8-річна модель Міла Маханець публікує відверті фото зі своїм 13-річним хлопцем. Мама на цьому заробляє гроші, а соцмережі вимагають позбавити її батьківських прав. ФОТОрепортаж

8-річна київська модель Міла Маханець почала зустрічатися з 13-річним Insta-блогером Павлом Паєм.

Пара активно і без зайвого сорому публікує відверто недитячі фотографії в соцмережах. На це звернула увагу в соцмережі "Фейсбук" користувачка під ніком Gerda Weber, інформує Цензор.НЕТ.

Вона обурена тим, що мати дівчинки Дар'я Маханець не тільки не припиняє це, але ще і активно розкручує Instagram-кар'єру своєї дочки і сексуалізує власну дитину за гроші.

"Дарина не думає, що, крім дітей, які верещать у коментарях і переглядах, левову частку становлять педофіли", - обурюється авторка поста.

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За даними видання Большой Киев, 14 лютого, в День всіх закоханих діти орендували окрему квартиру, де знімали "контент" для своїх підписників.



















Водночас, далеко не всі українці в захваті від подібних фото. Більшість користувачів соцмережі обурені дивною і дуже розпусною поведінкою дітей і не розуміють, як батьки можуть спокійно дивитися на подібний роман.

Кілька коментаторів закликають позбавити батьків батьківських прав, а також заблокувати Instagram-сторінки Міли і Павла. Серед коментарів є також і звернення до Нацполіції та Уповноваженого президента з прав дітей Миколи Кулеби із закликом звернути увагу на ситуацію.

Нижче наведені приклади деяких коментарів користувачів фейсбуку під публікацією Gerda Weber:

"У матусі не все в порядку з головою!!! В голові тільки одна думка - заробити на своїй дитині і не важливо, як!!! Позбавляти таких батьківських прав!".

"Це мені нагадало маленький уривок з життя Майкла Джексона описаний в одному джерелі, коли Майклу не було і 15 але він уже був знаменитий, батько Майкла замикав його з бабами і змушував його спати з ними, звідти і пішли всі проблеми з психікою".

"У матусі явно відхилення!".