8-річна модель Міла Маханець публікує відверті фото зі своїм 13-річним хлопцем. Мама на цьому заробляє гроші, а соцмережі вимагають позбавити її батьківських прав. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Суспільство
8-річна київська модель Міла Маханець почала зустрічатися з 13-річним Insta-блогером Павлом Паєм.
Пара активно і без зайвого сорому публікує відверто недитячі фотографії в соцмережах. На це звернула увагу в соцмережі "Фейсбук" користувачка під ніком Gerda Weber, інформує Цензор.НЕТ.
Вона обурена тим, що мати дівчинки Дар'я Маханець не тільки не припиняє це, але ще і активно розкручує Instagram-кар'єру своєї дочки і сексуалізує власну дитину за гроші.
"Дарина не думає, що, крім дітей, які верещать у коментарях і переглядах, левову частку становлять педофіли", - обурюється авторка поста.
За даними видання Большой Киев, 14 лютого, в День всіх закоханих діти орендували окрему квартиру, де знімали "контент" для своїх підписників.
Водночас, далеко не всі українці в захваті від подібних фото. Більшість користувачів соцмережі обурені дивною і дуже розпусною поведінкою дітей і не розуміють, як батьки можуть спокійно дивитися на подібний роман.
Кілька коментаторів закликають позбавити батьків батьківських прав, а також заблокувати Instagram-сторінки Міли і Павла. Серед коментарів є також і звернення до Нацполіції та Уповноваженого президента з прав дітей Миколи Кулеби із закликом звернути увагу на ситуацію.
Нижче наведені приклади деяких коментарів користувачів фейсбуку під публікацією Gerda Weber:
"У матусі не все в порядку з головою!!! В голові тільки одна думка - заробити на своїй дитині і не важливо, як!!! Позбавляти таких батьківських прав!".
"Це мені нагадало маленький уривок з життя Майкла Джексона описаний в одному джерелі, коли Майклу не було і 15 але він уже був знаменитий, батько Майкла замикав його з бабами і змушував його спати з ними, звідти і пішли всі проблеми з психікою".
"У матусі явно відхилення!".
Будь ласка, зачекайте...
Але і так звана "служба у справах дітей", і так звані "судді" в один голос будуть скавучати, що "усьо нормально".
Був випадок ще за часів янучари - дівчинка-випускниця на ім'я Анастасія Фоменко прийшла на останній дзвінок у дещо епатажному вигляді (на відміну від цієї 8-річної недонімфетки, там все було приємніше для очей - дівчина 17 років, і є на що подивитися і outfit незрівнянно більш стильний). Але якийсь закомплексований чинуша-ригоанал розлютився і скомандував - "шлюху и ее семью - к ногтю!" І почалося: мати звільнили з роботи без пояснення причин, а потім почали підкопуватися під дівчину з метою пришити кримінал будь-яким шляхом. Паралельно почалося цькування в соцмережах, образи та навіть погрози. На той момент Настя за результатами ЗНО вже поступила (до Одеси, якщо не помиляюся) - і їй довелося туди їхати раніше, ніж планувалося, бо у своєму місті їй могли влаштувати арешт і "кагарлик" - бо ТАК ВЕЛЕЛО ЕГО СИЯТЕЛЬСТВО.
Але для випускного вечора дівчиина вбрана... дещо недостатньо.
Під розбещенням зазвичай розуміються цілеспрямовані дії, які здійснюються дорослим, що викликають у дитини несвоєчасний підвищений інтерес до сексуальності, сексуальні фантазії, відчуття, бажання, а також вчинення з дитиною сексуальних дій (у тому числі статевого акту в тій або іншій формі) без застосування насильства, з використанням цікавості і недосвідченості дитини.
Але юридично інкрімінувати щось буде доволі складно.
Особи є, факт є, причинно-наслідковий зв'язок є, лишилось тільки експертизою підкріпитись, а при такому резонансі, цього вистачить для вироку.
Але реакція тут має бути, бо це нізуя не норма. Як я написав, тут є реальна загроза розбещення дитини цим "бойфрендом".
