Жахлива ДТП на Рівненщині: підлітки взяли машину покататися - один загинув, троє у реанімації. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
Унаслідок жахливої дорожньо-транспортної пригоди в Рівненській області з участю школярів один підліток загинув, троє - у лікарні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє обласна поліція у фейсбуці.
"16-річний водій автомобіля Audi А6, житель села Великі Цепцевичі, не вибрав безпечну швидкість руху, не впорався з керуванням і виїхав за межі проїжджої частини, де врізався у дерево. Унаслідок ДТП неповнолітній водій загинув на місці", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що у постраждалих (14-річної дівчини і 16-річного хлопця) діагностували політравму, а у 15-річної - відкриту черепно-мозкову травму, перелом ноги, травматичну ампутацію пальця руки. Всі троє - учні місцевих шкіл. Вони перебувають у реанімації.
Транспортний засіб належить родичу загиблого неповнолітнього. Попередньо відомо, що підлітки вирішили покататися.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчі слідчого управління розпочали досудове розслідування.
Будь ласка, зачекайте...
Завести машину с помощью линейки? ну-ну.Можно. А как этот дебиленыш вообще попал в машину, чтобы ее завести и поехать? Взлом? Это угон и статья. Была открыта? Виноват хозяин. Машина-не игрушка для недоделанных. Не оправдывайте недоносков.
p.s. желаю дабы на тебя завтра плита бетонная с новостроя упала, а мы будем обсуждать какой ты у нас недоносок, вверх не смотришь гуляя по тротурам!!!
не оправдывая..- если бы пацан имел навыки и понятия, а не отношение к авто как к запретному плоду - был бы жив...(((
Нафіга батьки вчать своїх дітей водити авто до 18 років? Хоча б ключі від них ховали.
..а от якбы б умив - не розбывся б...
Неймовірно, як він жив без неї 16 років.
Жлоб на Ауді 100 чи 80 наліпив А6 ...
Жалко хлопця, молодий, щеб жити але природа не надала розуму.
p.s. его могло банально занести на куске льда, он мог впрыгнуть в яму и лопнуло колесо, мог цепонуть бордюр, ему могли вылететь на встречку... да что угодно могло случиться, причем с каждым даже супер опытным водителем! а этому старому корыту и 60-80кмч достаточно дабы боком так разложиться, но в комментах все точно знают, что и как! Если реально лихачил то он уже сам себя наказал, но смысл радоваться чужому горю если вы не знаете точных причин случившегося? Чем вы отличаетесь от тогоже быдла?
беги в лес, животное! папке подобные вопросы задавать будешь.