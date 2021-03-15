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"Урочисто присягаю": Воїни 1-ї окремої штурмової роти ДУК ПС склали присягу добровольця на Донбасі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Суспільство
Військовослужбовці першої окремої штурмової роти Добровольчого українського корпусу "Правий сектор" склали присягу добровольця.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, який був присутній на події.
14 березня Україна відзначала День добровольців. Урочистості відбувалися майже по всій країні. Українці згадували тих, хто навесні 2014 року добровільно став на захист держави, яка опинилася перед загрозою окупації з боку російських найманців.
Цього дня на базі першої окремої штурмової роти ДУК "Правий сектор" під командуванням Дмитра Коцюбайла (позивний Да Вінчі) воїни підрозділу склали присягу добровольця.
Топ коментарі
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16 год ·
Сьогодні на базі Першої Окремої Штурмої Роти ДУК ПС відбулась визначна подія!
Сьогодні я, командир корпусу, начальник штабу та 28 бійців роти склали присягу Добровольця на вірність українському народу.
Для кожного з нас слова вимовлені у присязі наповнені великими сенсами та відповідальністю.
Ми стали на захист України та народу в 2014.
Ми продовжуємо свою боротьбу і донині. До перемоги!
Вірні завжди!
Слава Україні!
Слава нації!