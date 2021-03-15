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Правоохоронці оприлюднили фото підозрюваного у вбивстві та зґвалтуванні 7-річної дівчинки на Херсонщині. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Нині правоохоронці проводять збір речових доказів у будинку чоловіка, заарештованого за підозрою у вбивстві та зґвалтуванні 7-річної Марії Борисової із села Щасливе Олешківського району Херсонської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції Херсонської області.

"Надалі поліція і прокуратура дотримуватимуться чіткої позиції і наполягатимуть на максимально відповідному покаранні - це довічне позбавлення волі", - наголошується в повідомленні.

Крім цього, правоохоронці також оприлюднили фото підозрюваного, а також місцевості, де було виявлено тіло дівчинки.

Правоохоронці оприлюднили фото підозрюваного у вбивстві та зґвалтуванні 7-річної дівчинки на Херсонщині 01
Правоохоронці оприлюднили фото підозрюваного у вбивстві та зґвалтуванні 7-річної дівчинки на Херсонщині 02
Правоохоронці оприлюднили фото підозрюваного у вбивстві та зґвалтуванні 7-річної дівчинки на Херсонщині 03
Як повідомлялося, чоловікові 62 роки. Він - житель селища і знайомий сім'ї загиблої. Слідство триває.

Також читайте: Підозрюваний у вбивстві та зґвалтуванні 7-річної дівчинки на Херсонщині неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності і дружив з її батьком, - Нацполіція

