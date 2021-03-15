"Урочисто присягаю": Воїни 1-ї окремої штурмової роти ДУК ПС склали присягу добровольця на Донбасі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Військовослужбовці першої окремої штурмової роти Добровольчого українського корпусу "Правий сектор" склали присягу добровольця.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, який був присутній на події.

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14 березня Україна відзначала День добровольців. Урочистості відбувалися майже по всій країні. Українці згадували тих, хто навесні 2014 року добровільно став на захист держави, яка опинилася перед загрозою окупації з боку російських найманців.

Цього дня на базі першої окремої штурмової роти ДУК "Правий сектор" під командуванням Дмитра Коцюбайла (позивний Да Вінчі) воїни підрозділу склали присягу добровольця.

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