Правоохоронці оприлюднили фото підозрюваного у вбивстві та зґвалтуванні 7-річної дівчинки на Херсонщині. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
Нині правоохоронці проводять збір речових доказів у будинку чоловіка, заарештованого за підозрою у вбивстві та зґвалтуванні 7-річної Марії Борисової із села Щасливе Олешківського району Херсонської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції Херсонської області.
"Надалі поліція і прокуратура дотримуватимуться чіткої позиції і наполягатимуть на максимально відповідному покаранні - це довічне позбавлення волі", - наголошується в повідомленні.
Крім цього, правоохоронці також оприлюднили фото підозрюваного, а також місцевості, де було виявлено тіло дівчинки.
Як повідомлялося, чоловікові 62 роки. Він - житель селища і знайомий сім'ї загиблої. Слідство триває.
Топ коментарі
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Будь ласка, зачекайте...
Зачем нам эти фото... что она нам дает !?
По-моему нас начинают водить занос...
Пока не будет приговора суда !!!
Я прошлом сам мент и ПРЕКРАСНО ЗНАЮ, как можно из человека, а уж тем более ранее судимого. сделать козла отпущения, а уж еще предварительно создав о нем ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ общественное мнение...!!!
Вам КПК подарувати? Чи самі нагуглите, де, хто, коли і кому надає докази вини?
И не зацикливайтесь на КПК !!!
ВСЁ МОЖЕТ ВЫЛЕЗТИ БОКОМ !!!
Шкільні грамоти і вимпели з піонерії, вам не допомагають? Тоді візьміть малюнків із садочка обвинуваченого, точно спрацює
Вам важно - себе сделать статичстику...
Был у меня такой коллега... - правда, потом от сам сел на 4 года... )) в Менскую ... Тоже ОЧЕНЬ любил показатель...!!!
У вас я смотрю - Напалеонова болезнь... корона не жмёт ? ))
Корона, це не до мене... А що таке, мент, образився? Я ж знаю, що серед вас, людей із нормальною юр.освітою фактично не має, тому хіба важко було вгадати твій рівень? А ще й пости твої дилетантські...
По "книжке" УК, УПК и.д.
И т.д.
Їх часто навіть не досліджують. Довідка пробації і та суто формальна. А от поліграф він має право пройти, якщо звісно бажає.
я ХОЧУ, ЧТО БЫ ПРЕСТУПНИК БЫЛ НАКАЗАН, А НЕВИНОВНЫЙ - НЕТ !!!
Принять или не принять характеристику как довод решает судья (зачастую небесплатно) особенно если дело не особо зашкварное
Якщо це вирішується за гроші, то суддя до уваги бере суму і кількість нулів, а не характеристику. Тому, яке нах.р різниця, що і хто в ту характеристику напише, тим паче, що це явно буде не ЦН.
Рецидив, є такий термін, рецидивіст, був раніше, зараз ні. Але це визначається не характеристикою, а довідкою про наявність/відсутність судимостей, а на неї, ніякі публікації не впливають.
Приходит, один судья к другому, за советом
- Понимаешь в такую ситуацию попал. Одна сторона дала 40 тыс, а потом пришла вторая сторона и дала 50 тыс. Вторые дали больше и отказать совесть не позволила, а первым не станешь же возвращать, да и не хочется. Что делать? Как судить?
Второй подумал...
- Тем, что дали 50 тыс., отдай 10 тыс и суди по справедливости
Я и без вас знаю, про "честность" и судей и ментов и прокуроров !!! И меня такое положение НЕ УСТРАИВАЕТ !
Я за ЧЕСТНОЕ НЕ ПРЕДВЗЯОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ !!!
Ваш пост - только очередное подтверждение, что вы балобол, не профессионал, а преспособленец. Вам похер, на доказательства, вам нужен "выполнение плана" !
А от ти, чомусь обстоюєш позицію, навіть не винуватості цієї особи, а скоріше - менти лайно, вони усі справи фальсифікують і притягають тільки невинуватих. Звідки така дурня у тебе в макітрі, я не знаю.
Укажи мне ГДЕ Я : "обстоюю позицію, навіть не винуватості цієї особи" !? КОНКТЕРНО , а не твои домысли !!!
І це відповідь на мої пости змістом яких є одна проста думка - немає чого тут обговорювати.
Мда... вы действительно - странный...
Вы не видели там ЗНАКА ВОПРОСА !?
Я спрашивал, на каких ОБЪЕКТИВНЫХ основаниях (опубликованных в статье) ВЫ тали на сторону обвинения - признав виновным этого человека !
ДЕ???
Є факт - згвалтування та вбивство малолітньої дівчини. Хто би це не зробив, він покидьок і злодій. За вашою логікою, усі, кого би не впіймали менти - невинуваті люди. Для цього і є слідчий, прокурор, адвокат, суд, а на подібних сайтах, докази конкретного кримінального провадження не викладають і не досліджують.
Думаю, что оценивать его по человеческим меркам нельзя. Ибо это нелюдь.