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Топ коментарі
+40
На престарелую арахамию похож Правоохранители обнародовали фото подозреваемого в убийстве и изнасиловании 7-летней девочки на Херсонщине - Цензор.НЕТ 6676
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15.03.2021 13:46
+13
Я хочу что бы обвиняя публично человека и выставляя его персональные данные и фото - так же выкладывали НЕОПРОВЕРЖИМЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ЕГО ВИНЫ !!! Или не писать НИЧЕГО и НИЧЕГО не выкладывать о нём !!!
Пока не будет приговора суда !!!
Я прошлом сам мент и ПРЕКРАСНО ЗНАЮ, как можно из человека, а уж тем более ранее судимого. сделать козла отпущения, а уж еще предварительно создав о нем ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ общественное мнение...!!!
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15.03.2021 14:11
+10
И СНОВА НИЧЕГО в качестве НЕОПРОВЕРЖИМЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ВИНЫ... !!!
Зачем нам эти фото... что она нам дает !?
По-моему нас начинают водить занос...
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15.03.2021 13:53
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Мутняк какой-то.
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15.03.2021 13:45 Відповісти
На престарелую арахамию похож Правоохранители обнародовали фото подозреваемого в убийстве и изнасиловании 7-летней девочки на Херсонщине - Цензор.НЕТ 6676
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15.03.2021 13:46 Відповісти
Правоохоронці оприлюднили фото підозрюваного у вбивстві та зґвалтуванні 7-річної дівчинки на Херсонщині - Цензор.НЕТ 3060
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15.03.2021 14:54 Відповісти
арахимия это похож на замореного галустяна подгрибами)
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15.03.2021 15:41 Відповісти
Это пожизненно его кормить нужно и крышу над головой давать,что за жесть,это не то наказание которое он заслуживает,електрический стул минимум,и несколько попыток как на видео что гуляло в интернете.
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15.03.2021 13:49 Відповісти
Зона ему будет "веселее". Будет мечтать о стуле если доживет.
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15.03.2021 13:54 Відповісти
побрезгуют.
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15.03.2021 13:55 Відповісти
Их не пользуют. Они там подыхают очень жуткой смертью.
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15.03.2021 13:59 Відповісти
Палицею не побрєзгуют...
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15.03.2021 14:16 Відповісти
И СНОВА НИЧЕГО в качестве НЕОПРОВЕРЖИМЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ВИНЫ... !!!
Зачем нам эти фото... что она нам дает !?
По-моему нас начинают водить занос...
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15.03.2021 13:53 Відповісти
а що би ви конкретно хотіли побачити? Залишки його сперми на трупі і висновок експертизи?
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15.03.2021 14:05 Відповісти
Я хочу что бы обвиняя публично человека и выставляя его персональные данные и фото - так же выкладывали НЕОПРОВЕРЖИМЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ЕГО ВИНЫ !!! Или не писать НИЧЕГО и НИЧЕГО не выкладывать о нём !!!
Пока не будет приговора суда !!!
Я прошлом сам мент и ПРЕКРАСНО ЗНАЮ, как можно из человека, а уж тем более ранее судимого. сделать козла отпущения, а уж еще предварительно создав о нем ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ общественное мнение...!!!
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15.03.2021 14:11 Відповісти
Якщо ви у минулому мент, то як ви можете писати подібний маразм: выставляя его персональные данные и фото - так же выкладывали НЕОПРОВЕРЖИМЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ЕГО ВИНЫ !!!
Вам КПК подарувати? Чи самі нагуглите, де, хто, коли і кому надає докази вини?
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15.03.2021 14:28 Відповісти
Для начала САМИ ЧИТАЙТЕ законы !!!
И не зацикливайтесь на КПК !!!
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15.03.2021 14:29 Відповісти
угу... ви в суд на розгляд особливо тяжкого злочину підете не з КПК, а із ЗУ "Про захист персональних даних"? От тому у нас і поліція така, бо рівень у них ваш...
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15.03.2021 14:32 Відповісти
УГУ - нормальный адвокат с суд пойдет с ЛЮБОЙ бумажкой, даже с скрином от ЦЕНЗОР НЕТ, в подтверждение того, что информация о его клиенте была в характеристтике искажена путем манпуляци обвинение общественным мнением... и т.д. Что в свою очередь будет позволять виновному уклоняться от ответа или затягивать процесс !!!
ВСЁ МОЖЕТ ВЫЛЕЗТИ БОКОМ !!!
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15.03.2021 14:36 Відповісти
Удачі. Часто берете із собою в суд скрини з Цензора? А потім що з ними робите, до дупи прикладаєте, чи до голови? Ви шановний із правосуддям помилились. Ми не у США. Це там досліджують усю біографію, характеристику, а нас, тільки по неповнолітнім і те, для виду, а решта, це формальність. Довідку про судимість подивляться, щоби знати чи не на 75ці і чи раніше відбував реальне покарання і на тому, дослідження закінчується.
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15.03.2021 14:48 Відповісти
Я беру ВСЁ, что может быть важным и полезным !!! НЕ зависимо от того, срабатывало ли это раньше !!!
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15.03.2021 15:15 Відповісти
От бачте яка між ними різниця, а я беру тільки те, що має значення.
Шкільні грамоти і вимпели з піонерії, вам не допомагають? Тоді візьміть малюнків із садочка обвинуваченого, точно спрацює
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15.03.2021 15:21 Відповісти
