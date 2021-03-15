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війна (12800) присяга (93) Донбас (21169) військовослужбовці (3401) Правий сектор (307) добровольці (561) Ухман Михайло (206)

"Урочисто присягаю": Воїни 1-ї окремої штурмової роти ДУК ПС склали присягу добровольця на Донбасі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

Військовослужбовці першої окремої штурмової роти Добровольчого українського корпусу "Правий сектор" склали присягу добровольця.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, який був присутній на події.

14 березня Україна відзначала День добровольців. Урочистості відбувалися майже по всій країні. Українці згадували тих, хто навесні 2014 року добровільно став на захист держави, яка опинилася перед загрозою окупації з боку російських найманців.

Цього дня на базі першої окремої штурмової роти ДУК "Правий сектор" під командуванням Дмитра Коцюбайла (позивний Да Вінчі) воїни підрозділу склали присягу добровольця.

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Урочисто присягаю: Воїни 1-ї окремої штурмової роти ДУК ПС склали присягу добровольця на Донбасі 01
Урочисто присягаю: Воїни 1-ї окремої штурмової роти ДУК ПС склали присягу добровольця на Донбасі 02
Урочисто присягаю: Воїни 1-ї окремої штурмової роти ДУК ПС склали присягу добровольця на Донбасі 03
Урочисто присягаю: Воїни 1-ї окремої штурмової роти ДУК ПС склали присягу добровольця на Донбасі 04

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Топ коментарі
+26
Героям слава!
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15.03.2021 11:45
+24
Бережи вас боже.
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15.03.2021 11:46
+15
Щоб шаблі не брали і кулі минали.
Бережіть себе, шана вам від всіх.
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15.03.2021 11:52
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Героям слава!
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15.03.2021 11:45 Відповісти
Бережи вас боже.
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15.03.2021 11:46 Відповісти
Щоб шаблі не брали і кулі минали.
Бережіть себе, шана вам від всіх.
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15.03.2021 11:52 Відповісти
З Домбасу стало чути завивання. Правосєкі! Атас!!!
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15.03.2021 11:58 Відповісти
То гудок ДТЭКовский = ненадолго, скоро увянет.
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15.03.2021 12:24 Відповісти
Дмитро Коцюбайло

16 год ·

Сьогодні на базі Першої Окремої Штурмої Роти ДУК ПС відбулась визначна подія!

Сьогодні я, командир корпусу, начальник штабу та 28 бійців роти склали присягу Добровольця на вірність українському народу.

Для кожного з нас слова вимовлені у присязі наповнені великими сенсами та відповідальністю.

Ми стали на захист України та народу в 2014.

Ми продовжуємо свою боротьбу і донині. До перемоги!

Вірні завжди!
Слава Україні!

Слава нації!
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15.03.2021 12:08 Відповісти
Смерть ворогам!
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15.03.2021 12:21 Відповісти
Треба щоб весь склад ВСУ перетворити в ПС. Тоді всім кацапам точна буде *******.
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15.03.2021 13:27 Відповісти
благослови вас Господь, Герои Украины!
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15.03.2021 13:52 Відповісти
оно в всу входит или так махновщина)
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15.03.2021 13:57 Відповісти
рота как взвод учебный, но как говорят за одного битого двух не битых дают, Слава Україні!!!
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15.03.2021 15:50 Відповісти
 
 