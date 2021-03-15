Заступника директора департаменту Держаудитслужби затримано на одержанні $5 тис. хабаря за сприяння в повторній участі в тендері, - Офіс генпрокурора. ФОТО
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За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора викрито та повідомлено про підозру заступнику директора одного з департаментів Державної аудиторської служби України за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора України.
За даними слідства, протягом 2021 року службовець вимагав від представника підприємства 5 тис доларів США неправомірної вигоди. За ці кошти він обіцяв сприяти у складенні висновку щодо порушення законодавства про публічні закупівлі, допущені замовником, що дозволило б підприємству повторно взяти участь у тендері, який воно програло.
Після одержання всієї суми коштів його затримано правоохоронцями в порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Проводяться першочергові слідчі дії, встановлюються інші особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення.
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