"В берете що має значення." - потому, что вы приспособленец и вам на самом деле похер правосудие и будет ли сидеть ИМЕННО ВИНОВНЫЙ , а НЕ ВИНОВНЫ - НЕ БУДЕТ СИДЕТЬ !!!
Вам важно - себе сделать статичстику...
Был у меня такой коллега... - правда, потом от сам сел на 4 года... )) в Менскую ... Тоже ОЧЕНЬ любил показатель...!!!
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15.03.2021 15:30 Відповісти
та ну... а я думав тому, що я професіонал і юрист, не рівня колишньому менту
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15.03.2021 15:41 Відповісти
"професіонал " !? ))
У вас я смотрю - Напалеонова болезнь... корона не жмёт ? ))
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15.03.2021 16:10 Відповісти
та ні. Це ж має своє вираження, в матеріальному плані. В розмірі моїх гонорарів.
Корона, це не до мене... А що таке, мент, образився? Я ж знаю, що серед вас, людей із нормальною юр.освітою фактично не має, тому хіба важко було вгадати твій рівень? А ще й пости твої дилетантські...
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16.03.2021 11:07 Відповісти
Можешь не продолжать... ) С тобой неуч и бездарь уже всё ясно !
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16.03.2021 11:22 Відповісти
Теж мені, відкриття зробив. Я ще не бачив дурнів, які би не вважали себе розумнішими за тих, кого не розуміють.
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16.03.2021 11:25 Відповісти
Самокритика - это хорошо... Вы на пути в выздоровлению... ))
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16.03.2021 16:19 Відповісти
"Ви шановний із правосуддям помилились. Ми не у США." - я а я пытаюсь её изменить , а не смириться !!
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15.03.2021 15:16 Відповісти
Вас би здивувало правосуддя США. Це далеко не те, як ви собі уявляєте
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15.03.2021 15:22 Відповісти
Вы ОЧЕНЬ НЕ ВНИМАТЕЛЬНЫЙ ! - ГДЕ я сказал. что меня интересует "правосудие США " !? Вы и дела наверно так же ведете...
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15.03.2021 15:31 Відповісти
А что такое по вашему, "впрошломментскому", есть "персональные данные"? Может, вы про ментов только книжку читали? Очень давно. В детстве. Не? Правоохоронці оприлюднили фото підозрюваного у вбивстві та зґвалтуванні 7-річної дівчинки на Херсонщині - Цензор.НЕТ 7341
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15.03.2021 14:52 Відповісти
Именно "по" книжке ))
По "книжке" УК, УПК и.д.
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15.03.2021 15:03 Відповісти
Оно и видно. Правоохоронці оприлюднили фото підозрюваного у вбивстві та зґвалтуванні 7-річної дівчинки на Херсонщині - Цензор.НЕТ 3166 Село проживания и возраст- афигенные "персональные данные"! Правоохоронці оприлюднили фото підозрюваного у вбивстві та зґвалтуванні 7-річної дівчинки на Херсонщині - Цензор.НЕТ 3166 Плюс забрюленная фотка. Не позорьтесь сами и не позорьте ментов.
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15.03.2021 15:12 Відповісти
Для тех, кто там проживает и кто будет давать на него "характеризующий материал" - достаочно, для того, что бы они "поняли" о ком идет речь !
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15.03.2021 15:17 Відповісти
..красава...((((((((((((((((((((((((((((((9= очень понятно, каким ты был ментом....((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
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16.03.2021 00:43 Відповісти
и ЧТО тебя смутило !?
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16.03.2021 00:44 Відповісти
А теперь на основе созданного общественного мнения менты как минимум ВЕЗДЕ НА НЕГО ПОЛУЧАТ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ !!! даже если ранее люди были о нем положительного мнения ! А эти характеристики лягут в дело - как очередная ВАЖНАЯ бумажка
И т.д.
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15.03.2021 14:12 Відповісти
Та кому в нашому суді нах.р потрібні його характеристики??
Їх часто навіть не досліджують. Довідка пробації і та суто формальна. А от поліграф він має право пройти, якщо звісно бажає.
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15.03.2021 14:29 Відповісти
А тут кому как... ! дело случая... Дело можно развалить ЛЮБОЙ оплошностью обвинения !!!!
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15.03.2021 14:38 Відповісти
Ми говоримо про те, як відмазати вбивцю? Звісно що можно. Можно через халатність слідчого, а можно і за великі бабки. Усе можно в цій країні, наш "шановний" колишній мент, усе, от тільки дівчинку цю не можливо воскресити.
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15.03.2021 14:42 Відповісти
Мы говорим - о ЗАКОННОСТИ ! и ЗАКОННОЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ !!!
я ХОЧУ, ЧТО БЫ ПРЕСТУПНИК БЫЛ НАКАЗАН, А НЕВИНОВНЫЙ - НЕТ !!!
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15.03.2021 14:44 Відповісти
Вот тут вы заблуждаетесь! Характеристики всегда используются для именьшения/увеличения срока (Типичный приговор: "Поскольку обвиняемый ранее преступлений не совершал.....и везде характеризуется как хороший семьянин, ответственный работник и т.п., а так же имеет на содержании жену, тещу..... , расскаивается в совершенном преступлении, назначить наказание в виде *** условно")
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15.03.2021 14:46 Відповісти
И наоборот если рецидивист, имеешь плохие характеристики (т.е. склонен к противоправным действиям) можещь схлопотать и по максимуму.
Принять или не принять характеристику как довод решает судья (зачастую небесплатно) особенно если дело не особо зашкварное
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15.03.2021 14:49 Відповісти
решает судья (зачастую небесплатно).
Якщо це вирішується за гроші, то суддя до уваги бере суму і кількість нулів, а не характеристику. Тому, яке нах.р різниця, що і хто в ту характеристику напише, тим паче, що це явно буде не ЦН.

