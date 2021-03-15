УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
31807 відвідувачів онлайн
Фото Суспільство
79 834 97
Крим (11367) окупація (2804)

В окупованому Криму зростають антипутінські настрої, багато хто "жалкує про свій вибір у 2014 році", - російський блогер- "кримнашист" Горний. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

В окупованому Криму зростають антиросійські, антикремлівські та антипутінські настрої.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Эхо Москвы", про це повідомляє російський блогер Олександр Горний.

За його словами, "місцеві, хто очікував від Росії добра і справедливості, побачили справжнє обличчя сучасної Росії - грошовий каток, на якому котяться бандити і бариги".

"За ці роки ми пережили різне, але ось, що я помітив ще в 2017 році. У жителів Криму з'явилася ностальгія за Україною, і я вважав це саме ностальгією, і не більше, але ситуація виявилася набагато серйознішою. ​​Зараз точно я змушений визнати, що катастрофічно зростають антиросійські, антикремлівські і навіть антипутінські настрої на тлі того, що відбувається. Багато хто вже не соромиться про це відкрито говорити і шкодувати про свій вибір 2014 року", - наголосив Горний.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія не виконала жодної рекомендації з прав людини в окупованому Криму, - ООН

Зокрема, Горний розповів, як в окупованому Криму сотні жителів вийшли на захист Фороського парку, який окупаційна "влада" планує забудувати і знищити унікальні вікові дерева.

В окупованому Криму зростають антипутінські настрої, багато хто жалкує про свій вибір у 2014 році, - російський блогер- кримнашист Горний 01
В окупованому Криму зростають антипутінські настрої, багато хто жалкує про свій вибір у 2014 році, - російський блогер- кримнашист Горний 02
В окупованому Криму зростають антипутінські настрої, багато хто жалкує про свій вибір у 2014 році, - російський блогер- кримнашист Горний 03

"Дуже боюся, що найближчими роками буде завдано непоправної шкоди природі та екології Криму. Його будуть банально і далі ґвалтувати за прикладом московської реновації, забудовуючи багатоповерховими шпаківнями і шикарними віллами, і палацами для обраних, у незайманих куточках кримської природи", - зазначив російський блогер.

Раніше "Крим.Реалії" повідомляли, що в окупованому Криму сотні людей вийшли на протест. Місцеві жителі обурені вирубкою десятків дерев, серед яких - безліч рідкісних, екзотичних і навіть червонокнижних. Усе це, за словами підконтрольних Росії "чиновників", роблять заради будівництва дитячої спортивної бази хокейного клубу з російського Татарстану.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чийгоз про деокупацію Криму: Росія намагається підняти ставки, шантажуючи Байдена

