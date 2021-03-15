УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
31807 відвідувачів онлайн
Фото Події
5 396 12
Житомир (339) пам'ятник (695) вандалізм (382) Небесна Сотня (373)

Невідомий пошкодив пам'ятник Героям Небесної Сотні в Житомирі. Поліція встановлює особу вандала. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

У Житомирі невідомий пошкодив пам'ятник Героям Небесної Сотні.

Про це голова Житомирської обласної ради Володимир Федоренко повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"У ніч з 14 на 15 березня було вчинено неприпустимий акт вандалізму щодо пам’ятника Героям Небесної Сотні. Цей акт наруги над пам’яттю нашого народу, тих людей, що поклали своє життя у боротьбі за європейські цінності. Вандали сплюндрували не тільки пам’ятник, а й саму пам'ять", - написав він.

Федоренко уточнив, що в зв'язку з цим фактом він звернувся із заявою до начальникам ГУ НП області та обласного управління УСБУ.

"Обіцяю, винні будуть покарані, і я особисто зроблю їх "відомими", щоб кожен бачив, чия рука піднялася на національний символ", - додав голова облради.

Невідомий пошкодив памятник Героям Небесної Сотні в Житомирі. Поліція встановлює особу вандала 01


Невідомий пошкодив памятник Героям Небесної Сотні в Житомирі. Поліція встановлює особу вандала 02

Невідомий пошкодив памятник Героям Небесної Сотні в Житомирі. Поліція встановлює особу вандала 03

Невідомий пошкодив памятник Героям Небесної Сотні в Житомирі. Поліція встановлює особу вандала 04

За даними департаменту комунікацій Нацполіції Житомирської області, за допомогою камер відеоспостереження поліцейські встановили точний час правопорушення - 8:59. Також на записах знято обличчя хлопця. Наразі тривають заходи для встановлення особи правопорушника.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Луцькі школярі танцювали на могилах заради переглядів у TikTok. ВIДЕО

Невідомий пошкодив памятник Героям Небесної Сотні в Житомирі. Поліція встановлює особу вандала 05

Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
 Підтримати Цензор.НЕТ
Топ коментарі
+25
Видно по фото , що мерзотник ватний !
показати весь коментар
15.03.2021 13:17
+16
ватная морда явно лишена признаков интеллекта
показати весь коментар
15.03.2021 13:50
+13
Заказ отработал от рашистов , мразь
показати весь коментар
15.03.2021 13:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Видно по фото , що мерзотник ватний !
показати весь коментар
15.03.2021 13:17 Відповісти
Заказ отработал от рашистов , мразь
показати весь коментар
15.03.2021 13:32 Відповісти
ватная морда явно лишена признаков интеллекта
показати весь коментар
15.03.2021 13:50 Відповісти
Лугандонов на учет нужно ставить.
показати весь коментар
15.03.2021 13:54 Відповісти
Рязанська морда...
показати весь коментар
15.03.2021 14:06 Відповісти
Що цікаво. Це адміністративний центр міста Житомира: на майдані Корольова розташовані обласна рада, обладміністрація, міська рада та управління ВДШВ МІністерства оборони. Неподалік відділення поліції. Всі мають спецохорону, камери спостереження (Окрім загальноміських). Невже не затримають злочинців?!
показати весь коментар
15.03.2021 14:06 Відповісти
Урод.
показати весь коментар
15.03.2021 16:26 Відповісти
Тупой имбицил...
показати весь коментар
15.03.2021 16:35 Відповісти
Може воно з Донецька, там таких з відсутньою мораллю багато...
показати весь коментар
15.03.2021 20:51 Відповісти
Коли вже по закону у всіх меморіалів, пам ятників, і пам яток національного
значення почнуть встановлювати обов язкове відеоспостереження - цей
вандалізм з боку ватно/ сєпарської публіки ніколи не закінчиться, це всі
розуміють Невідомий пошкодив пам'ятник Героям Небесної Сотні в Житомирі. Поліція встановлює особу вандала - Цензор.НЕТ 5981
показати весь коментар
15.03.2021 20:53 Відповісти
мало того, если бы при этом создали центры быстрого реагирования, было бы желание у господина Авакова, но это сомнительно
показати весь коментар
15.03.2021 22:15 Відповісти
Такое мог сотворить только сын шлюхи подзаборной
показати весь коментар
16.03.2021 01:04 Відповісти
 
 