Рецидив, є такий термін, рецидивіст, був раніше, зараз ні. Але це визначається не характеристикою, а довідкою про наявність/відсутність судимостей, а на неї, ніякі публікації не впливають.
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15.03.2021 14:52 Відповісти
Есть анекдот про судей:
Приходит, один судья к другому, за советом
- Понимаешь в такую ситуацию попал. Одна сторона дала 40 тыс, а потом пришла вторая сторона и дала 50 тыс. Вторые дали больше и отказать совесть не позволила, а первым не станешь же возвращать, да и не хочется. Что делать? Как судить?
Второй подумал...
- Тем, что дали 50 тыс., отдай 10 тыс и суди по справедливости
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15.03.2021 15:00 Відповісти
А это уже НИ ХЕРА НЕ ОБЪЕКТИВНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ- А ПОДГОНКА ПОД "ОТВЕТ"
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15.03.2021 14:14 Відповісти
той, хто проводить розслідування, на 99,99999% не має жодного відношення до публікації цих фото. Це якась пресслужба тупа + журналісти у погоні за рейтингами, а слідчій групі зараз не до того.
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15.03.2021 14:34 Відповісти
А КАКАЯ РАЗНИЦА - если этим может воспользоваться во вред !?
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15.03.2021 14:39 Відповісти
На шкоду кому? Вбивці? Безпідставно звинуваченому? Бачте, як мораль змінюється на очах... Не пишіть дурню, нікому подібні публікації зашкодити не можуть. Неприємно, особливо якщо має рідних, їм у першу чергу, але це загальний рівень нашого розвитку.
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15.03.2021 14:44 Відповісти
А с ЧЕГО ВЫ ВЗЯЛИ, что ИМЕННО ЭТОТ человек УБИЙЦА !? вОТ ВИДИТЕ -НА ВАС ПОДЕЙСТВОВАЛ вброс !!!
Я и без вас знаю, про "честность" и судей и ментов и прокуроров !!! И меня такое положение НЕ УСТРАИВАЕТ !
Я за ЧЕСТНОЕ НЕ ПРЕДВЗЯОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ !!!
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15.03.2021 15:12 Відповісти
Ні, я схилявся до думки, що це ви вбивця, але слідчий як завжди накосячив і притяг невинуватого.
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15.03.2021 15:19 Відповісти
Доказательства в студию!
Ваш пост - только очередное подтверждение, что вы балобол, не профессионал, а преспособленец. Вам похер, на доказательства, вам нужен "выполнение плана" !
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15.03.2021 15:33 Відповісти
Вступай в справу і знайомся, а я... безкоштовно справи не вивчаю.
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15.03.2021 15:39 Відповісти
Зато ты без знания дела - СТОИШЬ свое обвинение... ПРОСТО ПЕРВОКЛАССНЫЙ "профессионал2 .. ! )))
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15.03.2021 16:11 Відповісти
Єдине, що я написав, так це про недоцільність подібної дискусії.
А от ти, чомусь обстоюєш позицію, навіть не винуватості цієї особи, а скоріше - менти лайно, вони усі справи фальсифікують і притягають тільки невинуватих. Звідки така дурня у тебе в макітрі, я не знаю.
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16.03.2021 11:04 Відповісти
Я смотрю, ты не только говно-юрист, а еще и дятел, который или читать не умеет или не понимает смысла написанного...
Укажи мне ГДЕ Я : "обстоюю позицію, навіть не винуватості цієї особи" !? КОНКТЕРНО , а не твои домысли !!!
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16.03.2021 11:21 Відповісти
А с ЧЕГО ВЫ ВЗЯЛИ, что ИМЕННО ЭТОТ человек УБИЙЦА !? вОТ ВИДИТЕ -НА ВАС ПОДЕЙСТВОВАЛ вброс !!!