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
 Підтримати Цензор.НЕТ
Топ коментарі
+80
В окупованому Криму зростають антипутінські настрої, багато хто "жалкує про свій вибір у 2014 році", - російський блогер- "кримнашист" Горний - Цензор.НЕТ 5522
показати весь коментар
15.03.2021 11:10
+68
В окупованому Криму зростають антипутінські настрої, багато хто "жалкує про свій вибір у 2014 році", - російський блогер- "кримнашист" Горний - Цензор.НЕТ 7428
показати весь коментар
15.03.2021 11:09
+34
не знаю что там ватной голове крымчан, но вот в якутии прямо говорят, что ненавидят Крым и все что с ним связано, т. к. у них из-за крымского моста перестали даже латать те дороги, что были, не говоря уже о строительстве новых.... им так по всей раиссии...
показати весь коментар
15.03.2021 10:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
вечер в хату!
показати весь коментар
15.03.2021 10:55 Відповісти
банжур
показати весь коментар
15.03.2021 10:56 Відповісти
зато на родине-уродине и безбиндэр В оккупированном Крыму растут антипутинские настроения, многие "сожалеют о своем выборе в 2014", - российский блогер-"крымнашист" Горный - Цензор.НЕТ 7120 теперь придется орать, путинвывяди!!!
показати весь коментар
15.03.2021 11:03 Відповісти
В окупованому Криму зростають антипутінські настрої, багато хто "жалкує про свій вибір у 2014 році", - російський блогер- "кримнашист" Горний - Цензор.НЕТ 7428
показати весь коментар
15.03.2021 11:09 Відповісти
порвал))
показати весь коментар
15.03.2021 11:11 Відповісти
В окупованому Криму зростають антипутінські настрої, багато хто "жалкує про свій вибір у 2014 році", - російський блогер- "кримнашист" Горний - Цензор.НЕТ 1575
показати весь коментар
15.03.2021 11:17 Відповісти
а зачем им ПАРК, деревья поливать-то все равно нечем В окупованому Криму зростають антипутінські настрої, багато хто "жалкує про свій вибір у 2014 році", - російський блогер- "кримнашист" Горний - Цензор.НЕТ 1272
показати весь коментар
15.03.2021 12:12 Відповісти
"А зачем вам машина, если дорог всё равно нет?" © *****
показати весь коментар
15.03.2021 20:44 Відповісти
Південний берег Криму живиться за рахунок гірських джерел. А от степовому дійсно потрібна дніпровська вода
показати весь коментар
15.03.2021 22:12 Відповісти
пля... а где рюзька триколоры? чета ни одного нет!
показати весь коментар
15.03.2021 11:57 Відповісти
Нехай щастить!
показати весь коментар
15.03.2021 17:00 Відповісти
не знаю что там ватной голове крымчан, но вот в якутии прямо говорят, что ненавидят Крым и все что с ним связано, т. к. у них из-за крымского моста перестали даже латать те дороги, что были, не говоря уже о строительстве новых.... им так по всей раиссии...
показати весь коментар
15.03.2021 10:57 Відповісти
Т.е. не видать Крыму якутских скульптур? В окупованому Криму зростають антипутінські настрої, багато хто "жалкує про свій вибір у 2014 році", - російський блогер- "кримнашист" Горний - Цензор.НЕТ 6117
показати весь коментар
15.03.2021 11:14 Відповісти
Ну развешта если будут в крыму >20-градусные морозы, бо своего гавна там уже давно хватает... В окупованому Криму зростають антипутінські настрої, багато хто "жалкує про свій вибір у 2014 році", - російський блогер- "кримнашист" Горний - Цензор.НЕТ 7090
показати весь коментар
15.03.2021 13:29 Відповісти
А талант? А самобытность? Якутский скульптор рулит!
показати весь коментар
15.03.2021 13:39 Відповісти
А що слабо українцям пару фур з лайном відправити на Крим як гуманітарку?)
показати весь коментар
16.03.2021 08:05 Відповісти
Не журіться! Заміна чудо-півнику вже є, і вона неймовірно крута: сцарьов зголосився забрати Альоніщє із Нововоронєжа.
В окупованому Криму зростають антипутінські настрої, багато хто "жалкує про свій вибір у 2014 році", - російський блогер- "кримнашист" Горний - Цензор.НЕТ 7866
показати весь коментар
15.03.2021 17:30 Відповісти
Уж больно она ему приглянулась)
показати весь коментар
16.03.2021 08:35 Відповісти
Ну-у... Який їхав - таку здибав.
показати весь коментар
16.03.2021 08:59 Відповісти
Паровані, як горнята мальовані...
В окупованому Криму зростають антипутінські настрої, багато хто "жалкує про свій вибір у 2014 році", - російський блогер- "кримнашист" Горний - Цензор.НЕТ 7530
показати весь коментар
16.03.2021 11:30 Відповісти
В окупованому Криму зростають антипутінські настрої, багато хто "жалкує про свій вибір у 2014 році", - російський блогер- "кримнашист" Горний - Цензор.НЕТ 580 В окупованому Криму зростають антипутінські настрої, багато хто "жалкує про свій вибір у 2014 році", - російський блогер- "кримнашист" Горний - Цензор.НЕТ 580 В окупованому Криму зростають антипутінські настрої, багато хто "жалкує про свій вибір у 2014 році", - російський блогер- "кримнашист" Горний - Цензор.НЕТ 580 !
показати весь коментар
16.03.2021 13:00 Відповісти
що там на Якутії є газ, нафта, то нехай не дають кацапам, типа це ж їнє якутське, швидко дороги і мости зроблять, щоб військові могли їздити.
показати весь коментар
15.03.2021 11:35 Відповісти
Якуты оказались самыми умными в этом зоопарке
показати весь коментар
15.03.2021 11:48 Відповісти
Тому що Якутія-чи не єдиний регіон СРСР, де не було репресій в30-ті роки,
показати весь коментар
15.03.2021 13:16 Відповісти
А куди можна зіслати людей з Якутії?
показати весь коментар
15.03.2021 15:30 Відповісти
Хіба що на Нову Землю😂
показати весь коментар
16.03.2021 14:26 Відповісти
В окупованому Криму зростають антипутінські настрої, багато хто "жалкує про свій вибір у 2014 році", - російський блогер- "кримнашист" Горний - Цензор.НЕТ 309 вспомнилось чейта!

