Невідомий пошкодив пам'ятник Героям Небесної Сотні в Житомирі. Поліція встановлює особу вандала. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Житомирі невідомий пошкодив пам'ятник Героям Небесної Сотні.

Про це голова Житомирської обласної ради Володимир Федоренко повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"У ніч з 14 на 15 березня було вчинено неприпустимий акт вандалізму щодо пам’ятника Героям Небесної Сотні. Цей акт наруги над пам’яттю нашого народу, тих людей, що поклали своє життя у боротьбі за європейські цінності. Вандали сплюндрували не тільки пам’ятник, а й саму пам'ять", - написав він.

Федоренко уточнив, що в зв'язку з цим фактом він звернувся із заявою до начальникам ГУ НП області та обласного управління УСБУ.

"Обіцяю, винні будуть покарані, і я особисто зроблю їх "відомими", щоб кожен бачив, чия рука піднялася на національний символ", - додав голова облради.





За даними департаменту комунікацій Нацполіції Житомирської області, за допомогою камер відеоспостереження поліцейські встановили точний час правопорушення - 8:59. Також на записах знято обличчя хлопця. Наразі тривають заходи для встановлення особи правопорушника.

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