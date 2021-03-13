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Миколаїв (1341) пияцтво (578) Кім Віталій (451)

У Миколаєві п'яний чиновник ОДА Бурда намагався сховатися на "Рендж Ровері" від патрульних, а потім хотів "домовитися". ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

У п'ятницю, 12 березня, увечері кілька патрульних автомобілів ганялися центром Миколаєва за автомобілем Range Rover. Пізніше з'ясувалося, що від поліції намагався втекти чиновник Миколаївської ОДА Ігор Бурда

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання Новости-N.

Зазначається, що під час переслідування Бурда неодноразово порушував правила дорожнього руху, зокрема проїжджав на червоний сигнал світлофорів. Зрештою  кілька автомобілів патрульної поліції "зажали" автомобіль з усіх боків на вул. Нікольській, поблизу перетину з вул. Соборною.

Водій вийшов з авто і спробував "домовитися" з патрульними, проте йому це не вдалося. Під час спілкування з водієм поліцейські помітили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння. Водій визнав, що пив віскі, проте від пропозиції пройти медичний огляд на місці або в нарколабораторії відмовився.

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У Миколаєві пяний чиновник ОДА Бурда намагався сховатися на Рендж Ровері від патрульних, а потім хотів домовитися 01
У Миколаєві пяний чиновник ОДА Бурда намагався сховатися на Рендж Ровері від патрульних, а потім хотів домовитися 02

У Миколаєві пяний чиновник ОДА Бурда намагався сховатися на Рендж Ровері від патрульних, а потім хотів домовитися 03
У Миколаєві пяний чиновник ОДА Бурда намагався сховатися на Рендж Ровері від патрульних, а потім хотів домовитися 04
У Миколаєві пяний чиновник ОДА Бурда намагався сховатися на Рендж Ровері від патрульних, а потім хотів домовитися 05
У Миколаєві пяний чиновник ОДА Бурда намагався сховатися на Рендж Ровері від патрульних, а потім хотів домовитися 06
У Миколаєві пяний чиновник ОДА Бурда намагався сховатися на Рендж Ровері від патрульних, а потім хотів домовитися 07
У Миколаєві пяний чиновник ОДА Бурда намагався сховатися на Рендж Ровері від патрульних, а потім хотів домовитися 08
У Миколаєві пяний чиновник ОДА Бурда намагався сховатися на Рендж Ровері від патрульних, а потім хотів домовитися 09

На сидінні автомобіля лежала його візитівка, де зазначалось, що він є помічником народного депутата України. Крім цього, Бурда є головним спеціалістом управління капітального будівництва Миколаївської облдержадміністрації. На своїй сторінці у фейсбуці він називає себе "політичним діячем". На місцевих виборах восени 2020 року він балотувався в депутати Миколаївської міськради від партії "Слуга народу".

У Миколаєві пяний чиновник ОДА Бурда намагався сховатися на Рендж Ровері від патрульних, а потім хотів домовитися 10

Стосовно чиновника поліцейські склали відразу кілька протоколів за різними статтями адмінкодексу України, зокрема і за ст. 130 (керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного або іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їхню увагу та швидкість реакції).

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На інцидент із чиновником вже відреагував голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

"Був шокований, коли прочитав інформацію про автомобільну гонитву співробітників патрульної поліції за держслужбовцем із ОДА центральними вулицями Миколаєва. Відразу навіть не хотілося вірити в те, що таке взагалі можливо... Але, отримавши офіційну інформацію від поліцейських, засмутився ще більше.

Виявилося, що чиновник ОДА, який відзначився в п'ятницю ввечері спробою сховатися від правоохоронців, ще й намагався "вирішити" питання  з патрульними", - написав Кім.

За словами голови ОДА, такою поведінкою чиновник "зганьбив не себе, а людей, які довірили йому бути кандидатом у депутати від "Слуги народу" на окрузі, і статус держслужбовця".