В окупованому Криму зростають антипутінські настрої, багато хто "жалкує про свій вибір у 2014 році", - російський блогер- "кримнашист" Горний - Цензор.НЕТ 4680
показати весь коментар
15.03.2021 11:55 Відповісти
Атлічна! Пішов процес! В оккупированном Крыму растут антипутинские настроения, многие "сожалеют о своем выборе в 2014", - российский блогер-"крымнашист" Горный - Цензор.НЕТ 9059
показати весь коментар
15.03.2021 10:59 Відповісти
В окупованому Криму зростають антипутінські настрої, багато хто "жалкує про свій вибір у 2014 році", - російський блогер- "кримнашист" Горний - Цензор.НЕТ 8285
показати весь коментар
15.03.2021 11:16 Відповісти
Настаёт тот момент - когда приходится трезветь.
показати весь коментар
15.03.2021 11:00 Відповісти
У кацапов? Шутишь?
показати весь коментар
15.03.2021 11:14 Відповісти
Да здравствует родная говень! В оккупированном Крыму растут антипутинские настроения, многие "сожалеют о своем выборе в 2014", - российский блогер-"крымнашист" Горный - Цензор.НЕТ 1753
показати весь коментар
15.03.2021 11:01 Відповісти
Впустили в наш дом оккупантов и надеялись, что кремль начнёт улучшать жизнь местного населения? Они просто пришли, забрали лучшие земли и все. Все в рамках оккупантской парадигмы. Как в том анекдоте про туризм есть туризм, а эмиграция есть эмиграция. Конфетно- букетный период закончился, началась реальная жизнь в оккупации, придурки
показати весь коментар
15.03.2021 11:06 Відповісти
В окупованому Криму зростають антипутінські настрої, багато хто "жалкує про свій вибір у 2014 році", - російський блогер- "кримнашист" Горний - Цензор.НЕТ 5522
показати весь коментар
15.03.2021 11:10 Відповісти
прикололо ПАРКНАШ В окупованому Криму зростають антипутінські настрої, багато хто "жалкує про свій вибір у 2014 році", - російський блогер- "кримнашист" Горний - Цензор.НЕТ 9541 хрен ваш, также как и КРЫМ!
показати весь коментар
15.03.2021 11:07 Відповісти
Перлина Криму Форос , пішов в рознос, до нього добрався фуйлосос.
показати весь коментар
15.03.2021 11:12 Відповісти
Настроения Крымчан значения не имеют. Можно подумать, если бы в 2014 году все 100% крымчан были бы настроены проукраински это на что-то могло повлиять.
показати весь коментар
15.03.2021 11:07 Відповісти
Все ж мають. Навряд хутін насмілився б ввести в Галичину
показати весь коментар
15.03.2021 12:32 Відповісти
Думки зпівпали.
показати весь коментар
15.03.2021 13:04 Відповісти
В чем проблема? Или вы думаете, что в Сирии, Ливии, Чечне или Дагестане живут любители русского мира? Да, вести войну на территории с дружественным местным населением легче, но это не имеет принципиального значения.
показати весь коментар
15.03.2021 13:05 Відповісти
я вас прошу. Якби в 2014 Польша ввела війська в Галичину, багато людей зайняло би таку ж позицію, як і кримчани. "Лишь би нє било войни"
показати весь коментар
15.03.2021 22:17 Відповісти
Это бы повлияло на все. Почему кацапы не пробуют провести свой говнореферендум в Галичине?
показати весь коментар
15.03.2021 13:03 Відповісти
Думаешь опасается результатов голосования?
показати весь коментар
15.03.2021 13:38 Відповісти
Боятся коктелей молотова с любого окна в любое своё транспортное средство. Очень сложно рисовать картинки по ТВ в такой ситуации.
показати весь коментар
16.03.2021 09:02 Відповісти
кизляков не крыс нету. где они?
показати весь коментар
15.03.2021 11:09 Відповісти
Нічого у того насЕленія не зміниться. При Україні було гарно, та хочуть вони в сесесер. Ватізм.
