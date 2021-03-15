В окупованому Криму зростають антипутінські настрої, багато хто "жалкує про свій вибір у 2014 році", - російський блогер- "кримнашист" Горний. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Суспільство
В окупованому Криму зростають антиросійські, антикремлівські та антипутінські настрої.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Эхо Москвы", про це повідомляє російський блогер Олександр Горний.
За його словами, "місцеві, хто очікував від Росії добра і справедливості, побачили справжнє обличчя сучасної Росії - грошовий каток, на якому котяться бандити і бариги".
"За ці роки ми пережили різне, але ось, що я помітив ще в 2017 році. У жителів Криму з'явилася ностальгія за Україною, і я вважав це саме ностальгією, і не більше, але ситуація виявилася набагато серйознішою. Зараз точно я змушений визнати, що катастрофічно зростають антиросійські, антикремлівські і навіть антипутінські настрої на тлі того, що відбувається. Багато хто вже не соромиться про це відкрито говорити і шкодувати про свій вибір 2014 року", - наголосив Горний.
Зокрема, Горний розповів, як в окупованому Криму сотні жителів вийшли на захист Фороського парку, який окупаційна "влада" планує забудувати і знищити унікальні вікові дерева.
"Дуже боюся, що найближчими роками буде завдано непоправної шкоди природі та екології Криму. Його будуть банально і далі ґвалтувати за прикладом московської реновації, забудовуючи багатоповерховими шпаківнями і шикарними віллами, і палацами для обраних, у незайманих куточках кримської природи", - зазначив російський блогер.
Раніше "Крим.Реалії" повідомляли, що в окупованому Криму сотні людей вийшли на протест. Місцеві жителі обурені вирубкою десятків дерев, серед яких - безліч рідкісних, екзотичних і навіть червонокнижних. Усе це, за словами підконтрольних Росії "чиновників", роблять заради будівництва дитячої спортивної бази хокейного клубу з російського Татарстану.
Будь ласка, зачекайте...
казали їм до того путіни і гундяєви: "...руSSкіє будут траву єсть, но нє паставіт іх Запад на калєні..."
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Ну точно хфашисти і Бандерівці!
Що ж це таке діється на білому світі?! Не інакше, лихі потойбічні пекельні парфуми розпочали масштабну деструктивну спецоперацію проти зкріпної смєхдєржави!
Припливли. В "радную говєнь".
нигде, а после семи лет вяличия количество пивных, рюмошных, стаканошных,
распивошных, пяльменных и рыгалошных превратило полуостров в истинную жемчужину русского мира, и лететь никуда не надо, во всяком случае, пока хахлы
мост не взорвали.
Таким чином, без урахування орієнтовного щорічного приріст ВВП РФ в розмірі $ 70 - $ 140 млрд, з 2014 року втрати ВВП Росії склали більше $ 5,56 трлн. Ця ціна окупованій частині Донбасу, це ціна окупованого півострова Крим, це та ціна яку сплачує економіка Росії вже як 7 років поспіль. Кацапські ідіоти вирили собі могилу.