматическую ампутацию пальца руки.Источник: https://censor.net/ru/p3253143

Жахлива ДТП на Рівненщині: підлітки взяли машину покататися - один загинув, троє у реанімації - Цензор.НЕТ 7710
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13.03.2021 22:52 Відповісти
Все такие умные комментировать чьюто смерть , а какую роль Вы сыграли ! Большинство из Вас такие же самые безрассудные родители как у этих подростков . Чем Вы все заняты - деньги , положение в обществе, отдохнуть на сейшелах , компьтер , а дети смотрят на Вас , слушают Ваши разговоры и делают всё то о чём вы мечтаете . Прежде всего вывод из этой аварии - с самого детсва взрослые откупаются от детей дорогими игрушками , позволяют всё да ещё и подталкивают к определённым поступкам , приучают к вседозволенности , на первом месте сплошь и рядом дорогие понты . Но самое главное дети не заняты ничем , у большинства бабушку , дедушку , родителей или совместные игры заменяет компьютер , не хотят думать , размышлять, анализировать . Современная школа это банальная выкачка денег , ничего не дающее образование . И большинство к совершенолетию усваивают только одно - Я ХОЧУ , не думая о последствих . Дети и подростки это Ваше олицетворение , они производное общества и времени . И ЧТО ВЫ ХОТИТЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОЛУЧИТЬ ? ( я не говорю о всех , но таких очень много и это неизбежно ! многие скажут , посмотри на себя - и будут правы , не буду отрицать - я также заражен современным миром )
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14.03.2021 13:15 Відповісти
 
 