"Моя реакція як голови ОДА буде миттєвою і неупередженою попри все. Індульгенції не буде ні для кого! Саме тому в понеділок вранці чекаю заяву про звільнення від Ігоря Бурди", - написав губернатор.
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Топ коментарі
+15
Чим бідніша країна тим більше чиновництва на дорогих авто. Потрібно це вже закінчувати. Тільки стадіон як у Сантьяго у 1973 може щось виправити.
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13.03.2021 14:42
+9
Такие они Слуги!Фули ж там....
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13.03.2021 14:40
+9
..у Дніпрі голодують раки..... Нащо паскудити стадіон! Ну до хоть якась користь від зеленої падалі повинна бути!?
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13.03.2021 14:59
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Такие они Слуги!Фули ж там....
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13.03.2021 14:40 Відповісти
Хорошая машина, а вроде на такой должности Таврия положена - патриотично
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13.03.2021 14:59 Відповісти
кстати полиция должна проверить декларацию етого бурды и откуда такая машина?
интересно сколько лет он должен копить со своей зарплаты на такую машину (если хабар не брать)?
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13.03.2021 15:59 Відповісти
Как я думаю, полиция таких не трогает, они могут даже в доле быть - чисто предположение, проверять не нужно, чтоб потом в суд эти твари не подали
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13.03.2021 16:19 Відповісти
Не смешите меня. По декларации выяснится, что жена очень успешный ФОП. Продаёт носки на местном рынке. А он бедный несчастный, но очень патриотичный чиновник
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13.03.2021 16:20 Відповісти
а тот который в рендже сидел, ведь мог пойти на таран!
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13.03.2021 14:41 Відповісти
а где Игорь Владимирович ипальником в луже, руки назад?
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13.03.2021 14:42 Відповісти
Чим бідніша країна тим більше чиновництва на дорогих авто. Потрібно це вже закінчувати. Тільки стадіон як у Сантьяго у 1973 може щось виправити.
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13.03.2021 14:42 Відповісти
..у Дніпрі голодують раки..... Нащо паскудити стадіон! Ну до хоть якась користь від зеленої падалі повинна бути!?
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13.03.2021 14:59 Відповісти
Падло має різні кольори...
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13.03.2021 15:01 Відповісти
Має. Але це - зелене.
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13.03.2021 15:05 Відповісти
.. без сумніву....))) але потрібно винищити зелену ракову пухлину.. та вирізати мертвечину......а потім лікувати інші болячки. На нарід сподіватися не потрібно.... Там однаково ким будуть годувати раків... Там головне щоб дали попоїсти тих раків.....та теплу буду...
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13.03.2021 15:08 Відповісти
Не маю нічого проти відправити у Лєту зелених. Але якого кольору ахмет чи новинський?
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13.03.2021 15:24 Відповісти
.. причепом і того і того.... Можна и Гадю Сявченко ... і Шаріївців...тай у Пороха є кілька гидот... яких зараз не видно і не чутно.... Лещенко... Літвіни-брати...... та й серед 73 відсотків пришиблених та безмізкових багато непотрібу тупого... Роботи не початий край!!___))))
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13.03.2021 16:37 Відповісти
Достатньо загратувати декілька сот найодіозніших, щоб система навернулась. А от що робити з табунами продажних судей/прокурорів/мусорні?
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13.03.2021 20:40 Відповісти
... шановний!!! Головне питання- що робити з відвертими тупоголовими шлунками... які тридцять років ходять на вибори?!!! Що робити з 73 відсотками ідіотів, які гадять самі собі!? Оце і є система... А Ви про суддів... прокурорів... і далі подібних. Десяток другий посадять... як пошепочуть для інших. А от з бидлотою... яка тупа і якій пожерти..пос@ати та поспати і більш нічог не потрібно......що робити? Заткнуть зеленого..виберуть Бойко... Заткнуть Бойко..виберуть Мураєва....Не здивуюсь..якщо і за Гадю Сявченко чи Ківу проголосують...)))) Ви про що...Шановний?
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13.03.2021 20:59 Відповісти
Немає ніяких 73% ідіотів. Навіть з Кримом та донбабве було близько 50% проукраїнських виборців, а коли ці землі було загарбано, то цей відсоток став ще більше. Тому розмови про "невдячний нарід" є доволі сумнівною відмазкою для політиканів.
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13.03.2021 21:05 Відповісти
.. то може Ви впевнений..що вибори та прихід до влади відвертих невігласів були без участі наріда? 73 відсотки цифра сумнівна стосовно всього населення держави! Ну скажемо простіше.. 73 відсотки шлунків безголових , які взял участь у виборах. А то може Ви й мене в політикани зарахували? Ви знаєте... мені достатньо було побачити, що зепогань зробила з армією, і близкою мені авіацією... і що зараз витворяє...щоб стверджено казати...що 73 відсотки ідіотів дійсно були. А про інше і годі говорити. Суцільна брехня на всіх рівнях і постійна брехня президента. Тому ніякої поваги до держави..народу... зі сторін , підтримуючих Україну. А про Зедурня і казати соромно. Суцільні провали та відвертий сором!! Може у Вас віра в розумного Зе? Тоді вибачте.....)))
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13.03.2021 22:05 Відповісти
Не існує ніякого розумного зе чи пе чи ю...є система, яку побудував ще кучмо. І без радикальних змін її не зламати. А їх не буде. Тому.......
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13.03.2021 22:10 Відповісти
..ну нехай буде по Вашому!!! Ломати систему нема кому.... Тому нічого іншого чекати не варто. Моя позиція дуже проста! Тупий нарід... повинен жити так..як заслуговує.... А коли порозумнішає, що дуже сумнівно... то може щось і буде. Ніколи... ні в одній краіні світу тупа більшість не робила змін на краще... Тільки на погане... І як казав Шарль Де Голль ... зміни на краще робить розумна меншість....
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13.03.2021 22:21 Відповісти
Можливо Ви й праві.
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13.03.2021 22:36 Відповісти
Ни бедная, а самая нищая страна в Европе в канун юбилея - 30 летия соборности, благодаря уродам и ворюгам олигархам, и им шестеркам керманычам, ну и терпилам соответсвенно.
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13.03.2021 15:02 Відповісти
Усе складніше...
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13.03.2021 15:25 Відповісти
Аваковская реформа работает.Раньше такой чиновник даже не убегал бы от милиции.И даже взятку не предлагал бы .А просто в лучшем случае остановился,махнул корочкой милиции и поехал пьяным дальше.
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13.03.2021 14:45 Відповісти
это стеб такой? аваков каким боком здесь?
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13.03.2021 14:53 Відповісти
Аваков усилил и продвинул реформу.
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13.03.2021 15:11 Відповісти
Арсен, да ладно, так уже не пались.
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13.03.2021 15:30 Відповісти
Учитывая заслуги этого товарища перед партией "слуга урода" отправить бурду и.в. на более ответственную работу с повышением оклада.
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13.03.2021 14:46 Відповісти
"Был шокирован, когда прочитал информацию об автомобильной погоне сотрудников патрульной полиции за госслужащим из ОГА по центральным улицам города Николаева. Сразу даже не хотелось верить в то, что такое вообще возможно... Но, получив официальную информацию от полицейских, расстроился еще больше. Источник: https://censor.net/ru/p3253145