"А самое интересное началось, когда комсомол стали организовывать. Приехала барышня этакая, Серафима. Стала собирать местных парней в избе-читальне. Девки поначалу тоже ходили, но потом, как живая комсомольская работа началась, застыдились и ходить перестали. А работа была такая. Объясняла Серафима, что главное в коммунистическом деле - идеология. То есть, значит, сознательные люди идейными должны быть во всяком вопросе. Взять, к примеру, половые отношения. В новом светлом обществе, Серафима говорила, всякая женщина должна осознавать, что ее тело - достояние общественное, вроде как дары природы. И, стало быть, всякий может пользоваться, когда испытывает потребность. «Удовлетворить, - говорила, - половую потребность так же должно быть просто, как выпить стакан воды!» Перешли и к практике. Занимались комсомольской работой прямо там, в избе-читальне, Серафима и парни деревенские, когда трое-четверо, а когда и человек восемь. Григорий комсомольские собрания никогда не пропускал. Опять же и водку пили. В один вечер, после собрания, пошли с водкой на пруд, нагишом купаться. И то ли вода холодная была, то ли с водкой Гриша перебрал… В общем, утонул он в тот раз".
Ось таке знайшов, про "високоморальний совєцкій союз", ліл )))))
Когда большевики после Октябрьской революции выкидывали старый мир на помойку, «буржуазное» отношение к любви и сексу выносили в первых рядах. Даже сегодня, после сексуальной революции 1960-х годов, сексуальное законотворчество большевиков выглядит скандально.
Уже 19 декабря 1917 года, сразу после революции, выходит декрет Ленина «Об отмене брака» и упраздняется наказание за гомосексуализм. Приобретает популярность теория «стакана воды», которая появилась еще во времена романа Шопена и Жорж Санд: «Любовь, как стакан воды, дается тому, кто ее просит». Правда, любовь в понимании новообращенной советской молодежи подразумевала в основном секс, и отношения мужчин и женщин сводились к животной потребности, которая должна удовлетворяться без всяких «условностей».
Появляются лозунги типа: «Жены, дружите с возлюбленными своего мужа», «Хорошая жена сама подбирает подходящую возлюбленную своему мужу, а муж рекомендует жене своих товарищей», «Каждая комсомолка обязана идти ему навстречу, иначе она мещанка», «Каждый комсомолец может и должен удовлетворять свои половые стремления».
Революционные элементы общества, которых в патриархальной крестьянской России было меньшинство, охотно приняли новые правила игры в сексуальных отношениях. Герберт Уэллс, посетивший революционную Москву, удивлялся тому, «как просто обстояло дело с сексом в стране победившего социализма, излишне просто».
Прогрессивная Александра Коллонтай писала: «Такой пестроты брачных отношений еще не знавала история: неразрывный брак с устойчивой семьей и рядом преходящая свободная связь, тайный адюльтер в браке и открытое сожительство девушки с ее возлюбленным, брак парный, брак втроем и даже сложная форма брака вчетвером».
19 декабря 1918 года в Петрограде во время празднования годовщины декрета «Об отмене брака» состоялось шествие лесбиянок. По воспоминаниям Троцкого, Ленин, узнав об этом, радостно воскликнул: «Так держать, товарищи!»
В некоторых городах происходила «национализация» или «социализация» женщин. Москва смотрела на это сквозь пальцы, посылая на места директивы «на усмотрение трудящихся». Захватив весной 1918 года Екатеринодар (Краснодар), большевики издали декрет о «социализации женщин», который был напечатан в «Известиях Совета» и расклеен по городу. Согласно декрету, женщины в возрасте от 16 до 25 лет подлежали «социализации». Один такой «мандат» сохранился: «Мондат. Предъявителю сего товарищу Карасеву предоставляется право социализировать в городе Екатеринодаре 10 душ девиц возрастом от 16-ти до 20-ти лет, на кого укажет товарищ Карасев. Главком Иващев (печать)».В начале 1920-х годов создается движение радикальных нудистов «Долой стыд!». Его члены ходили по Москве и некоторым другим городам совершенно голыми, единственным элементом одежды была перекинутая через плечо лента с надписью «Долой стыд!».
