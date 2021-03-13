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з'їзд (120) евакуатор (23) Слуга народу (2545) Куницький Олександр (39)

Евакуатор забрав за порушення правил машину "слуги народу" Куницького, який приїхав на з'їзд партії у центрі Києва. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Київські новини

Біля КВЦ "Парковий", де в суботу, 13 березня, відбувається з'їзд партії "Слуга народу", евакуювали автомобіль народного депутата Олександра Куницького через порушення правил паркування.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Київ Оперативний".

За даними видання, автомобіль Nissan Leaf  забрав евакуатор на Парковій дорозі за порушення правил парковки.

На цьому автомобілі приїхав нардеп від "Слуги народу" Олександр Куницький, колишній блогер, відомий під псевдонімом ZPSanek.

Евакуатор забрав за порушення правил машину слуги народу Куницького, який приїхав на зїзд партії у центрі Києва 01

Нагадаємо, раніше патрульна поліція оштрафувала народного депутата з фракції "Слуга народу" за парковку автомобіля на пішохідному переході біля Офісу президента в Києві.
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Топ коментарі
+44
Дорожный активист стал дорожной шлюхой Эвакуатор забрал за нарушение правил машину "слуги народа" Куницкого, приехавшего на съезд партии в центре Киева - Цензор.НЕТ 2014
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13.03.2021 15:05
+30
бужанский, куницкий, дубинский, агрохимия... среди зебилов шо не рожа то либо евгей, либо кацап, либо еще какой-то маланец. Украинцы в партии малороса зеленского не в почете
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13.03.2021 15:09
+16
Ну, а в чому новина?
Поліція нарешті виконала свої ПРЯМІ обов'язки, поставило бидло на місце.
Доречі, а чому Хламідія відбувся лише штрафом?
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13.03.2021 15:19
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да 3,14 они все
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14.03.2021 09:17 Відповісти
активистом воно було може місяць чи два ,а потім почали з косенко молотити бабло, так той розумнищий втік до штатів за рекет, а цього підібрали у свої лави бобики
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14.03.2021 10:30 Відповісти
Зрелище для рабов, мол все равны ))))))
Ему тот штраф на одну не выпитую чашку чая .
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14.03.2021 12:55 Відповісти
А Арахамії можна паркувати де попало?
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14.03.2021 18:04 Відповісти
Уронили бы с высоты эвакуатором.хоть зрелище было бы а так неочем
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14.03.2021 18:15 Відповісти
Доречі, а ви знаєте, що цей зелений ізраїльський політик та депутат-аферист Верховної ради має тільки освіту ПТУ (Освіта професійно-технічна. Навчався в Центрі професійної технічної освіти № 6 м. Запоріжжя (спеціальність «Кухар-кондитер)».
А Ви знаєте що цей пройдисвіт у базі Миротворця Евакуатор забрав за порушення правил машину "слуги народу" Куницького, який приїхав на з'їзд партії у центрі Києва - Цензор.НЕТ 5880
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15.03.2021 00:01 Відповісти
И что? Вай, какое страшное преступление - двойное гражданство))) Ну привлеките к ответственности. Какая там ответственность за такое большое преступление?

Я сам не против двойного гражданства. Пригодится на случай, если вы 74% зедебилов на следующих выборах снова выберете Зечмо или того лучше - ОПЗЖ.
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15.03.2021 15:51 Відповісти
Головне "ви оберете". Я у ці 73% не входжу. Прийде час, притягнемо. А поки у владі "какая разніца"
Ну, якщо не має співпричетності до України, то скатертиною дорога. Такі країні у важкі часи тільки заважають.
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15.03.2021 16:48 Відповісти
Да конечно, кого ни спросишь - никто за Зе уже не голосовал))) Где же эти 74% взялись если никто не выбирал?)))))
В стране тяжелые времена из-за большинства баранов среди народа. Как говорят, народ заслуживает свое правительство. Сами воруете по всей стране, решаете все по блату и за взятки, доходы скрываете и тд и тп.
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15.03.2021 20:58 Відповісти
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