І це відповідь на мої пости змістом яких є одна проста думка - немає чого тут обговорювати.
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16.03.2021 11:31 Відповісти
Это "утверждение" ? ))

Мда... вы действительно - странный...
Вы не видели там ЗНАКА ВОПРОСА !?

Я спрашивал, на каких ОБЪЕКТИВНЫХ основаниях (опубликованных в статье) ВЫ тали на сторону обвинения - признав виновным этого человека !
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16.03.2021 16:17 Відповісти
А я, з першого посту стверджував, що не має що тут обговорювати, тому що подібні статті не мають нічого спільного із розслідуванням і апріорі не можуть щось доводити, чи спростовувати. Може вам слід навчитись читати, для початку?
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16.03.2021 16:38 Відповісти
"А я, з першого посту стверджував, що не має що тут обговорювати, тому що подібні статті не мають нічого спільного із розслідуванням і апріорі не можуть щось доводити, чи спростовувати." - вы ЛЖОТЕ ! Вы это начали говорить ГОРАЗДО позже, тогда, когда не смогли аргументировать свое упрямство !
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16.03.2021 17:14 Відповісти
ВЫ тали на сторону обвинения - признав виновным этого человека !

ДЕ???
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16.03.2021 16:39 Відповісти
а вы прочтите свои посты и увидите !
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16.03.2021 17:12 Відповісти
А вы уверены на 100% что это он убийца?зная наше правосудия вы верите наивно так новостях от мусоров и желаете сгнить,даже написали подозреваемый не удивлюсь что мужик оказался не в том районе и не в том месте на него можно навешать,могут пытками заставить на камеру всё что захотят ещё,как было с караванским стрелком,как есть с Антоненком,а настоящий убийца на воле,сомневаюсь по поводу 53 летнего мужика такое делать с ребёнком
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15.03.2021 14:17 Відповісти
А ви впевнені, що подібного роду дискусія має право на існування? Я що Ванга?
Є факт - згвалтування та вбивство малолітньої дівчини. Хто би це не зробив, він покидьок і злодій. За вашою логікою, усі, кого би не впіймали менти - невинуваті люди. Для цього і є слідчий, прокурор, адвокат, суд, а на подібних сайтах, докази конкретного кримінального провадження не викладають і не досліджують.
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15.03.2021 14:26 Відповісти
ВСЕ не виноваты, пока НЕТ решения суда, или как минимум не известны НЕОПРЕВЕРЖИМЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ !!!! У ВАС ЕСТЬ НЕОПРЕВЕРЖИМЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ именно ЭТОГО чеоовека, что вы так рьяно "гоните" на него !?
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15.03.2021 15:14 Відповісти
саме так, але колишній мент "правознавець" мав би знати, що КПК передбачає статус підозрюваного. Це офіційний статус, надає певні права та покладає обов'язки. Як я бачу із змісту статті, саме про підозрюваного йде мова. А чому ви вимагаєте докази вини, для підозрюваного, я не знаю. Докази обгрунтованої підозри, це одне, а докази вини, це інше.
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15.03.2021 15:18 Відповісти
Зачем размывать/замазывать лицо на фото, если новость про "обнародовали фото". Или раз уж не хотите/можете показывать лицо, тогда о чем эта новость?
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15.03.2021 13:56 Відповісти
новость в том, что убийца найден, за оперативность ждут поощрения, уже приготовили дырки в погонах и ж опе
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15.03.2021 14:00 Відповісти
А где , пилят, хфото!!!
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15.03.2021 14:02 Відповісти
А врадиевские поди на свободе уже, а не меньше виноватых прокуроров вообще повысили...
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15.03.2021 14:11 Відповісти
я смотрю, читаю и не понимаю....... ну вот как? зачем? почему?
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15.03.2021 14:20 Відповісти
Тоже не понимаю- как так можно??? 62 года (раньше, правда, писали, что 52, но похоже, он таки старше). Как подняться может на такого маленького ребенка??? И что за "удовольствие"?.....
Думаю, что оценивать его по человеческим меркам нельзя. Ибо это нелюдь.
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15.03.2021 14:46 Відповісти
Ух ты,какие фото. Что это у него? Макияж?
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15.03.2021 14:22 Відповісти
Якщо згвалтував повинні бути аналіз біоматералу, який дає і групу крові, і ДНК гвалтівника, а на фото якась недобудова, де могли або внести або скинути зверху тіло. Тому там слідів повинно бути море, і їх відбитків. Про це немає інформації, і чомусь службові собаки не задіяні. Повинні бути факти, а не фантазії з Кагарлика.
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15.03.2021 14:30 Відповісти
Была информация. Его не арестовывали, пока не получили предварительные результаты экспертиз. Что ещё нужно?
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15.03.2021 14:43 Відповісти
До суда нельзя фото показывать, он может оказаться не при делах.
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15.03.2021 14:39 Відповісти
...может оказаться не при делах , а его уже линчевали .... Правоохоронці оприлюднили фото підозрюваного у вбивстві та зґвалтуванні 7-річної дівчинки на Херсонщині - Цензор.НЕТ 6199
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15.03.2021 15:30 Відповісти
Житло - по вітру, родичів - теж....
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15.03.2021 14:41 Відповісти
Бомжара какой-то. Непонятно, зачем было это животное спасать, когда он вскрылся? Места среди людей ему уже НЕТ. Хотя не известно, что хуже- самоубиться или довічно петушарить.
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15.03.2021 14:41 Відповісти
200% любитель рюсського мира!
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15.03.2021 15:16 Відповісти
так вскрыться и любой дурак может , сверху)
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15.03.2021 15:31 Відповісти
Он в 2005г. вышел из мест заключения,сидел за изнасилование.
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15.03.2021 16:19 Відповісти
Пора возвращать смертную казнь за убийства детей и т.д.Кастрация под корень всего за изнасилования и педофилию.В списке открытые что натворил.Эту заразу нада истреблять на государственном уровне уже вчера.
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15.03.2021 17:21 Відповісти
Кугут обыкновенный.
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15.03.2021 18:07 Відповісти
А зачем показывать подозреваемых? Что уже доказали его вину, что был суд?
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15.03.2021 18:49 Відповісти
 
 