бл, етм бг-г. тримайте мене семеро.
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13.03.2021 14:50 Відповісти
Зеленський - представникам "СН" у регіонах: "Ми надали вам все необхідне. Не чекайте інструкцій із центру, а проявляйте ініціативу"

Чувак оперативно виконує настанови зефюрера
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13.03.2021 14:50 Відповісти
..чиновник..???- главспец укса- одна из нижайших посад...- но укс..= ровер)))
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13.03.2021 14:53 Відповісти
Во всем фамилия виновата... Был бы он Коньяков или Вискин за ним бы не гонялись .
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13.03.2021 14:55 Відповісти
Возможно подстава, неугодный был, например
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13.03.2021 16:20 Відповісти
Конечно - подстава. Ему вискарь в его хавало насильно наливали. А так он, конечно, за народ.
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13.03.2021 17:07 Відповісти
А так Антоненко дело или другое, сейчас полиции и судам я бы не доверял там интересно но когда на их стороне иначе они такие дела крутят
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13.03.2021 17:47 Відповісти
А якщо заяви не дочекається, то прийдеться "понять і простіть"?
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13.03.2021 15:04 Відповісти
Очередное бухое номенклатурное быдло...
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13.03.2021 15:22 Відповісти
Ну и рожа.... 17000 грн для него это пустяк.
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13.03.2021 15:52 Відповісти
напился бурды ? )))
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13.03.2021 16:32 Відповісти
Слуги олигархов с каждым днем превращаются в старую добрую партию рыгов.
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13.03.2021 16:34 Відповісти
а у машины херсонская регистрация вообще.
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13.03.2021 17:18 Відповісти
Щас угадаю -это машина жены хламидии?
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13.03.2021 17:38 Відповісти
всё г.вно от власти идёт
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13.03.2021 17:41 Відповісти
Ось така Бурда, малята....
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13.03.2021 19:13 Відповісти
Яка фамілія, така й людина. Бурда одним словом....
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13.03.2021 19:28 Відповісти
помошник это никто но судя по машине бандюк на подсосе или хозяин депутата..консультант ахаххах наконсультировал
джипик
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13.03.2021 22:41 Відповісти
Судья отмажет
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13.03.2021 23:42 Відповісти
 
 