В окупованому Криму зростають антипутінські настрої, багато хто "жалкує про свій вибір у 2014 році", - російський блогер- "кримнашист" Горний - Цензор.НЕТ 1064
показати весь коментар
15.03.2021 11:09 Відповісти
Хачу в эссср, так молоды мы были, здоровье было в очередях стоять, потом придёшь домой бельишко вручную простирнешь вместе с кульками, сядешь вот так с мужем и гаваришь васхищенно.- Вася, а ведь скоро очередь наша на телик подходит, а сегодня прикинь я десять рулонов туалетки дастала...
показати весь коментар
16.03.2021 08:50 Відповісти
Агент Украины "Крым" успешно внедренный в тело россии в 2014году успешно выполняет свою задачу по подрыву экономики РФ и снижению уровня жизни рядовых россиян. Сопостовим с другим агентом Украины "авианосец адмирал кузнецов" который в течении двадцати лет планомерно уничтожали истребители плавдоки личный состав и главное авторитет ВМФ росии. СЛАВА УКРАИНЕ!
показати весь коментар
15.03.2021 11:10 Відповісти
Як сказав Класик - Крим далі русскім пасасать.
показати весь коментар
15.03.2021 11:40 Відповісти
а где малец, в бескозырке?
показати весь коментар
15.03.2021 11:10 Відповісти
Танцует с Кабыздоном под хер Александрова ...
показати весь коментар
15.03.2021 11:12 Відповісти
Ось...
показати весь коментар
15.03.2021 20:39 Відповісти
Морачок вже пару рокiв як ласти склеiв, кажуть бухати почав по чорному ..(з радощiв ?)
показати весь коментар
16.03.2021 08:08 Відповісти
Що, не та Росія, що в телевізорі, до вас дегенератів прийшла? В окупованому Криму зростають антипутінські настрої, багато хто "жалкує про свій вибір у 2014 році", - російський блогер- "кримнашист" Горний - Цензор.НЕТ 8506
показати весь коментар
15.03.2021 11:12 Відповісти
Головне, щоб це дійшло до дегенератів, яки зараз мешкають в Україні. Але на то вони й дегенерати, щоб не розуміти й не вчитися на помилках своїх однодумців.
показати весь коментар
15.03.2021 12:08 Відповісти
Не дійде, на то вони дегенерати і не будуть вчитися на помилках дурнів.
показати весь коментар
15.03.2021 20:25 Відповісти
горный - типичный хайпожер на теме крыма. я ЭМ давно читаю, сегодня он топит "крымнаш", как все похорошело, завтра - мывсеумрем, подохли львы в парке тайган, заборы канализация коррупция. я бы не рекомендовал считать "это" срезом общего мнения.
показати весь коментар
15.03.2021 11:13 Відповісти
Кілька разів попадалась з мережі інформація, що в Крим було переселено за час окупації більше півмільйона кочових кацапів. Тож треба їх десь селити. Не в куренях же та юртах їм жити. От і нищать природу заради цих випердишів недоімперії.
показати весь коментар
15.03.2021 11:14 Відповісти
Так я не поняв, це вже камні, чи ще ні?
показати весь коментар
15.03.2021 11:16 Відповісти
Хорошо что сожалеют, но выбра у них все равно не было.
показати весь коментар
15.03.2021 11:20 Відповісти
скрепы затрещали. бунт на крыме.
показати весь коментар
15.03.2021 11:21 Відповісти
Десь в новинах бачила, що біля Воронцовського палацу теж мітингують. Їм там заборонили прохід, а сам палац ще й досі на реконструкції. Одічалиє його точно знищать, як вони вміють.
показати весь коментар
15.03.2021 11:23 Відповісти
так, вони його вже "реконструювали". Зняли дах і пішов дощ.
показати весь коментар
15.03.2021 22:19 Відповісти
так вони ж самі хотіли:"...камні с нєба...!"
казали їм до того путіни і гундяєви: "...руSSкіє будут траву єсть, но нє паставіт іх Запад на калєні..."

