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Евакуатор забрав за порушення правил машину "слуги народу" Куницького, який приїхав на з'їзд партії у центрі Києва. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Київські новини
Біля КВЦ "Парковий", де в суботу, 13 березня, відбувається з'їзд партії "Слуга народу", евакуювали автомобіль народного депутата Олександра Куницького через порушення правил паркування.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Київ Оперативний".
За даними видання, автомобіль Nissan Leaf забрав евакуатор на Парковій дорозі за порушення правил парковки.
На цьому автомобілі приїхав нардеп від "Слуги народу" Олександр Куницький, колишній блогер, відомий під псевдонімом ZPSanek.
Нагадаємо, раніше патрульна поліція оштрафувала народного депутата з фракції "Слуга народу" за парковку автомобіля на пішохідному переході біля Офісу президента в Києві.
Топ коментарі
+44 Alex Newman
показати весь коментар13.03.2021 15:05
+30 Super Gut
показати весь коментар13.03.2021 15:09
+16 Fox 1 b13bec2b
показати весь коментар13.03.2021 15:19
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Ему тот штраф на одну не выпитую чашку чая .
А Ви знаєте що цей пройдисвіт у базі Миротворця
Я сам не против двойного гражданства. Пригодится на случай, если вы 74% зедебилов на следующих выборах снова выберете Зечмо или того лучше - ОПЗЖ.
Ну, якщо не має співпричетності до України, то скатертиною дорога. Такі країні у важкі часи тільки заважають.
В стране тяжелые времена из-за большинства баранов среди народа. Как говорят, народ заслуживает свое правительство. Сами воруете по всей стране, решаете все по блату и за взятки, доходы скрываете и тд и тп.