Сексуальная вседозволенность вполне закономерно стала сопровождаться «перегибами на местах».Так, летом 1926 года на всю страну прогремело «Чубаровское дело». В Ленинграде в Чубаровском переулке на Лиговке приезжую крестьянку изнасиловали 25 комсомольцев и один кандидат в члены ВКП (б). Виновных судили, шестерых расстреляли, остальных отправили на Соловки. В ходе суда насильники искренне не понимали, в чем их вина, поэтому даже не пытались скрыть своего преступления. «Подумаешь, побаловались с бабой, эка невидаль! » - отреагировал один из осужденных. И правда, по их логике, сначала власть подталкивает к свободной любви, потом за эту же любовь расстреливает и сажает.
В конце 1920-х годов, с приходом к власти Сталина, советская сексуальная революция постепенно сворачивается. Свободы ограничивались, ужесточался контроль во всех сферах жизни советского человека, и сексуальные вольности совсем не вписывались в новые реалии.
Еще в 1926 году власти разогнали общество «Долой стыд!» - голые мужчины и женщины исчезли с улиц советских городов. В 1929 году был запрещен жанр ню в советской фотографии и живописи. В 1934 году в Уголовный кодекс вернули наказание за гомосексуализм. В 1936 году были запрещены аборты (сложившаяся к моменту запрета ситуация была и впрямь ужасающей: на одно рождение приходилось три аборта). В том же году была ограничена свобода разводов.
В то же время, в 1930-е годы, практически полностью прекращается производство контрацептивов. Растет число подпольных абортов.
Итак, к моменту прихода Сталина к власти грандиозный советский сексуальный эксперимент провалился. Наступил затяжной период внешней благопристойности и пуританства (а по сути, ханжества), приведший в конце концов к знаменитой фразе: «В СССР секса нет».
Максим Кабир. ЧЕРНАЯ ЦЕРКОВЬ
Навіть іноді незрозуміло, що страшніше - чи бісівська церква на болоті... чи оці вплетені у текст зкріпні моменти:
- Россия, - любила повторять бабка Арина, - держится на трёх китах: Боге, Сталине и железных дорогах. Как сталинскую зону закрыли, так и ветку железнодорожную, что к зоне вела, бросили. А как дороги не стало, так и часть России, что от неё кормилась, померла.
В словах старухи была доля истины. Этот суровый таёжный край колонизировался в буквальном смысле: где появится колония строгого режима, туда и змеятся рельсы, там и цивилизация. Вглубь болот прокладывали путь зеки-первопроходцы, а по сторонам дороги возникали посёлки и целые города....
Кузьмич дурной, но понимает, что детям про такое говорить нельзя, и только сопит расстроено. Про Путина хочет разговаривать, про перспективы их края: а вдруг Путин заново лагеря построит, и жизнь наладится, и, как раньше, по брошенной дороге поезда поедут.
Ось яке воно, кацапське щастя - сцарь-батюшко лагеря построит!
А где тут нарушение закона? Никакой порнографии нет... ни одна экспертиза ничего подобного не найдет на этих фото!!!!! Обычная жизненная ситуация ... люди пусть и молодые целуются обниматься и рассказывают о свое жизни !!! Где тут нарушение закона или морали?
Я в детстве помню целовал девчонок в щечку и все так делали мальчики))
Ну а если вы усмотрели тут какую то порнографию то наверное надо к психиатру обратиться с вопросом о наличии бреда .... это состояние не требует медикаментозного лечения но наблюдаться надо !!!
Ни одной статьи ни мама ни дети тем более не нарушили!!! А то что их преследуют так вот это уголовное преступление !!
Я вот целую свою собаку))) Это преступление?!
А еще я целую своих детей? Это тоже преступление?
А моя жена спит с моим малолетним сыном и о БОЖЕ она в детстве кормила его грудью и о БОЖЕ мой сын родился проходя через тот самый орган)))
Мне надо заявление о педофилии написать на мою жену?!!!
ДЕБИЛЫ ))))) РАСЛАБТЕСЬ просто)))