а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
показати весь коментар
15.03.2021 11:23 Відповісти
Пришло время якутскому скульптору н увековечить танцующего морячка лепкой из дерьма.
показати весь коментар
15.03.2021 11:29 Відповісти
Доиграются Крымчане вот с этой вот, как её, русофобией. Выселят их принудительно-добровольно в Сибирь, а на их место завезут истинно скрепных россиян
показати весь коментар
15.03.2021 11:49 Відповісти
Гарна новина. Головне, що очікувана. Хтось прозрів в 2015 році. Хтось в 2020. За свої помилки треба відповідати.
показати весь коментар
15.03.2021 12:11 Відповісти
конечно деревья жалко, но сейчас главная задача вытянуть максимум бабла из бензоколонки, всё идёт по плану, а спортивная база нам пригодится.
показати весь коментар
15.03.2021 12:26 Відповісти
Крым - международная здравница и житница!
показати весь коментар
15.03.2021 12:27 Відповісти
в данный момент междукацапная, но это временно.
показати весь коментар
15.03.2021 12:31 Відповісти
а житница была до 2014 года кстати и слово международная в нынешних реалиях смахивает на Северную Корею В окупованому Криму зростають антипутінські настрої, багато хто "жалкує про свій вибір у 2014 році", - російський блогер- "кримнашист" Горний - Цензор.НЕТ 383
показати весь коментар
15.03.2021 19:13 Відповісти
А чому крисчан, щурів називають кримчанами? Вони гнилі щурі, продалися ворогу і не заперечували, щоб нас вбивали. І давно вони не Крим, а якийсь там південний округ Чечні, чи Краснодарських кізячків.
показати весь коментар
15.03.2021 13:48 Відповісти
рамзанка ваш крысчане)))
показати весь коментар
15.03.2021 13:59 Відповісти
так вам - иудам и надо.....
показати весь коментар
15.03.2021 14:54 Відповісти
"...и даже антипутинские настроения..!"
Ну точно хфашисти і Бандерівці!
показати весь коментар
15.03.2021 15:36 Відповісти
Йой! Ще трохи, і у Криму заведуться всілякі правосєкі!
Що ж це таке діється на білому світі?! Не інакше, лихі потойбічні пекельні парфуми розпочали масштабну деструктивну спецоперацію проти зкріпної смєхдєржави!
показати весь коментар
15.03.2021 17:35 Відповісти
"...истинное лицо современной России - денежный каток, на котором катятся бандиты и барыги." ©
Припливли. В "радную говєнь".

В окупованому Криму зростають антипутінські настрої, багато хто "жалкує про свій вибір у 2014 році", - російський блогер- "кримнашист" Горний - Цензор.НЕТ 8297
показати весь коментар
15.03.2021 20:29 Відповісти
В окупованому Криму зростають антипутінські настрої, багато хто "жалкує про свій вибір у 2014 році", - російський блогер- "кримнашист" Горний - Цензор.НЕТ 516
показати весь коментар
15.03.2021 20:34 Відповісти
В окупованому Криму зростають антипутінські настрої, багато хто "жалкує про свій вибір у 2014 році", - російський блогер- "кримнашист" Горний - Цензор.НЕТ 1445
показати весь коментар
15.03.2021 20:35 Відповісти
В окупованому Криму зростають антипутінські настрої, багато хто "жалкує про свій вибір у 2014 році", - російський блогер- "кримнашист" Горний - Цензор.НЕТ 1800
показати весь коментар
15.03.2021 20:36 Відповісти
В окупованому Криму зростають антипутінські настрої, багато хто "жалкує про свій вибір у 2014 році", - російський блогер- "кримнашист" Горний - Цензор.НЕТ 1936
показати весь коментар
15.03.2021 20:37 Відповісти
В окупованому Криму зростають антипутінські настрої, багато хто "жалкує про свій вибір у 2014 році", - російський блогер- "кримнашист" Горний - Цензор.НЕТ 3562
показати весь коментар
15.03.2021 20:38 Відповісти
Крысчане, а вот признайтесь, шо вы хотели от эрефии получить, чего у вас при Украине не было?
показати весь коментар
16.03.2021 08:53 Відповісти
Как в Крыму такой природы нет
нигде, а после семи лет вяличия количество пивных, рюмошных, стаканошных,
распивошных, пяльменных и рыгалошных превратило полуостров в истинную жемчужину русского мира, и лететь никуда не надо, во всяком случае, пока хахлы
мост не взорвали.
показати весь коментар
16.03.2021 18:08 Відповісти
Нащадки окупантів і колонізаторів з Московії ненавидять все українське,це крокодилячі сльози,таких,ще багато в Україні,єдине,що можна зробити,це провести тотальний екзамен для отримання громадянства з знання:української мови,історії України,традицій,тим хто не здав вручати посвідчення не громадянина,рівно,як виявленим сепаратистам,українофобам,озброєних бойовиків знищити.
показати весь коментар
15.03.2021 20:38 Відповісти
В окупованому Криму зростають антипутінські настрої, багато хто "жалкує про свій вибір у 2014 році", - російський блогер- "кримнашист" Горний - Цензор.НЕТ 3945
показати весь коментар
15.03.2021 20:39 Відповісти
В окупованому Криму зростають антипутінські настрої, багато хто "жалкує про свій вибір у 2014 році", - російський блогер- "кримнашист" Горний - Цензор.НЕТ 4618
показати весь коментар
15.03.2021 20:40 Відповісти
Ваш рабы теперь только ***** и его тоталитарая система.
показати весь коментар
15.03.2021 21:20 Відповісти
Втрата ВВП РФ щодо максимального показника 2013 року в 2018 склала $ 560 млрд, в 2019 приблизно $ 530 млрд, а в 2020 як мінімум $ 830 млрд, або сумарно $ 1,92 трлн.
Таким чином, без урахування орієнтовного щорічного приріст ВВП РФ в розмірі $ 70 - $ 140 млрд, з 2014 року втрати ВВП Росії склали більше $ 5,56 трлн. Ця ціна окупованій частині Донбасу, це ціна окупованого півострова Крим, це та ціна яку сплачує економіка Росії вже як 7 років поспіль. Кацапські ідіоти вирили собі могилу.
показати весь коментар
15.03.2021 22:17 Відповісти
Будем им билеты продавать, что бы видели от чего отказались.
показати весь коментар
15.03.2021 21:35 Відповісти
Очень приятно наблюдать, как кремлёвская крыса и его шестёрки вытирают ноги, втаптывают в грязь любителей руцкого мира и плешивого кремлёвского маньяка...
показати весь коментар
15.03.2021 22:26 Відповісти
То есть сожалеют о чем? расея уже не "дом", не "Родина"? Мда....Значит по тому насколько заполнен холодильник можна сказать о том что человек на Родине или нет? совсем запутались мацковские прихлебалы...
показати весь коментар
15.03.2021 22:46 Відповісти
Зато вы дома! о чем сожалеть? Камни уже есть не хочется?
показати весь коментар
15.03.2021 22:54 Відповісти
Жрите досыта, кацапского недомира!
показати весь коментар
16.03.2021 00:38 Відповісти
лично я рад что мы избавились от этого биомусора. не рад что таким способом.
показати весь коментар
16.03.2021 00:51 Відповісти
 
 